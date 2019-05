Hora 25 Deportes: Llega el turno de 'La Deseada' (30/04/3019)

Voz 0775 00:00 con Ángels Barceló Ike sus Gallego mucho y que relevó al frente de Lass no de Arenas

Voz 0919 00:16 si el uno de junio lo deja Alfredo Relaño que llevamos boyante años

Voz 0775 00:20 lleva veintitrés años y lo va a coger Vicente Jiménez Alfredo Relaño que realmente es historia viva del periodismo deportivo en nuestro país se el año fue jefe de deportes de la SER fue el que decidió programar El Larguero con José Ramón de la Morena a las doce de la noche que poco después adelantamos a García nos convertimos en número los uno con ese programa tiene una trayectoria luego fue jefe de deportes de Canal Plus con programas como El día después cambió la manera de contar el fútbol en televisión todo lo que hacemos televisión deportivo ahora mismo somos herederos de aquello que instauró Alfredo Relaño y luego ya se fue a la es ya estado veintitrés años dirigiendo lo convirtió dándolo en una referencia del periodismo deportivos la verdad es que siempre es un honor haber estado va a sus mandos ser amigos

Voz 0919 01:05 si se ponen frente Vicente Jiménez Vicente Jiménez que estuvo trabajando en deportes en el país durante mucho tiempo luego llegó

Voz 1716 01:11 empezó

Voz 0775 01:12 además en portaron luego llegó a ser subdirector ha sido director de PRISA Radio y ahora coge de Relaño mucha suerte que lo que esperamos que le vaya bien también seguramente los dos estarán

Voz 0481 01:25 pendientes de la Champions semi finales de la Champions

Voz 0775 01:39 en la rueda de prensa previa al partido de mañana le han preguntado Ernesto Valverde se peculiar entrenador que tiene el Barcelona si el de mañana es el partido más importante de su carrera me gusta cómo baja el discurso Valverde a la realidad

Voz 1 01:52 la personalmente del Asensio que de malito que dirigí al paro

Voz 1716 01:57 Times importando la seva carrera como entrenado

Voz 1 01:59 eh bueno

Voz 2 02:14 tres puntos para salvar otras cosas

Voz 0588 02:18 también son importantes también son tensos este partido que vamos yo creo que conozco unos cuantos sí que se cambiarían por mí desde luego salir por importante pero sobre todo partido que que eso puede transmitir mucha ilusión a nuestra gente

Voz 0919 02:33 claro que sí hay otros partidos donde hay en juego Costa es también muy importantes una clasificación para Europa un descenso una permanencia un ascenso Valverde se ha acordado de todos esos entrenadores porque él antes de estar donde está ahora mismo seguro que también ha tenido que dirigir partidos de otra urgencia no eran menos importantes un diez para Ernesto vale bueno otras noticias de la tarde del Comité de Competición ha sancionado con dos partidos a Bordalás el entrenador del Getafe le no podrá dirigir durante dos partidos vitales a su equipo en la lucha por la cuarta plaza que da paso a la Champions la metió también tres a Banega el centrocampista del Sevilla que no volver a jugar esta temporada en Liga con el equipo que dirige Caparrós bueno pues enseguida la Champions pero antes como siempre vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 3 03:24 te pregunto por conjuga Alida Liverpool el viernes por qué turno ha criticado nada al sujeto llamado Tebas de por qué juega el Liverpool el viernes Ignacio de jugar de Barcelona a ese sujeto ni aguas Tebas Vete allá Tebas vete ya

Voz 4 03:45 pero pero si si te vas siquiera los partidos los viernes el que no quiero partido lo viernes en Rubiales que tenemos Julio con esto pero no te preocupes que se pondrán de acuerdo más tarde o más temprano dejado vuestros mensajes

Voz 0775 03:58 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis fuertes Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 5 04:12 tú veinticinco hola no la todas mida galleguista yo te voy a dar mi opinión acerca del tema es que se decida que yo te voy a decir una cosa Zidane no tiene que hacer alarde de ningún conocimiento Zidane lo tiene que hacer alarde de de ninguna profesionalidad Zidane no tiene que hacer halal ni de verdad porque todo lo tiene en él está en y no tiene que mostrar sólo a nadie no tiene que convencer a nadie así que lo que haga bien hechos K

Voz 2 04:52 él sabrá lo que está haciendo yo confío en él al cien mil por cien no figura veinticinco Deportes

Voz 0775 05:04 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 4 05:12 puede ser pero en los dos meses que lleva no lo está haciendo un y como él esperaba eso está clarísimo empezó

Voz 2 05:20 que no que no me gusta Solari

Voz 0919 05:27 a semifinales de la Champions enseguida vamos a Barcelona en la víspera de ese gran Barça Liverpool pero lo primero Tottenham alineaciones como sale el equipo de Pochettino cómo salen los chavales holandeses que están asombrando a Europa en esta Champions José Palacio buenas tardes hola qué tal muy buena gallego en la semifinal de la ida

Voz 1038 05:45 de la sorpresa se porque el Tottenhan aparte eliminada Borussia Dortmund sobretodo se cargó al Manchester City de Pep Guardiola hay cincuenta y siete años después está el semifinales además es el único equipo de los cuatro semifinalistas que no ha ganado ni la Champions ni ha pisado la final achiques un reto mayúsculo el que tiene por delante Pochettino que además tiene dos bajas importantísima la de Harry Kane lesionado son el héroe del Etihad que está sancionado sale con tres centrales el técnico argentino y dos carrileros por delante en la creación están Eric seny dele Ali titular el español Fernando Llorente en punta junto al brasileño Lucas Moura y vamos a decir del Ajax cheques ha dejado por el terreno hay al Real Madrid a la Juventus veintitrés años después está el semifinal Ales quiere reeditar esos títulos que consigue ya años atrás con Louis Van Gaal una temporada histórica gallego porque está a cinco partidos de ganar el triplete que no sólo puede ganar el Fútbol Club Barcelona llamases el equipo más goleador de Europa ciento sesenta goles y un once que ya recitan de memoria todos los aficionados holandeses con una portería ataque Fico blinde light IB Altman en defensa de John van de Vic ilusione en el centro del campo las bandas negras DJ y arriba el serbio Dusan Tadic además por si fuera poco gallego esto lo pita Mateu Lahoz

Voz 0919 06:54 Espanyol uno de los mejores árbitros de nuestra Liga ojalá tenga suerte le vaya bien vamos a Barcelona en la previa del Barça Liverpool como estaba Valverde que ha dicho en la rueda de prensa último entrenamiento de los azulgrana Adriá Albets hola

Voz 0017 07:08 hola Gallego qué tal buenas tardes lo último es la convocatoria que acaba de dar Ernesto Valverde para el partido de mañana sin novedades importantes dieciocho convocados los únicos que se quedan fuera son los cuatro de casi siempre todo tipo Boateng Murillo Vermaelen Valverde ha dicho que interpreta las palabras de Klopp diciendo que el Camp Nou no es un templo del fútbol como una forma de quitarle presión a sus jugadores dice que la entiende porque a él también le gusta relativizar las cosas antes de partidos tan importantes ya ha dejado claro que tienen una gran ilusión por ganar la Champions pero no sienten como una obligación

Voz 0588 07:41 no hay ninguna obligación para nadie lo que hay es una ilusión por conseguir las cosas obligaciones no hay nada yo creo que todos los equipos que comienzan el la competición en el mes de septiembre lo que quieren es jugar partidos como éste a veces le toca unos otras estocada otros porque la Champions es lo que no puede descuidarse para

Voz 0017 07:58 Valverde lo más importante es mantener la concentración y estar renovados mañana todo el partido porque en la Champions y contra el Liverpool con diez minutos malos te puedes ir a la calle y dice que tendrán que controlar sobreponerse sobre todo a la presión asfixiante del equipo de Jurgen Klopp los jugadores del Barça están con unas ganas enormes de poder llegar a final no olvidan lo que dijo Messi a principios de temporada Rakitic lo tiene clarísimo Messi

Voz 0919 08:23 marca el camino cuando nuestro capitán diga

Voz 2 08:27 algo estamos todos los demás para para seguir el camino que el de nuestro equipo así que también esto te engancha un Leo tiene tantas ganas no solamente de de conseguir los títulos de ganar cada cada partido que vamos a todos los demás poder seguir al mejor jugador de la historia para da mucha confianza ha dicho Rakitic que

Voz 0017 08:49 son al mente está en el mejor momento de su carrera mejor que nunca y que él sólo piensa en el Barça quiere seguir en el Camp Nou

Voz 1038 08:55 si sigue anotando la confianza del club del entrenador

Voz 0919 08:58 enfrente el Liverpool de Klopp un equipo que el año pasado llegó a la final y que este año está peleando por la aprender de nuevo en las semifinales mejorado algo el equipo este año tienen portero el año pasado prácticamente no tenían portero Santi Ovalle que ha dicho club en la previa que ha hecho el Liverpool buenas tardes qué tal muy buenas que no ha hecho porque no entrenado ha venido directamente a Barcelona después de entrenar en su ciudad deportiva ha venido confirming sino que es duda dicho Jurgen Klopp que si está al cien por cien puede que juegue mañana pero que tiene que inspeccionar lo aún mañana por la mañana

Voz 6 09:32 ha hablado sobre la famosa frase de Leo Messi del alienta indeseada dice que cuando la oyó en agosto ya les sonó a amenaza ya ha matizado lo que dijo en una entrevista el pasado domingo de que el Camp Nou no es un templo del fútbol esto es lo que opina Jurgen Klopp creo que tengo que

Voz 0919 09:49 el quinientas entrevistas antes del partido y estas distinta

Voz 7 09:51 no ha dicho que el Camp Nou no es un templo del fútbol he dicho quinientas mil cosas buenas del Barça ya míseros juegos fácil de cogerlo mano Easy que peste

Voz 0919 10:01 cuatro mil seiscientos aficionados con entrada van a estar mañana en Barcelona en esta ida del partido Barça líder creo que hay algunos incidentes en las calles de Barcelona con los aficionados del Liverpool enseguida Nos va contra nuestro compañero Jordi Martí pero antes preguntas sobre el Barça sobre el partido de mañana lo narrará en Carrusel Lluís flaqueó la Flagey buenas tardes

Voz 1296 10:24 para Gallego qué tal muy buenas Moutinho le arriba quién

Voz 0919 10:26 va a acompañar a Luis Suárez y Messi está claro o

Voz 1296 10:30 no está claro al menos no lo tenemos para los de fuera no da para un documental pero es la gran decisión Coutinho ofrecería más circulación de Vélez seguramente más colmillo soy partidario siempre de apostar por el balón y más ante un equipo tan físico como el Liverpool pero entiendo que a día de hoy eh pues igual el desequilibrio de desvele lejana más preocupaciones y problemas al rival que no lo más previsible de Coutinho Messi demás creo que también agradecería que emergerá la figura donde Emelec que pueda abrir más la defensa por fuera de lo que lo haría el brasileño por dentro así que a pesar de autismo creo que para el partido de mañana por el rival y por lo que va a plantear el Liverpool creo que al Barça le iría mejor de en Belén que Coutinho

Voz 0919 11:02 está creciendo mucho en los últimos los partidos en el Barcelona Arturo Vidal quién cree que lo mismo esa pelea en el centro del campo de puede dar una oportunidad de de quitarle el sitio a Artur aunque tendría menos posesión el Barça lo ves

Voz 1296 11:19 no lo veo no lo ve porque creo que si el Liverpool apuesta por el músculo tú no puedes intentar de contrarrestar de con lo mismo creo que tu arma tiene que ser el balón hay Arthur eso te lo garantiza además Arthur quizá no es tan bueno tan atrevido a pases en profundidad para llegar al área pero sí que es una garantía lo es sacar el balón desde atrás y con la represión tan arriba que intuyo va a hacer Jürgen Klopp mañana para intentar provocar el error en salida del Barça Arthur me parece figura capital no entendería que tras toda la temporada estando Valverde dándole confianza el confianza llegando el día para el día gordo lo dejara en el banquillo por un Arturo Vidal que creo que va a ser más importante en la última media hora

Voz 0919 11:52 que no en el en la hora inicial de partido mañana lo sabremos gracias Lucky ahora sí nos vamos a las calles de Barcelona han llegado ya los primeros aficionados del Liverpool creo que hay problemas Jordi Martí cuéntanos

Voz 0985 12:04 sí porque ya hay seis detenidos detenciones practicadas por la Guardia Urbana de Barcelona que ha tenido una actuación rápida y eficaz para detener a los alborotadores centenares de seguidores del Liverpool que en concreto la Plaza Real

Voz 0919 12:19 ha dejado como una batalla acampados han volado

Voz 0985 12:21 cosillas han volado objetos en estos momentos están llegando todavía furgones de los Mossos d'Esquadra un dispositivo policial muy importante que Jesús para que te hagas cargo tiene cortada prácticamente la Rambla o por lo menos se va separando la gente para que no se confundan con los seguidores ingleses que cuando ha venido hasta aquí hasta la zona de en la Plaza Real de la Rambla estaban desfilando hacia la plaza San Jaime sede del Palacio de la Generalitat y el Ayuntamiento por lo tanto detenciones practicadas por la Guardia Urbana hasta seis a esta hora noche Jesús parece que la Guardia Urbana de Barcelona tiene el conflicto más o menos controlado

Voz 0919 12:59 que no pase nada y si pasa algo lo contará Jordi Martí son las ocho y cuarenta y tres minutos una hora menos en Canarias y esto es hora25 deportes en la SER

Voz 0919 14:04 el ayer en el último partido de la jornada el Betis y el Espanyol empataron a un gol en el Benito Villamarín hubo de nuevo gritos contra el entrenador del Betis Quique Setién Setién vete ya hay alguno más hay un ambiente tremendo el Betis está lejos de conseguir la clasificación para Europa en la rueda de prensa posterior al partido a Setién se le vio tocado pero eso sí pero eso sí resistiendo eh

Voz 10 14:32 escucha que que yo no soy un muerto viviente yo escucha medio estas situaciones la sede vivido otras veces es verdad que me afecta cómo no me va a afectar pero yo estoy entero maja amor

Voz 0919 14:48 poquito de los muertos vivientes estaban todos en el tercer capítulo de la octava temporada de Juego de tronos que que algunos ya lo hemos visto en Fran rojillo Quillo buenas tardes hola Gallego buenas cómo está el asunto va resistirse tiene hasta final de temporada va a depender de las últimas tres jornadas que se puede

Voz 1038 15:08 a ver el hombre habla con fuerza de un proyecto que merece continuidad que según él tiene recorrido pero el equipo no gana la grada ya decidido no lo quiere la temporada que viene ya se verá si la empieza pero va a terminar la temporada una vez concluya el curso Si fuera por Serra Ferrer va a terminar también su etapa en el banquillo del Betis a mirar a otro

Voz 1555 15:28 lado gusta mucho mucho mucho por un lado Abelardo y también Bordalás

Voz 1038 15:33 claro el presidente piensa distinto pero lo que

Voz 1555 15:36 si te garantizo ya apunta la fecha que se revise Etienne juntos el año que viene no os sale uno sale autor o uno hubo otro está está Basulto interesante

Voz 0919 15:45 vamos a Valencia ayer os contábamos aquí que en la asamblea de la Federación Española de Fútbol se había aprobado la modificación de la Supercopa de en la Supercopa Iker Valencia se consideraba perjudicado con esa aprobación de el nuevo formato porque tiene unos derechos adquiridos no le han pedido permiso etcétera etcétera se dio una curiosidad en esa votación es que el entrenador de porteros del Valencia José Manuel Ochotorena pertenece a la Asamblea en esa asamblea el Valencia no tiene ningún representante porque Ochotorena representa a los entrenadores y el voto de Ochotorena fue a favor de la reforma es decir supuestamente en contra de los intereses de su club el Valencia Pedro Morata en el Valencia esto no ha gustado buenas tardes hola Gallego buenas tardes

Voz 11 16:31 sí sí sí el Valencia ayer incluso estuvo cerca

Voz 1716 16:34 lo de emitir un comunicado público

Voz 0919 16:37 contra la decisión tomada por José Manuel ocho

Voz 1716 16:39 Lorena que es empleado de la Real Federación Española de Fútbol como preparador de porteros de la selección española pero que es más tiempo dieciocho años en concreto preparador de porteros del Valencia Club de Fútbol está todos los partidos en el banquillo con el Valencia Club de Fútbol desnudo Álvarez en el pecho Ochotorena que normalmente no les suelen llamar para ir a las asambleas de la Federación recibió una llamada de la Federación le invitaron a que fuese a la Asamblea no sé si le dijeron que es lo que tenía que votar pero seguramente alguna sugerencia le harían el caso es que si Ochotorena votaba a favor de la propuesta de la Federación votaba en contra de los intereses del Valencia Easy votaba en contra de la reforma de la Federación y a favor de los intereses del Valencia quedaba mal con la federación no hizo ninguna consulta previa fue a la asamblea votó a favor de Rubiales a favor de la propuesta en contra del Valencia y ayer por la tarde en Valencia echaban humo enfadadísimos con José Manuel Ochotorena con un historial impecable en el Valencia pero esto ha molestado muchísimo pero bueno que que sigue en el cargo por ahora sí de momento si se de momento si se premia más su trabajo en el Valencia pero

Voz 0985 17:51 creo que esto deja marca

Voz 0919 17:53 pero hay colas en Mestalla para coger entradas de cara a la final de Copa ante el Barça

Voz 1716 17:57 no sí pero no son la la tradicional el de toda la vida Ésta es de cuando se colocan ahí Un día antes para tratar de coger sitio son colas ordenadas porque el Valencia hizo un sistema de adjudicación de entradas por sorteo y luego un sistema de recogida de entradas en función de los agraciados con unos horarios y de una manera ordenados que digamos que son colas pues bueno las típicas como si vas a un gran concierto de música tienes que ir a una hora concreta a recogerlas pero digamos que son colas ordenadas pero no de las de siempre de estará allí horas y horas o noches enteras

Voz 0919 18:27 también hay colas en Vigo para conseguir entradas para ver el Celta Barça que puede ser decisivo para la salvación de Z Paula Montes

Voz 1694 18:34 pero todavía quedan entradas Brad llegó porque en este caso no hay invita tienes para los socios porque los precios para las entradas de Barcelona están fijadas desde hace tiempo pero sí que va a haber un gran ambiente pues de haber recibimiento también al equipo buenas noticias para arriba porque regresa al trabajo con el alta de Hugo Mallo Icon con la noticia de que lo de Jaguar Paz no tiene alcance ósea porno tan pueden estar también ante el Barça

Voz 0919 18:55 la gran noticia ahí en el Athletic Iván Martín bajas para la próxima temporada hola hola

Voz 0481 19:01 a gallegos llevan casi quinientos partidos oficiales y trescientos veinte de Iturraspe y ciento setenta y seis de rico ahora falta poner sobre el futuro otros dos jugadores Aduriz que será lo que él quiera y sobre todo la del capitán Markel Susaeta Rafa Alkorta que está haciendo un equipo nuevo para el año que viene en el Athletic

Voz 0919 19:16 vamos a las ocho y cuarenta y nueve hora menos en Canarias estos hora25 deportes en la SER

Voz 13 19:51 el euro veinticinco Deportes

Voz 2 19:57 Jesús Gallego

Voz 15 20:06 buenas noches se puede gracias

Voz 17 20:29 eh

Voz 0775 20:37 el polideportivo abrimos con ciclismo primero recordando una mala noticia que se produjo ayer ciclista español de cuarenta y seis años falleció en la Titan Desert Fernando Civera un ataque al corazón cuando estaba negociando una duna hoy la etapas ha suspendido por el fallecimiento repetimos de Fernando Civera cuarenta y seis años ayer en la Titan Desert

Voz 0919 21:01 de cara a Giro de Italia atención que podemos tener una mala noticia porque Valverde en nuestro campeón del mundo que estaba claro iba a ser uno de los corredores importantes de la ronda italiana ahora mismo está en duda su participación Borja Cuadrado

Voz 19 21:16 qué tal Gallego buenas tardes pues si Alejandro Valverde es duda para correr el Giro de Italia que arranca la semana que viene del sábado día once desde Bolonia hilo es a raíz de la caída que sufrió

Voz 1716 21:25 los jueves cuando estaba haciendo reconocimiento

Voz 19 21:28 de la Lieja Bastogne Lieja en la que posteriormente retiró bueno pues ayer le hicieron radiografías en Murcia irse confirma que sufre un edema óseo en el sacro por lo tanto el propio equipo ha reconocido que es duda para que esté en la carrera italiana y habrá que esperar en los próximos días la evolución porque tal vez Valverde que no venía haciendo una gran temporada con el maillot arcoiris sólo una victoria en el Tour de los Emiratos y corra una prueba que en principio no entraba en sus planes este año como sería el Tour de France

Voz 0919 21:55 a ver si se recupera baloncesto estamos en la previa de un partidazo importantísimo definitivo el que va a jugar mañana en Turquía el Barça el último del play off de cuartos de final buscando una plaza en la Final Four ya sabéis que el Real Madrid bastaría entre los cuatro últimos mejores equipos de Europa se va a jugar su semifinal ante el CSKA de Moscú y el Barça va a intentar clasificarse mañana ganando al Efes para ser el rival del Fenerbahçe en la otra semifinal los favoritos sin duda alguna son los turcos pero Xavi Saisó hay que confiar en que el Barça buenas tardes

Voz 1704 22:27 Raúl González buenas tardes qué tal Gallego el Barça llegaba hace unos minutos a Turquía para palear como decías mañana para volver a una final four cinco años después de la última presencia los de Pesic jugarán contra el Efes y contra la historia porque ningún equipo visitante ha ganado el quinto partido en una eliminatoria Préval previa a la Final Four de la Euroliga antes de volar hablado Pesic cite que la defensa y el rebote serán aspectos fundamentales no cree que les vaya a superar el ambiente se esperan más de dieciséis mil personas si el partido llega a calentado por Amán que nada más perder el cuarto partido entrenador del FC ya empezó a presionar a los árbitros dice Pesic que su equipo está preparado para la batalla hay que depende de ellos mismos que le respete los árbitros le escuchar

Voz 20 23:05 nosotros tenemos que jugar nuestro partido demostrar también los árbitros que estamos aquí para ganar arquetas tienes sensación que jugadores de un equipo serrucho ellos son preparado

Voz 1704 23:19 no para darte oportunidades en un partido con muchas claves defender bien a Shane Kim puede ser una de las que lleve al Barça la Final Four cinco años después

Voz 0919 23:29 en la NBA Javi Blanco de los playoff de la pasada madrugada que destacado bueno todo porque todos los playoff ya son interesantísimas

Voz 0481 23:36 sí porque tenemos dos partidos la noche Philadelphia igualó la serie ante Toronto victoria importantísima en suelo canadiense con un protagonista claro Jimmy Butler que anotó treinta puntos doce de ellos fundamentales porque fueron en el último cuarto para decidir el choque el resto de jugadores de los Sixers tuvieron bastante discretos incluido Joel Embid al que Marc Gasol es que lo defendió bastante bien y en los ratos enchufó XXXV puntos EEES a medio veintiuno y veinte pero hay que decir que los porcentajes Aaron bastante malos en la otra semifinal de Conferencia anoche los Nuggets ganaron y se ponen uno cero ante los Blazers impresionante partido de Nicola Joe Gibbs hemos hablado poco del gallego esta temporada pero XXXVII punto nueve rebotes seis asistencias tres robos dos tapones una auténtica barbaridad como juega lo hace todo bien bueno el el perímetro fuerte la pintura tiene visión de juego lo hace todo bien eh vamos a hablar mucho los mismos años de este jugador en Portland pues volvió a brillar Damián con treinta y nueve puntos pero no fue suficiente para esta noche a las dos y uno cero mandarlos a las cuatro y media justo en Golden State uno cero de momento para los guardias tenis

Voz 0919 24:40 estamos esperando en Madrid Rafa Nadal para jugar el Masters mil de Madrid no empezado bien su temporada en tierra batida recordemos que perdió en Montecarlo con Follini perdió

Voz 21 24:51 en el Godó ante

Voz 0919 24:54 el el austríaco quién que fue el campeón final pero Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes Madrid y Roma tienen que servir para ajustarse de cara a Roland Garros

Voz 22 25:06 sí bueno es lógicamente eh está apurando al máximo no quiero lesionarse te quiere llegar a París a conquistar de nuevo y sabe que tiene que tener cuidado que ha jugado pues muy regular no todavía contiene seis cuatro seis cuatro pudo hacerlo mejor porque con cinco cuatro abajo en el segundo set tuvo cero cuarenta y cinco pero bueno lo importante es el del partido el dijo que era el primer día después de la reaparición que tenía sensaciones de poder buscar lo que quería buscar estrella así que vamos a ser optimistas lo que no suele decir mentiras hace que vayan a empezar antes en Madrid iban a coger la pizca cuando le gusta mucho engañemos te lo voy a intentar jugar bien porque quiere este título inquirir lógicamente oculto de que es y los consiguieron los dos y consigue facilitar la cumplido de la

Voz 0919 26:03 hasta el bonito el Master mil de Madrid que vuelve Federer con Nadal y Djokovic los grandes favoritos esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con este grupo británico de chicas llaman Toni López que además contamos del martes acaba de terminar en la Liga

Voz 23 26:36 el francés al partido del PSD en Montpellier Montpellier tres París Anne Germaine dos madre y eso que ha salido con con Buffon con con Alves con toda la caballería quitando Paprec que estaba sancionado iba ganando uno dos con gol de Di María finalmente en ha remontado en los últimos diez minutos ha presentado además te hablo de golf esta mañana han abierto en España que se va a disputar en octubre ni rotura del tres al seis Se va a jugar en el Club de Campo Villa de Madrid el año pasado ganó Jon Rahm el de Barrika anunciado también hoy que va a defender su corona que va a estar aquí en Madrid para defender ese abierto de España que se llevó al año en octubre no

Voz 0919 27:09 sobre tres al seis León de Barrika Jon Rahm gracias Toni aquí lo dejamos sigue hora25 con Ángels Barceló once y media El Larguero con Carreño

Voz 0775 27:18 sed felices un saludo de Gallego y gracias por escucha

Voz 24 27:20 había que no que no me gusta

Voz 2 27:23 a