Cuando la Formula 1 perdió a uno de los más grandes

Voz 1

00:00

el uno de mayo es un buen día para recordar a todos los miles de trabajadores que mueren a lo largo del año por estar ganándose la vida en condiciones precarias el caso del que vamos a hablar hoy no es representativo de esta desgracia porque murió siendo millonario todo el mundo lamentó su pérdida y es que el uno de mayo de mil novecientos noventa y cuatro hace hoy justamente veinticinco años murió Ayrton Senna Senna había sido campeón del mundo en mil novecientos ochenta y ocho mil novecientos noventa y mil novecientos noventa y uno para los que crecimos viendo lo competir no hubo ni habrá nunca mejor piloto de Fórmula uno en gran parte por su estilo increíblemente agresivo de pilotar según sus propias declaraciones ganar es como una droga no puede justificar en ninguna circunstancia quedar segundo o tercero la temporada mil novecientos noventa y cuatro había empezado con un duro competidor un tal Michael Schumacher estaba mostrando sus credenciales con sólo veinticinco años el tercer Gran Premio de la temporada el que se celebra en San Marino el treinta de abril había visto cómo un joven debutante Ronald en ver moría al estrellar su coche contra la curva conocida como tan Burela pese a esta tragedia no se suspendió la competición ya al día siguiente día uno de mayo Ayrton Senna corriendo a unos trescientos kilómetros por hora se estrelló contra el muro de esa misma curva murió del Trauma masivo que sufrió en la cabeza poco después más de medio millón de personas honraron su recuerdo en el funeral multitudinario que se celebró en Sao Paulo en Brasil su nombre quedó para siempre asociado a la tristeza de una muerte prematura a los treinta y cuatro años pero bueno lo que os decía antes acordaros también de los muchos que mueren aún más jóvenes trabajando sin gloria mi reconocimiento