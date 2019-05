Voz 3

Bernard pero si quiere durar el desafío que tiene enfrente es dar consistencia al regreso de la socialdemocracia Sánchez dentro muy bien en Europa allí poco tiempo ha recuperado el protagonismo que España había perdido con un Rajoy muy encerrado en los problemas patrios y han sido presidente esos apoyos que le han llegado incluso desde la prensa liberal ahora algunos observadores y políticos europeos quieren ver en su éxito un signo de retorno la socialdemocracia que es también lo que muchos de los que le votaron desean para la derecha sí pero para hacer algo distinto será capaz de adaptar la socialdemocracia los tiempos que corren o volverá a las andadas al mimetismo de la derecha que se la llevó por delante Pablo Casado obtenidos pero los resultados del PP y en vez de dimitir ha optado raudo y veloz por cambiar sus principios amparado por la Aznar desde el primer día pretendió contrarrestar la tibieza doctrinal del PP de Rajoy me con un ruidoso regresa a los valores eternos de la derecha con la cuestión catalana como coartada para desarrollar un encendido discurso patriótico la derecha íbamos de un grito hacia el poder Pablo Casado cerró la campaña invitando a Vox al estar en el Gobierno y la ciudadanía con su voto ha dicho no hoy Casado identifica Vox conmutara de derecha y lanza un nuevo eslogan centrados sin tu futuro era necesario correr tanto el problema de Casado es en buena parte de credibilidad con bandazos así cree que va a recuperarla el PP tiene que revisar a fondo su ideario es su estrategia pero cambiar de principios en veinticuatro horas no parece lo más adecuado para ganarse la confianza a la gente hay crisis del PP para rato Venezuela vive momentos delicados en que cualquier error de cálculo se puede convertir en tragedia y abrir la puerta a una guerra civil tal como están las cosas no es fácil confiar en la responsabilidad de ambas partes a Guaidó no consigue tumbar el régimen por las vías pacíficas inmaduro parecen los sentirse con fuerzas para imponer la vía represiva un impasse que en cualquier momento puede acabar incendio si como algunos pretenden es un conflicto entre potencias por personajes interpuestos no hay nadie con autoridad para poner sobre la mesa una salida negociada alguien buscaba Guerrón