Valentí Sanjuan: "Hoy ha sido un día muy agridulce, por un lado nadie tenía ganas de montarse en la bici"

Voz 1375 00:00 dejamos el fútbol y hablamos de la Titan Desert ya nos contaba anoche Javi Blanco los detalles del fallecimiento de del español Fernando Civera que a los cuarenta y seis años fallecía por un fallo cardíaco en el transcurso de la de la segunda etapa de la Titan Desert que hoy ha seguido con un estremecedor minuto de silencio donde en pleno desierto no se oye nada y sólo roto por los aplausos de el resto de corredores que habían recordaba a Fernando Fernando recibirá hola Javi hola qué tal mano muy buenas bueno hoy tercera etapa hoy ha seguido una etapa neutralizada pero todo el mundo con la mente puesta en lo que lo que pasó ayer

Voz 1 00:33 sí ha sido una etapa neutralizada porque bueno han tenido que ir de un campamento a otro aunque hoy la etapa no se coronó maître no tenga sentido de cara a las clasificaciones pero

Voz 2 00:42 cómo duermen un campamento te tiene que trasladar

Voz 1 00:44 hasta otro pues bueno sí que lo han hecho ha sido un recorrido bastante emotivo con ese minuto de silencio en la salida ahí bueno pues evidentemente cada uno pensando pues en esa situación en esas veinticuatro horas que han vivido tan intensas a lo emocional pero bueno pues la competición sigue ahí y a seguir un poco no y pensar en eso también en el recuerdo de Fernando Civera que ayer los cuarenta y seis años ya lo contábamos anoche tras un paro cardiaco en la segunda etapa pulsó el dispositivo que llevan ahora de seguridad el GPS el helicóptero fue su rescate los servicios médicos lo atendieron trataron de reanimarle pero no pudieron hacer nada y hoy pues evidentemente todos pensando en ese corredor

Voz 1375 01:25 que hoy no estaba en el pelotón al que conocía muchos no porque ahí se conoce muchos de los que van y es una exige una preparación ahí no puede ir cualquiera que coja

Voz 1 01:34 al final Manu es una carrera en la que todos conviven en una carrera amateur aunque hay Express pasionales incluso profesionales de montan Buy It ex profesionales de carretera pero es una carrera en la que lo que prima es la convivencia entre todos los corredores están allí juntos desayunan juntos comen juntos cenan juntos duermen juntos

Voz 1375 01:48 es todo el día veinticuatro horas y ahí está ahora mismo en algún punto de fuga si no me equivoco pleno desierto del Sáhara después de haber terminado la tercera etapa buscando buena cobertura para poder entrar y para para poder hablar con los oyentes de Larguero Valentí Sanjuan que es uno de los participantes español también que es youtuber y que hoy ya está colgando algún vídeo mientras e Iván iba montando en la en la bici no Valentí buenas noches qué tal cómo estáis buenas noches porque viene de ollas que viene te escucha en dónde estás exactamente en fuga

Voz 2 02:19 estamos mira si te tengo que decir la verdad entre los traslados los cambios de etapa uno ya no sabe ni dónde está estamos en pleno desierto justamente uno de los sitios donde tenemos un cielo más estrellada o a pesar de que hoy ha habido tormenta

Voz 1375 02:33 sí listos para para seguir

Voz 2 02:36 la carrera de alguna manera en imagino

Voz 1375 02:38 ha sido un día muy raro porque en todas las ediciones que se llevan disputadas de la Titan Desert nunca había pasado esto no

Voz 2 02:45 la verdad es que hoy ha sido un día muy muy muy agridulce porque por un lado en nadie tenía ganas de a montarse la bici antes decíais claro la gente estaba como digiriendo lo que había pasado las últimas veinticuatro horas ni eso en realidad nosotros supimos de la noticia a las nueve diez de la noche estábamos despertando no a las seis de la mañana para para empezar la etapa las ocho entonces son diez doce horas en las que de repente te acuestas intentas dormirá algo y lo único que pasa por la cabeza yo creo que de todos los participantes en ese momento es que eso que que que le ha pasado a este corredor que puede haber pasado batirle puede haber agua a tu mejor amigo le puede haber pasado el año pasado la banda evidentemente pues pasas por dunas lo pasas mal pasas calor y piensas cualquiera de estas cosas me podría haber pasado a Miwa a mi madre y más en una etapa donde está vamos incomunicados y pensabas seguramente habrá salido la noticia no sabe si habrá salido con nombres con apellidos la que estará pensando mi padre que estará pensando mi mejor amigo qué estarán pensando mis compañeros sabrán que estoy bien

Voz 1 03:55 claro la verdad es que hasta que habláis con ello

Voz 1375 03:58 sí pasaron unos días de de preocupación a qué temperatura máxima llegáis a disputar parte de la etapa

Voz 2 04:05 pues mira estuvimos Si Si sin lo que nos han ido diciendo es es es correcto pues a bastante más de cuarenta grados ya no es sólo por eso sino por las horas que llevas por las dunas en sí que al final pues las dunas son las duras cuando vas al desierto sabes que vas al desierto injustamente te engancha en una etapa de navegación y unas dunas importantes que coincidieron para mucha gente es en este caso para para Fernando en concreto probablemente las horas del día donde el sol picaba más donde el sol castigaba más donde pues se estas cosas en un momento dado de sí será la tormenta perfecta pues pueden pueden sociales

Voz 1375 04:47 oye has sido acaba de celebrarse en Madrid la maratón y siempre cuando hablamos también de El Larguero estos temas decimos bueno da maratón es una prueba popular muy bonita pero no puede ir cualquiera a correr una maratón tienes que prepararte durante unos meses antes y tal

Voz 1 05:00 todo eso evidentemente se traslada esto

Voz 1375 05:02 puede pruebas para correr la Titan Desert que preparación se exige que preparación tenéis que llevará a cabo para coger la montan Valle decir me voy al desierto el Sahara en estas seis durísimas etapas cualquiera lo puede hacer pero evidentemente

Voz 2 05:13 a al al fin y al cabo la la única cosa que te que te exige es que traigas un certificado médico en el cual aparezca pues que estás perfectamente con una prueba de esfuerzo y que está todo correcto pero entonces ahí ya entra la lo que te exijan a ti mismo deciros tras haber no perdamos el respeto esto lo decimos siempre no cuando cuando hemos estado por ejemplo en Patagonia si Podemos está o el nadando travesías en el mar hoy hemos estado aquí en el desierto y décimos tanto la montaña como el desierto como el mar no es nuestro hábitat natural entonces cuando te enfrentas a una carrera además de a distancia de estas es muy importante que cada uno no sólo vaya con los deberes hechos sino que además le vaya con mucho respeto sabiendo a lo que se enfrenta habiendo entrenado muy bien habiendo hecho las pruebas médicas pertinentes que por lo que yo sé y hasta donde yo sé hablando con los compañeros más cercanos de Fernando era su caso es decidir llevaba años montando en bicicleta hace poco acababa de hacer un camino de Santiago y seis días hell compañero un compañero en este caso mejicano que que le acompañaba justamente me decía no no si es que en el camino cuando hicimos el camino era él el que tiraba de mí sin embargo con esa cuando llegó que ya desde el primer día yo tiraba más del y la verdad es que que el pues pues el el calor Le estaba al estar afectando mucho

Voz 1 06:30 quería preguntar de yo he estado dos años en en la Titan Desert ese lo duro que es esa prueba disputada eh simplemente cubierto como como periodista lo más importante no en best en este tipo de pruebas es la navegación yo sé que en dos mil quince yo estaba allí hubo un corredor colombiano que se perdió en medio del desierto y que bueno no fue no lo encontraron hasta medianoche pero es verdad que la organización reaccionó de maravilla el derbi como ya lo era Javi Moyano si el helicóptero voló

Voz 1375 06:59 cincuenta ochenta coches da Organización recorrieron

Voz 1 07:01 todo el desierto los gendarmes marroquíes también estuvieron buscándole desde aquella experiencia los radiación reaccionó impuso un dispositivo GPS de alerta que sí bueno como ha comentado la organización ayer Fernando Civera pudo activar la no Valentí cómo es eso ese dispositivo que lleváis Si esas medidas de rescate que tiene la organización más o menos prevista que vosotros conocéis

Voz 2 07:21 pues al final es un transponer que llevas encima que sirve en primer caso para cuando no es nada grave simplemente para ver que todo el mundo está haciendo la carrera correctamente y no hay nadie que es este saltando cosas pero sobretodo más importante para la seguridad de todos aquellos participantes sobretodo en una etapa de navegación cuando una etapa donde está marcado aún así en el desierto es relativamente fácil que puedas perderte pero sobre todo en la etapa de navegación que es una etapa de lo que te dicen les tú sales de este punto pasas por estos tres o cuatro puntos pero por el camino tú decides si vas por la derecha si cruzas dunas ibas por la izquierda si decides voltear si decide de Sirte por aquí porque es caro y es una etapa que incluso cuando estás ahí es bastante apasionante porque de repente tú vas en un grupo Yves que de diez dos eran para la izquierda uno para la derecha otro vuelve para atrás se genera la incertidumbre para alguien que no esté acostumbrado a navegar y muchas veces pues hay mucha gente que no está acostumbrada a navegar y menos por el de siendo pues en esa etapa es muy muy muy importante que estemos todos bien controlados porque en ese momento la organización desde desde dirección de carrera tienen varios ordenadores donde ahí aparecen en todos esos puntitos que es el GPS de cada uno de los participantes en los cuales tienes un botón de llamada mecánica hay un botón de socorro para que en cualquier momento que suceda cualquier cosa que te encuentres marque que pierda rompan la bien que vayan los médicos

Voz 1375 08:46 que vayan los mecánicos claro efectivamente hombre

Voz 2 08:48 Candy con médicos helicóptero todo lo que haga falta para que en ese momento se pueda rescatar a esa persona

Voz 1 08:54 bueno Valentí que es de llamamos puesto que también bueno tú eres un youtuber tienes mil seguidores en redes sociales ha estado muchas veces Nahyan de ese hecho mucha otro muchos retos y ahora está metido en reto solidario no en esta carrera con la acción también muy bonita granos contaras

Voz 2 09:08 bueno estamos con una acción preciosa yo o a mi entender ya no sólo preciosa sino que de la que estamos aprendiendo mucho estamos acompañando a un chico que se llama La Roca que tiene una parálisis cerebral que afecta físicamente al setenta y cinco por ciento de su cuerpo

Voz 1 09:24 en hace que te irá

Voz 2 09:27 ya física es hoy más de tres cuartas partes de su cuerpo tanto al pedalear como al andar como al comer como al bebé y sin embargo decidió que el año pasado cuando vino se quedó en la segunda etapa media en una deshidratación severa de tal forma que dijo yo no me rindo y tengo que entrenar más tengo que prepararme más y todas esas cosas que a mi cuerpo les son un hándicap como es el beber como es el hidratarse pues tengo que preparar las a tope para conseguirlo hoy si tiene con un tándem que que dónde dónde va guiando Héctor y luego venimos tres personas más que nos encargamos pues de ayudar como Podemos uno hace de mochilero y el otro se encarga de la combinada la bebida el otro de empujar con una cuerda todos de intentar hacer reír a Alex Fields

Voz 1375 10:10 sí bueno es un fenómeno hace poco el entrevistáramos en Deportes Cuatro al mediodía hay llevamos es que es que es un jabato y estoy convencido que lo acabará vamos su objetivo era acabar la Titan Desert seguro que lo acabará más con la ayuda entre otros de de Valentí Sanjuan una Roca al que siempre va acompañándoles que es el que la que la que suele traducir muchas veces lo que lo que dice Alex Roca porque evidentemente no puede hablar debido a una enfermedad pues nada Valentí un no sé qué horas antes mañana se coge la bicicleta dentro de unas horas no

Voz 2 10:38 pues mira a seis de la mañana empieza desayunar cambiarse intentar cambiar de chip intentar animarse un poquito intentar rendirle el homenaje que que todos los que estamos aquí a Fernando que venía aquí para para atravesar el desierto ir al menos cuando estemos pasando de cuando estemos pisando arenga en cuando estemos navegando a pensar en él bien pensar que éste era su sueño su ilusión sus ganas por eso había entrenado para eso estaba aquí al menos esté donde esté pues que que sepa que que estamos pensando