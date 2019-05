Antoni Daimiel analiza los playoffs de la NBA en El Larguero

Voz 1 00:00 un hoy diecisiete han donde Inés buenas qué tal buenas noches Manu semi finales de Conferencia Este

Voz 1386 00:10 yo estoy esto se presenta de una pinta buenísima a las cuatro semifinales se está están realmente bien ya tenemos eh esta noche Segundos partidos de de Milwaukee Boston con el cero uno para Boston de las dos no sé si a las dos a las dos y el siguiente del barrio Rocket segundo partido con uno cero para Warriors empieza a las cuatro y media estas boca afónico poco un poquito la garganta normal normal eso tres partidos dos de ellos seguidos ya te he visto ya te oído inauguró anoche lo estabas en El Larguero y me quedé hasta las cuatro y pico abre el Toronto Filadelfia el segundo que ganó filial Tian partidazo es si con Butler que por fin

Voz 2 00:48 se ha reivindicado su fichaje porción sí sí treinta puntos diez rebotes cinco asistencias hizo un partido muy serio en un partido en el que apostó todo Philadelphia por la defensa hiló consiguió dejó a Toronto en menos de noventa puntos y ya empezaron diecisiete veintiséis en el primer cuarto sobre todo una defensa efectiva sobre si Hakam que es un jugador muy importante en la anotación de Toronto y luego los suplentes de Toronto tampoco estuvieron bien no tuvieron buen día Danny Green Omar Gasol los tiros así que se ponen no uno muy interesantes eliminatoria

Voz 1386 01:19 destaca Guaidó nada Kenny B le tremendo

Voz 2 01:21 en increíble cómo está jugando anoche pagaron pero a qué nivel luego otra vez otro felicidad increíble oye

Voz 1386 01:27 estábamos esta tarde teniendo preparando un poco tu sección y tal hablando un rato de NBA Nos ha hecho Javi Berlanga creéis Javi Blanco y a mí yo estábamos hablando los tres creéis pidió Brea luego se lo pregunto a Antoni que Butler está en el top quince de los mejor jugador de la NBA digo de este año de los que están en activo vamos ya

Voz 2 01:46 bueno no ha sido All Star pero te queda

Voz 1386 01:50 pero eso ya es una pistola pero yo creo que

Voz 2 01:52 que no ha sido All Star bueno le ha influido el cambio de equipo de Minnesota Philadelphia yo creo que cuando llegan partidos importan es es un jugador que que hay supera a otros a lo mejor de su nivel su jugador con bastante confianza en sí mismo Valiente es muy competitivo así que Top quince pues así así ahí estaría si por ahí por ahí en el quince que sea dieciséis catorce bueno vamos

Voz 1386 02:16 acabo de la no no está muy convencido Berlanga si él dice que sigue para él está en el toque de los quince mejores de la Liga este año bueno partidazo noche de va a tener con los Sixers que ganaron por seguir con el este está noche jugó el segundo partido no sé si puede calificarse como sorpresa que Boston ganara en cancha de Milwaukee

Voz 2 02:34 para mí no quizás la manera no la manera en la que secaron a ante tocó un bono que al final se fue a veintidós puntos pero para mí supieron frustrar ante tu culpo sólo dio dos asistencias falló muchos tiros y esa fue la clave la defensa de Boston ante todo para poder superar a Milwaukee Bucks luego es verdad que pues estuvieron varios jugadores muy bien en ataque

Voz 1386 02:54 aunque aire Irving y Al Horford que para mí fue el MVP de ese partido en el oeste Warriors uno Rockets cero esta noche a las cuatro y media segundo partido sufriendo también va a ser dura esta semifinal que no va a ser tremenda además hay mucha polémica

Voz 2 03:09 con lo de las faltas Harden no de Harden sí sí es es tremendo no vamos a ver qué arbitraje halló hoy sea filtrado hace unos minutos un informe de la propia NBA que dice que hubo diecisiete errores que perjudicaron a Houston yo once errores que perjudicaron agobios en el primer partido o eh normalmente ellos solo publican oficialmente los dos últimos minutos los errores de los dos últimos minutos pero aquí a Madrid el cordero Manu está

Voz 3 03:38 en este tipo de suspensiones de Harden saltando hacia adelante si el Defensor se mete debajo de cómo ocurrió con

Voz 1386 03:47 sí claro sea el digamos que cuando estaba dando siempre da un pasito hacia si salta en vertical pero cuando a los piso hacia adelante todo para para entrar en contacto con con lo que pasa es que por la última modificación de la regla favorece mucho al atacante dice que el Defensor no puede meter la cante una vez que éste está en el ahí bueno qué pasa esta noche segundo partido y también el segundo partido creo que es mañana del Denver por la sí sí se ha puesto Denver

Voz 2 04:13 cero por delante tiene ventaja de campo ganaron anoche a Portland Trail Blazers con partidazo de Djokovic el lila se fue a treinta y nueve puntos cante hizo un buen partido en ataque pero digamos que hubo más jugadores implicados a buen nivel en Denver que en que en Portland donde fallaron algunos secundarios

Voz 1386 04:30 eh hoy directamente a las preguntas de los oyentes que ahí unas cuantas y la semana pasada lo hicimos pero te hago yo solamente una más eh Kobe Bryant ha rechazado el puesto que ha dejado Magic Johnson en los Lakers el de presidente de operaciones bueno normal porque así no se ata yo creo que él influye impresiona tanto como si lo fuera eh has sí claro pero más fácil no quieren oficial no estando por detrás es más fácil pero él sigue siendo muy importante la franqueza eh y quieres que va a seguir Popovic en San Antonio Bueno no por eso hoy más o menos dan por hecho que va a firmar tres años más tiene setenta años Popovic y que va a extender su contrato tres años más para seguir batiendo todos los récords no

Voz 2 05:07 se empezó con cuarenta y siete años con los Spurs tiene setenta lleva veintitrés años y parece que se puede extender hasta veintiséis

Voz 1386 05:14 en el año diciendo que a los sesenta y ocho ya es fijo de descansar años un chaval enviar Hypo fósil con setenta y tres va el padre de vida bueno preguntas para de mil en Instagram en la cuenta de Larguero dice Carles Marco trece crees que los jueces bueno hay un montón de estas te puedes imaginar crees que los jueces favorecen a los Warriors en la eliminatoria contra Houston bueno esto no yo creo que no hay que hablar demasiado eso en una eliminatoria al PP en la de los dos años en esta en la anterior bueno es que sea filtrado también que los Rockets hicieron un informe claro fueron los que perdieron se sintieron más perjudicados yo creo que el año pasado no fue relevante el arbitraje y en este primer partido creo que sí un poquito pudieron favorecer a los gorros y dice Saúl ciento cuarenta y nueve es Duran el jugador más imparable en cuanto anotación se refiere de la historia no tiene eso yo creo de la historia no la actualidad si se pudiera defender como está pero sí tremendo tremendo pero en la historia de Wilt Chamberlain tiene una temporada cincuenta y dos por partido otra de cuarenta y cinco dos de XXXVIII Michael Jordan tuvo una de treinta y siete Rick Barry director mucho muchísimo pero bueno está entre los mejores anotadores de la historia Molly Molly setenta y cinco dice Daimiel Marc será fundamental en defensa más que en ataque en esta eliminatoria sí pero es que esa es la línea que él tiene

Voz 2 06:30 marcada no como misión casi impuesta a nivel personal desde que ha llegado a Toronto hay muy buenos anotadores hemos hablado dos ahí se acaba el puede ayudar mucho más al equipo en defensa

Voz 1386 06:40 eh bueno el otro día le aplaudieron en Toronto fue el primer partido en alguna jugada defensiva cuando descendía Embid y la gente aplaudía porque bueno es que ha secado a envidio dos partidos como hizo con Boozer dicho suaves

Voz 2 06:52 estar en la primera ronda ir la gente hoy en día también gracias a la estadística avanzada está valorando más este tipo de

Voz 1386 06:58 cimientos dice Milán Adrià Si que le Si puedes dar el porcentaje de posibilidades de anillo de los Celtics

Voz 3 07:04 oigo buen mira eh

Voz 2 07:06 pensado sobre esto eh vamos a poner que llega a la final no si llega a la final contra Houston yo daría cincuenta por ciento para cada uno vale si llega contradictorios Le doy un poco menos durante no sé treinta por ciento para Boston

Voz 1386 07:19 le ha queda eliminado San Antonio te preguntaba después pero muchos preguntan también por ejemplo JV trece qué pasa con Pau pues con Pau que sigue lesionado yo creo que en esta eliminatoria

Voz 2 07:29 ya contra Boston no podría llegar Easy Milwaukee es capaz de superar a Boston Celtics quizás podría tener minutos si es que lo decide el entrenador en la hipotética final de Conferencia dice S M

Voz 1386 07:41 volveré a ver a Le Bron empleos seguro

Voz 2 07:44 si te cuidas SM seguro

Voz 1386 07:47 sí depende del basket de El Val esta es un poco en la línea de lo que decía Berlanga Eneko mil once es uno de los mejores de la Liga hombre así uno de los mejores

Voz 2 07:59 pues sí depende pero sí sí es un jugador de primera línea de primerísima línea

Voz 1386 08:03 ahora y venga una más mira por ejemplo otro nombre propio David David al veces dice bueno o Davy desde donde crees que dar está en la lista de jugadores infravalorados en la NBA

Voz 2 08:15 bueno yo creo que hasta hace dos años así si el lo reclama mucho es verdad que se quedó fuera el All Star algún año que debía haber estado pero ya ha sido cuatro veces All Star un detalle muy importante Man en la pasada temporada estuvo en el quinteto ideal de la temporada yo creo que eso ya significa reconocer a este jugador

Voz 1386 08:32 bueno mira tiene aquí la lista Hadid hemos hecho antes a ver si entre mano Berlanga yo mismo mira los quince mejores de la nosotros hemos no sale Butler no bueno pero estaba ahí es verdad que es un poco lo has hecho tú de ahí ahí me mira yo creo que no yo creo Duran Carrie Harden ante todo cumple Le Bron James Irvine Anthony Davis que agua y Leonar Joel Embid Damián Lila ahí ya no entrar claro evidentemente no era ganar ahora estando además pero no no lo hemos hecho poco porque pero bueno eso es indiscutible éxito ninguno correcto correcto y además en el puesto once por ejemplo sin poner por orden de Javi pero está por delante no está Paul George

Voz 4 09:17 tampoco no Djukic quién va Walker bueno

Voz 1386 09:23 lo que algún Blake Griffin

Voz 5 09:25 sí eso es muy mala pero