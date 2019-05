Michael Robinson: "Este Liverpool puede eliminar al Barça de Messi. Su juego le viene como anillo al dedo a este Liverpool"

Voz 1 00:00 Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 00:05 ahora le pregunta Jordi Martí qué sensaciones tiene

Voz 2 00:07 antes del partido de mañana el Camp Nou

Voz 1375 00:10 en ese Camp Nou se cogió un avión bastante temprano para comentar el partido en la tele como decíamos Michael Robinson para comentar a su Liverpool contra el Barça Don Michael Robinson muy buenas olas eh te pregunto seguida por el Barça Liverpool del que estamos hablando pero qué bonito el Tottenham Ajax que hablábamos antes con Bruno y con HB

Voz 1546 00:28 pues a mí me gustó el Ajax juegan muy bien al fútbol y lo saquen y escuelas no pero desde hace muchos años y que inventó el fútbol total hay que los está Kovac eh con Haifa es un poco lo que lo que juega al Barça no es ese tipo de fútbol ah y no tenía respuesta a me pareció un equipo medio pobre de día no

Voz 3 00:54 a ganar fíjate que ya ha ganado en el Bernabéu le ganó al Madrid en Turín le ganó la Juve ir iré ganar hoy al Tottenham en Londres pierna

Voz 1375 01:03 exacto exacto y han conseguido meterse aquí bueno han conseguido meterse aquí Robin después de tres rondas previas de de antes de la fase de grupos que empezaron en julio a jugar

Voz 1546 01:11 sí sí sí sí mientras estamos todos el bronce bronceadores

Voz 4 01:15 pero con las botas puestas tremendo

Voz 1546 01:18 ir realmente o jugando en Kidal gusto de ver

Voz 1375 01:22 sí señor el pobre

Voz 1546 01:24 lo de arriba Fem faltaba dado cae y de Wings en el centro del campo pero aun así esperaban más de todo

Voz 1375 01:31 bueno a ver qué pasa en la vuelta en Amsterdam y mañana te vas a Barcelona mañana en Movistar Plus el Barça Liverpool mañana no sé si Carlos Martín este preguntará en la retransmisión con quién vas pero todo el mundo sabe con quién vas mañana que te perdonen por un día no

Voz 1546 01:45 bueno yo pienso que es una obviedad no yo empezaba en el patio de Henin fin tuve la suerte la jugada con Helios a veces cuando ese sueño de cada niño gitano se que pudiese realizarlo en eran Phil hay evidentemente esto marca mal que muchísimo

Voz 1375 02:07 si hay un equipo que puede eliminar a este Barça de Messi es este Liverpool de Klopp

Voz 1546 02:13 si pudiera ser no no tengo como favorito mano pero el juego del Barça vine al niño dedo a uno lo toda la temporada pasada en Liga en pacto una vez si ganaba ese CETI ir con dos veces en Champions League ganaba entonces ese tipo de ir a un equipo cartero digo yo que que hiel va melón hasta la frontal del área con muchos toques suele dejar espacio para balas como sal hay Mané a él pero tú todo todo depende el espacio del punto min espacios muy bien a yo pienso de que esto no va a coaccionar al Barça base a su fútbol bajó a común juega basa pero le va a importar mucho cómo cómo juega el pase con esas posesiones etcétera etcétera han porque realmente Ellis siempre le ponen intenta buscar espacio detrás de un ataque ah entonces por causas naturales es espacios van a aparecer para tú ya no tendrán que provocarlo el Barça va a hacer esto a Kiss como juega

Voz 1375 03:25 en esa creación de espacios firmó no es fundamental y que que que digamos hace el trabajo más sucio para Mané para sala

Voz 1546 03:32 él hace de de cuerdas cuando más de hijo en fin con Ronaldo y Bale Benzema Biden corto para asistir al centro del campo y en espacios pues Fermín hace de Benzema digamos no a Il ve con las balas cálculos se baile e Cristiano es Mané y cada vez sala no entonces el esto es más o menos físico guión Fermín obteniendo en corto tiene mucho fútbol a pero también mueve abre espacios para para los dos

Voz 1375 04:06 seguramente Michael si te preguntaran no lo vamos a hacer pero si te preguntara por un

Voz 0313 04:11 comparamos los dos onces uno por uno portero lateral derecho central no sé si habría uno o dos no lo sé que serían titulares en tu opinión del Liverpool en el Barça sin embargo aunque eso parece muy descompensado en una hipotética quiniela de comparar uno por uno y tal que hacemos luego el blog

Voz 6 04:26 que por qué está tan de tú a tú

Voz 1375 04:28 este Liverpool a este Barça

Voz 1546 04:31 porque yo que llegan Klopp ha vendido una vendido un sistema eh el equipo tiene mucha fe mucha fe en en su entrenador no han eso en forma de jugar que Klopp llevando consigo bueno desde hace muchos años con el Borussia Dortmund tenía a un muy buen equipo eh Mancini eso no desluce porque es cierto que no es un equipo que tiene muchos registros digamos tendré que no es un equipo tan bueno tal vez que el Barça no es simplemente por la estilos por sistema produce viene fantásticamente bien pienso que se confunde a la ficción aquí en España que piensa que es el mismo lema tú que jugó la final de Champions daña pasa algo ya básicamente si el estilo para ahora tenemos un portero tenemos

Voz 4 05:23 de nuevo esto central es tremendamente bueno a voy forzar

Voz 1546 05:29 todo el centro del campo con nave Keita y y entonces él

Voz 4 05:35 por este Liverpool que el que llegó el año pasado la final pues si no es que marca tres para empatar

Voz 1546 05:43 mucho poder goleadora pero éramos más gran coladero ahora no es el caso le podría no encaje tanto pero tampoco ha perdido su poder poder goleadora entonces es un equipo más hecho no hable a como el equipo Dani pasados con dificultad en la en la zaga por lo tanto yo pienso que estamos acercando de tener el mejor leve tú a y a desde los años ochenta a no es el ático genuino pero el equipo cuando yo digo no no juegan muy bien ese es un muy buen equipo

Voz 1375 06:24 ha habido Liverpool que han ganado pero no jugado bien este Liverpool está en condiciones de ganar y además juega bien

Voz 1546 06:30 sí eso es y si es estridentes hermano sí hemos tenido de Mc Manaman default se iba Etna que que Juan muy bonito no ganara

Voz 1375 06:42 no a lo hemos visto

Voz 1546 06:45 tan buenos que hay dos finales ganando una Elio

Voz 4 06:49 ustedes por ejemplo no han venido y no en equipo Quijote

Voz 1546 06:51 también de hecho cuando ganaba su tumor copió Europa éramos campeones de Europa pero subcampeones de la ciudad lo que queda cuartos nosotros quintos a entonces el equipo de Benítez sabe ganar partidos y eliminatorias ha la antes tuvimos un buen equipo como con con más que Company a Pérez no ganaba y este es el el más cercano a las dos cosas que juega bien y encima está al punto de ganar porque todo día puede ganar la Liga el premio

Voz 4 07:25 sí sí quedan dos jornadas el equipo que de culminarse no

Voz 1375 07:33 ahora si Messi está bien

Voz 5 07:35 eso sí

Voz 1375 07:37 no me inspiraba la quería te hubiera FS

Voz 4 07:40 pero claro claro del mundo en totalmente

Voz 1375 07:44 bueno esa es que es posible que mañana teoría el otro día en La Ventana con Carles Francino decías el bueno el otro día ayer el lunes no ayer por la tarde empezando decías puede que sea de las retransmisiones en las que menos hable de todo

Voz 4 07:55 hacía la relación mudo de Michael Bay el cómo lo ves que disfrutan

Voz 1375 08:02 te iba a ser un partidazo te escucharemos gracias por estar en el

Voz 4 08:04 Larguero pues muchísimas gracias un abrazo muy fuerte