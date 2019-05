Tagliafico: "Normal que todos los jugadores tengan equipos para el futuro, pero el Ajax tampoco está dispuesto a venderlos a todos"

Voz 1375 00:00 perdonadme sólo dos minutos ya tenemos el directo noche de Champions y hay un argentino que ha estado en la semifinal de Champions en el tráfico en la T

Voz 1 00:07 al zurdo argentino hola Nico muy buenas horas como enhorabuena eh bueno muchas gracias os sabia poco el cero uno

Voz 2 00:19 es una victoria importante gratuito es importante porque vinimos a eso sí deben ir a ganar llora teníamos en casa Lane tuvimos una charla muy clara pero tú eres muy importante y ahora no queda el partido de vuelta y el mismo partido con más eficacia pero

Voz 1414 00:40 sí intensos ganado al Madrid en el Bernabéu en la Vuelta visionado a la Juve en Turín en la vuelta hoy ganáis en Londres también a domicilio

Voz 1375 00:47 sí pero falta la ida parece que os sentís casi más cómodos fuera de casa que en casa

Voz 2 00:53 creo que no no fue muy bien si visitante pero bueno va a ser y también la primera vez que si así que veremos veremos qué pasa si bien creo que llegamos mejor juego fuera el local también se pues recibos pero también que mucha gente entonces abierto también porque eso también pretende combatir así que once creo que como este o más intensos que tenemos que hacer listo físicamente netamente

Voz 1375 01:23 dime la verdad desde fuera Nico tenemos la sensación de que estamos asistiendo a un equipazo de un talento descomunal de una pandilla de chavales jóvenes descarados

Voz 1414 01:32 dos que nos da ningún tipo de presión sino todo lo contrario

Voz 1375 01:37 pero que desde fuera digo tenemos la sensación de que su equipo se va a romper por qué no se va a ir aquí otro allí por lo bien que lo habéis hecho porque por mérito propio para ficharle el Barça lo otro no sé quién ha la tenéis también esa sensación dentro del vestuario de la ya es de que este Ajax puede terminar este verano pase lo que pase

Voz 2 01:56 bueno pero sueles suele suceder cuando un equipo como este con tantos chicos jóvenes que bueno tiene dimite nivel

Voz 3 02:05 eh

Voz 2 02:06 la selección de Champions jugando en juego normal que todos todos los jugadores tengan equipos para para el futuro pero bueno tampoco es un plus que bueno que ha puesto todo por él es mejor por ahí ya cuidado en ese sentido porque si no rompe no se me equipo con siete ocho jugadores es muy difícil volverá

Voz 1375 02:37 al construirlo no a construirlos en sí

Voz 2 02:40 claro entonces creo que hoy en día en el vestuario estamos bien estamos felices disfrutando de este momento que fue veremos qué pasa pero hoy en día

Voz 1375 02:53 pues nada ni te agradezco que nos atiende a los oyentes del Larguero te vas a Madrid en la Liga española o no un eh porque que será no por qué será

Voz 2 03:05 se habla mucho de esto que ahora segundo cuando el equipo anda bien un hondo bien pues pero no no se porque el futuro en junio

Voz 1375 03:16 te acuerdas que hace un mes y medio hablamos y te dije me dicen que al Cholo le gustas mucho

Voz 1 03:21 pues te sigo diciendo lo mismo bueno bueno

Voz 2 03:24 sí me imagino que como si bien el equipo Cuba uno creo que siendo espectador de Le optar también como como juega el equipo cómo cómo se entrega a la cancha porque no suele sino la crecida claro sí que eso es muy importante porque quiere decir que entrenadores incluso de muy diferentes lugares me gustan los juegos del de a la manera de jugar pero hay que seguir así hay que seguir demostrando como fuera

Voz 1375 03:54 oye te te voy a decir adiós pero mira tengo aquí a mis yerra al director del diario As que es el diario deportivo español más importante que no sé tras conocer la noticia tuvo hoy estás con la cabeza dónde estás pero es el director del diario As que después de veintitrés años va a dejar el diario As y a su izquierda está Vicente Jiménez que va a ser el nuevo director del diario El es que les dirías que titularse mañana en el diario As sobre el futuro de Nico Fico

Voz 2 04:21 qué difícil porque además como que de tan están quitando

Voz 1375 04:26 Alfredo Relaño para hacer la portada de hoy Vicente Jiménez por donde tales una pista

Voz 2 04:33 una pizca Up por el físico de charra te pregunta si tengo que pensarlo

Voz 4 04:42 sí por favor