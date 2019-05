Pensando olímpicamente

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:38 la Ventana de la filosofía que como saben que tenemos abierta pretende algo muy muy sencillo pero muy ambicioso al mismo tiempo que es aprender a aprender conceptos ideas en reflexiones pensamientos aprender a debatir aprender a ponerse en el

Voz 1948 00:53 guarde el otro aprender a muchas cosas hoy concretamente Pepe Rubio buenas tardes hoy que pretendes que aprendamos pues hay dos ideas que igual nuestros oyentes no se habían pasado por la cabeza una que la filosofía puede ser un negocio un emprendimiento la segunda que se puede competir filosóficamente en buena lid para buscar el nicho de la filosofía que diría Niño Becerra lo primero es verla como una materia no exclusiva de filósofos sino trasversal por ejemplo puede hacer filosofía una madre que no quiere que la muerte de su hijo genere odio y racismo una madre que desde el dolor es capaz de ser en Paktika

Voz 0311 01:28 Santi eh tiene amigos en todo el mundo marroquí argelinos no no estamos ahí en esa línea de de de buscar culpables sino de buscar una solución real

Voz 1948 01:42 un científico un astronauta que da pequeños pasos para el hombre grandes para la humanidad

Voz 3 01:47 me voy a decenas de personas

Voz 1 01:54 hoy poeta o músico cuando escriben componen no

Voz 1948 02:06 podemos ir a los clásico para sólo sé que no sé nada de Sócrates o qué donde reina el amor sobre las leyes citando a Platón pero la vida sigue cambie nos tenemos que adaptar los griegos Nos dieron la filosofía y las Olimpiadas por qué no soñar con tener un campeón olímpico de Filosofía e incluso animarlo desde la grada indecible oye chaval nunca caminará solo

Voz 0313 02:42 al Olímpico les saludamos enseguida pero aquí a nuestro lado en los estudios centrales de la Cadena Ser en Madrid tenemos a Guillermo escolar Guillermo buenas tardes hola bienvenida La ventana cómo estás Guillermo y regenta las librerías de la Biblioteca Nacional en las facultades de Filología y Filosofía de la Complutense pero además Editorial les llama iremos colar editor y aquí está la valentía que antes comentaba Pepe acaba de iniciar una colección con títulos de filosofía clásicos que se titula Los secretos de Diot Inma lo primero antes de explicarnos de dónde sale el arrojo y el coraje para meterse en este berenjenal de óptima quién era

Voz 5 03:17 Diot y más la diosa griega de el del amor su aparición más notable en la historia de de la filosofía es en el banquete platónico un diálogo que tradicionalmente se ha conocido como el diálogo sobre el amor lo de el banquete es más bien una una atribución posterior más bien renacentista

Voz 0313 03:37 pero lo peor ya luego por por antonomasia fue el personaje ficticio o pudo ser una persona real y que como en otros casos de mujeres haya quedado orillado por ahí a la hora de de narrar las cosas

Voz 5 03:48 hombre todo indica que fue un personaje de ficción pero ha transcurrido tanto tiempo creo que no podemos permitir aventurar lo que queramos porque

Voz 0313 03:56 giro su nombre para bautizar esta esta colección

Voz 5 04:00 bueno por lo que tiene un poco de eso técnico que tiene Diot Inma sobretodo más que por ella misma por lo que ella nos dice sobre el amor como como una meta siempre inalcanzable pero a la que no debemos renunciar nunca la elegido en ese sentido como como una especie de de ideal inspirador de nuestras vidas

Voz 0313 04:22 la semana pasada en esta misma ventana con Victoria Camps y con con Jordi nombren constatar vamos no nos gustaba decir la filosofía está de moda porque el acero seguida de debería estar siempre presente en nuestras vidas pero sí que se apreciaba era el Día del Libro pues una cierta pujanza en los escaparates compitiendo con con novelas con con ficción no sé si tú en tu ámbito desde tu experiencia en lo confirman que hay una Bono que hay una cierta demanda que ha crecido esto

Voz 5 04:49 yo creo que sí yo creo que vivimos tiempos difíciles y además de difíciles tiempos muy confusos y los tiempos confusos ha pasado siempre hay épocas de crisis acordé monos pues por ejemplo de la transición del de la República de dimitir al imperio de la decadencia de siempre de los grandes imperios son tiempos que invitan a la reflexión porque tenemos muchas incertidumbres en la ficción no es tan capaz de darnos respuestas ni de sobretodo hacer las preguntas correctas como sí lo es sin embargo Lens

Voz 0313 05:22 cuál es la línea Si es que es una única línea que separa lo que entendemos por filosofía de lo que nos venden como autoayuda que son cosas muy yo creo que son cosas distintas

Voz 5 05:32 eh yo creo fundamentalmente la crítica el ejercicio de crítica creo que la autoayuda en realidad lo único que trata es de dar la razón al lector y en ese sentido pues no considero que sea un un género ensayística Sin embargo el punto de partida de la filosofía tiene que ser siempre un ejercicio crítico

Voz 7 05:52 de la razón ni contra perdono contrariamente a eso a los de la oposición critica la autoayuda sobretodo tiene mucho de

Voz 0313 06:01 intentar convencernos de que las

Voz 7 06:03 designación la autorregeneración es buena no es decir nos aleja totalmente de la crítica a la que nos acerca

Voz 0313 06:08 a los y se oye en este mundo complejo ante el cual demandamos Bono soluciones respuestas sólo que sea encontrado más respuestas en los clásicos o en pensadores más contemporáneos

Voz 5 06:22 bueno pues depender los clásicos y yo creo que no hay un pensador contemporáneo que se pueda decir que de algún modo no beba de los de los clásicos cualquier lector con un poco de formaciones es capaz de saber diagnosticar bueno pues cuáles son esos clásicos en los que de los que ver pero sin embargo también es verdad que la filosofía tiene que ser siempre una filosofía en el tiempo entonces tratar de repetirlas cantinela es mil veces dichas por los clásicos como si no hubieran transcurrido infinidad de cosas que hacen que los tiempos sean distintos pues al final convierte la filosofía por un ejercicio acrítico que es justamente lo que no tiene que ser no entonces si los pensadores contemporáneos pero los pensadores contemporáneos siempre con una con una base que les hace leer la realidad pues de modo como decía antes críptico hoy de modo que busca un poco los fundamentos

Voz 0313 07:16 cuál sería tu Dream Team de la de la filosofía que nombres imprescindibles básicos y fundamentales irrenunciables

Voz 5 07:24 es el caso siempre es mejor hablar de filósofos muertos no somos filósofos españoles habrá algunos que sí yo creo que Platón dejó planteados todos los problemas todos creo que el Dream el Dream Team que tú hablas forma exclusivamente por plato

Voz 0313 07:40 pues ya sería un atleta sea ser un atleta que podría triunfar en unos Juegos Olímpicos

Voz 5 07:44 es un hombre total osea yo creo que triunfaría en tantas especialidades que que que suspendería las Olimpiadas casi por por no humillar a los demás rivales

Voz 1948 08:45 se emocionó entre verdad pero claro la pregunta sería

Voz 0313 08:48 Icomos sonará o cómo se podría retransmitir un oro olímpico filosófico yo tengo ni idea pero a lo mejor en SER Mérida está Javier López nave en Oslo puede contestar puede intuir tiene diecisiete años es alumno de primero de Bachillerato en el Instituto o Torreblanca de de la Zarza en Badajoz iba a ser junto a Sofía Medina que es de segundo de Bachillerato del Colegio San Peter School de de Barcelona para ser dos representantes año les en la Olimpiada Internacional de Filosofía que se celebra en Roma entre el dieciséis y el diecinueve del mes de mayo que comienza mañana Javier buenas tardes

Voz 6 09:23 buenas tardes cómo estás tú te imaginas un cara

Voz 0313 09:26 Carrusel de minuto de juego resultado hoy con con la Olimpiada de Filosofía en la SER diciendo oro para por ejemplo algo así algo así te lo imaginas y bueno

Voz 6 09:36 tiene nada me gustaría decirle que se tierra blanca solamente para corregir

Voz 1948 09:39 Sierra Blanca tierra blanca si falla uno pasan no pasa nada

Voz 6 09:43 eh bueno bueno sí la verdad es que entonces llamar Olimpiadas a verdad

Voz 0313 09:48 ya se habían Juegos Olímpicos Olimpiadas es el plazo que transcurre entre unas y entró en juegos de otros pero bueno sí pero le llaman

Voz 6 09:55 se sí les llaman así yo que una forma muy atractiva de de demostrar en lo que viene siendo de esta competición hizo bueno yo me he presentado básicamente por una razón fundamental es que la filosofía también tiene que entrar en como una Olimpiada no estamos estado estamos en unos tiempos en los que el pensamiento crítico peligra no estamos en unos tiempos en lo que bueno acabamos de pasar las elecciones y creo que el pensamiento crítico es esencial para decidí tu voto no esencial no sólo también para eso también para el resto de los trescientos sesenta y cinco días no estamos todos los días y buscando respuestas a preguntas que no se pueden responder no iba yo creo que está limpiada también trae una una cosa muy importante ha despertar interés de la filosofía por todos aquellos jóvenes que sea presentado no yo les voy a decir la verdad no va negar estamos yo por ejemplo yo no he leído ningún libro de algún autor importante no pero sí que es cierto que este tipo de Olimpiada me ha despertado interés Sofía y estoy seguro que este verano cuando tengan muchísimo tiempo después todo lo que viene siendo la estudio me pondré con ella

Voz 0313 11:21 pero has escrito no ensayo que se titula La estructura cultural de nuestro ser que intentas explicar rehenes en el mismo

Voz 6 11:27 bueno básicamente lo que intentamos explicar en en este ensayo es bueno primero de nada hay que decir que este ensayo como todo lo que se han presentado tienen que tratar la temática de herencia cultural y ciudadanía que gira de este año con cualquier otro año puede ser otra no y bueno en la sentencia era la estructura cultura de nuestro ser básicamente habla de cómo nuestros patrones comportamentales en nuestro día a día son influido por nuestra historia por nuestra cultura por nuestras raíces nuestra identidad de cómo eso mismo factores también no pueden influir en nuestro futuro como yo creo que en la parte Prada yo creo que podemos extraer de este ensayo es que nuestra forma de pensar también uno puede ayudar a cambiar ciertos hábitos en el futuro para evitar cierto conflicto político sociales en definitiva para mejorar nuestro mundo

Voz 0313 12:23 con con como tendrás que defender tu ensayo en en Roma que tendrás que hacer pruebas escrita prueba oral como funcionarios

Voz 6 12:29 bueno es una prueba escrita no dan cuatro horas para ver si exactamente cuatro horas para desarrollar el ensayo que yo previamente enviado a Madrid vale bueno yo lo que tengo que hacer es desarrollar ese mismo allí lo que pueden hacer también adicionalmente a partir de esa yo escrito es hacer una serie de preguntas para defender los argumentos para evitar traer un un un texto vomitar por qué es lo que mucha gente ya hace caer en ese error no

Voz 0313 12:57 y hay prueba oral también la tendrás que explicarte delante de algún tipo de de de tribunal lo de jueces todo lo que sea

Voz 6 13:03 exactamente lo que eso es lo que venía a decir a las cuatro horas de ensayo escrito vales y después y luego puede que quemaron una de pregunta no pero eso es opcional no sabe si no lo sé realmente no se sabe con total certeza sí que no se lo puedo asegurar por curiosidad en castellano en inglés por por curiosidad en mi caso en inglés pero el la lengua debe ser totalmente distinta a la materna esto se hace para evitar que por ejemplo Si vamos a poner en caso de que el la Olimpiada fuera toda en inglés eh los ingleses los estadounidenses todo lo que venga no inglés como hoy nativa tendrían ventaja exactamente con todos nosotros no entonces se hace siempre que la persona que me haya presentado su ensayo debe ser en una lengua que no sea la suya en mi caso yo elegí jueves oye Javier

Voz 0313 13:51 Guillermo de gusto ya que conversar entre vosotros su sets hoy es muy distintas pero Osuna no no sé si Javier de mayor quiere dedicarse a la filosofía creo que no pero ya lo contará él pero me gustaría que conversara seguro que que Guillermo mientras escuchaba que iba a decir dándole vueltas a la cabeza se le ocurren preguntas o cosas por o a tía él me da igual pero echar saludarlos por favor hola qué tal buenos aquella bueno bueno te pregunto yo me preguntas tú cómo tenemos

Voz 6 14:18 bueno y yo estoy abierto a cualquier tipo de pregunta pregunta a favor

Voz 5 14:23 no a mí me ha sorprendido esto que decías de bueno pues el pensamiento respecto de de la sociedad porque como parece parece como si por el hecho de no ser filósofo o estudiar Filosofía y y tuviera que llegar siempre a las mismas conclusiones por por ejemplo a las mismas conclusiones políticas el riesgo de que de que el filósofo se convierta en una especie de de de ciertos partidos

Voz 6 14:56 es interesante esa pregunta porque creo sino verdad creo que es interesante porque si la filosofía busca el pensamiento crítico busca criticarlo que aquello que te rodea estamos intentando que el individuo no participe de ciertos dos más no si lo que nosotros hacemos transforma la filosofía una cosa qué puede ser incluso un arma política ya estamos distorsionando lo que viene siendo el pensamiento crítico lo estamos convirtiendo en un molde no yo creo que nunca hay que tener una evidentemente una base políticas y una una cierta personalidad pero hay que ser flexible iba filosofía es ese instrumento que te permite ser flexible eso Guillermo satisfecho se dijo que sí

Voz 1948 15:42 yo yo me pregunto a unas olimpiadas de este tipo tendrás que tener un buen entrenador como los equipos con los deportistas los atleta no

Voz 6 15:51 bueno mi entrenador entre comillas es mi profesor José Carlos móviles muy buen profesor por cierto lo digo aquí y básicamente yo he sido el que ha aportado las ideas porque la ciudad tiene que salir de uno mismo eso es cierto pero él me ha dado los materiales la fuentes definitiva todo lo que viene siendo la documentación necesaria para poder desarrollar evidentemente ya no puedo puedo decir que autores ha tocado también pero no ahora mismo no podría y por tema de comience confidencialidad lo diré bien no no pueda ascender en el ensayo ahora mismo no pero básicamente mi profesores me ha ayudado para preparar lo que yo pienso vale a partir de de de de pensadores contemporáneos he utilizado sí que es verdad que hay que decir que utilizado como contemporáneo como decía Guillermo sí que es verdad que hay que reconocer que esta esto pensadores beben de lo más más ha pasado viene siéndolo lo griego

Voz 0313 16:57 en pensando Guillermo que profesores como el que está refiriendo ahora Javier algunos además con en fin con estrategias si sí señuelos muy muy llamativos están están contribuyendo a hacer grande no sólo la filosofía sino el retorno de las Humanidades en general que ya sabes que hay movimiento en toda España para para recuperar el currículo mito y todo eso que va por buen camino pero hay es muy importante la labor del del pica Pedrero eh de las aulas el profesor que tiene a lo mejor diez doce siete seis Javier por allí pululando que hacerlos emerger no

Voz 5 17:31 sí sin ningún género de dudas pero tampoco tenemos que olvidar que yo vivo mucho a la universidad muy cerca de la de la universidad y creo que por suerte pues no dejan de llegar Strauss extraordinarios alumnos extraordinarios estudiantes a la Universidad a contra lo que que muchas veces se dice de que parece que vivimos en una decadencia permanece once que los chicos cada vez son sabe menos que son menos entusiastas que son más frívolos pues yo ahí haría una invitación al al optimismo porque es sin ningún género de dudas sin profesores muy militantes de la filosofía sería imposible que la filosofía estuviera estuviera tan en boga como como está en hoy eh pero lo magnífico y lo verdaderamente extraordinario es que tiene muy buenos receptores

Voz 0313 18:24 muy bien muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana ha sido un placer de verdad

Voz 5 18:28 gracias a vosotros Javier mucha suerte en Roma

Voz 0313 18:31 muchas gracias venga ánimo Pepe Ramos cerramos

Voz 1948 18:34 con hablando de profesores hay una profesora danesa Marlene Wing conoceréis cuando se enfrentó a Puigdemont terrible sí sí sí sí pues esta ha hecho un libro esta mujer la trivialización en Europa que es la recomendación que hago hoy que va un poco defendiendo esos valores de Europa los que nos separan no es un ensayo muy interesante para ya que estamos en Copenhague pues es una canción muy filosófica muy de nuestro tiempo de jóvenes que se han marchado es Copenhague de Vetusta Morla es esto

