Axel Torres: "En esta eliminatoria, veía al Tottenham favorito y todavía pienso que la eliminatoria no está cerrada"

Voz 1375 00:13 por ahí también hola Axel muy buenas qué tal mano buenas noches Palha partidazo sobre todo vaya primera parte de La Haya sobre todo yo diría vaya primera media hora H libre uno porque luego ha habido parones sabido alguna interrupción en la lesión de Bertone que al final no ha podido continuar y aunque lo intentó pero luego se marchó ahí se rompió un poco el ritmo del partido pero que primera media hora del Ajax eh

Voz 0267 00:33 sí a la altura de el final de partido en Turín de la segunda parte que jugaron contra la Juventus en la ronda anterior a la altura de lo que le hicieron al Real Madrid practicamente tanto en la ida como la vuelta ese ha sido el Ajax otra vez desacomplejado un equipo que ha sabido leer muy bien dónde tenía inferioridad numérica el el Tottenham a la espalda y que estaba intentando sostener él solo todo el centro del campo el conjunto de Poquetino por ahí entraba Bahn DB por ahí caían los jugadores de banda en eres si por ahí bajaba Tadic por ahí a veces también entraba Frankie de John de esa manera han conseguido ponerse cero uno arriba incluso tener una ocasión muy clara para el cero dos han estado más cerca del segundo tanto incluso en la segunda parte en la que han bajado el nivel el tiro al palo de enero ha sido la ocasión más clara después del intervalo para Miguel resultados justo siendo menos brillante el segundo tiempo ha estado más igualado no el segundo equipo está más igualado en general creo que el Ajax han sido mejor en el cómputo global de los noventa minutos ante un Tottenham pobre que ha echado mucho de menos a Cain y ya son incluso te diría Harry Wings que te da generación de fútbol Iker sólo a balón parado ha inquietado realmente no ha tenido ninguna ocasión a partir de la Asociación de la continuidad o de la fluidez

Voz 0301 01:49 es un es un Ajax que nos viene regalando también últimamente nuevas versiones porque conocíamos el ese Ajax que era un equipo súper descarado con muchos jugadores de muchísima calidad técnica y eso es lo lo siga manteniendo pero también estamos viendo que en las últimas semanas en el partido contra la sube por momentos fue práctico hoy ha sido incluso por momentos sólido en defensa con un honor Ana que nos tenía acostumbrados a veces a el cometer algún error hoy dominando todo el juego aéreo dominado que es el área pequeña de del Ajax ha estado imponente el portero camerunés ex de la cantera de del Barça y en defensa a mi me parece que es verdad lo que decía Axel estoy de acuerdo que ha tenido poca amenaza esté Tottenham sin Sony sin jardín pero pero ha sido muy sólido defendiendo y el a mí me parece una de esas

Voz 1375 02:34 buenas noticias que irrumpe de cuando en cuando en el mundo del fútbol es una generación de esas que que vamos a tardar tiempo en olvidar y que además me da la impresión de que se va a deshacer muy pronto porque yo creo que lo van a despedazar despedazar a este hayas este verano o Fico de John de Live es una días que seguramente vamos a ver lo que queda de este equipo pero me parece una generación de de futbolistas osados Valientes de acomplejados que les da igual donde jueguen y que es una pena claro lo lo lo lo agradecerá el Barça cuando ficha de John lo agradecerá el equipo Alia Fico lo agradecerán que se lleva de Liga

Voz 2 03:07 pero Axel son uno de esos soplos de aire fresco en el fútbol mundial al que todos admiramos porque seas del equipo que seas ves jugará este haya dices joe ojalá siguiera juntos más años aunque va a ser imposible no

Voz 0267 03:20 sí además tiene todo ese agregado de ser un equipo de una Liga periférica de una Liga que que no tiene foco mediático donde es mucho más difícil reunir a jugadores de nivel por porque no hay ingresos de televisión no hay tanta publicidad porque además los futbolistas salen rápido hacia mercados más potentes porque el equipo lo han construido fundamentalmente a base de formación de jugadores no no de firmar los de otros lugares sino de de crearlos ellos por todo ellos una historia muy romántica por por esa amenaza de que se va a deshacer el equipo es verdad es decir Frankie de que es uno de los más importantes ya sabemos que ha fichado por el Barcelona donde iban debe del que se habla poco está siendo decisivo en todo el partido e Historia vaya a partir de María

Voz 1375 04:06 partido que han hecho los tres D M del medio de John Bahn DB hoy está más discreto SEOM pero vaya tres

Voz 0267 04:11 sí y luego Tadic que ya es más veterano pero que ha sido un absoluto acierto firmarlo hoy ha vuelto a dar una exhibición de jugar de falso nueve todos los apoyos son buenos todas las jugadas en las que interviene mejoran in desde luego el Ajax lo lo tiene muy bien para llegar a Madrid yo creo no está hecho porque el el rumor insistente hoy es que Cain puede llegar a la vuelta que va a estar la semana que viene en Amsterdam

Voz 3 04:35 si esto es así son eh

Voz 0267 04:37 seguro que que estará porque va a volver de sanción pues va a tener más mordiente arriba el el Tottenham pero estoy de acuerdo lo que decía Bruno a mí me ha gustado mucho el partido incluso de de Daley Blind que normalmente se le señalan como el punto más débil ha estado muy bien defensivamente Besman jugando de lateral derecho ha medido a la perfección la distancia siempre ha tenido dos intervenciones decisivas y en general ha sido un partido del Ajax bastante redondo Brillante cuando ha podido ser brillante Ilbo luego solvente cuando ha tenido que ser solventes

Voz 0301 05:09 a mí me da la sensación de Men en este esta historia del Ajax esta temporada es un poco una una bofetada a los que quieren convertir la Superliga europea llama la como como quieras en una especie de NBA a la europea porque entraría el Ajax a ver por títulos tiene cuatro Champions League por por historia sí que debería estar en un top veinte aunque yo creo que seguramente si haces una Liga de dieciocho pues los más ricos van a intentar evitar que que el Ajax por ejemplo esté dentro de dieciocho top veinte yo creo que historias

Voz 4 05:42 como la del Ajax de este año perdí

Voz 0301 05:44 vérselas es un gravísimo error de hecho en el

Voz 0267 05:47 el documento ese filtro filtró Football Leaks y había nombres y apellidos de los equipos que iban a organizarla no estaba el AIA claros sea en ese primer momento filtrado y publicado el Ajax estas que no estaba en el Tottenham también excepcional

Voz 1375 06:00 esta esta Champions es que además seguro a muchos olvidado pero la ya empezó en julio jugando la primera de las tres rondas previas a la fase de grupos de la Champions es que no yo creo no sé si alguna vez había pasado que un equipo llegara desde allí hasta tan lejos

Voz 0267 06:17 desde tan atrás no en Mónaco también superó previas cuando llegó a semifinales el año en papel muy caras que eliminó al Villarreal B la ronda previa pero tantas previas no tuvo que jugar Iznate lo lo que significa todo esto es que estamos hablando de que el Ajax y no gana esta Champions sino la gana aunque sea campeón de su Liga va a tener que volver a jugar previas aunque gane la Liga holandesa si no gana la Champions juego la previo tras sí sí Portela la Liga holandesa ahora mismo es la décimo cuarta en el ránking

Voz 1375 06:44 fíjate entonces sólo los campeones

Voz 0267 06:47 desde las diez primeras ligas del ránking tienen plaza fija los demás campeones tienen que jugar

Voz 1375 06:53 previas tremendo eh bueno falta la vuelta no hay que lanzar las cámaras al vuelo que éste es capaz de cualquier cosa también en la vuelta en Amsterdam y además el Ajax casi que prefiere será va mejor jugar fuera de casa en casa pero ahora mismo apostaría por un Ajax Barça por un Ajax Liverpool

Voz 0301 07:13 sí bueno yo yo a ver yo ya antes del partido había dicho Ajax Barça no me voy a bajar del carro creo que el Ajax

Voz 3 07:21 es verdad que tiene una defensa que

Voz 0301 07:23 en algún momento de la eliminatoria yo creo que le va a hacer sufrir que en algún momento vamos a ver una peor versión de alguno de los jugadores de de atrás eso tiene que que llegar sobre todo si el Tottenham teniendo a son puede hacer bastante más daño en el partido de vuelta pero creo que favorito si llega un resultado buenísimo y que

Voz 4 07:39 tal y como está jugando sería un

Voz 0301 07:42 golpe durísimo para ellos quedarse fuera en la otra eliminatoria la la veo muy igualada pero que

Voz 0267 07:47 el favorito el Barça claro es que el Barça tiene a si yo también veo al Barça favorito en esta yo no estaba con con Bruno ello veía probablemente al Tottenham por delante y creo que no está resuelta eh creo que nuestra el cero uno cero uno no está resuelta y menos si Joaquín la vuelta exacto que parece que si no hoy el rumor insistente es que sí que en el club hay mucha esperanza de que va a estar para el partido de vuelta vamos a ver si se confirma porque eso son sensaciones internas en el Tottenham pero por varios sitios ha llegado hoy que que parece que Cain estará en la Vuelta Icono Dicho esto el que va ganando cero uno en una semifinal es favorito para la vuelta esos indiscutible porque tiene ventaja porque ya ha jugado fuera porque eh obliga al oponente a exponerse le puede matar con espacios que en en todos los niveles del fútbol pues es deseable tener espacios para contragolpear y más si eres

Voz 1375 08:40 a un equipo como el Ajax en el que todos los puntas son rap móviles y son dinámicos bueno me voy a hablar del Barça Liverpool pero si al final fuera un Barça Ajax que sería una bonita final qué papelón para de John también ya ya pero no sé si me entraría gastroenteritis yo fuera de John diría mira porque si juegas y lo haces bien te metes un gol al Barça tú fíjate qué forma de llegar al Barça ya lo vivieron los jugadores y juegas y lo haces mal si lo haces mal como que este tío no sé que casi mejor que te entre una cosa chunga jueves ya se jugó una

Voz 0267 09:10 mira al Bayern Dortmund con Götze firmado por el Bayern ni Lewandowski también sabiéndose que el año siguiente iba ir o sea que ya hay algún precedente de algo así pero si la situación aérea estoy convencido que cuando tú estás jugando una final claro la vamos a ganar está claro ya no sólo por la gratitud al club que te ha formado sino porque es donde tú estás jugando y nunca sabes si vas a tener la oportunidad la verdad

Voz 1375 09:33 que ver como El Vestuario luego Hayek y bueno de Alves gente en fin

Voz 0301 09:38 que al final son momento seguramente en la final del noventa y tres entre Marsella y Milan yo creo que de ese libro ya estaba prácticamente fichado por el Milan sino está ya firmado dado más más veces Si de John debe saber que igual no llega otro final de Sivall Barça pues lo normal es que igual si está diez años en el en el Barça pero vete tú a saber chavales un placer escucharos mañana desde las ocho