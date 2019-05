Alfredo Relaño: "La portada que más ilusión me ha hecho hacer ha sido la del Mundial de España"

Voz 2 00:00 hablamos de Carmina I aspirina apliquemos te voy Eric Clapton no

Voz 3 00:20 doce y cuarto casi una menos Canarias seguida vendrá

Voz 1375 00:24 Antoni Daimiel para hablar de la NBA un ratito de basket con Antoni como todos los martes en el larguero en el desierto del Sáhara para hablar con uno de los participantes españoles en la Titan Desert donde ayer fallecía un español a los cuarenta y seis años Fernando Civera por parada cardiaca estamos ahí también de una vuelta pero ahora después de la última hora de la Champions nos apetecía tener esta noche aquí al director del diario

Voz 0295 00:44 las don Alfredo Relaño Alfredo muy buenas noches

Voz 1375 00:48 también el que va a ser sucesor como esto sería más jóvenes en un estadio de fútbol sala

Voz 4 00:53 le con el número tan Alfredo Relaño

Voz 1375 00:56 en total Vicente Jiménez coches Vicente muy buenas noches y un placer estar aquí porque te vas a Alfredo

Voz 0094 01:03 pues hombre porque quiero vivir mejor quieres vivir trabajar menos que llegado la hora

Voz 1375 01:09 que no vivía es mal no vivía mal hay trabajos peones

Voz 0094 01:12 perdón pero vamos lleva ya bastante tiempo ir ya hace dos o tres años que la llegada del buen tiempo fíjate me se me hacía pesado ir a trabajar y lo notaba ya diversos que ya no tienes las mismas ganas de la misma se te vas cansando

Voz 5 01:26 no pero lo vas notando con el cuando llega el buen tiempo más

Voz 0094 01:29 no si con la primavera verano me dijo eso es no

Voz 5 01:31 a coger el coche y hacer un viaje por la medida

Voz 0094 01:34 esto Gal o quedarte la cocina si eso me fascinaba también de iba pensando me me acuerdo que me decía un Jesús Paredes en la ayudante de Luisa dábamos entre otros decía la la CIA la vida es como partido de fútbol son dos tiempos de cuarenta y cinco minutos sólo que cuando avance absolutamente dar mirando no saque que saquen tu nombre

Voz 5 01:56 el caso de mi nombre sale antes quiero disfrutar el tiempo que no se vaya a ser que salga poder estar minuto noventa ciento noventa pero ya fuera ya ya duchado

Voz 0094 02:06 estoy mirando desde fuera ahí estando tranquilo no hay más sinceramente también creo que me lo he ganado mucho tiempo peleando entre otros aquí en muchos frentes en muchos medios en en el hace veintitrés años Si la cosa está digamos razonablemente bien casi te diría que muy bien y su momento para para dejarlo en manos de otros estupendo me han hecho un dicho

Voz 1023 02:30 no está metiendo presión a está metiendo presión a estar momento espectacular a ver si ahora a Vicente eh

Voz 5 02:37 no no son puede mejorar porque es lo bueno el palmarés es intachable

Voz 0094 02:42 siempre es esto a la ave porque esto lo hemos conseguido mantener en secreto hasta hoy a mediodía en la gente en en la zona

Voz 1375 02:49 creía yo me enteré ayer me sorprendió no lo tuyo que sí que sabíamos que podía producirse en cualquier momento pero sí me sorprendió la llegada de Vicente habéis mantenido muy en secreto es muy en secreto

Voz 1956 03:00 netamente que es como hay que hacer estas cosas para hacerlas bien claro

Voz 1375 03:03 Vicente Jiménez ahora voy con vosotros vamos a tener una charla tranquila pero Vicente

Voz 1722 03:07 le he dicho Alfredo Por qué te vas porque has aceptado dirigir el diario As pues perseguirla leña Alfredo porque quiero vivir peor

Voz 5 03:16 todo esto

Voz 1956 03:16 viendo que no te puedes puedes rechazar una oferta como la de dirigir el diario As que es un diario histórico que todos los que tenemos el gusto por el deporte lo hemos leído siempre en su época de hueco grabado en la época que la semanario actualmente tanto en el papel como en la UE sí es una de esas ofertas que no puedes rechazar es verdad que sustituir a Alfredo es imposible no se puede sustituir Alfredo eso ya lo digo por adelantado que la gente no piense que vamos a sustituir Alfredo porque eso no se puede hacer vamos a intentar seguir haciendo el gran periódico que Saura Lass tanto en su edición digital como la edición de papel y que nuestros lectores pues sigan encontrando cada día la mejor información deportiva y bueno todas esas historias tan maravillosas que tiene el deporte que son las que nos hacen vivirá todos los vuelves a deportes vuelvo a después

Voz 1375 04:07 hay mucha gente no sabe que tú estuviste de mucha gente no

Voz 1956 04:10 no efectivamente porque yo soy una persona poco conocida lo cual está muy bien prepárate ya estoy notando cierta presión y lo que es el mundo del fútbol el dirigir un diario como heladas ya lo estoy notando pero para bien todo eso me estimula pero sí efectivamente dices bien yo dejé la información deportiva en la que estuve diez años en Barcelona aquí en Madrid

Voz 1375 04:33 diez haciendo deporte diez años si bien extraño

Voz 1956 04:36 la isla dejé cuando bueno pues al hace hace veinticinco años que se dice pronto al ahí está si yo ya estaba en el país cuando llegué como reportero de Potes a al país una de las etapas más más felices de mi vida profesional y luego pues me empecé a dedicar a otras tareas hasta que ya finalmente salir del periódico para venir a la Cadena SER hace ahora cuatro años y vuelvo al es como volver a casa sinceramente lo explicaba ayer en la redacción de las poco

Voz 1375 05:07 has dado la charla ya los hemos dado una pequeña

Voz 1956 05:10 sí pero sobre todo ha sido un momento en el que la gente sea despedido formalmente no porque hasta hasta el uno de junio Alfredo sigue al frente del periódico la gente ha tenido un momento de de homenaje a Alfredo hay bueno y hemos hecho un pequeño discurso

Voz 1722 05:25 el protagonista lógicamente en él si bueno pues ya

Voz 1956 05:29 los explicado un poco la sensación es que yo tenía al volver de nuevo a esa casa y a la ya volver a deportes y al ámbito de la información deportiva había allí muchos compañeros con los que yo coincidí en los años noventa en esos mundiales de fútbol en esos torneos en esos campos de de España me ha hecho muchísima ilusión vernos allí y sobre todo ver la cantidad de gente joven que tiene la redacción de las que creo que es uno de sus activos más importantes gente muy joven con muchísimo talento y que y que a mí me da una ilusión tremenda poder trabajar con esta gente que es la que va a llevar al periódico hasta hasta el final

Voz 1375 06:03 perdonadme sólo dos minutos ya tenemos en directo noche de Champions y hay un argentino que ha estado en la semifinal de Champions en el día Fico el lateral zurdo argentino hola Nico muy buenas como enhorabuena eh bueno muchas gracias os sabe a poco el cero uno

Voz 6 06:22 no es una victoria importante son efecto es importante porque vinimos a eso se lo mejor posible venir a hora teníamos en casa y tuvimos una charla muy clara pero tú es muy importante y ahora no que el partido de vuelta de día

Voz 1375 06:39 el partido quizás como Picasso pero ahora avisé ganaba el Madrid en el Bernabéu en la vuelta a la Juve en Turín en la vuelta hoy ganáis en Londres también a domicilio pero falta la ida parece que os sentís casi más cómodos fuera de casa que en casa

Voz 6 06:56 sí creo que no nos fue muy bien si visitante pero bueno bastardo y también la primera vez que sino de si así que veremos qué pasa si bien creo que desplegamos mejor juego fuera del local también son pues recibos pero también mucha gente entonces abierto también porque eso también pretende combatir así que once el creo que como este o más intenso

Voz 1375 07:23 estará listo críticamente oye dime la verdad desde fuera Nico tenemos la sensación de que estamos asistiendo a un equipazo de un talento descomunal de una pandilla de chavales jóvenes descarados osados que nos da ningún tipo de presión sino todo lo contrario pero que desde fuera digo tenemos la sensación de que su equipo se va a romper por qué no se va a ir aquí otro allí por lo bien que lo habéis hecho porque por por méritos propios para ficharle Barça lo otro no sé quién ha tenéis también esa sensación dentro del vestuario de la ya es de que este Ajax puede terminar este verano pase lo que pase

Voz 6 07:57 sí bueno pero suele suele suceder cuando un equipo como éste con tanto chicos jóvenes que bueno tiene imite nivel la de Champions jugando un juego normal que todos todos los cuerpos tengan equipos para para el futuro pero bueno tampoco hay que bueno ha puesto todo por él es mejor por ahí cuidar en ese sentido porque si uno pero un equipo con siete ocho jugadores es muy difícil volverá

Voz 1375 08:40 a construirlo no a construirlos eh

Voz 6 08:43 claro entonces creo que hoy en día en el vestuario está muy bien estamos felices pero cuando disfrutando de este momento y veremos qué pasa pero

Voz 1375 08:54 hoy en día pues nada Nico te agradezco que nos atienda a los oyentes del Larguero te vas a la Liga española o no un dando así tiempo eh porque porque será no porque ese era

Voz 6 09:08 se habla mucho de esto que hablamos por con el equipo anda bien en Onda viene un montón de clubes pero no no sé porque el futuro en junio

Voz 1375 09:19 te acuerdas que hace un mes y medio hablamos y te dije me dicen que al Cholo le gustas mucho pues te sigo diciendo lo mismo bueno bueno

Voz 6 09:27 sí me imagino que como si bien el equipo jugaba uno creo que siendo espectador de Le también como como fue el equipo cómo cómo se entregan a Caixa porque me suele sino la decidida claro que eso es muy reconfortante donde porque quiere por qué entrenador es muy diferente lugares me gustan los Juegos del año la manera de jugar pero hay que seguir así hay que seguir demostrando como si fuera

Voz 1375 09:58 oye te voy a decir adiós pero mira tengo aquí a mi izquierda al director del diario As que es el diario deportivo español más importante que no sé si has conoció la noticia tuvo hoy estás con la cabeza donde estas pero es el director del diario As que después de veintitrés años va a dejar el diario As a su izquierda está Vicente Jiménez que va a ser el nuevo director del diario As él es que les dirías que titularse mañana en el diario As sobre el futuro de Nico rico

Voz 6 10:24 qué difícil porque además como que de tan están quitando

Voz 1023 10:29 y Alfredo Relaño mañana tiene que hacerla Vicente Jiménez donde tal es una pista

Voz 6 10:36 una pizca u

Voz 7 10:40 difícil difícil

Voz 6 10:41 de Arrate me pregunta si tengo que pensarlo

Voz 5 10:45 el Madrid va por favor iba a decir el titular de la portada

Voz 1023 10:52 bueno un abrazo y una obra da al chaval que estaba ya había perdón desde al jugador argentino del Ajax que lo está haciendo Chapo que no descartó que lo veamos en Madrid nota Rando

Voz 1375 11:02 mucho

Voz 1722 11:02 bueno me desea ya es que se va a deshacer

Voz 1375 11:05 estamos con Alfredo Relaño veintitrés años seguramente los que sois seguidores de la información deportiva en la prensa escrita leyendo una columna día tras otro

Voz 0094 11:14 hasta ahí algún día cuando volví mi padre no me sentí con la única vez única vez el resto todos los días todos los días del año unos años sí aunque está ahí voy a confesar que también es una ventaja para que en verano te dejen ver los partidos de la Copa América

Voz 5 11:32 darnos aquí como en el Tour de Francia tras nueve ya no sabe si no porque no se fía

Voz 1023 11:38 donde el Ecuador Bolivia sub veintiuno que tengo que decir que el partido

Voz 0094 11:43 ya llega un momento que la incorporara en mi vida y lo ha hilado con absoluta pesa nada

Voz 1375 11:49 es decir a Vicente va a seguir siendo director ejerciendo como director del diario As hasta el día uno de junio una hay coger el testigo pero seguirás como presidente de honor del periódico y seguirán haciendo la columna

Voz 0094 11:59 si el convenio es que siga escribiendo en el yo estoy dispuesto a hacerlas siete semanales serán en en el lugar la extensión y frecuencia que en directo nuevo director decida

Voz 8 12:13 te vas a cargar una de Alfredo Relaño en absoluto

Voz 5 12:16 yo no que me quito ahora es digamos la parte engorrosa ya otra

Voz 0094 12:21 le queda que es escribe también seguiré haciendo cara es Carlos el deporte María Rido de los partidos

Voz 1375 12:27 Madrid de la selección y luego las cosas eh

Voz 0094 12:29 esas de levita de los presupuestos del este de las blancas

Voz 5 12:33 eso para mí es bueno ya tendrá Vicente alguien ya seguramente sí

Voz 0094 12:37 ay ay ay te ahí tenemos un comodín que me que que con toda seguridad en utilizada es más con como dediques Alejandro Nortel que es hecho aquí tienen muy buena amistad estoy seguro que les actos así seguirá

Voz 8 12:48 aunque no ya son esos libros pero piensa que

Voz 0094 12:53 lo que no pasa nada Oye es conveniente

Voz 1722 12:55 de Vicente Alfredo Alfredo presente que el director del diario As diga de qué equipo es o que se sepa o no

Voz 0094 13:03 yo tardé mucho en decirlo y casi no lo digo para la gente lo sabe en la gente se da cuenta aunque también con el tiempo la proximidad con con con unos Clos con los equipos eso se modera no eres no soy yo soy del Madrid penoso del Madrid como cuando tenía

Voz 5 13:18 once años que cuando echaban a Madrid

Voz 0094 13:21 o sea no como Roncero tratas pero pero sí a mí porque además yo primero trataba que se nota mucho y se nota llamase en en el proyecto si notan te digo una cosa te digo que respalda al Madrid y que se emociona con el Madrid

Voz 1956 13:34 disimuladas bien a veces eh

Voz 0094 13:37 bueno mucho no

Voz 5 13:38 no se ignorando las cosas que ya es como como si hiciera críticas al presidente del Gobierno no quiere decir que no te guste Rajoy o Zapatero no quiere decir que no tiene usted usted que le vayan bien las cosas

Voz 0094 13:53 España sino que a lo mejor te parece que es de otra manera pero tiene vayan bien las cosas a mí me gusta mucho

Voz 1375 13:58 es mejor no decirlo crees decir de eso me era el primer el primer

Voz 8 14:02 fue uno que estaba sentado

Voz 0094 14:05 junto con tal de la plena te era más fácil decir lo hablaba con el entonces esperamos queréis del Atleti correcto y además no tiene esa época pues era culpas el desgraciado no es si no se espanto IRI no tenía era más fácil pero no yo creo que está bien y yo creo que aparte de decirlo el director o no la definición de los periódicos de Madrid son respaldar al Madrid en los equipos madrileños encerrona al Barça ante creo que es bueno porque igual que cuando comprar prensa generalista sabes que el país tiene una actitud ante ante la vida y el mundo abc tienen otra pues eso no te engaña entonces ya sabes tú que cuando no le es pues esto está hecho con una mirada que no que no es mejor que la del Madrid y viceversa vemos que cada uno tiene su casa sabe que no es no es raro en se ha visto raro cuando cuando ha habido digamos más Defensa en Madrid pero yo llevo mucho tiempo con esto de los periódicos de cualquier sitio de España no son los de Barcelona que que que también en Sevilla en A Coruña tan no se captaban en en respaldara

Voz 5 15:15 sí sí ya el tiempo siempre no en Madrid

Voz 0094 15:17 teníamos el responsable de Estado por la que tratábamos de a todos por igual

Voz 1375 15:22 hemos de Madrid hay que hablar de todos por igual yo he mucho

Voz 0094 15:25 crónicas de Madrid al Atleti en el en el país en los primeros años del país al cabo en base de tratar de parecer ecuánime y yo tengo la sensación con los años de que les restaba al de Madrid siempre algo que no ponía ponían San también sino que tienen por tener cuidado de no ofender fuera y eso en otros sitios no salía yo creo que está bien que la gente tuvo a decir que puedes querer

Voz 1375 15:46 mirlos es mejor decirlo o no decirlo pero yo creo

Voz 1956 15:49 que aquí conviene aplicar la política que se sirvió en el Ejército de Estados Unidos cuando abordaron el problema de las diferentes tendencias sexuales que tenían sus miembros y que básicamente se resume de la siguiente manera Don Don es decir no preguntes no digas pero sí que me gustaría hacer alguna reflexión sobre esto dos de un medio hay que juzgarle por el trabajo que hacen con el medio sí es un buen periódico sino lo es si es un buen programa de televisión sino lo es si aborda los temas que debe abordarse desde la perspectiva que se debe abordar y creo que es la discusión sobre las preferencias deportivas de ese director sinceramente creo que son un tema absolutamente secundario y voy a decir porqué alguien puede pensar que Alfredo Relaño o yo mismo podríamos hacer con el periódico el as del que comemos algo que fuera contra los intereses del periódico As o del periódico expone el periódico Mundo Deportivo o de cualquier periódico del marca cualquiera o de un periódico de información general en contra de lo que son los intereses legítimos de un periódico que es hacer un buen periódico básicamente simplemente por tu predisposición hacia un equipo hacia otro en la cabeza de nadie es cierto que el periodismo deportivo se hace con la materia como dice el tópico de la que están hechos los sueños nosotros los periodistas de información deportiva gestionamos sentimientos gestionamos hazañas gestionamos mitos es una información por lo tanto que se basa mucho más en el sentimiento que a veces en la pura razón y así es el deporte tiene que seguir siendo así por lo tanto los periódicos no pueden ser ajenos a esto se yo viendo que por parte del lector siempre haya esa pregunta pero Bono el director es

Voz 9 17:34 es la Moreno Antonio Garrido y yo podía hacer algo

Voz 1956 17:38 manos si me permites que hecho esta tarde con los redactores del diario As yo es que voy a aclarar esta cuestión de una vez por todas voy a decir yo de que eso hoy no voy a decir aquí delante de todo el mundo para que la gente esté tranquila lo sepa y entienda que el trabajo qué puedo hacer yo mejor o peor al frente de las está justificado por eso yo soy de las

Voz 1722 17:59 ganado eh

Voz 1375 18:02 vas a llevar

Voz 1722 18:03 mejor igual o peor

Voz 1956 18:07 con Florentino Pérez de lo que se lleva Alfredo yo en mi desempeño profesional siempre he procurado llevarme bien cuando digo bien es tener un trato correcto respetuoso y por lo tanto

Voz 1722 18:20 no normal con todo el mundo

Voz 1956 18:23 es cierto que luego las circunstancias el día a día de un medio de comunicación sea el que sea provocar problemas a veces desencuentros pero yo siempre he creído que hablando es como la gente se entiende por lo tanto yo con Florentino Pérez el presidente del Atlético de Madrid con el presidente del Barça voy a intentar cuidar de vallado

Voz 3 18:40 de venir a ver

Voz 5 18:43 me voy a mí me voy a voy a hacer

Voz 1956 18:45 lo que hemos hecho siempre por lo menos hecho ellos siempre que éste tener un trato respetuoso y por lo tanto intentar llevarnos razonablemente bien porque es mucho mejor llevarse bien qué llevarse mal eso no impide que haya que hacer una crítica cuando el periódico considere que debe hacerlo

Voz 1375 19:02 la gente acepta la crítica eso está claro

Voz 1956 19:05 bien pues entonces eso supondrá un problema pero pero insisto unos menos que otros claro yo no no no puedo entender que haya una a priori sobre una relación

Voz 5 19:14 digas no pues me voy a llevar mal nombre no por favor en el Real Madrid como el Barcelona como el que ganó en cómo

Voz 1956 19:22 en fin el Atlético Tarrasa son entidades con las que un medio deportivo tiene que tener una relación franca colaboración y de llevarse bien y por supuesto el medio tener toda la libertad para emitir los juicios que considera

Voz 1375 19:35 quiero hablar de esto Alfredo eludir la palabra Dielo la disco y hablamos de esto otras muchas cosas más alguna batalla que nos tiene que contar Alfredo en estos veintitrés años han dado para mucho de en qué piensa cambiar Vicente Lass con respecto a lo que ha sido hasta ahora el diario no Relaño bueno que seguimos de charla que no se mueva nadie en El Larguero

Voz 10 19:52 hemos días del que los euros de media llamar cambia tu vieja lavadora y te damos un pastún en la compra de una nueva ahorrarte setenta euros en una lavadora LG de ocho kilos y medio de carga IT para tela por sólo doscientos noventa y nueve euros más Renove hasta el jueves meció bar

Voz 12 20:17 no me quiero ir de Transilvania

Voz 1375 20:20 perfecto porque nos vamos de Madrid última es un

Voz 13 20:23 acciones del jovencito Frankenstein el musical más divertido de la cartelera compra tu centradas en el jovencito Frankenstein

Voz 14 20:29 cuánto tenemos la revisión lo que acordamos pero usted ha duplicado porque encontramos

Voz 4 20:33 algún problema de pánico revés

Voz 14 20:36 ser tu coche en Sabeco tienen las mejores ofertas para poner a punto tu coche béticos Goodyear a un precio sensacional busca Dutt ayer en grupos Adecco punto com talleres cuidan de tu vehículo

Voz 15 20:50 imagínate comer pisar el ruedo de la plaza de toros de Las Ventas no te pierdas la corrida de toros del dos de mayo con desfile de carruajes goyescos y acceso al ruedo desde una hora consulta todos los carteles y compra tus entradas en Las Ventas punto com

Voz 16 21:11 Salvador

Voz 17 21:13 sabes porque dos millones seiscientos cuarenta

Voz 1375 21:16 los oyentes eligen en cada mañana Pepa Bueno

Voz 17 21:20 entonces esta promesa es Farhadi

Voz 0295 21:23 hoy de seis a doce y veinte de la mañana una hora menos en Canarias con Pepa Bueno

Voz 5 21:28 Toni Garrido nos también

Voz 0295 21:30 en la Cadena SER de Nimbus las preguntas qué razones pueden llevar a alguien a aislarse totalmente de buscamos la expuestas Juan II de Castilla tuvo tres hijos escucha es una batalla la vamos a ganar refleja amigos donde está el problema debatimos si me interesa el testimonio de un maltratador informamos estamos pendientes hasta ahora de la comparecencia de Pedro Sánchez nos reímos

Voz 18 21:58 Zaragoza muchísima cuando Francina aparte de callados vamos a escuchar los pitos erario

Voz 0295 22:03 la Ventana es así cada día

Voz 18 22:05 de momento radiofónico mágico carreras Franco

Voz 20 22:23 la quiero

Voz 1375 22:25 a mano vamos con Alfredo Relaño con Vicente Jiménez el director del diario As y el que va a ser dentro de un mes el director del diarios hablábamos de cómo va a ser esa relación tan difícil esa línea Alfredo en la que no siete

Voz 0094 22:38 es decir que yo no me Florentino que tú crees sí

Voz 5 22:43 se iba mal conmigo no se llama él conmigo

Voz 0094 22:45 fue el que me retiró digamos dejó de cojan el teléfono bueno antes de eso íbamos a tener un encuentro con José Luis Sáiz los tres para charlar de que era entonces no ve los deprisa digamos mi jefe inmediato en las suspendió dejó de coger el teléfono por qué no hemos Amis opiniones no te creas que que en las peleamos en la calle que que en el coche sino nos gustan opiniones una después una demanda intimidatoria que perdió tiene una audiencia tuvo que pagar las costas

Voz 1375 23:17 hay muy buen

Voz 0094 23:18 hay seguimos frecuentemente gente de todo querría no encantado si alguien gente que ofrece pone a todos los manda en el luego me de luego vuelven y no me dicen nada dice usted enseña una querido entiendo que no tiene quién no tiene mayor interés hay bueno es que a él no le gusta nada es es refractario a las críticas de una sean refractario que cuando empezó esto porque al principio no se va bastante bien empezó con Mourinho a mí no me gustaron las cosas que no me gustaba la imagen que da el Madrid Mourinho en ningún sentido ella me pareció el colmo cuando el meteorólogo el dedo en un ojo para nada

Voz 1956 23:53 a Tito a Tito Vilanova y encima

Voz 0094 23:55 no sólo no les dijera o no o ahora mismo explica hace esto o te coges un avión donde quieras a Portugal au a Londres sino que las el partido si entran en una pancarta de de cuarenta elementos que decía Mourinho tu dedo señala en nuestro camino y bueno pues ahí es donde se rompió sí ahí es donde no sé si estamos menos mal porque yo era muy crítico con eso y bueno pues de ahí en adelante dijo que él él le entienden mala crítica y cree que lo que se diga contra él lo contra una cosa del primero que hay que colaborar con él quieren que el Madrid es un bien universal que hay que proteger ante todo sé que madrileño periodista o ciudadano honrado que no defiendan madre está haciendo un Marlon la humanidad no luego que el cree que defenderá el Madrid es digamos respaldar todo lo que él haga el ha hecho cosas muy buenas en Madrid y otras que no son buenas y hasta alguna quemadura en el que me ha parecido acta no como Camón esas cosas que no admitía a Mourinho pero es que yo no me no es que se en el que llama yo creo que no lo he hecho nada malo siendo escribir unos artículos lo que yo pensaba del equipo que es el equipo de toda mi vida del equipo que yo veía

Voz 5 25:07 cuando los sigo viendo lo dijo

Voz 0094 25:09 total de las copas de Europa Carme

Voz 5 25:12 por cuanto mejor gana el Madrid es mejor para nada

Voz 1375 25:15 siempre he dicho eso no listas claro claro eso es beso mañana de hecho lleváis portada de Madrid fichaje que se prepara ya que Eriksson

Voz 0094 25:25 que en ese en que ya tienen acordadas muchos termo

Voz 5 25:28 yo jugaba hoy con el Tottenham hoy no te

Voz 1375 25:31 llegado entonces mensaje de intuyo

Voz 5 25:33 a ver si no hay hay alguna gente en Marte

Voz 0094 25:36 con la que me llevo pues no les no

Voz 5 25:38 no no ahora tiene puesto un cinturón sanitario por ahora lo mejor ahora levanta si me voy con heladas osea nadie lo red de hablar con nadie escenas Madrid negras

Voz 1375 25:48 eso lo arreglar aquí la llegado aquí en han llegado más mensajes de los otros han podido llegar durante la noticia cuantos meses José Santiago

Voz 0094 25:55 pues a mí trescientos seiscientos y pico de seguro

Voz 1956 25:59 por ahí porque de hecho lo estaba comentando antes que me puse a las siete a responder mensajes me he tenido que venir aquí me quedan creo que noventa y cinco yo sinceramente estoy absolutamente asombrado e os ayer

Voz 1375 26:10 pasó eso cuando te nombrado director general de esta casa

Voz 1956 26:13 muchísimo menos Ny cuando me nombraron director adjunto del país por eso digo que estoy he dicho asombrado voy a decir que estoy un poco asustada porque el el impacto que ha tenido la noticia es verdad que Alfredo tiene un tirón tremendo y por lo tanto de alguna manera eso también lo genera pero pero realmente uno descubre lo que es el mundo del deporte de lo que es el mundo del fútbol el interés que despierta la cantidad de gente que no de la que no tenían noticias y que aparece hoy para felicitarte y de lo cual me alegro por su puesto no

Voz 1375 26:42 pero la competencia también te han llamado de marca

Voz 0094 26:45 pero si vamos me mensaje

Voz 1956 26:48 Gallardo con Juancho Gallardo Icon

Voz 0094 26:50 los de Barcelona también digamos no los entendemos como competencia curiosamente es así es lo mismo te lo diría sellado dicen entre ellas porque digamos nosotros actuamos en un mercado en el que hay en las hay un mundo de partidos por actuar en nuestro mercado

Voz 1722 27:06 sí bueno yo decir que también ha recibido mensajes de felicitación de gente de Onda Cero de la COPE y que son amigos y que por lo tanto feliz de recibir esos pensar en que va a cambiar

Voz 1375 27:20 que ya sé está pregunta siempre lo hacemos cuando llegan las va a ser mañana el diario As pero te gustaría hacer algo así como primer mandamiento de Vicente Jiménez como director de As que hiciéramos mira esto sí me gustaría incorporarlo

Voz 1956 27:33 bueno a ver yo antes de eso permíteme mano que haga una reflexión sobre lo que es el diario As ahora que yo creo que a veces a mucha gente no es consciente de lo que es esa cabecera en el momento actual la gente tenía referencia al diario de papel de la página web bueno tienen una cierta imagen de lo que ha sido siempre en un periódico deportivo en este país diarias en este momento es la es la mayor plataforma de contenidos informativos en español que hay Diario tiene ediciones en América Latina tiene una edición en árabe tiene una edición en Estados Unidos los fin tiene un montón de proyectos fuera de España la mitad de su audiencia digital la mayor parte viene de fuera la mayor parte de sus ingresos ya son digitales es decir quiero que la gente entienda que estamos hablando de una compañía de una dimensión muy grande qué es lo que me gustaría a mí hacer con las hombre pues tengo la enorme fortuna de llegar también a una compañía que está muy saneada que tiene unas cifras de audiencia ir de ingresos y un resultado muy bueno por lo tanto no vengo con con la angustia días tener si vas a una compañía en la que por la que atraviesa dificultades Mi intención lógicamente es explorar nuevos territorios geográficos tenemos intención de de ver las posibilidades de crecer en otros lugares Nuestra operación digital también queremos que crezca y que que que que desbancar al líder que enmarca pero tenemos la intención de de pelear por ese ese liderazgo vamos a explorar también todas las posibilidades de contenidos que nos dan las nuevas tenga decías como el audio bajo demanda vamos a hacer todo aquello que podamos hacer para que esa esa cabecera que ya es una

Voz 21 29:24 en compañía una compañía francamente en fin

Voz 1956 29:28 Brossa sea aún aún mayor y me gustaría que que Lass le conociera por dar muchas noticias e ya las da a muchas noticias del Real Madrid sobre todo pero me gustaría que fuera una cabecera imprescindible de leer cada día porque ahí es donde está la información y donde donde la gente del deporte tiene que informarse luego todo esto lo vamos a hacer con medidas que son lógicamente mucho más concretas y mucho más operativas desde el punto de vista no pero pero lo voy a tener difícil porque es que está muy bien el listón está está dando

Voz 1375 30:04 muy muy muy Alfredo Vicente cuando tú llegas te al diario As que te vas de Canal Plus yo llegó a ganar al plus de becario en el noventa y siete tú justo te acababas de Justicia puso cada te fuiste

Voz 5 30:13 es una ofensa Notes on este saliste tu

Voz 1375 30:15 es que un año y se puso Carlos Martínez de jefe deporte estuviste allí en la tele bueno poniendo en marcha la mejor generación de deportes de un equipo deportes en la tele con el día después con las retransmisiones con bueno luego te vas al diario As llegas allí en el año noventa y seis Entonces no se concebía otra manera de leer comprar la prensa deportiva al kiosco un euritos lo que valía esa entonces en el al como veis esta evolución de los chavales que ahora nos oyen que no consumen oyendo carrusel que ven la tele tal y que también siguen queriendo prensa pero que hoy casi todo es online como veis esa convivencia Alfredo sois de dos generaciones diferentes pero cómo se va a ir cumpliendo esa transición del papel cuánto tiempo a convivir el papel con lo digital

Voz 0094 30:59 uy yo eso no yo eso no lo sé Él en papel que depende menos en papel está bajando al diez por ciento anual desde hace diez o más años dice épicos la prensa deportiva un poquito menos en la prensa generalista un poquito más de va encaminado una oreja educativa que no se sin terminar dentro de cuatro cinco años hoy en día como decía Vicente pues todavía piensas entienden piensan en papel de referente ese aura de la portada Se abre tal pero la mayor parte de la agenda cosa y gente joven no compra para nada o sea en el que el el el más joven que esté comprando hablar no sé quién será va a seguir siendo el más joven que compre nada hasta que hasta que sea el ultimo esta que tenga ochenta los que se para ella

Voz 5 31:40 déjame entrar a mí

Voz 0094 31:41 ellos centran de ellos entran en la UE en no se cobra un abrazo precisamente se cobra difícilmente por publicidad por eso pensando

Voz 8 31:52 en una muerte no nosotros teníamos dos

Voz 0094 31:54 vitales que son la Liga española la rivalidad sobre todo Messi Cristiano

Voz 5 32:00 un regalo que nos trajo en ese periodo a las dos cosas

Voz 0094 32:05 el idioma castellano que tiene trescientos setenta millones de personas pero sí hicimos unas ediciones digitales allí en las cuales si tú tocas Dasha as punto com en Colombia no te sale exactamente un aquí te sale parte que imparte

Voz 1375 32:19 la noticia de allí y eso nos permite tener unas

Voz 0094 32:22 publicidades estrictas de ese sitio ahí siguen mucho en Madrid siguen sus cosas se no que hacen los colombianos en Europa lo que haga James no que haga tal tienen además hoy hay tienen es tienen a mano en que consulta eso pues todas las la red de corresponsales que tiene de de enviado especial

Voz 1375 32:38 el aquí en papel que en Ascó en Colombia as está en digital

Voz 0094 32:45 sí

Voz 1375 32:45 el Saxo un montón de playa pero oye

Voz 0094 32:49 y eso es lo que yo eso es lo que ha permitido digamos dar una salida a una cuestión que todavía debe dinero el papel de de dinero pero que pero que ves que está llamada a ser

Voz 1375 32:57 tiende hacia eso Vicente hacia lo que está pasando en Colombia México en AENA Sarabia

Voz 1956 33:01 absolutamente yo creo que ya la pregunta no es cuánto tiempo va a durar el papel de esa pregunta creo que es irrelevante la pregunta es cómo vamos a ser capaces de mantener la viabilidad de empresas periodísticas como es el as a partir de hábitats digitales es decir ya sea con el vídeo ya sea con por supuesto con las noticias ya sea con el audio con coberturas en streaming es decir con con el Brandes con todos los recursos que ahora tiene la prensa para intentar navegar en este territorio cambiante que va a una velocidad tremenda

Voz 1375 33:36 saturadas perdóname cada vez será más

Voz 1722 33:38 radiofónico televisivo

Voz 9 33:41 era mutuo Guás digo el contenido será muy plataforma audiovisual no será correcto

Voz 1956 33:48 el as tiene una operación en vídeo muy importante muy importante la va a seguir teniendo ahí vamos a intentar potenciarla por supuesto lo que es el consumo de noticias así la los visitantes únicos que tenemos también son fundamentales porque cómo funciona la publicidad en Internet la publicidad programática etcétera depende del del inventario que tengas de en fin de de la capacidad que tenga ese convertir ese inventario en en en respuestas sociales etcétera etcétera no pero

Voz 1722 34:16 yo insisto el Si yo tuve

Voz 1956 34:18 mira que plantear el debate en la redacción no lo plantearía en cuántos años nos queda con el papel creo que está recuperado pero creo que es irrelevante creo que es más bien vale con lo que tenemos con los contenidos que fabricamos cómo vamos a ser capaz haces de sobrevivir y no solo sobrevivir sino hacer empresas que sean rentables y que nos permitan reinvertir y por lo tanto y por lo tanto crecer hay que tener en cuenta que este grupo tanto en su operación de radio como su operación de prensa somos básicamente fundamentalmente generadores de contenidos eso tiene un valor tremendo nosotros no somos un grupo por decirlo así una una plataforma tecnológica que compita con otras plataformas tecnológicas porque no tenemos el músculo tecnológico para competir con ellos donde tenemos el músculo los principales activos ese nuestra capacidad para generar contenidos y eso es lo que nos da valor frente al mercado frente a las empresas tecnológicas frente a las audiencias eso es lo que hay que potenciar la tecnología ahora te permite hacer cosas que antes era impensable era impensable no como obtener cinco seis ediciones como ha dicho Alfredo en en el continente americano

Voz 1375 35:25 no inimaginable una redacción en El Cairo

Voz 1956 35:27 por eso no se podría hacer si tuviéramos que estar imprimiendo en El Cairo teniendo una redacción distribución en El Cairo eso sería imposible no lo podríamos hacer tenemos que hacerlo de otra manera ir rentabilizarlo yo creo que ahí es donde está el de la cuestión el el el el ases un buena sólo desde el punto de vista ahí aquí pues felicito por supuesto Alfredo a todo el equipo que tiene y que que bueno que va a ser mi equipo dentro dentro de nada creo que es un buen ejemplo de un medio tradicional que ha reconvertido a una operación de contenidos deportivos digital de forma envidiable por su rentabilidad por por cómo se diseñó la digamos el tipo de contenido que había en la web el tratamiento de la información que hay en todo el mundo puede comprobar que si el As en su edición en papel tiene como es lógico una una tendencia madridista por decirlo así eso edición digitales mucho más neutro porque porque la audiencia digital demanda otras cosas y eso no es ni bueno ni es malo es es como tiene que ser porque al final todo lo que buscas es tener gente que entra en tu página web que consumen contenidos y si eso no tienes que hacer con Messi pues eso tendrás que hacer con Ronaldo todo con Yago Aspas aunque con quién sea no

Voz 1722 36:42 te acuerdas de tu primera aporta imposible no

Voz 0094 36:46 pues mira fue fue si no las fuerzas Las chicas son guerreras fíjate si David Chica porque eran los Hawks de Atlanta

Voz 1375 36:55 no puede Atlanta iba por lo que tenemos

Voz 0094 36:57 Corder es que tres estuvieron muy bien eso tampoco

Voz 1956 37:00 bueno me acuerdo juegos olímpicos el mismo día tuviera

Voz 0094 37:02 con éxito en además ahora estoy bajo presión tendrían cansado

Voz 5 37:07 curiosamente las chicas aunque reveló la verdad que es una excepción

Voz 0094 37:10 la mayor es decir que han sido muy escasas si se primero y bueno de no ser el Real Madrid y es desgraciadamente también cada vez más cabaret más porque realmente ha habido un cambio en este tiempo que hemos acompañado y hemos celebrado mucho yo siempre he pensado la son la mitad de la humanidad por tanto sin las mujeres se interesan por el deporte que se interesaban menos interesando más sirvan practicando más pues mucho mejor para nuestra dicho en términos a para nuestra industria para me parece que el deporte sano oí infeliz han hace dos años hicimos una gala sobre la exaltación invitamos a todas las pioneras de es la primera que eso no en cada deporte y Patricia cazó una redactora nuestro insisto unas un en un libro de acuerdo con el que has te cuentan las historias esas entonces que ahora son de mi edad las dificultades que tenían para cualquier cosa las mujeres para todo tenían dificultades

Voz 1375 38:08 habría más portadas de mujeres si hubiera una directora del diario

Voz 0094 38:11 pues pues quizá pero seguramente la directora del diario As acabarían pensando en que portada la dar resultado que no me dan resultado tiene ante un día hablando con Ana Muñoz que ahora están la Federación entonces era la número dos del Consejo y me planteaba le comenté una una cosa que me gustó en repite a veces digo bueno la portada es el escaparate en apartada va a estar Cristiano o va a estar Messi va estar algo así porque es lo que atrae a que entre en la tienda que es pero ya hablando todavía pero sería padecido porque arriba

Voz 8 38:41 ah sí

Voz 0094 38:42 el mundo tiene una que

Voz 1375 38:44 Sendai busque ahí hay una hay una sede

Voz 0094 38:46 eso es que que el acaba se la llevó el día acabas en ciclismo tenis femenino ya que además en el tal si no existe reportada si no existiera el fútbol O'Shea en el escaparate persianas el voleibol no compra el periódico no no no prosperará ya lo acompañarnos gentes Gustavo Bolivar pero no hable de la prensa deportiva si no fuera por el fútbol que ha ocupado la mitad larga porque es la pasión en España y en muchos más países

Voz 1375 39:10 eh Vicente Jiménez que también tiene mucha experiencia en el país y tú te vas cuando eliges la portada aquí en la decide cuando se dice mañana abrimos con y luego viene aquí Javi Blanco que por cierto me está diciendo Álvaro Benito que fue vela in en el noventa y seis ves y gimnasia rítmica fueron las guerreras con donde triunfar en el noventa y seis pero digo la portada de mañana cuando las

Voz 0094 39:30 ya decido yo no decido yo bueno a días de partido por supuesto cuando acaba el partido y hablamos decido yo la vamos se debate entre unos dicen Alfredo

Voz 1375 39:40 la última palabra la la

Voz 0094 39:43 digo yo incluso los días que no voy al periódico eh yo no hay un solo día que no me pueden mandar muy fácilmente pero si es total y pues prueba con otra foto para debatimos tres o cuatro-cinco unos dos o tres subdirectores escena ni en Ortega y si está en yo y mi hija damos la obra es variable la ahora puede ser las ocho de la tarde Si es un día sin partido las nueve seis fue cuando menos lo están a darse porque ya tenemos media aclara desde cuando sea ese partido pues a las once y las doce cuando el partido no pues nada portada aportado

Voz 1956 40:14 a mano

Voz 1722 40:15 este territorio exclusivo del director

Voz 1956 40:19 hablo de la experiencia del país donde hay dos dos secciones que son de responsabilidad directa de en este caso la directora tradicionalmente de la persona que ha ocupado la dirección que son la portada y la página de editoriales eso es innegable que pueden ayudar a hacerla porque si esto pero al final tú asumes la la Response calidad de esa primera página

Voz 21 40:39 como como explica como explica Alfredo

Voz 1956 40:42 tu primera portada será el dos de junio no está claro ya se ya me lo está prestando mucha gente

Voz 1375 40:47 cuando la primera portada Vicente el uno de junio

Voz 1956 40:49 claro pues es que bueno son cuestiones que no voy a estudiar aquí que podemos pistas a mí con mi trabajo actual no con mi trabajo actual en la radio que me obliga todavía estar un tiempo yendo por América y demás pero claro es que el uno de junio tenemos la final de la Champions en el Wanda Metropolitano

Voz 1375 41:08 a mí me encantaría que bueno

Voz 1023 41:09 te vas a tener podría ser sería muy bonito hacer esa que esa todavía

Voz 1956 41:14 ya

Voz 5 41:14 si queremos que todavía las cuatro cinco días porque allí rodillas ante

Voz 0094 41:25 no me importa servirá voy a decir adiós a los dos

Voz 1375 41:27 muchas gracias sólo quiero que me digas la portada que te hizo más feliz en estos veintitrés años

Voz 0094 41:32 de la de España campeona española la que te provoca

Voz 1375 41:35 lo más dolor de cabeza por no decir de entonces sí

Voz 0094 41:37 he encontrado sinceridad por la indignación que se montó en el periódico y me costó templar

Voz 8 41:43 la de El día de gol de Iniesta en la de

Voz 0094 41:48 lo que es la la le en las listas entonces aquí

Voz 5 41:54 el Le Pen donó número industrial de penalti sobre el Barça digamos sé pero claro brinco

Voz 8 42:00 a mí también me parecía mal

Voz 0094 42:03 decía mal pero vamos pero la gente estaba calentito en el y al final pues al final tiene por Inés comunista es una hable Iniesta hizo el milagro era el titular y era Iniesta cantando tenía también en aportada que decir pues no sé si fueran más dolor

Voz 1375 42:23 sí porque la gente está indignada

Voz 0094 42:25 yo quería tener un gente en Rabat no sé que eso yo jamás he puesto yo creo que no a padecer algunas la gente estaba raro no sé qué indignante no no no no porque ya no dicho la verdad que lo pase mal porque por la ventana ante todo fin

Voz 1375 42:43 Alfredo muchas después Sanidad Larguero gracias porque no ha sido nunca mi jefe directo pero sí ha sido un maestro a veces desde más distancia a veces es de menos siempre hemos aprendido mucho gracias gracias Alfredo Vicente mucha suerte mucho si estaremos en contacto os digo adiós aunque no nos despedimos porque vamos a seguir y Alfredo lo vamos a seguir leyendo pero me das permiso para que no se han mandado vídeos te están hecho Ovidio está muy de la Federación la opción me ha sorprendido muy bonito no sé si quieres la tú yo leo muy más que yo prefiero ganarle a esto no no creo no hay que leer tú ya no me dice mañana Alfredo Relaño Bodies leer el próximo uno de junio tendrá nuevo director en la nada de Vicente Jiménez cuya trayectoria méritos van desarrolladas en este ejemplar baste decir que en su carrera que inició como periodista deportivo ha sido director adjunto del país y director general de la SER su nombramiento que fue comunicado la redacción es garantía de feliz continuidad y mejora de as en los próximos años su llegar a que agradezco permite a dar un paso al lado abandonar las tensiones y horarios de mi tarea actual en la que llevaba veintitrés años y consagrar me la parte más divertida de mi trabajo escribir para ustedes hace ya un año a la empresa que me fuera buscando un relevo sin prisa pero sin olvidarlo Mi plan por esos días era que se produjera cuando se ha producido con la llegada del buen tiempo como ha dicho aquí durante meses pretendieron disuadir me lo que me tome como un elogio pero ya había tomado la decisión de crear me un

Voz 8 44:02 mira que si él es buena no

Voz 0094 44:07 bueno digamos ese espacio de ese espacio feliz ese espacio de él

Voz 5 44:11 te da más suelto en el que podrían caber las

Voz 1375 44:13 unas las entradas en Carrusel Deportivo de La Ser pero no las tensiones diarias tuve que acudir a una frase que le escuché a Valdano para que me atendieran cuando dicen que te vas es que ya te ha sido eso desencadenó el proceso que ha culminado felizmente termina Alfredo mañana diciendo esto es una despedida adelantada o una despedida a medias porque sigo a cargo de periódico con todas sus responsabilidades hasta el treinta y uno de mayo luego seguiré ligado a esta casa como presidente de honor reconocimiento que me colma de satisfacción escribiendo con la frecuencia en la medida que decida Vicente Jiménez el nuevo director tengan esta columna como una explicación debida a usted que está ahí cada día perdón por haber postergado lo que debía haber sido en condiciones normales la materia de la misma la expresión de mi deseo de un buen marcador favorable al Barça que garantice un viaje tranquilo Anfi mañana columna de Alfredo Relaño en el diario más en el diario As más las que le queda Vicente Jiménez que ha sido el jefe aquí durante un par de años en la SER y que te estaré pendiente de otros

Voz 1023 45:05 portadas a partir del dos tres cuatro de junio ahí a partir del uno ya es gracias a las dos uno gracias muchas don Alfredo