El Larguero: Primera parte (30/04/19)

Voz 1 00:00 ganaron en el Bernabéu al Real Madrid ganaron en Turín a la Juventus

Voz 1704 00:39 en ambos casos en el partido de vuelta y esta noche han ganado también a domicilio para el partido de ida esta generación de futbolistas vallas este equipo tan osado y descarado que juega como en el patio del colegio y que has sometido al Tottenham sobretodo en la primera parte ha dado un paso

Voz 1375 00:55 soy importante para estar en la final de la Champions Tottenhan cero Ajax uno Un gol de Van de Vic en el minuto catorce vale para dar la ventaja de momento a los de Eric Teja enseguida le pregunto Axel Torres ya Bruno Alemany por este partido en la previa del Barça Liverpool de mañana mañana juegan los de Valverde con la obsesión de lograr la Champions muy cerca el triplete si el Barça es el único que lo puede conseguir ya tiene la Liga el bolsillo mañana primer asalto de la semifinal de la Champions contra el Liverpool la final de la Copa en el horizonte un Barça que aspira a todo en un duelo que se presenta como el Barça de Messi si Messi está bien puede que enfrente da igual el rival como este el rival de mañana que es mucho toro y mucho equipo luego se lo voy a preguntar a Michael Robinson él me decía ayer ojo Manu que este Liverpool me parece mejor que el Liverpool del año pasado que llegó a la final con el Madrid ahora se lo pregunto a Michael pero parece que es el Barça de Messi contra el Liverpool Jurgen Klopp aunque evidentemente hay muchas más aristas enseguida la previa de este partidazo de la semifinal de mañana el Barça Liverpool enseguida aquí con Adrià Alves con Santi Ovalle consigue Rodríguez con Jordi Martí Icon Michael Robinson para ver también lo que han dicho tanto Valverde como Rakitic en la conferencia de prensa de esta tarde previa al partido de mañana es sin duda el plato fuerte de un larguero del quiere vamos a dedicar un rato también hablar de periodismo deportivo porque hoy ha sido noticia imagino ya los conoceréis eh la marcha aunque todavía queda un mes de Alfredo Relaño le queda un mes como director de el diario As a partir del uno de junio será presidente de honor y ocupará su puesto un hombre que ha sido director general destacas hasta

Voz 1296 02:38 hace unos meses Vicente Jiménez

Voz 1375 02:40 los dos el que va a salir como director de As el que va a coger su testigo van a estar aquí en esta mesa en este estudio sentados en un rato para hablar de por qué se va a Alfredo de porqué llega Vicente de un montón de historias que seguro que van a escuchar que ley es cada día mañana también en el diario As luego le preguntaré a Relaño por la portada de de mañana además viene Daimiel como cada martes para hablar de la NBA las estaremos con un español que está participando en la Titan Desert donde ya sabéis ayer falleció Fernando Civera un chaval cuarenta y seis años que allí se marchó con su montan bike en una prueba la prueba más extrema de del mundo en el desierto del Sáhara y que perdió subida a los cuarenta y seis años os vamos a estar con otro español que sea levantado que han corrido o han disputado la etapa con Fernando Civera en la cabeza durante todo el día enseguida en un punto del desierto del Sáhara está Valentí Sanjuan con el que vamos a hablar en un ratito son las once y treinta y cuatro una menos en

Voz 1704 03:40 áreas estos El Larguero y arrancamos con la Champions

Voz 2 03:43 indicó nosotros pasas el

Voz 3 03:51 no no felices dos tres es que ahora con our renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia oferta saquen renting consulta condiciones embolsando en puntos en lo has en moto Rato

Voz 4 04:07 son ocho

Voz 5 04:14 la estado comentando en Play Fútbol en la Cadena SER Bruno Alemany hola Bruno muy buenas o la mano buenas no te lo ha estado comentando en la

Voz 1375 04:22 tele en Movistar también habla Axel muy buenas qué tal mano buenas noches Palha partidazo sobre todo vaya primera parte de La Haya sobre todo yo diría vaya primera media hora H libre uno porque luego ha habido parones habido alguna interrupción en la lesión de Bertone que al final no ha podido continuar y aunque lo intentó pero luego se marchó ahí se rompió un poco el ritmo del partido pero que primera media hora del Ajax sí

Voz 0267 04:45 a la altura de El final de partido en Turín de la segunda parte que jugaron contra la Juventus en la ronda anterior a la altura de lo que le hicieron al Real Madrid practicamente tanto en la ida como la vuelta ese ha sido el Ajax otra vez desacomplejado un equipo que ha sabido leer muy bien dónde tenía inferioridad numérica el el Tottenham a la espalda y que estaba intentando sostener él solo todo el centro del campo el conjunto de Poquetino por ahí entraba Van eh por ahí caían los jugadores de banda han eres Jet por ahí bajaba Tadic por ahí a veces también entraba Frankie de John de esa manera han conseguido ponerse cero uno arriba incluso tener una ocasión muy clara para el cero dos han estado más cerca del segundo tanto incluso en la segunda parte en la que han bajado el nivel el tiro al palo de enero ha sido la ocasión más clara después del intervalo para Mel resultados justo siendo menos brillante el segundo tiempo pero bueno está más igualado no el segundo equipo está más igualado en general creo que el Ajax han sido mejor en el cómputo global de los noventa minutos ante un Tottenham pobre que ha echado mucho de menos a Cain y ya son incluso te diría Harry Wings que le da generación de fútbol Iker sólo a balón parado ha inquietado realmente no ha tenido ninguna ocasión a partir de la Asociación de la continuidad o de la fluidez

Voz 0301 06:00 es un es un Ajax que se viene regalando también últimamente nuevas versiones porque conocíamos el ese Ajax que era un equipo súper descarado con muchos jugadores de muchísima calidad técnica y eso es lo lo siga manteniendo pero también estamos viendo que en las últimas semanas en el partido contra el sube por momentos fue práctico hoy ha sido incluso por momentos sólido en defensa con un honor Ana que nos tenía acostumbrados a veces a cometer algún error hoy dominando todo el juego aéreo dominado que es el área pequeña de La a ese estado imponente el portero camerunés ex de la cantera de del Barça y en defensa a mi me parece que es verdad lo que decía Axel estoy de acuerdo que ha tenido poca amenaza este Tottenham sin Sony sin jardinero pero pero ha sido muy sólido defendiendo hoy el Ajax

Voz 1375 06:44 a mí me parece una de esas buenas noticias que irrumpe de cuando en cuando en el mundo del fútbol es una generación de esas que que vamos a tardar tiempo en olvidar y que además me da la impresión de que se va a deshacer muy pronto porque yo creo que lo van a dar de de Zara despedazar a este hayas este verano o Fico de John de límite es una ya es que seguramente vamos a ver lo que queda de este equipo pero me parece una generación de futbolistas osados valientes de esa acomplejados que les da igual donde jueguen y que es una pena claro lo lo favor o lo agradecerá el Barça cuando ficha de John lo agradecerá el equipo Alia Fico lo agradecerán que se lleva de Live pero Axel son uno de esos soplos de aire fresco en el fútbol mundial al que todos admiramos porque seas del equipo que seas ves jugará este dices joe ojalá siga juntos más años aunque va a ser imposible no

Voz 0267 07:31 sí además tiene todo ese agregado de ser un equipo de una Liga periférica de una Liga que que no tiene foco mediático donde es mucho más difícil reunir a jugadores de nivel por porque no hay ingresos de televisión no hay tanta publicidad porque además los futbolistas salen rápido hacia mercados más potentes porque el equipo lo han construido fundamentalmente a base de formación de jugadores no de firmar los de otros lugares sino de de crearlos ellos por todo ello una historia muy romántica por por esa amenaza de que se va a deshacer el equipo es verdad es decir Frankie de John que es uno de los más importantes ya sabemos que ha fichado por el Barcelona donde iban debe del que se habla poco

Voz 1375 08:13 está siendo decisivo vaya eh

Voz 0267 08:15 a partir a partir de había partido que han hecho

Voz 1375 08:18 tres de del medio de John Bahn DB quisieron hoy está más discreto SEOM pero vaya tres sí

Voz 0267 08:23 y luego Tadic que ya es más veterano pero que ha sido un en absoluto acierto firmarlo hoy ha vuelto a dar una exhibición de jugar de falso nueve todos los apoyos son buenos todas las jugadas en las que interviene mejoran ir desde luego el Ajax lo lo tiene muy bien para llegar a Madrid yo creo no está hecho porque el el rumor insistente hoy es que Cain puede llegar a la vuelta que va a estar la semana que viene en Amsterdam

Voz 6 08:46 si esto es así son eh

Voz 0267 08:49 seguro que que estará porque va a volver de sanción pues va a tener más mordiente arriba el el Tottenham pero estoy de acuerdo lo que decía Bruno a mí me ha gustado mucho el partido incluso de de Daley Blind que normalmente se les señalan como el punto más débil ha estado muy bien defensivamente Besman jugando de lateral derecho ha medido a la perfección la distancia siempre ha tenido dos intervenciones decisivas y en general ha sido un partido del Ajax bastante redondo Brillante cuando ha podido ser brillante ir luego solvente cuando ha tenido que ser solventes

Voz 0301 09:20 a mí me da la sensación de Men en este esta historia del Ajax esta temporada es un poco una una bofetada a los que quieren convertir en la Superliga europea llama la como como quieras en una especie de NBA a la europea

Voz 1906 09:34 sí porque entraría el Ajax a ver por título

Voz 0301 09:37 los tiene cuatro Champions League por por historia sí que debería estar en un top veinte aunque yo creo que seguramente si haces una Liga de dieciocho pues los más ricos van a intentar evitar que que el Ajax por ejemplo esté dentro de dieciocho top veinte yo creo que historias como la del Ajax de este año no vérselas es un gravísimo error de hecho en el

Voz 0267 09:58 primer documento ese filtro que filtró Football Leaks y había nombres y apellidos de los equipos que iban a organizarla no estaba el haya claros sea eso en ese primer momento filtrado y publicado el Ajax estas que no estaba en el Tottenham también es analista esta

Voz 1375 10:12 en fin es que además seguro a muchos se nos ha olvidado pero la ya empezó en julio jugando la primera de las tres rondas previas a la fase de grupos de la Champions que es que no yo creo no sé si alguna vez había pasado que un equipo llegar a desde allí hasta tan lejos

Voz 0267 10:28 desde tan atrás no en Mónaco también superó previas cuando llegó a semifinales el año en papel recordarás que eliminó al Villarreal en la segunda previa pero tantas previas no tuvo que jugar Iznate lo lo que significa todo esto es que estamos hablando de que el Ajax y no gana esta Champions sino a gana aunque sea campeón de su Liga va a tener que volver a jugar previa

Voz 1375 10:49 pues aunque gane la Liga holandesa si no gana la Champions Juve la previa tras

Voz 0267 10:52 sí sí porque la la Liga holandesa ahora mismo es la décimo cuarta en el ránking

Voz 1375 10:56 fíjate entonces sólo los campeones

Voz 0267 10:58 desde las diez primeras ligas del ránking tienen plaza fija y demás campeones tienen que jugar

Voz 6 11:04 previas tremendo eh bueno falta

Voz 1375 11:08 en la Vuelta no hay que lanzar las campanas al vuelo que éste es capaz de cualquier cosa también en la vuelta en Ámsterdam y además el Ajax casi que prefiere oscilaba mejor jugar fuera de casa en casa pero ahora mismo apostaría por un Ajax Barça por un Ajax Liverpool

Voz 0301 11:24 sí bueno yo yo a ver yo ya antes del partido había dicho Ajax Barça y no me voy a bajar de del carro

Voz 7 11:29 creo que el Ajax es verdad que tiene una defensa que

Voz 0301 11:35 en algún momento de eliminatoria yo creo que le va a hacer sufrir en algún momento vamos a ver una peor versión de alguno de los jugadores de de atrás eso tiene que llegar sobre todo si el Tottenham teniendo a son puede hacer bastante más daño en el partido de vuelta pero creo que favorito con ese un resultado buenísimo y que tal y como está jugando sería un golpe durísimo para ellos quedarse fuera de la otra eliminatoria la la veo muy igualada pero

Voz 0267 11:58 es favorito el Barça claro es que el Barça tiene a Messi si yo también veo al Barça favorito en esta yo no estaba con con Bruno ello veía probablemente al Tottenham por delante y creo que no está resuelta eh creo que nuestra región

Voz 1375 12:10 cero uno dos uno no está resuelta con menos y Joaqui

Voz 0267 12:12 en la vuelta exacto que parece que si no hoy el rumor insistente es que sí que en el club hay mucha esperanza de que va a estar para el partido de vuelta vamos a ver si se confirma porque eso son sensaciones internas en el Tottenham pero por varios sitios ha alegado hoy que que parece que Cain estará en la Vuelta Icono Dicho esto el que va ganando cero uno en una semifinal es favorito para la vuelta esos indiscutible porque tiene ventaja porque ya ha jugado fuera porque eh obliga al oponente a exponerse le puede matar con espacios que en en todos los niveles del fútbol pues es deseable tener espacios para contragolpear y más si eres un equipo como el Ajax en el que todos los puntas son rápidos inmóviles y son dinámicos

Voz 1375 12:56 bueno me voy a hablar del Barça Liverpool pero si al final fuera un Barça Ajax que sería una bonita final qué papelón para de John también ya no sé si me entraría gastroenteritis y fuera de John diría mira porque si juegas y lo haces bien te metes un gol al Barça tú fíjate qué forma de llegar al Barça

Voz 1704 13:12 lo vivieron los jugadores y juegas y lo haces mal si lo haces mal

Voz 6 13:16 como que este tío no sé qué que es que

Voz 1375 13:18 nadie mejor que te entre una cosa chunga siete no juegues

Voz 0267 13:21 ya se jugó una final Bayern Dortmund con Götze firmado por el Bayern ni Lewandowski también sabiéndose que el año siguiente Ivair sea que ya haya algún precedente de algo así pero si la situación avería estoy convencido que cuando tú estás jugando una final arreglarlo la ganar está claro ya no sólo por la la tu al club que te ha formado sino porque es donde tú estás jugando y nunca sabes si vas a tener la oportunidad jugar habría que ver qué

Voz 1375 13:44 te recibe Vestuario luego Hayek de bueno de Alves y gente

Voz 7 13:49 si es que al final son

Voz 0301 13:52 de momento seguramente en la final del noventa y tres entre Marsella y Milan yo creo que de ese libro ya estaba prácticamente fichado por el Milan sino está ya firmado dado más más veces Si de John debe saber que igual no llega otro final Sivall Barça pues lo normal es que igual si está diez años en el en el Barça pero vete tú a saber

Voz 1375 14:12 pues nada chaval es un placer escuchar toros mañana desde las ocho hoy cuarto de la tarde Carrusel deportivo a las nueve el primer asalto de la otra semifinal estarán también Bruno ya sea para contar el larguero esta mañana pruebas esta mañana un abrazo hasta luego las doce menos cuarto hora menos en Canarias está por ahí Alfredo Relaño está por ahí Vicente Jiménez enseguida vamos a hablar del diario As de periodismo de deporte pero antes la última hora del Barça Liverpool de mañana

Voz 8 14:38 jueves exige que recupera la dos vaya cañito a Fred sigan así chutar Adecco de hecho no escuchan es el Ciudad Real es que se ha quedado claro placa siete libras lo haga

Voz 9 14:58 a puto

Voz 8 15:04 no

Voz 1704 15:05 sí ojalá que vayan escuché a FLA aquí que va a estar todos

Voz 5 15:14 entiendo o cargará con claras de huevo comer y con lo que

Voz 1375 15:16 a falta para mañana narrar los goles del Barça hay que sacar un buen resultado para la vuelta un Liverpool peligrosísimo ahora te pregunto a Michael Robinson que creo que sé con quién va mañana intuyo con quién va a hacer el partido en la tele también pero está ahora ya a nuestro narrador del Barça en la Ser hola Lluís

Voz 1704 15:32 qué muy buenas o El avaro qué tal muy buenas tardes

Voz 1375 15:34 por ahí Adrià Albets hola qué tal qué tal Manu buenas noches también Sique Rodríguez nuestro jefe de deportes en Barcelona así que qué tal Manolo muy buenas y está por ahí eh bueno ahora digo este hombre antes COM ardió Cristo Rey donde estamos

Voz 6 15:48 el sigue qué sensaciones tienes

Voz 1296 15:51 bueno pues que llegó el día no la última vez que el Barça juega una semifinal de Champions fue el seis de mayo de dos mil quince imagínate casi cuatro

Voz 1375 15:57 años después mañana vuelve a pisar cuadro de honor de

Voz 1296 15:59 de la Champions como decías el Barça de Messi frente al al Liverpool de Klopp todo centrado evidentemente Messi ese mandato que lanzó de de la linde deseada mucho respeto por el Liverpool asociaciones que se necesitará una Un partido o una eliminatoria perfecta no veo al Liverpool perdonando ocasiones como las concedidas ante el United en cuartos en Lyon en octavos pero sobre todo eso que superado el muro psicológico de los cuartos de final hay muchas ganas en Barcelona de esta semifinal hay ganas en el Barça las tiene también Messi se ha ganado la Liga hay plaza en la final de Copa pero todos sabemos que Europa es el gran objetivo y que este es el título que acabar abarcando la la nota final de temporada

Voz 1375 16:35 qué partido que a partir de mañana que viene viene ya precedida por un pequeño pique chorrada bueno es que no no llega a la categoría de pique pero bueno Klopp la tira la tirado ahí ni con intención no Sique Rodríguez ya lo dijo en la previa del partido y ha vuelto a insistir el técnico de de Liverpool que saca pecho de lo que esa en fin evidentemente diciendo que es un monumento del fútbol y que es un templo algo que no parece reconocer en el Camp Nou no

Voz 1906 17:00 dijo en una entrevista en da son que en el Camp Nou es un estadio más grande que Anfil que cabe mucha gente pero que no es un templo que sólo es un campo de fútbol el Barça le ha respondido con un tuit donde enseña un vídeo con los goles de Messi Coutinho al United mezclados con imágenes del Camp Nou lleno y vacío responde que es es el campo es es el templo

Voz 1375 17:22 esa es su casa

Voz 1906 17:24 y hoy Klopp en rueda de prensa se le nota que le gusta hablaré y que tiene de la escena pues ha vuelto a hacer referencia a ella pero no llega la Agatha

Voz 1375 17:32 área de puto amo con perdón como decía el otro pero se acerca eh

Voz 1906 17:35 sí es verdad sí sí sí nos lo dijo el otro día David James Gravity James que que lo entrevistamos el mítico portero inglés que se parecen precisamente en eso que se creen en el discurso lo transmiten de manera vehemente y eso hace que los jugadores pues se vayan con ellos a muerte con Guardiola y con y con Jürgen Klopp y como te decía hoy ha dicho que del Barça había comentado muchas cosas positivas pero que los periodistas nos quedamos siempre con digamos la negativa lo decía con una sonrisa ya ha vuelto a repetir pues esta idea que tiene de lo que es jugar en el en el Camp Nou el estadio del Barça lo escuchamos

Voz 0588 18:09 mascan top John

Voz 10 18:12 el Camp Nou es un estadio más grande que el nuestro caben algunas personas más inseguro que va a estar lleno pero es sólo un estadio de fútbol no es un templo o algo así tenemos que jugar bien y a ver qué podemos conseguir

Voz 0588 18:24 de verdad

Voz 1375 18:29 le gusta Klopp la marcha le vale vale va la marcha contestaba el Barça podría haber pasado olímpicamente pero puesto en Tui diciendo este nuestro estadio este es nuestro templo la misma palabra que ha utilizado Jürgen Klopp habrían sitas porque toda esas echarle un poquito de de pimienta la vida Valverde también ha hablado eso pero Valverde lo de la pimienta Vasco y la salsa chile y eso no va con el HK déjate de Dios y háblame del partido a él le gusta siempre relativizar las cosas les gusta del drama

Voz 0017 18:58 matizar cree que Klopp ha hecho lo mismo para quitarle presión a los jugadores para rebajar un poco la tensión dijo esto que el Camp Nou no es un templo por eso pues Valverde ha dicho hoy que no le da más importancia a estas palabras del entrenador del Liverpool

Voz 0588 19:14 pero que las palabras de Mas más con la idea esa que tenemos los entrenadores que está matizar muchas veces lo que son los partidos no que al final parece que se acaba el mundo y al final campo dos porterías veintidós ahí a intentar meter el balón dentro de una días y ya está

Voz 1375 19:30 sí yo tan seductora e de lo que es el campo dos porterías y veintidós tiros

Voz 0017 19:36 sí para quitarle importancia al final Valverde también es lo que ha hecho rebajar un poco la presión que puedan tener sus propios jugadores o él mismo porque ha dicho que no siente que ganar la Champions sea una obligación sino que es una ilusión para el Barça y le han preguntado si el de mañana es el partido más importante de su carrera y ha dicho que también hay que relativizar las cosas que él AVE pido muchas situaciones en diferentes banquillos que muchos muchos entrenadores querrían estar en en su lugar de la rueda de prensa el Barça mano en esta previa del partido frente al Liverpool me quedo sobre todo con el mensaje de Rakitic y sobre la importancia y el liderazgo que ejerce Messi en el vestuario del Barça esa frase de ir a por la Copa Linda ahí deseada caló entre los jugadores si Messi

Voz 1375 20:19 lo dice todos les siguen escucha Rakitic

Voz 0839 20:22 cuando nuestro capitán diga algo estamos todos los demás para para seguir eh al camino que el que el de para todo su equipo así que también eso te engancha Si un Leo tiene tantas ganas no solamente de de conseguir los títulos de ganar cada cada partido que va más a todos los demás poder seguir al mejor jugador de la historia pues la verdad da mucha confianza

Voz 0017 20:45 pues imagínate si se corre el mejor del mundo como no van a correr los otros imagínate hoy Messi está enchufado llegar fresco porque en abril la descansado en la mitad de los partidos en cuatro de ocho ha descansado el argentino el marca el camino para ganar otra vez la Champions que tanto en ese al Fútbol Club Barcelona

Voz 1375 21:03 también ha hablado de Messi Klopp que cuando la pregunta por el que no ha vacilado poquito que estén no un templo no sé que no es como Anfil pero cuando le preguntan por Messi se cuadra no

Voz 1906 21:11 si aquí no se atreve a formar la ronda Weise que mañana le pasa

Voz 1375 21:14 me ha dicho que sea el mejor jugador

Voz 1906 21:16 por qué qué ha visto y que ya cuando en agosto dijo eso de la linda ahí deseada les sonó a amenaza

Voz 10 21:26 Messi dijo que quería ganar esta Copa en agosto ya entonces mencionó como una amenaza así que será muy difícil pero aquí estamos y sólo podemos decir que queremos ir también a la final

Voz 0588 21:35 el origen si eso claro

Voz 11 21:38 ha hablado también Mané salió Mané ya ha reconocido que su ídolo era Ronaldinho y que le encantaba su sonrisa se ha puesto poético el jugador del Liverpool y además que se puso un poco celoso cuando Coutinho se marchó al Barça no porque él se quisiera ir del Liverpool sino por perder a a Coutinho

Voz 1375 21:58 ahora la pregunta Jordi Martí está por ahí también además ha habido algunos incidentes con aficionados cosa que no nos gustan con los hooligans de Liverpool enseguida pregunto a Robin

Voz 1704 22:07 porque Álvaro Benito nos cuenta que Álvaro Soler es qué tal Manu muy buenas el que más sabe de la Liga de Campeones pues lo tienes que demostrar Master Card patrocinador oficial de la UEFA Champions League y Carrusel organizan el torneo definitivo elegiremos dieciséis concursantes y que cada domingo en Carrusel se van a ir enfrentando entre sí en directo en tandas de cinco preguntas el ganador el que demuestre que se sabia hasta el último dato de la Champions va a ganar dos entradas para la gran final fíjate participa y comienza algo Price les

Voz 12 22:40 mañana vamos