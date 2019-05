Manolo, panadero

Voz 1684 00:00 yo

Voz 1 00:03 Manolo mi madre se come la foto

Voz 1684 00:05 qué hago caso a mi madre o a los dietistas que me dicen que nada que aquel Papa lo justo

Voz 1404 00:10 yo no comparto

Voz 1684 00:12 con pan no es comida de tontos como distinguimos un buen pan porque últimamente como a todo a todos se le pone etiqueta se pueden la etiqueta de vio lo de levadura madre como sello que panes de verdad y no me están vendiendo marketing

Voz 1404 00:27 no desde Bagdad madres nosotros no llevamos toda la vida donde se puede comprobar los ojos que destaca el partido

Voz 2 00:34 en los ojos explícame eso como son los ojos del pan la burbujas que

Voz 1404 00:39 a partir lo tiene sus agujerito ellos eso

Voz 1684 00:44 lo más significativo que a mí me han dicho que no ha sido en ningún panadero que si la pieza tiene harina por encima es casera eso leyenda urbana timo de la estampita

Voz 1404 00:54 no no es nada nada de eso no vamos a ver si yo no echa poquito debía por encima pues cualquier tipo arquetipo fan eso no quiere decir que esta pero yo tengo una tía

Voz 1684 01:03 sí creo que el el mejor es el que descarta por feo sea como como esa barra por ejemplo que que sale retorcida porque se ha pegado a la pala

Voz 1404 01:11 no tiene mucha gente piensa que ya ha cortado y ciudades empiezan a mucha gente lo piensa pero no probó el animal más años todo lo que él mismo decimos dice vine aquí no tiene nada que ver

Voz 2 01:27 cuál es el secreto de un buen pan no como mucho mucho mucho tiempo

Voz 1404 01:33 sí es realmente con mucho tiempo hay jefes Negredo la fermentado

Voz 3 01:38 yo conozco como lo que este bueno allí las ciudades

Voz 1404 01:42 todos los tú rápido como mira para cogerlo rápido están tiránico cabida pues estoy un buen fan la tranquilidad aquí

Voz 1684 01:54 donde reposar y madrugar mucho no porque aquí ahora te levantas pues la cuántas horas al día

Voz 1404 02:03 muchísimas siglas tuvieran que pagar seguía

Voz 1684 02:06 no es como muy bonito no es como muy bonito y muy bucólico no lo del panadero trabajar consumados pero luego hay que estar ahí

Voz 1404 02:17 la verdad es que dura la noche bastante dura

Voz 1684 02:20 bueno en invierno es otra cosa no aquí y el olor todo el mundo el honor de la panadería vi me encantaría trabajar

Voz 1404 02:29 la teoría de los dos dicen que cuando quieren a setecientos metros ya el olor no pues yo realmente no se ha cometido en el cerebro y dada la comedia luego llegada pero todo el mundo que la primera vez lo dice me recuerda al lo mejor de mi abuela cuarto hacia

Voz 3 02:47 cartero todo el mundo que vive todo el mundo

Voz 4 02:50 panadero con el pan el panadero con el Papa el panadero con el pan el panadero con el Papa

Voz 5 02:59 tempranito bailo saca calientita consumir de la por las calles municipales y también la Ciudadela ir después a los mortales del que no sale se queda sin el pan para comer eh

Voz 6 03:10 diga si va tan pronto a salir por pies sino tan Varas seguir ahí partiendo al repartiendo al repartiendo

Voz 4 03:24 el paso a Varas con

Voz 7 03:27 T

Voz 8 03:28 traigo bolillos si tele eran densas son tan bien gendarmes besos conchas

Voz 4 03:38 got Ras novias cuernos que pasa a marchar Diana

Voz 9 03:44 no es que me estoy peinando

Voz 4 03:46 ah pues me traigo corbatas volcanes piedra el viudas viejas un abrazo no cuerno que ahí no se va a poder marchan Tita panaderos a Panadero se va panaderos en un panadero ustedes

