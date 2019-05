El Larguero (30/04/19): Segunda parte

Voz 1 00:00 Larguero con Manu Carreño

Voz 2 00:06 ahora le pregunta Jordi Martí qué sensaciones tiene antes

Voz 1284 00:08 del partido de mañana del Camp Nou pero en ese Camp Nou mañana se cogió un avión bastante temprano para comentar el partido en la tele como decíamos Michael Robinson para comentar a su Liverpool contra el Barça Don Michael Robinson muy buenas hola eh te pregunto seguida por el Barça Liverpool del que estamos hablando pero qué bonito el Tottenham Ajax y hablábamos antes con Bruno y con HB

Voz 1546 00:29 pues a mí me gustó el Ajax juegan muy bien afirmó y a esa es que escuela no pero desde hace muchos años y que envíen todo el fútbol total hay que los Stefan Kovacs eh con un poco lo que lo que juega el Barça no sé si tipo de fútbol hoy en nuestra no tenía respuesta a me pareció un equipo medio pobre de de

Voz 1375 00:54 no fíjate fíjate que te ha ganado en el Bernabéu le ganó al Madrid en Turín le ganó la Juve ir iré ganar hoy al Tottenham en Londres

Voz 1546 01:02 pero en casa

Voz 1375 01:05 yo ya han conseguido meterse aquí bueno han conseguido meterse aquí Robin después de tres rondas previas de antes de la fase de grupos que empezaron en julio a jugar

Voz 1546 01:12 sí sí sí sí mientras estamos todos bronce bronceadores

Voz 3 01:15 pero con las botas puestas tremendo

Voz 1546 01:18 IU realmente o jugando en Kidal gusto de ver el tú muy pobre sobretodo arriba Felt faltaba que hay en mi Hadi Wings en el centro del campo pero aun así yo esperaba más

Voz 1375 01:32 bueno a ver qué pasa en la vuelta en Ámsterdam y mañana te vas a Barcelona mañana en Movistar Plus el Barça Liverpool mañana no sé si Carlos Martín este preguntará en la retransmisión con quién vas pero todo el mundo sabe con quién vas mañana que te perdonen por un día no

Voz 1546 01:46 bueno yo pienso que es una obviedad no yo empezaba en el patio de Henin fin tuve la suerte la jugada con Helios a veces cuando ese sueño de cada niño gitano sí que pudieron realizarlo en eran Phil hay evidentemente esto marca mal que muchísimo no

Voz 1375 02:08 si hay un equipo que puede eliminar a este Barça de Messi es este Liverpool de Klopp

Voz 1546 02:14 si pudiera ser no no tengo como favorito mano pero el juego del Barça vine al niño dedo a uno lo turno lo toda la temporada pasada en Liga en pacto una vez si ganaba el Athletic IV con dos veces en Champions League ganaba entonces ese tipo de ir a un equipo cartero digo yo tipo que que hiel el melón hasta la frontal del área con muchos toques suele dejar espacio para balas como sal hay Mané ha el libro tú todo todo depende del espacio domine espacios muy bien a yo pienso de que esto no va a coaccionar el Barça base a su fútbol bajó a común juega basa pero le va a importar mucho como como juega de base con esas posesiones etcétera etcétera han porque realmente Eli siempre le ponen intenta buscar espacio detrás de un ataque ah entonces por causas naturales es espacios van a aparecer para el tú ya no tendrán que provocarlo el Barça va a hacer esto a Kiss como juega

Voz 1375 03:25 en esa creación de espacios firmó no es fundamental que el que el que digamos hace el trabajo más sucio para Mané para sala

Voz 1546 03:33 él hace de de cuerda es cuando más dijo hijo bien con Ronaldo y Vaio

Voz 3 03:38 sí una pensé

Voz 1546 03:41 cortó para asistir al centro del campo y en este espacios pues Fermín hace de Benzema digamos no a él ve con las balas cálculo se Bailey eh Cristiano es Mané y vez sala no desde la esto es más o menos físico guión Fermín obteniendo en corto tiene mucho fútbol a pero también mueve abre espacios para para los dos compañeros

Voz 1375 04:07 seguramente Michael si te preguntaran no lo vamos a hacer pero si te preguntara por un

Voz 0313 04:12 comparamos los dos onces uno por uno portero lateral derecho central no sé si habría uno o dos no lo sé que serían titulares en tu opinión del Liverpool en el Barça sin embargo aunque eso parece muy descompensado en una hipotética quiniela de comparar uno por uno y tal qué hacemos

Voz 4 04:26 luego el bloque por qué está tan de tú a tú este Liverpool a este Barça

Voz 1546 04:32 porque Dios que llegan Klopp ha vendido ha vendido un sistema eh el equipo tiene mucha fe mucha fe en en su entrenador no han eso en forma de jugar que Klopp llevando consigo bueno desde hace muchos años cuando el Borussia Dortmund tenía a un muy buen equipo eh tiene eso no desluce porque es cierto que no es un equipo que tiene muchos registros digamos tendré que no es un equipo tan bueno tal vez como el Barça que es simplemente por la estilos por el sistema del debe poder viene fantásticamente bien y pienso que se confunde a la ficción aquí en España que piense que es el mismo y que jugó la final de Champions daño pasa ya básicamente si el estilo para ahora tenemos un portero tenemos

Voz 3 05:24 el central tremendamente bueno

Voz 1546 05:29 ha reforzado el centro del campo con nave Keita y y entonces él

Voz 3 05:36 mejor esta Liverpool que el que llegó el año pasado la final pues si antes el pasada como es que marca tres para empatar

Voz 1546 05:44 mucho poder goleadora pero éramos más gran coladero ahora no es el caso de Pulianas encaje tanto pero tampoco ha perdido su poder poder goleadora entonces es un equipo más hecho no hable a como el equipo Dani pasados con dificultad en la zaga por lo tanto yo pienso que estamos acercando de tener en el mejor el debe tú a y a desde los años ochenta a no es el ático genuino pero el equipo cuando yo digo no no juega muy bien ese ese es un muy buen equipo

Voz 1375 06:25 sí ha habido Liverpool que han ganado pero no jugado bien este Liverpool está en condiciones de ganar y además juega bien

Voz 1546 06:31 sí eso es sí si es si hermano sí hemos tenido tus mío me de Mc Manaman default se iba en la que que Juan muy bonito no ganara

Voz 1375 06:43 o a lo que hemos visto en él pues no

Voz 1546 06:46 tan buenos que dos finales ganando una Elio

Voz 1375 06:49 Benítez por ejemplo al equipo

Voz 1546 06:52 jo también de hecho cuando ganaba su propio Europa éramos campeones de Europa pero subcampeones de la ciudad lo que queda cuartos en nosotros quintos a entonces el equipo de Benítez sabe ganar partidos de eliminatorias ha era antes tuvimos un buen equipo como con con Mc que Company a Pérez no ganaba y este es el el más cercano a las dos cosas que juega bien y encima está al punto de ganar porque todo día puede ganar la Liga el premio

Voz 3 07:26 sí sí y quedan dos jornadas el equipo que está a punto de culminarse no

Voz 4 07:34 ahora si Messi está bien

Voz 1375 07:39 me inspiraba la quería te hubiera pero

Voz 3 07:41 están le todo a cualquier claro claro totalmente

Voz 1375 07:45 bueno es que es posible que mañana te hoy el otro día en La Ventana con Carles Francino decías el bueno el otro día ayer el lunes no ayer por la tarde empezando decías puede que sea de las retransmisiones en las que menos hable de todo esto

Voz 3 07:56 ya la relación mudo de Michael Bay el cómo lo que disfrutan

Voz 1375 08:02 partido va a ser un partidazo te escucharemos y gracias por estar en

Voz 3 08:05 el Larguero pues muchísimas gracias un abrazo muy fuerte

Voz 1284 08:08 hasta a otro batía a Michael Robinson en El Larguero en la previa de ese Barça Liverpool de mañana está por ahí Jordi Martí hola

Voz 0985 08:15 perdí la mano buenas noches crees que Coutinho de melé en el equipo titular creo que será Coutinho pero yo espero den velé a mi me gustaría también tocará correr e también tocará profundidad y creo que de envíele Manu le da al Barça cosas distintas distintas es desborde desequilibrio y creo que al Barça le vendrá bien contra el Liverpool

Voz 1375 08:34 fíjate lo que decía Michael que lo lo que lo un poco es el sentimiento que hay ahí fuera no es verdad que te da el colchón de tener a Messi siempre es distinto pero la sensación el run run que hay fuera es que aunque un oportuno probablemente no haya un titular

Voz 1284 08:47 del Liverpool en el Barça no sé si habría uno

Voz 4 08:49 eso que se uno y medio pero

Voz 1375 08:52 pero luego las sensaciones que está muy igualado tú lo ves tan igualado Jordi

Voz 0985 08:56 yo sé yo yo lo veo igualado pero ligeramente decantado a favor del Barcelona mano es cierto que el Liverpool está en su mejor momento es cierto que es un equipo reconocible es cierta su consistencia defensiva

Voz 5 09:08 culminante su tridente arriba pero el Barça de Valverde y de Messi

Voz 0985 09:14 llega muy bien por poco que Messi esté en su mejor versión por poco que veamos al Barça solidario sólido efectivo fiable resistente con recursos yo tengo mucha confianza en este Barcelona y una cosa más aún la vacuna la tiene sabe que el Liverpool hará de la insistencia física la forma de quebrar a Barcelona pero bien un Messi como te decía Adrià más descansado ha habido más rotaciones de la mano de la gestión de Valverde yo creo que dentro de la igualdad veo al Barcelona un peldaño por encima

Voz 1375 09:45 el frac y sí que cómo lo veis Coutinho

Voz 1284 09:48 le titular mañana quién de los dos yo creo que jugara no no iba a decir que que que creo que jugará Coutinho pero no sé si el partido demandaba

Voz 1296 09:57 salen vele y eso que ya sabes que que que soy optimista eh pero pero creo que el Barça tiene que bueno ante el músculo que propondrá al el Liverpool quizá lo mejor es apostar por el balón y creo que eso da la pienso que será la idea de Valverde mañana por eso se decantará por Coutinho aunque igual

Voz 6 10:16 el desequilibrio y lo diferente de desvele podría

Voz 1296 10:18 ser mucho más provechoso para para intentar sorprender al Liverpool que que el continuo que es más previsible no pero pero bueno veremos

Voz 0094 10:25 yo lo que espero mañana sobre todo es una versión del Barça

Voz 1296 10:27 con mucho balón porque insisto si si el partido el Liverpool te lo lleva a lo físico tú tienes que llevarlo a tu terreno hay tu terreno pasa por por la pelota

Voz 1906 10:35 yo creo que jugar a Coutinho porque es para el futbolista brasileño un que decimos en Catalunya Caixa o falsa es ahora o nunca como diría Javi Herráez puerta grande o enfermería Si rinden esta eliminatoria pues se le perdonará muchos pecados pero sino pues definitivamente es buscará un sitio y yo creo que además que en Melilla Valverde les sirve para poder cambiar partidos desde el banquillo en un momento determinado con lo que ahí Coutinho no le vale creo que en el Camp Nou va a jugar Coutinho respecto a la igualdad yo creo que el Barça es mejor que el Liverpool por hombre y en el equipo sí porque además si miras la Champions el Barça es un equipo muy fiable fue superior al Tottenham fue superior al Inter fue superior al PSV fue superior al Lyon fue superior al United sólo ha sufrido durante cinco minutos Barça amplios lo que no puede tener el Barça es la noche tonta que estuvo en Roma este yo no ha tenido que un mal día te deja fuera pero es que el Barça en Liga ha sido superior al Atlético a su supera el Madrid es que este Barça es muy fiable comentábamos estadísticas

Voz 1284 11:36 Bruno desde que ha empezado el dos mil diecinueve

Voz 1906 11:39 el Liverpool del que se destaca mucho su defensa doce partidos con la portería a cero pero es que el Barça terminado en catorce con la portería a cero y luego hay el factor diferencial de de Messi yo creo que si todo va normal el Barça está en la final

Voz 0985 11:52 bueno todo esto más mañana si Jordi son palabras pero hay que acompañarlas coreanas se dio con tu permiso en cuanto acabe la conexión desfilará rumbo a Montserrat ahí me espera la Moreneta yo quiero ya estar en maitines no para pedir los milagros que esto es muy grosero sino para pedir la su protección e a la Madre de Dios la protección que Messi no nos cojan ningún refugiado permiso de la Paco Roca

Voz 1284 12:17 el teniente esta madre da una vuelta por ahí Jordi si ya señala Moreno

Voz 1375 12:23 no sabía si Montserrat sí sí cuando el Barça remata

Voz 1906 12:26 esto ante el PSG que tenías poca fe

Voz 1375 12:29 en su hubiera la Moreneta eso es hombre de porque hace por cierto esperemos que no en mañana los hooligans ya para terminar que esta tarde ya han hecho anterior primeros escarceos ya habido detenidos y creo que un policía herido no Jordi

Voz 0985 12:40 sí hay seis detenidos han sido altercados graves en la Plaza Real en Ciutat Vella en Barcelona al filo de las ocho y media a nueve de la noche la Guardia Urbana se ha visto en la obligación de practicar hasta seis detenciones son incidentes que han protagonizado un grupo de hinchas violentos del Liverpool que finalmente han lanzado masivamente a latas y objetos a Laguardia

Voz 1284 13:05 van de Barcelona se ha visto obligada

Voz 0985 13:07 cerrar el tráfico en el doble sentido en la Rambla y han se han producido estas detenciones y fíjate lo que nos contaba un empleado un trabajador de uno de los restaurantes cercanos que por cierto mano temo decir que incidente desperfectos graves

Voz 1284 13:21 si no se han producido pero fíjate el ERE

Voz 0985 13:23 a nuestros ojos en la Plaza Real nos contaba los incidentes Santiago este empleado de un restaurante con estas palabras

Voz 1375 13:30 en Barcelona

Voz 7 13:31 a hacerlo en las mesas de los bares de la terraza los bares los restaurantes vieron que cerrar algunas bueno todas sus terrazas y después a los quince veinte minutos llegó la policía y cuando empezó a ver algunos golpe alguno corridas por las calles incluso carreras pues si sigo o muchas corrías por por las calles en los costados de la Plaza Real

Voz 0985 13:53 ya lanzaban

Voz 7 13:54 siempre se tiraban latas bebidas alcohólicas y ahí empezamos moteles también de vidrios hubo varios cortes también golpes con estos golpes un poco

Voz 0985 14:04 sí ha resultado herido ligeramente a causa de un golpe de una lata en la cara pero creo que los vecinos de Barcelona tienen que estar tranquilos porque el dispositivo de la Guardia Urbana especialmente de los Mossos es un dispositivo amplio que espero y confiamos que garantiza la seguridad

Voz 8 14:16 que la seguridad en el campo también mañana con frac y con Jordi con sí que con Adriano con Ramon Besa con Marco Lope con nuestro ahora Luis Suárez y con toda la banda y con Dani Garrido dirigiendo Carrusel Deportivo desde las ocho y cuarto y con nuestro Iturralde González

Voz 1284 14:28 hasta mañana todos un abrazo igualmente esta mañana hasta luego de Álvaro Benito porque no está por que a mí me gustaría haga Rosell no esto no va para que no te has igualmente viejos El Larguero oye te gustaría venir ti oyente del Larguero carro

Voz 1906 14:43 el y demostrar que ha estado un comentarista de la final de la Champions pues demuestra nos que eres el que más sabe de la Champions

Voz 1119 14:49 gana dos entradas para la gran final Master Card patrocinador oficial de la UEFA Champions League y Carrusel organizan el torneo definitivo dieciséis concursantes cinco tandas de preguntas tan sólo un ganador apunta te ya en Cadena Ser punto com comienza algo les

Voz 4 15:08 vamos a meter escuchaba Alfredo Relaño director del diario dar los últimos veintitrés años os apetece escuchar al que va a ser su sucesor dentro de un mes

Voz 9 15:16 pues estar aquí los dos cara a cara

Voz 4 15:20 Alfredo Relaño Vicente Jiménez vamos con ellos para

Voz 10 15:23 el senderismo debería echar me crema pero sólo tengo del quince Si me he dicho dos veces la del quince hace como si fuera del treinta cuando tres tu coche a Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución secos de Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en punto es

Voz 11 15:45 tienes ya tu cupón del extra día de la madre de la ONCE no te quedes sin jugar y pide lo ya tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es recuerda este cinco de mayo diecisiete millones de euros con el extra día de la madre de la ONCE ser madre compensa ocho once

Voz 12 16:04 no hay canciones que reconoce

Voz 13 16:07 es el momento resuenan en tu cabeza se graban en la memoria de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directos

Voz 0985 16:18 la banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que menciona

Voz 13 16:21 su nombre este fin de semana segunda entrega inmundo mueve con noventa y cinco euros con el país ya a la venta en tu quiosco el número uno

Voz 14 16:29 quitando las tácticas y los trabajadores con los que me pagaba la facultad de este Livni entraba

Voz 15 16:35 casa si con ellos y no tenía experiencia parece pues

Voz 12 16:37 no

Voz 16 16:39 cuál fue el primer trabajo crees tener lo necesario para el puesto cómo fue aquella entrevista recuerdas tu primer día de trabajo tu primer jefe tus primeros compañeros ciento Kelly cuando te llamaron te dijeron ya puedes dejarnos sus mensajes en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis

Voz 1284 16:59 siete

Voz 16 17:02 esta noche hablamos de nuestro primer trabajo ha ido genial en el Faro de la SER a partir de la una y media con Mara Torres

Voz 18 17:19 hablamos de arruina y aspirina apliquemos Vieri la todo planos

Voz 17 17:30 o cuando casi igual

Voz 19 17:32 desde Canarias enseguida vendrá

Voz 1284 17:35 tenía hay mil para hablar de la NBA un ratito de basket con Anthony como todos los martes en el Larguero Hinojosa ir al desierto el Sáhara para hablar con uno de los participantes españoles en la Titan Desert donde ayer fallecía un español a los cuarenta y seis años Fernando Civera por parada cardiaca de ahora estamos ahí también dando una vuelta pero ahora después de la última hora de la Champions Nos apetecía tener esta noche aquí al director del diario

Voz 0094 17:55 las don Alfredo Relaño Alfredo muy buenas noches

Voz 1375 17:58 también el que va a ser su sucesor como esto sería más en un estadio de fútbol

Voz 1284 18:04 sale con el número tal Alfredo Relaño en Dragon total Vicente Jiménez buenas noches Vicente muy buenas noches un placer estar aquí porque te vas a Alfredo

Voz 0094 18:14 pues hombre porque quiero vivir mejor quieres viviendo en Tánger menos de calle galardona

Voz 1284 18:20 no vivías mal no vivía mal los peones

Voz 0094 18:23 perdón pero vamos lleva ya bastante tiempo IMI ya hace dos o tres años que la llegada del buen tiempo fíjate me se me hacía pesado ir a trabajar y lo notaba yo diversos que ya no tienes las mismas ganas de la misma se te vas cansando

Voz 1284 18:37 no pero lo vas notando con el cuando llega el buen tiempo más no sé con la primavera verano y eso si no padel coger el coche te hacer un viaje por la raya de Portugal lo que darte cuenta de lo mucho sí

Voz 0094 18:48 eso me fascinaba también de iba pensando mira me acuerdo que me decía un Jesús Paredes en en en la ayudante de Luisa dábamos entre otros decía la CIA la vida como partido de fútbol son dos tiempos de cuarenta y cinco minutos sólo que cuando dar mirando a saquen tu nombre

Voz 1284 19:07 en el caso de mi nombre sale antes de reflotar el tiempo que no se vaya a ser que salga puede estar minuto noventa ciento noventa pero ya fuera

Voz 6 19:16 ya soy inmigrante

Voz 0094 19:18 desde fuera ahí estando tranquilo no hay ya más sinceramente también creo que me lo he ganado mucho tiempo peleando entre otros aquí en muchos frentes en muchos medios en en el hace veintitrés años Si la cosa está digamos razonablemente bien casi te diría que muy bien y es momento para para dejarlo en manos de otros estupendo me han hecho un dicho

Voz 1284 19:40 no está metiendo presión a está metiendo presión al día estará un momento espectacular a ver si ahora Vicente no no sólo puede mejorar porque eso es lo que bueno el palmarés es intachable siempre es esto

Voz 0094 19:54 me porque esto lo hemos conseguido mantener en secreto hasta hoy a mediodía en la gente N

Voz 1284 19:59 yo reconozco que me enteré a yo me enteré ayer me sorprendió no lo tuyo que sí que sabíamos que podía producirse en cualquier momento pero sí me sorprendió la llegada de Vicente también han tenido muy en secreto sí es muy en secreto

Voz 1956 20:10 es que es como hay que hacer estas cosas para hacerlas bien

Voz 1284 20:13 Vicente Jiménez árbol con vosotros vamos a tener una charla tranquila pero Vicente

Voz 9 20:17 yo le he dicho Alfredo porque te vas porque has aceptado dirigir el diario As

Voz 1375 20:21 pues por seguir Alfredo porque quiero vivir peor

Voz 20 20:26 sin embargo todo esto

Voz 21 20:27 lo que no te puedes

Voz 1956 20:30 no puedes rechazar una oferta como la de dirigir el diario As es un diario histórico que todos los que tenemos el gusto por el deporte lo hemos leído siempre en su época de hueco grabado en la época que la semanario actualmente tanto en el papel como en la UE sí es una de esas ofertas que no puedes rechazar es verdad que sustituir a Alfredo es imposible no se puede sustituir a Alfredo eso ya lo digo por por adelantado que la gente no piense que vamos a sustituir Alfredo porque eso no se puede hacer vamos a intentar seguir haciendo el gran periódico que Saura Lass tanto en su edición digital como la edición de papel que nuestros lectores pues sigan encontrando cada día la mejor información deportiva hay bueno y todas esas historias tan maravillosas que tiene el deporte que son las que nos hacen vivirá todos los envuelven a deportes vuelvo a deporte

Voz 1375 21:18 que mucha gente no sabe que tú estuviste de mucha gente no

Voz 1956 21:20 sabe efectivamente porque yo soy una persona poco conocida lo cual está muy bien prepárate ya estoy nota

Voz 1375 21:27 todo cierta presión que es el mundo del fútbol el dirigieron diario

Voz 1956 21:32 yo como heladas ya lo estoy notando pero para bien todo eso me estimula pero sí efectivamente

Voz 21 21:37 te dices bien yo deje el

Voz 1956 21:40 la información deportiva en la que estuve diez años en Barcelona aquí en Madrid

Voz 1284 21:44 diez haciendo deporte diez años si diez años

Voz 1956 21:46 las isla dejé cuando bueno pues ahora hace veinticinco años que se dice pronto al ahí está si yo ya estaba en el país cuando llegué como reportero de Potes a al país una de las etapas más más felices de mi vida profesional y luego pues me empecé a dedicar a otras tareas hasta ella finalmente salir del periódico para venir a la Cadena SER hace ahora cuatro años y vuelvo al es como volver a casa sinceramente yo lo explicaba ayer la redacción de las un poco

Voz 1375 22:18 has dado la charla ya los hemos dado una pequeña

Voz 1956 22:20 Sara pero sobre todo ha sido un momento en el que la gente sea despedido formalmente no porque hasta hasta el uno de junio Alfredo sigue al frente del periódico la gente ha tenido un momento de de homenaje a Alfredo hay bueno y hemos hecho un pequeño discurso protagonista lógicamente él sí bueno pues yo los explicado un poco la sensación es que yo tenía al volver de nuevo a esa casa y a la y al volver a deportes y al ámbito de la información deportiva había allí muchos compañeros con los que yo coincidí en los años noventa en esos mundiales de fútbol en esos torneos en esos campos de de España me ha hecho muchísima ilusión verlos allí y sobre todo ver la cantidad de gente joven que tiene la mediación de las que creo que es uno de sus activos más importantes gente muy joven con muchísimo talento y que y que a mí me da una ilusión tremenda poder trabajar con esta gente que es la que va a llevar al periódico hasta hasta el final pegado

Voz 1375 23:14 a sólo dos minutos que tenemos en directo noche de Champions y hay un argentino que ha estado en la semifinal de Champions en el lateral zurdo argentino hola Nico muy buenas como enhorabuena eh bueno muchas gracias os sabe a poco el cero uno

Voz 1073 23:32 no es una victoria importante son efectos es importante porque vinimos a eso se lo mejor posible venir a ganar ahora teníamos en casa den tuvimos una charla muy clara pero tú es muy importante y ahora que el partido de vuelta y hay que hacerlo como partido con más eficacia pero

Voz 1375 23:55 avisé ganaba al Madrid en el Bernabéu en la vuelta a la Juve en Turín en la vuelta hoy ganáis en Londres también a domicilio pero falta la ida parece que os sentís casi más cómodos fuera de casa que en casa

Voz 1073 24:07 sí creo que no nos fue muy bien si visitante pero bueno va a ser y también la primera vez que sino de si así que veremos qué pasa si bien creo que desplegamos mejor juego fuera de local también se vivos pero también que mucha gente entonces un partido abierto también porque eso también pretende combatir así que once del creo que como este o más intenso que tenemos que hacer mito físicamente netamente

Voz 1375 24:37 dime la verdad desde fuera Nico tenemos la sensación de que estamos asistiendo a un equipazo de un talento descomunal de una pandilla de chavales jóvenes descarados osados que nos da ningún tipo de presión sino todo lo contrario pero que desde fuera digo tenemos la sensación de que ese equipo se va a romper porque una aquí otra allí por lo bien que lo habéis hecho porque por por méritos propios a uno para echarle el Barça lo otro no sé quién ha tenéis también esa sensación dentro del vestuario de la ya es de que este Ajax puede terminar este verano pase lo que pase

Voz 1073 25:10 bueno pero suele suele suceder cuando un equipo como éste con tanto chicos jóvenes que bueno tiene en nivel inicial de Champions jugando en juego normal que todos todos los jugadores tengan equipos para para el futuro pero bueno tampoco hay que que bueno te puesto todo por él es mejor por ahí cuidar en ese sentido porque sube uno Rom pero se me equipo con siete ocho jugadores es muy físico volverá

Voz 1375 25:51 a construirlo no a construirlos sí claro

Voz 1073 25:54 entonces creo que hoy en día en el vestuario estamos bien estamos felices y tratando disfrutando de este momento fue veremos qué pasa pero hoy en día tocando

Voz 1375 26:07 pues nada Nico te agradezco que nos atienda a los oyentes del Larguero te vas a Madrid a la Liga española o no me vienen redundando hace tiempo eh ya que será por qué será

Voz 1073 26:19 se habla mucho de esto que hablamos con el equipo anda viene un hondo bien donde clubes pero no no se porque el futuro en junio

Voz 1375 26:30 cuerdas que hace un mes y medio hablamos y te dije me dicen que al Cholo le gustas mucho pues te sigo diciendo lo mismo bueno bueno

Voz 1073 26:37 sí me imagino que como si ve al equipo Cuba uno creo que siendo espectador de la también como como fue el equipo cómo como se entregan a cancha porque no sólo puede sino la agresividad no sé que eso es muy reconfortante donde porque quiere decir que entrenadores de diferentes lugares me gustan los juegos de a la manera de jugar pero hay que seguir así hay que seguir demostrando como y bueno

Voz 1375 27:08 oye te agradezco te voy a decir adiós pero mira tengo aquí a mi izquierda al director del diario As que es el diario deportivo español más importante que no sé si has conocido la noticia tuvo hoy estás con la cabeza donde estás pero es el director del diario As que después de veintitrés años va a dejar el diario As a su izquierda está Vicente Jiménez que va a ser el nuevo director del diario As él es que les dirías que titularse mañana en el diario As sobre el futuro de Nico Fico

Voz 1073 27:35 qué difícil porque además como que me están quitando

Voz 1284 27:40 Alfredo Relaño España no tiene que hacer la portada de Vicente Jiménez Ipar donde dan una

Voz 1375 27:44 pista

Voz 1073 27:47 una pizca u ahora difícil físico de Arrate me pregunta si tengo que pensarlo

Voz 20 27:55 en Madrid no hay va por favor te iba a decir el titular de la portada

Voz 1284 28:02 pero un abrazo y un da al chaval que estaba ya no sabe por dónde salir al jugador argentino del Ajax que lo está haciendo chapeau que no descartó que lo veamos en Madrid no tardando mucho

Voz 4 28:13 bueno desea ya es que se va a deshacer eh

Voz 1284 28:16 estamos cerrando con Alfredo Relaño veintitrés años seguramente los que soy seguida desde la información deportiva en la prensa escrita leyendo una columna día tras otro

Voz 9 28:24 hay algún día cuando murió mi padre no me sentí con ánimo la única vez única vez el resto todos los días todos los días del año unos días de los años sí

Voz 0094 28:35 aunque está ahí voy a confesar que también es una ventaja para que en verano te dejen ver los partidos de la Copa América

Voz 1284 28:42 adornos aquí es que es que una el Tour de Francia tras nueve ya no sabe se come el Ecuador Bolivia sub veintiuno que tengo que decir que el partido

Voz 0094 28:53 ya llega un momento con incorporar en mi vida y lo ha hilado con absoluta no pesa nada

Voz 1284 28:59 decían a Vicente que va a seguir siendo director ejerciendo como director del diario As hasta el día uno de junio una ley coger el testigo pero seguirá como presidente de honor del periódico y seguiré haciendo una columna

Voz 0094 29:10 sí en convenios que siga escribiendo en el yo estoy a hacerlas siete semanales serán en en el lugar la extensión y frecuencia que en directo nuevo director decida si te vas a cargar la columna Alfredo Relaño en absoluto

Voz 1284 29:27 yo no quede quieto ahora es digamos la parte engorrosa te vuelves

Voz 0094 29:32 a que es escribe también seguiré haciendo ahora es Carlos el deporte María Garrido de los partidos

Voz 1284 29:38 de la selección y luego las cosas esa

Voz 0094 29:40 las de levita de los presupuestos de este de las blancas no

Voz 1284 29:43 eso es bueno ya tendrá Vicente alguien seguramente ahí

Voz 0094 29:48 ay ay ay tenemos un comodín que me que que con toda seguridad en lo utiliza es más con como dediques Alejandro Nortel que ha hecho aquí tiene muy buena amistad estoy seguro que así seguirá en que no ya es un es un libro de esos delitos la defensa que que no pasa nada Oye es conveniente

Voz 9 30:06 de Vicente Alfredo de que el director del diario As diga de qué equipo es o que se sepa o no

Voz 0094 30:14 yo tardé mucho en decirlo y casi no lo digo para la gente lo sabe la gente se da cuenta aunque también con el tiempo la proximidad con con con unos Clos con los equipos eso se modera no eres no soy yo soy del Madrid penoso del Madrid como cuando tenía los Juegos Roncero hace años que que cuando echaban Andrea comportarnos como Roncero página tratas pero pero sí a mí alguien porque además yo primero se nota se nota llamase en en el se notan te digo una cosa que respalda el Madrid el que se emociona con el Madrid lo disimula has viene a veces eh

Voz 1284 30:46 cero uno no sé que muy bien porque es como si hiciera críticas al presidente del Gobierno no quiere decir que no te guste Rajoy o Zapatero no quiere decir que no te gustan las hijas del partido que le vayan bien las cosas

Voz 0094 31:03 España sino que a lo mejor te parece que es de otra manera pero tiene vayan bien las cosas y me gusta mucho

Voz 1284 31:09 es mejor no decirlo crees decir aquí por eso me era el primer premio

Voz 0094 31:13 él fue uno que estaba ahí en sentado con tal de la plena te era más fácil de decir pero lo hablaba con el entonces esperamos correcto y además ahora no tiene esa época pues era culpa

Voz 1284 31:25 las el desgraciado no sé no sí

Voz 0094 31:28 tanto ir y no tenía era más fácil pero no yo creo que está bien fíjate yo creo que aparte decirlo el director o no la definición de los periódicos de Madrid son respaldar al Madrid a los equipos madrileños encerrona al Barça ante creo que es bueno porque igual que cuando comprar prensa generalista sabes que el país tiene una actitud ante ante la vida y el mundo que tienen otra pues eso no te engaña entonces ya sabes tú que cuando no le es pues no está está hecho con un con una mirada que no que no es mejor que la del Madrid Barcelona viceversa atrae cada uno tiene su casa habla no es no es raro en se ha visto raro cuando cuando ha habido digamos más Defensa en Madrid pero yo llevo mucho tiempo en esto de los periódicos de cualquier sitio de España no son los de Barcelona que que que también en Sevilla en A Coruña tan no se captaban en en respaldaran si sillas

Voz 1375 32:26 el pues siempre no en en Madrid teníamos

Voz 0094 32:28 no sabe de Estado

Voz 1284 32:30 por la que tratábamos de a todos por igual nos iremos de Madrid hay que hablar de todos por igual

Voz 0094 32:34 yo he hecho muchas crónicas del Madrid Atleti en el en el país en los primeros años del país sede tratar de parecer ecuánime y yo tengo la sensación con los años de que les restaba al de Madrid siempre algo que no ponía también sino que tienen por tener cuidado de no ofender fuera sí eso en otros sitios no sería yo creo que está bien que

Voz 1284 32:55 Vicente tú vas a decirle que eso hay que decirlo es mejor

Voz 1375 32:57 decirlo o no decirlo bueno yo creo que aquí

Voz 1956 33:00 conviene aplicar la política que se sirvió en el Ejército de Estados Unidos cuando abordarlo en el problema de las diferentes tendencias sexuales que tenían sus miembros y que básicamente se resume de la siguiente manera Don Don es decir no preguntes no digas vale pero sí que me gustaría hacer alguna reflexión sobre esto dos de un medio hay que juzgarle por el trabajo que hacen con el medio sí es un buen periódico sino lo es si es un buen programa de televisión sino lo es si aborda los temas que debe abordarse desde la perspectiva que se debe abordar y creo que es la discusión sobre las preferencias deportivas de ese director sinceramente creo que son un tema absolutamente secundario y voy a decir porqué alguien puede pensar que Alfredo Relaño o yo mismo podríamos hacer con el periódico el as del que comemos algo que fuera contra los intereses del periódico As o del periódico exponen periódico Mundo Deportivo o de cualquier periódico del marcan cualquiera o de un periódico de información general en contra de lo que son los intereses legítimos de un periódico que es hacer un buen periódico básicamente simplemente por tu predisposición hacia un equipo hacia otro en la cabeza de nadie es cierto que el periodismo deportivo se hace con la materia como dice el tópico de la que están hechos los sueños nosotros los periodistas de información deportiva gestionamos sentimientos gestionamos hazañas gestionamos mitos es una información por lo tanto que se basa mucho más en el sentimiento que a veces en la pura razón y así es el deporte tiene que seguir siendo así por lo tanto los periódicos no pueden ser ajenos a esto se que yo entiendo que por parte del lector siempre haya esa pregunta pero Bono diré

Voz 1284 34:43 a la Morena y yo podía hacer algo

Voz 1956 34:49 manos si me permites que hecho esta tarde con los redactores del diario As ni es que voy a aclarar esta cuestión de una vez por todas voy a decir yo de que eso hoy no voy a decir aquí delante de todo el mundo para que la gente esté tranquila lo sepa y entienda que el trabajo que puedo hacer yo mejor o peor al frente de las está justificado por eso yo soy de las

Voz 4 35:11 que te vas a llevar

Voz 9 35:14 mejor igual o peor

Voz 1284 35:17 con Florentino Pérez de lo que se lleva Alfredo yo

Voz 5 35:20 el desempeño profesional

Voz 1956 35:22 yo siempre he procurado llevarme bien cuando digo bien es tener un trato correcto respetuoso y por lo tanto normal con todo el mundo es cierto que luego las circunstancias del día a día de un medio de comunicación sea el que sea provocan problemas y a veces desencuentros pero yo siempre he creído que hablando es como la gente se entiende por lo tanto yo con Florentino Pérez el presidente del Atlético de Madrid y con el presidente del Barça voy a intentar cuidar de Valladolid

Voz 1375 35:51 venir no

Voz 1956 35:54 no voy a voy a voy a hacer lo que hemos hecho siempre por lo menos he dicho yo siempre que es tener un trato respetuoso y por lo tanto intentar llevarnos razonablemente bien porque es mucho mejor llevarse bien qué llevarse mal eso no impide que haya que hacer una crítica cuando el periódico considere que debe hacerlo

Voz 1375 36:13 la gente acepta la crítica eso está claro poca gente

Voz 1956 36:15 bien pues entonces eso supondrá un problema pero pero insisto unos menos que otros claro yo no no no puedo entender que haya una a priori

Voz 22 36:23 eh sobre una relación digas no pues me voy a llevar mal nombre no por favor el el Real Madrid como el Barcelona como el Canoe en cómo

Voz 1956 36:32 en fin el Atlético Tarrasa son entidades con las que un medio deportivo tiene que tener una relación franca colaboración y de llevarse bien por supuesto el medio tener toda la libertad para emitir los juicios que considere quiero hablar