El Larguero (30/04/2019): Tercera parte

Voz 4 00:11 vamos con Alfredo Relaño con Vicente Jiménez el director del diario As y el que va a ser dentro un mes el director del diario se le hablábamos de cómo va a ser esa relación tan difícil no esa línea Alfredo es lo que nos

Voz 0094 00:21 yo te iba a decir que yo no me llevo mal con Florentino encontraron que en fin tú crees se puede mal conmigo no sean conmigo Él fue el que me retiró digamos dejó de coger el teléfono bueno antes de eso íbamos a tener un encuentro con José Luis Sáiz los tres parda charlar de qué era entonces el noble los deprisa iniciamos mi jefe inmediato en la suspendió

Voz 5 00:42 dejó de cogerme el teléfono eh

Voz 0094 00:47 por qué no hemos Amis opiniones no peleamos en la calle que que chocar en el coche si no nos gustan las opiniones una después una demanda intimidatoria que perdió de una audiencia tuvo que pagar las costas

Voz 5 01:00 muy muy bueno ahí seguimos

Voz 6 01:03 frecuentemente gente

Voz 0094 01:04 yo querría ser encantado si alguien gente que ofrece pone a todos los mandan luego me de luego vuelven y no me dicen nada dice este señor no ha querido entiendo

Voz 5 01:15 quién no tiene quién no tiene mayor interés muy bueno

Voz 0094 01:19 es que a él no le gusta nada es es refractario a las críticas de refractaria que cuando empezó esto porque hay al principio no se va bastante bien empezó con Mourinho a mí no me gustaron las cosas que hacemos no gustaba la imagen que da el Madrid Mourinho en ningún sentido ya me pareció el colmo cuando los meteorólogos el dedo en un ojo para animarla

Voz 3 01:36 a Tito Tito Vilanova y encima

Voz 0094 01:38 no sólo no les dijera o no o ahora mismo explica sexto o te coges un avión donde quieras a Portugal o a Londres sino que las el partido en una pancarta de de cuarenta elementos que decía Mourinho tu dedo señala nuestro camino bueno pues ahí es donde se rompió si ahí es donde estamos es porque yo era muy crítico con eso y bueno pues de ahí en adelante dijo que él él le entienden mala crítica y cree que lo que se diga contra él o contra una cosa del primero que hay que colaborar con en que que el Madrid es un bien universal lo que hay que proteger ante todo sé que madrileño periodista o ciudadano honrado que no defiendan Madrid está haciendo un mano a la humanidad no luego que el cree que defender al Madrid es digamos respaldar todo lo que él haga el ha hecho cosas muy buenas en Madrid desde luego y otras que no son buenas pero en el que me ha parecido a Yecla no como esas cosas que no admitía Amorín pero es que yo no me veo a Cofrentes es que el que llama yo creo que no lo he hecho nada malo siendo escribirnos artículos lo que yo pensaba del equipo que es el equipo de toda mi vida del equipo que yo veía con Di Stéfano sigo viendo ahora y lo disfruta de las copas de Europa caer mejor cuanto mejor gana el Madrid es mejor para Gas con ingenuidad

Voz 3 02:58 sí sí siempre religioso no hubiese vender claro claro mostraron eso es evidente la mañana de hecho eh lleváis portada de Madrid no se fichaje que se prepara ya que dixit

Voz 0094 03:08 en ese en que ya vencieron acordadas muchos términos jugaba hoy con el Tottenham

Voz 3 03:13 no te ha llegado entonces mensaje de de Florencia

Voz 0094 03:16 pero si si no hay hay alguna gente en Madrid con la que me por su pues no les no les de no no ahora tiene puesto un cinturón sanitario por ahora a lo mejor ahora levanta ese me voy con su sea nadie puede hablar con nadie estelas el Madrid ahora con negras

Voz 3 03:31 eso lo Vicente aquí la llegado aquí el han llegado más mensajes de los otros han podido llevar durante la noticia cuántos meses José Santiago

Voz 5 03:38 pues a mí trescientos seiscientos y pico deseo

Voz 1671 03:41 por ahí porque de hecho lo estaba comentando antes que me puse a las setas responder mensajes me he tenido que venir aquí me quedan creo que noventa y cinco eh yo sinceramente estoy absolutamente asombrado eh

Voz 3 03:53 te pasó eso cuando fue nombrado director general de esta casa

Voz 1671 03:56 ni muchísimo menos Ny cuando me nombraron director adjunto del país por eso digo que estoy he dicho asombrado que estoy un poco asustada porque el el impacto que ha tenido la noticia es verdad que Alfredo tiene un tirón tremendo y por lo tanto de alguna manera eso también lo genera pero pero realmente uno descubre lo que es el mundo del deporte lo que se al mundo del fútbol el interés que despierta la cantidad de gente que no de la que no tenías noticias y que aparece hoy para felicitar y de lo cual me alegro puesto no

Voz 3 04:25 pero la competencia también te han llamado de marca

Voz 0094 04:28 sí vamos exagerado con con con un Gallardo con Juancho Gallardo y con los de Barcelona también digamos que no los entendemos como competencia curiosamente hija si lo mismo te lo diría sellado y lo dicen entre ellos porque digamos nosotros actuamos en un mercado el marca en las

Voz 5 04:45 hay un mundo de partidos por actuar en nuestro mercado

Voz 3 04:50 bueno yo decir que también ha recibido mensajes de felicitación de

Voz 1671 04:53 gente de Onda Cero

Voz 3 04:55 de la COPE y que son amigos y que por lo tanto feliz de recibir ofertas en qué va a cambiar que ya sé que esta pregunta siempre lo hacemos cuando llegaba en las va a ser mañana el diario pero te gustaría hacer algo así como primer mandamiento de Vicente Jiménez como director de las que dijera pues mira esto sí me gustaría incorporarlo

Voz 1671 05:16 bueno a ver yo antes de eso permíteme mano que haga una reflexión sobre lo que es el diario As ahora que yo creo que a veces a mucha gente no es consciente de lo que es esa cabecera en el momento actual la gente tenía referencia al diario de papel de la página web bueno tienen una cierta imagen de lo que ha sido siempre no predicó deportivo en este país dieras en este momento es la es la mayor plataforma de contenidos informativos en español que hay el diario tiene ediciones en América Latina tiene una edición en árabe tiene una edición en Estados Unidos tiene un montón de proyectos fuera de España la mitad de su audiencia digital la mayor parte viene de fuera la mayor parte de sus ingresos ya son digitales es decir quiero que la gente entienda que estamos hablando de una compañía de una dimensión muy grande lo que es lo que me gustaría a mí hacer con alas hombre pues tengo la enorme fortuna de llegar también a una compañía que está muy saneada que tiene unas cifras de audiencia de ida ingresos y un resultado muy bueno por lo tanto no vengo con con la angustia días tener si vas a una compañía en la que la que atraviesa dificultades mi intención lógicamente es explorar nuevos territorios geográficos tenemos intención de de ver las posibilidades de crecer en otros lugares nuestra operación digital también queremos

Voz 7 06:45 eh que crezca Hay que Ike

Voz 1671 06:47 que lo que desbancar al líder que marca pero tenemos la intención de de de pelear por ese ese liderazgo vamos a explorar también todas las posibilidades de contenidos que nos dan las nuevas tecnologías como el audio bajo demanda vamos a hacer todo aquello que podamos hacer para que esa esa cabecera que ya es una gran compañía una compañía francamente en fin asombrosa sea aún aún mayor y me gustaría que que Alá se le conociera por dar muchas noticias e ya las da da muchas noticias del Real Madrid sobre todo pero me gustaría que fuera una cabecera imprescindible de leer cada día porque ahí es donde está la información y donde donde la gente del deporte tiene que informarse y luego todo esto lo vamos a hacer con medidas que son lógicamente mucho más concretas y mucho más operativas desde el punto de vista no pero pero lo voy a tener difícil porque es que las está muy bien

Voz 3 07:45 el listón está muy muy Alfredo Vicente cuando tú llegas te al diario As que te vas de Canal Plus yo llego a Canal plus de becario en el noventa y siete tú justo te acababa de irse a puso cada te fuiste alas nos lo mejor una ofensa no nos dejan este saliste antes de que un año y se puso Carlos Martínez de jefe deporte estuviste allí en la tele bueno poniendo en marcha la mejor generación de deportes de un equipo de porque en la tele con el día después con las retransmisiones con bueno luego te vas al diario As llegas allí en el año noventa y seis Entonces no se concebía otra manera de leer de comprar la prensa deportiva al kiosco un euritos lo valiosa entonces que al como veis esta evolución de los chavales que ahora nos oyen que no consumen oyendo al carrusel que ven la tele tal y que también sigue queriendo prensa pero que hoy casi todo es online como veis esa convivencia Alfredo sois de dos generaciones diferentes pero cómo se va a ir cumpliendo esa transición del papel cuánto tiempo a convivir el papel con lo digital

Voz 0094 08:42 uy yo eso no yo eso no lo sé Él en papel que depende menos en papel está bajando al diez por ciento anual desde hace diez o más años dice pico la prensa deportiva un poquito menos no prensas ganáis todo un poquito más pero tiempos N va encaminado un aumento vegetativo que no se sin terminar dentro de cuatro cinco años hoy en día como decía Vicente pues todavía piensas entiendan piensan en de papeles referentes habla de la portada habla de tal pero la mayor parte de la agenda estratégica cualquier cosa IBI gente joven no compra para nada sean en el que el el el más joven que esté comprando hablar no sé quién será pero va a seguir siendo el más joven que compre nada hasta que hasta que sea el ultimo esta que tenga ochenta los que se por ahí abajo baja un de ellos centran de ellos entran en la web Nagorno Se cobra un abrazo especialmente compras se cobra difícilmente por publicidad por eso pensando en nosotros teníamos dos capitales que son la Liga española la rivalidad sobre todo Messi Cristiano lo que nos trajo en ese periodo a las pueblo

Voz 3 09:47 Jose

Voz 0094 09:48 el idioma castellano que tiene trescientos setenta millones de personas

Voz 3 09:53 tenemos unas ediciones digitales allí

Voz 0094 09:55 en las cuales Si tú tocas Dasha as punto com en Colombia no te exactamente el aquí te sale da que imparte la noticia

Voz 3 10:02 allí y eso nos permite tener unas publicidad

Voz 0094 10:05 es estrictas de ese sitio ahí siguen mucho en Madrid base siguen sus cosas se no que hacen los colombianos en Europa lo que haga James lo que haga tal tienen y además hoy hay tienen es tienen a mano en que consulta eso pues todas las la red de corresponsales que tiene de enviados especiales que en papel que hay

Voz 3 10:25 Ascó en Colombia as está en digital

Voz 0094 10:28 en el saxo y eso es lo que ya eso es lo que ha permitido digamos dar una salida a una cuestión que todavía dinero el papel que dinero pero que Pedro que ves que está llamada

Voz 3 10:40 tiende hacia eso Vicente hacia lo que está pasando en Colombia México en AENA Sarabia absolutamente yo creo que ya las

Voz 1671 10:45 pregunta no es cuánto tiempo va a durar el papel de esa pregunta creo que es irrelevante la pregunta es cómo vamos a ser capaces de mantener la viabilidad de empresas periodísticas como el las eh a partir de hábitats digitales es decir ya sea con el vídeo ya sea con por supuesto con las noticias ya sea con el audio con coberturas en streaming es decir con con el Brandes con todos los recursos que ahora tiene la prensa para

Voz 0094 11:14 intentar navegar en este territorio cambiar

Voz 1671 11:16 ante que va a una velocidad tremenda estatuas perdóname

Voz 8 11:19 sí cada vez será más radiofónico televisivo será mucho

Voz 3 11:25 con más digo que contenido será multiplataforma audiovisuales

Voz 1671 11:28 no será correcto el as tiene una operación en vídeo muy importante muy importante y la va a seguir teniendo vamos a intentar potenciarla por supuesto lo que es el consumo de noticias así la los visitantes únicos que tenemos

Voz 0094 11:43 en son fundamentales porque cómo funciona la pública

Voz 1671 11:45 ya en Internet al policía programática etcétera depende del del inventario que tengas de en fin de de de la capacidad que tenga a convertir ese inventario en en respuestas comerciales etcétera etcétera no pero yo insisto si yo tuviera que plantear el debate en la redacción no lo plantearía en cuántos años Nos queda con el papel creo que

Voz 3 12:07 es que está superado se pero que

Voz 1671 12:09 así es el Levante creo que es más bien vale con lo que tenemos con los contenidos que fabricamos cómo vamos a ser capaces de sobrevivir y no solo sobrevivir sino hacer empresas que sean rentables y que nos permitan reinvertir y por lo tanto y por lo tanto crecer hay que tener en cuenta que este grupo tanto en su operación de radio como su operación de prensa somos básicamente eh y fundamentalmente generadores de contenidos eso tiene un valor tremendo nosotros no somos un grupo por decirlo así una una plataforma tecnológica e que compita con otras plataformas tecnológicas porque no tenemos el músculo tecnológico para competir con ellos donde tenemos el músculo los principales activos ese nuestra capacidad para generar contenidos y eso es lo que nos da valor frente al mercado frente a las empresas tecnológicas frente a las audiencias eso es lo que hay que potenciar la tecnología ahora te permite hacer cosas que antes eran impensables era impar sable no como obtener cinco seis ediciones como ha dicho Alfredo en en el continente América

Voz 3 13:08 no inimaginable una redacción en El Cairo

Voz 1671 13:11 eso no se podría hacer si tuviéramos que estar imprimiendo en El Cairo en una redacción distribución en El Cairo eso sería imposible no lo podríamos hacer tenemos que hacerlo de otra manera ir rentabilizarlo yo creo que ahí es donde está el el debate a la cuestión el el el el as es un buen ejemplo bueno desde el punto de vista ahí aquí pues felicito por supuesto Alfredo a todo el equipo que tiene y que que bueno que va a ser mi equipo dentro dentro de nada que no que es un buen ejemplo de un medio tradicional que sea reconvertido a una operación de contenidos deportivos digital de forma envidiable eh por su rentabilidad por por cómo se diseñó el la la invierno el tipo de contenido que había en la web el tratamiento de la información que hay en la web todo el mundo puede comprobar que si el As en su edición en papel tiene como es lógico una una tendencia madridista por decirlo así en su edición digital es mucho más neutro porque porque la audiencia digital demanda otras cosas y eso no es ni bueno ni es malo es es como tiene que ser porque al final todo lo que buscas es tener gente que entra en tu página web que consume Tous contenido y si eso lo tienes que hacer con Messi pues lo tendrás que hacer o con Ronaldo con Yago Aspas aunque un bunker

Voz 8 14:24 no te acuerdas de tu primera portada imposible no

Voz 0094 14:29 bueno pues Mena fue fue la fuerza fue las chicas son guerreras fíjate si de chicas porque eran los Juegos de Atlanta Atlanta iba por lo que no me puedo acordar es qué tres estuvieron muy bien eso tampoco no me acuerdo

Voz 3 14:43 el mismo día tuvieron éxito

Voz 0094 14:46 además Saro estoy bajo presión torería cansada hoy fue curiosamente

Voz 3 14:51 así que aunque la verdad que es una excepción

Voz 0094 14:53 ha sido muy escasa de su primera falta gimnasio de fondo

Voz 3 14:56 bueno dentro de no ser de Real Madrid

Voz 0094 14:59 de Jerez desgraciadamente también cada cabaret más porque realmente ha habido un cambio en este tiempo que hemos acompañado y hemos celebrado mucho yo siempre he pensado las mujeres son la mitad de la humanidad por tanto sin las mujeres interesan por el deporte que se interesaban menos interesando más sirvan practicando más pues mucho mejor para nuestra dicho en términos a mejor para nuestra industria para practicar deporte sano

Voz 5 15:24 sí

Voz 0094 15:25 infeliz han hace dos años hicimos una gala sobre la exaltación invitamos a todas las pioneras de es la primera que eso no en cada deporte Patricia cazó que es una redactora nuestra les hizo una seta entonces vamos a sacar un libro de acuerdo con el que te cuentan unas historias esas checas entonces que ahora son de mi edad las dificultades que tenían para cualquier cosa a las mujeres para todo tenían dificultades

Voz 3 15:51 habría más portadas de mujeres Si hubiera una directora del diario As

Voz 0094 15:54 pues pues quizá pero seguramente la directora del diario As acabarían pensando en que portada Nadal resultado que no me dan resultado tiene ante un día hablando con Ana Muñoz que ahora están la Federación entonces será la número dos del Consejo y me planteaba la de comente una cosa que me gustó en repite a veces yo digo bueno la portada es el escaparate en apartada bastar Cristiano va a estar Messi va estar algo así porque es lo que atrae a que entre en la tienda que es pero ya hablando todavía pero sería padecido porque arriba cuando tienen algo que temer

Voz 3 16:27 cuando hay busque pero ahí hay una hay una sede

Voz 0094 16:29 eso es que que va a ser el voleibol y acabas en el ciclismo y acaba ser un tenis femenino ya que además en el tal si no existe reportada si no existiera el fútbol aussie en el escaparate persianas el Voleibol no compraría el periódico no que no prosperará salvo voleibol pero no habría prensa deportiva sino fuera por el fútbol que ocupa la mitad alarga es la pasión en España y en muchos más países

Voz 3 16:53 eh eh Vicente Jiménez que también tiene mucha experiencia en el país eh tú te estos veintitrés años cuando eliges la portada aquí en la decide cuando se dice mañana abrimos con y luego viene aquí Javi Blanco que por cierto me está diciendo Álvaro Benito que fue vela in en el noventa y seis venga gimnasia rítmica fueron las guerreras con donde triunfar en el noventa y seis pero digo la portada de mañana cuando las

Voz 0094 17:13 la decido yo no decido yo bueno los días de partido por supuesto cuando acaba el partido e hablamos ha decido yo o la vamos se debate entre unos países

Voz 3 17:23 pero mira altiva palabra la la

Voz 0094 17:25 no digo yo incluso los días que no voy al periódico eh yo no hay un solo día que no me pueden mandar muy fácilmente pues es total y pues prueba con otra foto para contar una debatimos tres o cuatro cinco los dos o tres subdirectores escena

Voz 5 17:39 ni en Ortega y si está yo oí iba

Voz 0094 17:43 Nos la hora es variable Laura puede ser las ocho de la tarde Si es un día sin partido las nueve

Voz 3 17:49 sí hay fui vayamos retrasarse porque ya tenerme de aclara

Voz 0094 17:52 desde cuando sea ese partido pues a las once a unas doce el partido no por nada forzada

Voz 1671 17:57 la Portada Manu es territorio exclusivo del director eh yo hablo de la experiencia del país donde hay dos dos secciones que son de responsabilidad directa de en este caso la directora tradicionalmente de la persona que ha ocupado la dirección que son la portada y la página de editoriales eso es innegable te pueden ayudar hacerla porque es esto pero al final tú asumes la responsabilidad de esa primera página como como explica como explica Alfredo

Voz 3 18:25 primera portada será el dos de junio no

Voz 1671 18:27 está claro ya se ya me lo está prestando mucha gente

Voz 3 18:30 no será la primera portada Vicente el uno de junio

Voz 1671 18:32 claro pues es que bueno son cuestiones que no voy a criar aquí Nicodemo pistas dormí con mi trabajo actual no con mi trabajo actual es la radio que me obliga todavía estar un tiempo oyendo por por América y demás pero claro es que el uno de junio tenemos la final de la Champions en el Wanda Metropolitano

Voz 3 18:51 a mí me encantaría que vas a tener podría ser sería muy bonito al que esa todavía creo que todavía

Voz 9 18:58 yo voy quieren cuatro cinco días por estar allí cuatro cinco días apartado más no me importa

Voz 3 19:08 los a terminar os voy a decir adiós a los dos y muchas gracias sólo quiero que me digas la portada que te hizo más feliz en estos veintitrés Varela

Voz 0094 19:15 era en la España campeona española la que te provoca

Voz 3 19:18 lo más dolor de cabeza por no decir de entonces sí

Voz 0094 19:20 EFE encantado sinceridad por la indignación que se montó en el periódico y me costó templar

Voz 5 19:25 ah y la del día de de Iniesta la de

Voz 0094 19:30 la de porque la la el el as está llena madridistas entonces aquí le le perdonó número industrial de penalti sobre barza digamos usted pero claro habré

Voz 5 19:43 también me parecía mal que me parecía mal

Voz 0094 19:47 pero vamos pero la gente estaba calentito en el y al final pues al final como ministra es una agradable Iniesta hizo el milagro

Voz 3 19:56 era el titular de Iniesta cantando

Voz 0094 19:58 yo vino a Bossi se ponía también en aportada que hebreo hizo que yo creo es cuando estoy fuera fue el año más

Voz 3 20:05 dolor de cabeza sí porque la gente digna

Voz 0094 20:08 yo quería tener un ejército claro la gente en rama no no sé que eso yo jamás he puesto robo atraco eh yo creo que no aparecerá unas la gente estaba raro atrae a no sé qué indignante no no no

Voz 3 20:19 te da tranquilidad estabilidad y la verdad que lo pasé

Voz 0094 20:22 mal porque por poco me entiendan por la ventana entre

Voz 3 20:26 eh Alfredo mucha responsabilidad Larguero gracias porque no ha sido nunca mi jefe directo pero sí ha sido un maestro a veces desde más distancia a veces es de menos siempre hemos aprendido mucho decir gracias gracias Alfredo Vicente mucha suerte mucho pero yo estaremos en contacto por supuesto de os digo adiós aunque no nos porque vamos a seguir y Alfredo vamos a seguir leyendo pero me das permiso para que se han mandado vídeos están hecho Ovidio estaban de la Federación pero me ha sorprendido muy bonito sé si quieres leer la tú

Voz 0094 20:56 yo lo veo muy más que yo prefiero darle a esto no no

Voz 3 20:59 Keller tú ya no me dice mañana

Voz 0094 21:02 lo rebaño ya la Bodies leer

Voz 3 21:03 el próximo uno de junio tendrá nuevo director en la persona de Vicente Jiménez cuya trayectoria méritos van desarrollarse en este gen hablar baste decir que en su carrera que inició como periodista deportivo ha sido director adjunto de El País y director general de la SER su nombramiento que fue comunicado a la redacción es garantía de feliz continuidad y mejora de as en los próximos años su llegar a agradezco permite dar un paso al lado abandonar las tensiones y horarios de mi tarea actual en la que llevaba veintitrés años y consagrar me la parte más divertida de mi trabajo escribir para ustedes hace ya un año solicitó a la empresa que me fuera buscando un relevo sin prisa pero sin olvidarlo Mi plan por esos días era que se produjera cuando se ha producido con la llegada del buen tiempo como ha dicho que durante meses pretendieron disuadir me lo que me tomé como un elogio pero ya había tomado la decisión de crear me un

Voz 5 21:43 Virtus I'll mira que si gana no

Voz 0094 21:50 bueno digamos ese espacio de ese espacio feliz ese espacio de danza

Voz 3 21:55 en el que podrían caber las columnas y las entradas en Carrusel Deportivo de La Ser pero no las tensiones diarias tuve que acudir a una frase que le escuché a Valdano para que me atendieran cuando dicen que te vas es que ya te ha sido eso desencadenó el proceso que ha culminado felizmente termina Alfredo mañana diciendo esto es una despedida adelantada o una despedida a medias porque sigo a cargo del periódico con todas sus responsabilidades hasta el treinta y uno de mayo luego seguiré ligado a esta casa como presidente de honor reconocimiento que me colma de satisfacción y escribiendo con la frecuencia en la medida que decida Vicente Jiménez el nuevo director tengan esta columna como una explicación debida a usted que está ahí cada día perdón por haber postergado lo que debía haber sido en condiciones normales la materia de la misma la expresión de mi deseo de un buen marcador curable al Barça que garantice un viaje tranquilo Anfi mañana columna de Alfredo Relaño en el diario más en el diario As más las que le queda Vicente Jiménez que ha sido MCC aquí durante un par de años en la SER y que te estaré pendiente de sus portadas a partir del dos tres cuatro de junio ya a partir del uno ya me las gracias los gracias hasta luego mano Alfredo Relaño y Vicente Jiménez eh Bruno lema hinojo que hay noticia importante en la alineación llegue Jordi que para mañana en el Barça Liverpool hola Bruno que pasa hola hola Salah no juega Sala

Voz 0301 23:06 no juega en este caso firmó hoy con sí es lo que sale del vestuario de Liverpool a estas horas hemos intentado seguir la información porque era duda para el último para este partido después de haber sido baja en el último ante el Javier por un problema muscular e insisto me dicen que eh lo tiene muy muy complicado voy ha hecho una prueba esperaba sentirse mucho mejor que prácticamente no se había movido desde el último día en el el el pinchazo que había tratado de ser lo más pulcro posible para hoy si estar bien en el entrenamiento pero que en las estaciones no han sido buena así que todo apunta a mano que firmó sino mañana no juega iba a ser eh ya veremos si suplente como mínimo suplentes

Voz 0200 23:49 seguramente se puede

Voz 3 23:50 la novedad que nos cuenta casi a la una de la mañana hasta luego Bruno

Voz 0301 23:54 un abrazo y antes de irnos al desierto del Sáhara para hablar

Voz 3 23:56 de cómo ha ido hoy en la Titan Desert está por ahí Miguel Martín Talavera o la tala muy buenas qué tal mano buenas noches con nombres que también tienen que ver con el futuro inmediato del Atlético

Voz 1576 24:07 sí sobre todo en tareas defensivas hoy los compañeros de marca destacaban el nombre de Felipe Monteiro que ha podido

Voz 3 24:13 en la Cadena Ser y es que el central brasileño

Voz 1576 24:15 Porto veintinueve años hace tres que llegó del Corinthians bueno pues si no se tuerce la cosa Manu es uno de los centrales elegidos por la dirección deportiva por Diego Pablo Simeone

Voz 3 24:26 para reforzar el centro de la defensa del Atlético

Voz 1576 24:28 de Madrid como te digo prácticamente está cerrado todos los extremos para que el central sea nuevo jugador en las próximos días próximas semanas del Atlético de Madrid su compañero de equipo al ex Téllez que sonaba con mucha fuerza para reforzar el lateral izquierdo pues se va enfriando esa opción al final el precio alto y que no termina de decidirse ha hecho que el Atlético de Madrid pues prácticamente exige ya todos sus esfuerzos en un protagonista que ha pasado hoy por El Larguero Nico Thalía Fico en general izquierdo argentino de la Ajax que parece que enteros en esa pugna por reforzar el lateral izquierdo a expensas de lo que ocurra con Felipe Luis al Estellés como te digo puede ser el el hombre que al final

Voz 3 25:13 fiche también por el Atlético de el gordo al teléfono y justo cuando iba a dar la el titular de la portada a Relaño cortó el teléfono y se quedó sin batería pero quién sabe si volveremos a las órdenes del Cholo esta mañana Talavera un abrazo hasta luego antes de Daimiel vamos los al Sahara porque ayer Fernando Civera falleció en la Titan Desert la primera vez en catorce años desaprueba que fallece una persona ha sido un español de cuarenta y seis años por parada cardiaca nos está esperando otro español está porque Javi Blanco ya conmigo para que nos cuente cómo ha sido el día después del fallecimiento de Fernando Olivera

Voz 10 25:49 héroe y las redes sociales Twitter twitter

Voz 3 25:52 va el facebook facebook

Voz 10 25:54 el Larguero Larguero

Voz 3 28:16 dejamos el fútbol y hablamos de la Titan Desert ya nos contaba anoche Javi Blanco los detalles del fallecimiento de del español Fernando Civera que a los cuarenta y seis años fallecía por un fallo cardíaco en el transcurso de la de la segunda etapa de la Titan Desert que hoy ha seguido con un estremecedor minuto de silencio donde en pleno desierto no se oía nada y sólo roto por los aplausos de el resto de corredores que hoy han recordaba a Fernando a Fernando Civera hola Javi hola qué tal mano muy buenas bueno hoy tercera etapa hoy ha seguido una etapa neutralizada pero todo el mundo con la mente puesta en lo que lo que pasa ayer si ha sido una etapa neutralizada porque

Voz 18 28:50 qué bueno era han tenido que ir de un campamento a otro aunque hoy la etapa no se coronó maître no tenga sentido de cara a las clasificaciones pero como duerme en un campamento Trittin que trasladar hasta otro pues bueno sí que la han hecho ha sido un recorrido bastante emotivo e con ese minuto de silencio en la salida y bueno pues evidentemente cada uno pensando pues en esa situación esas veinticuatro horas que han vivido tan intensas a lo emocional pero bueno pues la competición sigue y a seguir un poco no y pensar en eso también en el recuerdo de Fernando Civera que desde ayer los cuarenta y seis años ya lo contábamos anoche tras un paro cardiaco en la segunda etapa pulsó el dispositivo que llevan ahora de seguridad el GPS helicóptero fue su rescate los servicios médicos atendieron trataron de reanimarle pero no no pudieron hacer nada y hoy pues evidentemente todos pensando en ese corredor que hoy no estaba en el pelotón

Voz 3 29:42 al que conocía muchos no porque ahí se conoce muchos de los que van y es una exige una preparación ahí no puede ir cualquiera que coja es cierto

Voz 18 29:50 el alma no es una carrera en la que todos conviven es una carrera amateur hay explosionar les incluso profesionales de montan Buy It ex profesionales de carretera pero es una carrera en la que lo que prima es la convivencia entre todos los corredores están allí juntos desayunan juntos comen juntos cenan juntos duermen juntos

Voz 3 30:04 es todo el día veinticuatro horas y ahí está ahora mismo en algún punto de fuga si no me equivoco pleno desierto del Sáhara después de haber terminado la tercera etapa buscando buena cobertura para poder entrar y para para poder hablar con los oyentes de Larguero Valentí Sanjuan que es uno de los participantes español también y que es youtuber y que hoy está colgando algún vídeo mientras e iban iba montando en la en la Viciano Valentí

Voz 16 30:27 las noches qué tal cómo estáis buenas noches

Voz 3 30:31 ya te escucha en dónde estás exactamente

Voz 16 30:35 estamos mira si te tengo que decir la verdad entre los traslados los cambios de etapa uno ya no sabe ni dónde está estamos en pleno desierto justamente en uno de los sitios donde tenemos un cielo más allá o a pesar de que hoy ha habido tormenta

Voz 3 30:49 sí listos para para seguir con la

Voz 16 30:51 carrera de alguna manera me imagino que hoy

Voz 3 30:54 es un día muy raro porque en en todas las ediciones que se llevan disputadas la Titan Desert nunca había pasado esto no

Voz 16 31:01 la verdad es que hoy ha sido un día muy muy muy agridulce porque por un lado nadie tenía ganas de montarse la bici antes decíais claro la gente estaba como digiriendo lo que había pasado las últimas veinticuatro horas eso en realidad nosotros supimos de la noticia a las nueve diez de la noche estábamos despertando no a las seis de la mañana para para empezar la etapa las ocho entonces son diez doce horas en las que de repente te acuestas intentas dormir algo lo único que pasa por la cabeza yo creo que de todos los partícipes

Voz 18 31:35 de ese momento es que

Voz 16 31:37 que que que le ha pasado a este corredor que puede haber pasado batirle puede haber agua a tu mejor amigo le puede haber pasado el año pasado desde la banda y evidentemente pues pasas por dunas lo pasas mal pasas calor y piensas cualquiera de estas cosas me podía haber pasado ambigua en clase la etapa donde estábamos incomunicados e pensabas seguramente habrá salido la noticia no sabe si habrá salido con nombres con apellidos lo que estará pensando mi padre que estará pensando Mi mejor amigo qué estarán pensando mis compañeros sabrán que estoy bien

Voz 3 32:11 claro la verdad es que hasta que habláis con ellos

Voz 18 32:14 pasar unas horas de de preocupación a qué temperatura

Voz 3 32:16 la es máxima llegáis a disputar parte de la etapa

Voz 16 32:21 pues mira estuvimos Si Si si lo que nos han ido diciendo es es es correcto pues da bastante más de cuarenta grados ya no es sólo por eso sino por las horas que llevas por las dunas en sí que al final pues las dunas son las duras cuando vas al desierto sabes que vas al desierto injustamente te enganchan en una etapa de navegación a unas dunas importantes que coincidieron para mucha gente y en este caso para para Fernando en concreto probablemente en las horas del día donde el sol picaba más donde el sol castigaba más dónde pues estas cosas en un momento dado da la tormenta perfecta pues pueden pueden ser

Voz 3 33:03 hoy ha sido acaba de celebrarse en Madrid la maratón siempre cuando hablamos también en El Larguero estos temas decimos bueno ahora maratón es una prueba popular muy bonita pero no puede ir cualquiera a correr una maratón tienes que prepararte durante unos meses antes y tal y todo eso evidentemente se traslada este tipo de pruebas para correr la Titan Desert qué preparación se exige que preparación tenéis que llevará a cabo para acoger la montan Valle decir me voy al desierto del Sáhara en estas seis durísimas etapas cualquiera no puede ir a Castro evidentemente

Voz 16 33:29 al al fin y al cabo la la única cosa que lo que se te exige es que traigas un certificado médico en el cual aparezca pues que estás perfectamente con una prueba de esfuerzo y que está todo correcto pero entonces ahí ya entra la lo que te exijan a ti mismo deciros tras haber no perdamos el respeto esto lo decimos siempre no cuando cuando hemos estado por ejemplo en Patagonia

Voz 18 33:51 sí o nadando travesías

Voz 16 33:54 claro hemos estado aquí en el desierto y décimos tanto la montaña como el desierto como el mar no es nuestro hábitat natural entonces cuando te enfrentas a una carrera además de a distancia de estas es muy importante que cada uno no sólo vaya con los deberes hechos sino que más le vaya con mucho respeto sabiendo a lo que se enfrenta habiendo ha entrenado muy bien habiendo hecho las pruebas médicas pertinentes que por lo que yo sé y hasta donde yo sé hablando con los compañeros más cercanos de Fernando era su caso es decidir llevaba años montando en bicicleta hace poco acababa de hacer un camino de Santiago a seis días hell compañero un compañero en este caso mejicano que que le acompañaba justamente me decía no no si es que en el camino cuando hicimos el camino era él el que tiraba de mí sin embargo con esa cuando llego aquí ya desde el primer día yo tiraba más del y la verdad es que que el pues pues el el calor Le estaba al estar afectando mucho

Voz 18 34:46 yo quería preguntar de yo he estado dos años en en la Titan Desert ese lo duro que es esa prueba disputada e simplemente cubierto como como periodista y lo más importante no en best en este tipo de pruebas la navegación yo sé que en dos mil quince yo estaba allí hubo un corredor colombiano que se perdió en medio del desierto y que bueno no fue no lo encontraron hasta medianoche pero es verdad que la organización reaccionó de maravilla el habido Moyano era Javi Moyano si el helicóptero voló cincuenta ochenta coches da Organización recorrieron todo el desierto los gendarmes marroquíes también estuvieron buscándole desde aquella experiencia la organización reaccionó impuso un dispositivo GPS de alerta que si bueno como ha comentado la organización ayer Fernando Rivera pudo activar la no Valentí como es eso ese dispositivo que lleváis Si esas medidas de rescate que tiene la organización más o menos prevista

Voz 3 35:35 vosotros conocéis pues al fin

Voz 16 35:38 tal es un transponer que llevas encima que sirve en primer caso para cuando no es nada grave simplemente para ver que todo el mundo está haciendo la carrera correctamente y no hay nadie que esté saltando cosas pero sobre todo más importante para la seguridad de todos aquellos participantes sobre todo en una etapa de de navegación cuando etapa está marcado aún así en el desierto es relativamente fácil que puedas perderte pero sobre todo en la etapa de navegación que es una etapa donde lo que te dicen es tú sales de este punto pasas por estos tres o cuatro puntos pero con el camino tú decides si vas por la derecha si cruzas dunas ibas por la izquierda si decides voltear si decide Sirte por aquí porque es caro y es una etapa que incluso cuando estás ahí y es bastante apasionante porque de repente tumbas en un grupo Yves que de días dos eran para la izquierda uno para la derecha otro vuelve para atrás se genera la incertidumbre para alguien que no está acostumbrado a navegar y muchas veces pues hay mucha gente que no está acostumbrada a navegar inmenso por el de siendo pues en esa etapa es muy muy muy importante que estemos todos bien controlados porque en ese momento la organización desde desde dirección de carrera tienen varios ordenadores donde ahí aparecen en todos esos puntitos que es el GPS de cada uno de los participantes en los cuales tienes un botón de llamada mecánica hay un botón de socorro para que en cualquier momento que suceda cualquier cosa que te encuentres marque que pie a las clases rompan la bien que vayan los médicos ya no

Voz 3 37:02 pero claro efectivamente mecánico

Voz 16 37:05 los médicos helicóptero todo lo que haga falta para que en ese momento se pueda rescatar a esa persona

Voz 18 37:10 bueno Valentí que es real ambos puesto que también bueno tú eres un youtuber tienes mil seguidores en redes sociales ha estado muchas de hecho mucha otro muchos retos y ahora está metido un reto solidario no en esta carrera con acción también muy bonita granos contaras

Voz 16 37:23 bueno estamos con una acción preciosa o a mi entender ya no sólo preciosa sino que de la que estamos aprendiendo mucho estamos acompañando a un chico que se llama La Roca que tiene una parálisis cerebral que afecta la físicamente al setenta y cinco por ciento de su cuerpo y que hace que tenga una discapacidad física eso en más de tres cuartas partes de su cuerpo tanto al pedalear como al andar como al comer como al bebe y sin embargo decidió que el año pasado cuando vino se quedó en la segunda etapa y media a causa de una deshidratación severa de tal forma que dijo yo no me rindo y tengo que entrenar más tengo que prepararme más y todas esas cosas que a mi cuerpo lesión un hándicap como es el beber como es el Irán verse pues tengo que preparar para conseguirlo oí tiene con un tándem que que dónde dónde va guiando Héctor sí luego venimos tres personas más que nos encargamos pues de ayudar como Podemos uno hace de mochileros y el otro se encarga de la combinada la bebida el otro de empujar con una cuerda todos de intentar hacer reír a Alex Yeltes

Voz 3 38:26 eso no es un fenómeno hace poco el entrevistáramos en Deportes Cuatro al mediodía hay llevamos es que es que es un jabato y estoy convencido que lo acabará vamos a su objetivo era acabar la Titan Desert seguro que lo acabará con la ayuda entre otros de de Valentí Sanjuan una les Roca al que siempre va acompañándole su novia tal que es el que la que la que suele traducir muchas veces lo que lo que dice Alex Roca porque evidentemente lo no puede hablar debido a una enfermedad pues nada Valentí en no sé cuántas mañana coge la bicicleta dentro de unas horas no pues mira

Voz 16 38:54 seis de la mañana en pie desayunar cambiarse intentar cambiar de chip intentar animarse un poquito intentar rendirle el homenaje que que todos los que estamos aquí a Fernando que venía aquí para para atravesar el desierto ir al menos cuando estemos pasando dunas cuando estemos pisando arena en cuanto estemos navegando a pensar en y en pensar que esta era su sueño su ilusión sus ganas por eso había entrenado para eso estaba aquí y al menos esté donde esté pues que que sepa que que estamos pensando

Voz 3 39:26 el nos sumamos a ese deseo de Valentí Sanjuan uno de los seiscientos cuarenta participantes en esta edición de la Titan Desert desgraciadamente uno y además española ha fallecido a los cuarenta y seis años por esa parada cardiaca el cadáver de ciclista ha sido trasladado a la localidad de Rachida hay hoy ha volado ya para para Zaragoza una prueba hay una aventura fantástica que todos los que participan recomiendan hacerlo alguna vez en la vida

Voz 18 39:49 pero es de una dureza extrema y no puede ir

Voz 3 39:52 no puede ir cualquiera el testimonio de Valentí Sanjuan desde un lugar del desierto del Sáhara entremés fuga Justyna donde ha tenido lugar la tercera etapa y donde hoy el protagonista ha sido Fernando Civera descanse en paz y un abrazo para su familia Valentí Sanjuan un abrazo y que vaya bien lo que queda de Titan Desert

Voz 16 40:07 muchas gracias y al pésame y el abrazo para la familia y amigos de Fernanda

Voz 18 40:11 luego Javi seguiremos pendientes de la prueba a la que le queda

Voz 3 40:14 a tres días más tres etapas más si lo ha dicho tu mano

Voz 18 40:16 la prueba fantástica todo el que va quiere repetir pero evidentemente bueno pues tiene una exigencia muy física pero yo que he estado allí nunca me planteo hacerla porque he visto a todos participantes todos todos están preparados y nadie va allí a ver qué pasa no los que van están preparados

Voz 3 40:31 Ivonne lesiona una desgracia como puede ocurrir en cualquier totalmente vamos con Daimiel que ya está preparado para ir a la NBA

Voz 4 41:50 uno hay diecisiete Anthony Weiner muy buenas qué tal buenas noches Manu

Voz 3 41:53 Emi finales de Conferencia Este yo estoy esto se presenta

Voz 0200 41:59 tiene una pinta buenísimas las cuatro semifinales si si si está es tan realmente bien ya tenemos esta noche Segundos partidos de de Milwaukee Boston con el cero uno para Boston If the World no se pisotea las dos a las dos y el siguiente el borrador Rocket segundo partido con uno cero para Warriors empiezan a las cuatro y media

Voz 3 42:16 a estas Boko afónico poco un poquito la garganta hará un poquito si no es normal hecho tres partidos seguidos ya te visto ya te algún anoche uno estabas en la noche digo yo El Larguero y me quedé hasta las cuatro y pico el Toronto Filadelfia al segundo que ganó Philadelphia

Voz 0200 42:32 tirazo es si con un va a tener que por fin

Voz 3 42:35 ha reivindicado su fichaje porción sí sí

Voz 0200 42:37 treinta puntos diez rebotes cinco asistencias hizo un partido muy serio en un partido en el que apostó todo Philadelphia por la defensa y lo consiguió dejó a Toronto en menos de noventa puntos ya empezaron diecisiete veintiséis en el primer cuarto sobre todo una defensa efectiva sobre si a Camps que es un jugador muy importante la anotación de Toronto y luego los suplentes de Toronto tampoco estuvieron bien no tuvieron buen día Danny Green Omar Gasol los tiros así que se ponen uno uno muy interesantes eliminatorias

Voz 3 43:05 usted a qué nivel eh tremendo

Voz 0200 43:07 es increíble cómo está jugando anoche plasmaron pero a qué nivel luego otra vez otro felicidad increíble oye

Voz 3 43:13 dábamos esta tarde teniendo preparando un poco tu sección y tal hablando un rato de NBA Nos ha hecho Javi Berlanga creéis Javi Blanco y a mí yo estábamos hablando los tres crazy dio pelea luego se lo pregunto Anthony que Butler está en el top quince de los mejores jugador de la NBA digo de este año de los que están en activo vamos ya bueno no ha sido All Star pero oiga es una pistola pero yo creo que

Voz 0200 43:39 no ha sido el estar bueno le ha influido el cambio de equipo de Minnesota Philadelphia yo creo que cuando llegan partidos importantes es un jugador que que hay supera a otros a lo mejor de su nivel su jugador con bastante confianza asimismo Valiente es muy competitivo así que Top quince pues así así Gray estaría así por ahí por ahí

Voz 3 43:57 el quince y dieciséis catorce

Voz 0200 44:00 la luz bueno vamos no no

Voz 3 44:03 no no está muy convencido si él dice que siguen para él está en ciento quince entre los quince mejores de la Liga este año bueno partidazo noche de va a tener con los Sixers que ganaron por seguir con el este esta noche jugó el segundo partido no sé si puede calificarse como sorpresa que Boston ganara en cancha de Milwaukee

Voz 0200 44:20 para mí no quizás la manera no la manera en la que se Carona ante tocó un bono que al final se fue a veintidós puntos pero para mí supieron frustrar ante tu Kun pues sólo dio dos asistencias falló muchos tiros y esa fue la clave la defensa de Boston ante todo para poder superar a ambiguo Kibaki luego es verdad que pues estuvieron varios jugadores si bien en ataque Jayden Brown caer Irving y Al Horford que para mí fue el MVP de ese partido en el oeste Warriors uno rock

Voz 3 44:46 qué cero esta noche a las cuatro y media segundo partido

Voz 0200 44:49 pero sufriendo también va a ser dura esta semifinal Bono a ser tremenda además hay mucha polémica con lo de las faltas de Harden no dejar de sí es tremendo no vamos a ver qué arbitraje hay hoy se ha filtrado hace unos minutos un informe de la propia NBA que dice que hubo diecisiete errores que perjudicaron a Houston y once errores que perjudicaron augurios el primer partido o eh normalmente ellos solo publican oficialmente los dos últimos minutos los errores de los dos últimos minutos pero aquí a madre el cordero Manu está en este tipo de suspensiones de Harden saltando hacia adelante Easy el Defensor se mete debajo de cómo ocurrió con ah claro sea el digamos que cuando estaba dando siempre da un pasito hacia así salta en vertical pero cuando ir a los pisos hacia el sureste para entrar en contacto con con lo que pasa es que a última modificación de la regla favorece mucho al atacante dice que el Defensor no pueden meter de una vez que éste está en el hay bueno

Voz 3 45:52 lo que pasa esta noche segundo partido y también el segundo partido creo que es mañana del Denver por la sí sí se ha puesto Denver uno

Voz 0200 45:59 cero por delante tiene ventaja de campo ganaron anoche a Portland Trail Blazers con partidazo de Djokovic se fue a treinta y nueve puntos cante hizo un buen partido en ataque pero digamos que hubo más jugadores implicados a buen nivel en Denver que en que en Portland donde fallaron algunos secundarios

Voz 3 46:16 te voy directamente las preguntas de los oyentes que hay unas cuantas y la semana pasada lo hicimos pero tengo yo solamente una más eh Kobe Bryant ha rechazado el puesto que ha dejado Magic Johnson en los Lakers el de presidente de operaciones

Voz 0200 46:26 bueno normal porque así no sea yo creo que él influye e impresiona tanto como si lo fuera Jasikevicius pero más fácil no del oficial no estando por detrás es más fácil pero él sigue siendo muy importante la franquicia

Voz 3 46:41 crees que va seguir Popovic en San Antonio Bueno no sólo no