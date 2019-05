El Larguero (30/04/19): El análisis del Tottenham - Ajax, charlamos con Tagliafico y entrevistamos a Alfredo Relaño y Vicente Jiménez

Voz 1375 00:00 Turina la Juventus en ambos casos en el partido de vuelta y esta noche han ganado también a domicilio para el partido de ida esta generación de futbolistas batallas este equipo tan osado y descarado que juega como en el patio del colegio y que has sometido al Tottenham sobretodo en la primera parte ha dado un par soy importante para estar en la final de la Champions Tottenhan cero Ajax uno Un gol de Van de Vic en el minuto catorce vale para dar la ventaja de momento a los de élite en Jaca enseguida le pregunto Axel Torres ya Bruno Alemany por este partido en la previa del Barça Liverpool de mañana mañana oigan los de Valverde con la obsesión de lograr la Champions muy cerca el triplete el Barça es el único que lo puede conseguir ya tiene la Liga en el bolsillo mañana primer asalto de la semifinal de la Champions contra el Liverpool la final de la Copa en el horizonte un Barça que aspira a todo en un duelo que se presenta como él Barça de Messi si Messi está bien puede que enfrente da igual el rival cómo esté el rival de mañana que es mucho toro y mucho equipo luego se lo voy a preguntar a Michael Robinson él me decía ayer ojo Manu que este Liverpool me parece mejor que el Liverpool del año pasado que llegó a la final con el Madrid ahora se lo pregunto a Michael pero parece que es el Barça de Messi contra el Liverpool de Jurgen Klopp aunque evidentemente hay muchas más aristas enseguida la previa de este partidazo de la semifinal de mañana el Barça Liverpool enseguida aquí con Adrià Alves con Santi Ovalle consigue Rodríguez con Jordi Martí ICO Michael Robinson para ver también lo que han dicho tanto Valverde como Rakitic en la conferencia de prensa de esta tarde previa al partido

Voz 1 02:13 mañana

Voz 1375 02:14 es sin duda el plato fuerte de un larguero del que vamos a dedicar un rato también hablar de periodismo deportivo porque hoy ha sido noticia imagino ya los conoceréis eh la marcha aunque todavía queda un mes de Alfredo Relaño le queda un mes como director del diario As a partir del uno de junio será presidente de honor y ocupará su puesto un hombre que ha sido director general de esta casa hasta hace unos meses Vicente Jiménez los dos el que va a salir como director de As el que va a coger su testigo van a estar aquí en esta mesa en este estudio sentados en un rato para hablar de por qué se va Alfredo de porqué llega Vicente ideó un montón de historias que seguro que van a escuchar

Voz 1 02:54 todavía mañana también en el diario As luego le preguntaré a relata

Voz 1375 02:57 en la portada de de mañana

Voz 1 02:59 además vine Daimiel como cada martes para hablar de la NBA

Voz 1375 03:02 As estaremos con un español que está participando en la Titan Desert donde ya sabéis ayer falleció Fernando Civera un chaval cuarenta y seis años que allí se marchó con su montan bike en una prueba la prueba más extrema de monta mal del mundo en el desierto del Sáhara y que perdió subida a los cuarenta y seis años o lo van a estar con otro español que se ha levantado que han corrido o han disputado la etapa con Fernando Civera en la cabeza durante todo el día enseguida en un punto del desierto del Sáhara esta Valentí Sanjuan con el que vamos a hablar en un ratito son las once

Voz 1 03:38 sí treinta y cuatro una menos en Canarias estos el larguero y arrancamos con la H

Voz 1375 03:42 dios

Voz 2 03:43 explicó el nuestro no no felices dos tres y es que han recuperado el renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia ofrezca pues saquen renting consulta condiciones en un punto lo has en moto Rato

Voz 1956 04:07 no

Voz 1 04:14 la hasta comentando en Play Fútbol en la Cadena SER Bruno Alemany en hola Bruno muy buenas o la mano buena no te lo ha estado comentando en la tele en Movistar eh

Voz 1375 04:24 al sector que está por ahí también habla Axel muy buena qué tal mano buenas noches Payá partidazo sobre todo vaya primera parte de la hayas sobretodo yo diría vaya primera media hora H libre uno porque luego ha habido parones ha habido alguna interrupción el eh la lesión de Bertone el que al final no ha podido continuar y aunque lo intentó pero luego se marchó y se rompió un poco el ritmo del partido pero que primera media hora del Ajax eh

Voz 3 04:44 sí a la altura de el final de partido en Turín de la segunda parte que jugaron contra la Juventus en la ronda anterior a la altura de lo que le hicieron al Real Madrid practicamente tanto en la ida como la vuelta ese ha sido el Ajax otra vez desacomplejado un equipo que ha sabido leer muy bien dónde tenía inferioridad numérica el el Tottenham a la espalda de Guanyar que estaba intentando sostener él solo todo el centro del campo el conjunto de Poquetino por ahí entraba Bahn DB por ahí caían los jugadores de banda en eres sigue ahí bajaba Tadic por ahí a veces también entraba Frankie de John de esa manera han conseguido ponerse cero uno arriba incluso tener una ocasión muy clara para el cero dos han estado más cerca del segundo tanto incluso en la segunda parte en la que han bajado el nivel el tiro al palo de enero ha sido la ocasión más clara después del intervalo párame el resultados justo siendo menos brillante el segundo tiempo pero gastado más igualado no

Voz 1375 05:38 segundo equipo está más igualado en general creo que el Ajax

Voz 3 05:41 ha sido mejor en el cómputo global de los noventa minutos ante un Tottenham pobre que ha echado mucho de menos a Cain y ya son incluso te diría Harry Winston Soledad generación de fútbol y que sólo a balón parado ha inquietado realmente no atendió ninguna ocasión a partir de la Asociación de la continuidad o de la fluidez

Voz 0301 06:00 que es un es un Ajax que nos viene regalando también últimamente nuevas versiones porque conocíamos el ese Ajax que era un equipo súper descarado con muchos jugadores de muchísima calidad técnica y eso es lo lo siga manteniendo pero también estamos viendo que en las últimas semanas en el partido contra la Juve por momentos fue práctico hoy ha sido incluso por momentos sólido en defensa con un hora Ana que nos tenía acostumbrados a veces a cometer algún error hoy dominando todo el juego aéreo dominado lo que es el área pequeña de del Ajax ha estado imponente el portero camerunés ex de la cantera de del Barça y en defensa a mi me parece que es verdad lo que decía Axel estoy de acuerdo que ha tenido poca amenaza este Tottenham sin Sony sin jardín pero pero ha sido muy sólido defendiendo hoy el Ajax

Voz 1375 06:44 a mí me parece una de esas buenas noticias que irrumpe de cuando en cuando en el mundo el fútbol es una generación de esas que que vamos a tardar tiempo en olvidar y que además me da la impresión de que se va a deshacer muy pronto porque yo creo que lo van a despedazar despedazar a este hayas este verano o Fico de John de elite es una ya es que seguramente vamos a ver lo que queda de este equipo pero me parece la generación de futbolistas osados Valientes acomplejados que les da igual donde jueguen y que es una pena porque claro lo lo favor o lo agradecerá el Barça cuando ficha de John lo agradecerá el equipo Alia Fico lo agradecerá que sería de Liz pero Axel son uno de esos soplos de aire fresco en el fútbol mundial al que todos admiramos porque seas del equipo que seas ves jugará este haya dices joder ojalá siga juntos más años qué va a ser imposible no si además tiene

Voz 3 07:32 todo ese agregado de ser un equipo de una Liga periférica de una Liga que que no tiene foco mediático donde es mucho más difícil reunir a jugadores de nivel por porque no hay ingresos de televisión no hay tanta publicidad porque además los colista salen rápido hacia mercados más potentes porque el equipo lo han construido fundamentalmente a base de formación de jugadores no no de firmar los de otros lugares sino de de crearlos ellos por todo ello es una historia muy romántica por por esa amenaza de que se va a deshacer el equipo es verdad es decir Frankie de John que es uno de los más importantes ya sabemos que afirme por el Barcelona donde iban debe del que se habla poco está siendo decisivo partido vaya a partir

Voz 1375 08:16 a partir bueno que había partido que han hecho los tres M del medio de John Bahn DB quisieron hoy está más discreto Simon pero vaya tres si luego

Voz 3 08:23 Tadic que ya es más veterano pero que ha sido un absoluto acierto firmarlo hoy ha vuelto a ver una exhibición de jugar de falso nueve todos los apoyos son buenos todas las jugadas en las que interviene mejoran y desde luego el Ajax lo lo tiene muy bien para llegar a Madrid yo creo no está hecho porque el el rumor insistente hoy es que Cain puede llegar a la vuelta que va a estar la semana que viene en Amsterdam

Voz 4 08:46 si esto es así son

Voz 3 08:49 seguro que que estará porque va a volver de sanción pues va a tener más mordiente arriba el el Tottenham pero estoy de acuerdo lo que decía Bruno a mí me ha gustado mucho el partido incluso de de Daley Blind que normalmente se les señalan como el punto más débil ha estado muy bien defensivamente Besman jugando de lateral derecho ha medido a la perfección la distancia siempre atrio dos intervenciones decisivas en general ha sido un partido del Ajax bastante redondo Brillante cuando ha podido ser brillante y luego solvente cuando ha tenido que ser solvente

Voz 0301 09:20 a mí me da la sensación Manu que también en este esta historia del Ajax esta temporada es un poco una una bofetada los que quieren convertir en la Superliga europea llama la como como quieras

Voz 1956 09:32 en una especie de NBA a la europea

Voz 0301 09:34 sí porque entraría el Ajax a ver por títulos tiene cuatro Champions League por por historia sí que debería estar en un top veinte aunque yo creo que seguramente si hace

Voz 1375 09:45 en una Liga de dieciocho con los más ricos van a Inter

Voz 0301 09:47 dar evitar que que el Ajax por ejemplo esté dentro de dieciocho top veinte yo creo que historias como la del Ajax de este año perderse las es un gravísimo

Voz 3 09:57 de hecho en el primer documento ese filtro entró Football Leaks y había nombres y apellidos de los equipos que iban a organizarla no estaba el haya claro sea en ese prime

Voz 1375 10:06 era el momento filtrado y publicado el Ajax noroeste

Voz 3 10:09 los que no estaban en el Tottenham que también excepcional

Voz 1375 10:11 esta despachado en fin playas que además seguro a muchos hemos olvidado pero lo Jazz empezó en julio jugando la primera de las tres rondas previas a la fase de grupos de la Champions es que no yo creo no sé si alguna vez había pasado que un equipo llegara desde allí hasta tan lejos

Voz 3 10:28 desde tan atrás no en Mónaco también superó previas cuando llegó a semifinales el año en papel muy caras que eliminó al Villarreal B la ronda previa pero tantas previas no tuvo que jugar fíjate lo lo que significa todo esto es que estamos hablando de que el Ajax y no gana esta Champions sino la gana aunque sea campeón de su Liga va a tener que volver a jugar previas zamorano

Voz 1375 10:49 de la Liga holandesa si no gana la Champions juega la propia

Voz 3 10:52 sí sí sí porque la la Liga holandesa ahora mismo es la décimo cuarta en el ránking fíjate entonces sólo los campeones de las diez primeras ligas del ránking tienen plaza fija y demás campeones tienen que jugar

Voz 4 11:04 previas tremendo eh bueno falta

Voz 1375 11:08 la Vuelta no hay lanzar las campanas al vuelo que estoy tope es capaz de cualquier cosa también en la vuelta en Ámsterdam y además el Ajax casi que prefiere observado mejor jugar fuera de casa en casa

Voz 4 11:19 pero ahora me apostaría por un Ajax Barça por un Ajax Liverpool

Voz 3 11:24 sí bueno yo yo haber llovía antes

Voz 0301 11:26 tío había dicho Ajax Barça ahí no me voy a bajar de del carro creo que

Voz 5 11:31 el Ajax es verdad que

Voz 0301 11:33 tiene una defensa que en algún momento da eliminatoria yo creo que le va a hacer sufrir en algún momento vamos a ver una peor versión de alguno de los jugadores de de atrás eso tiene que llegar sobredosis tan teniendo a son puede hacer bastante más daño en el partido de vuelta pero creo que favorito ese buen resultado buenísimo y que tal y como está jugando sería un golpe

Voz 1375 11:53 durísimo para ellos en quedarse fuera y el otro remiendo

Voz 0301 11:56 ahora la veo muy igualada pero

Voz 1375 11:58 pero el Barça claro es que el Barça tiene Messi si yo también veo

Voz 3 12:01 Al Barça favorito en esta yo no estaba con con Bruno ello veía probablemente al otro

Voz 1375 12:06 por delante y creo que no está resuelta eh creo que no

Voz 3 12:09 esta no cero uno dos uno no está resuelta y menos y Joaquín la vuelta

Voz 1375 12:13 exacto que parece que si no

Voz 3 12:14 hoy el rumor insistente es que sí que en el club hay mucha esperanza de que va a estar para el partido de vuelta vamos a ver si se confirma porque eso son sensaciones internas en el Tottenham pero por varios sitios ha llegado hoy que que parece que Cain estará en la Vuelta bueno Dicho esto el que va ganando cero uno en una semifinal es favorito para la vuelta esos indiscutible porque tiene ventaja porque ya ha jugado fuera porque obliga al oponente a exponerse le puede matar con espacios que en en todos los niveles del fútbol pues es deseable tener espacios para contragolpear y más si eres un equipo como el Ajax en el que todos los puntas son rápido inmóviles y son dinámicos bueno me voy a hablar del Barça Liverpool pero si al final fuera un Barça Ajax que sería una bonita final qué papelón para de John también ya ya pero no sé si me entraría gastroenteritis yo fuera de John diría mira porque si juegas y lo haces bien y le metes un gol al Barça tú fíjate qué forma de llegar al Barça ya lo vivieron los jugadores y juegas y lo haces mal si lo haces mal

Voz 4 13:15 es como que este tío no sé qué

Voz 1375 13:18 casi mejor que te entre una cosa chunga

Voz 3 13:21 ya se jugó una final Bayern Dortmund con Götze firmado por el Bayern ni Lewandowski también sabiéndose que el año siguiente Ivair o sea que ya hay algún precedente de algo así pero si la situación aérea estoy convencido que cuando tú estás jugando una final claro ganar está claro ya no sólo por la gratitud al club que te ha formado sino porque es donde tú estás jugando y nunca sabes si vas a tener la oportunidad

Voz 1375 13:44 a ver cómo te recibe el vestuario luego has de bueno al BCE gente si es que

Voz 0301 13:50 ya al final son momento eh seguramente en la final del noventa y tres entre Marsella y Milan yo creo que de ese libro ya estaba prácticamente fichado por el Milan no está ya firmado dado más más veces sí de John debe saber que igual no llega otro final

Voz 1375 14:05 claro que has Sivall Barça pues lo normal

Voz 0301 14:08 igual sí está diez años en el en el Barça pero vete tú

Voz 1375 14:10 a saber chavales un placer escucharos mañana desde las ocho y cuarto de la tarde Carrusel deportivo a las nueve el primer asalto de la otra semifinal estará también Bruno y Axel para contarnos Larguero esta mañana bueno hasta mañana Axel un abrazo hasta luego

Voz 1 14:28 doce menos cuarto hora menos en Canarias está por ahí Alfredo Relaño está por ahí Vicente Jiménez enseguida vamos a hablar del diario As de periodismo de

Voz 1375 14:34 deporte pero antes la última hora del Barça Liverpool de mañana

Voz 6 14:38 nosotros sigue en la calle chillona Messi chuta yo no escuchan es ansiedad triplica siete libras separa

Voz 7 15:00 el puto

Voz 6 15:04 no

Voz 0094 15:05 sí

Voz 6 15:06 vale

Voz 1375 15:11 ojalá que mañana especie pero sí a Flaquer que va a estar torno al hogar claras de huevo comer a falta para mañana narrar los goles del Barça hay que sacar un buen resultado para la vuelta ante un Liverpool peligrosísimo ahora le pregunta Michael Robinson que creo que sé con quién va mañana intuyo con quién va a hacer el partido la tele también presta por ya nuestro narrador del Barça en la Ser hola Lluís Flaquer y muy buenas hola qué tal muy buenas está también hay Adriá Albets hola qué tal qué tal Manu buenas noches también Sique Rodríguez nuestro jefe de deportes en Barcelona al así que qué tal muy buenas y está por ahí eh bueno ahora digo quiénes tomaré eh a David ardió Cristo Rey donde estamos

Voz 4 15:48 el FLA Quique qué sensaciones tienes

Voz 1296 15:51 bueno pues que llegó el día no la última vez que el Barça juega una semifinal de Champions fue el seis de mayo de dos mil quince imagínate casi cuatro

Voz 0094 15:57 años después mañana vuelve a pisar cuadro de honor de

Voz 1296 15:59 de la Champions como decías el Barça de Messi frente al al Liverpool de Klopp todo centrado evidentemente Messi ese mandato que lanzó de de la linde deseada mucho respeto por el Liverpool asociaciones que se necesitará una partido o una eliminatoria perfecta no veo al Liverpool perdonando ocasiones como las concedidas ante el United en cuartos el Lyon en octavos pero sobre todo eso que superado el muro símbolo

Voz 0094 16:21 cinco de los cuartos de final hay muchas ganas en Barcelona

Voz 1296 16:23 esta semifinal hay ganas en el Barça las cite también Messi se ha ganado la Liga hay plaza en la final de Copa pero todos sabemos que Europa es el gran objetivo que este es el título que acabar abarcando la la nota final de temporada que

Voz 1375 16:35 a partir de mañana que viene viene precedido por un pequeño Piqué nada chorrada bueno estoy yo creo en la categoría de pique pero bueno claro pero la tira la tirado ahí ni con intención no Sique Rodríguez ya lo dijo en la previa del partido y ha vuelto a insistir el técnico de de Liverpool que saca pecho de lo que evidentemente diciendo que es un monumento fútbol y que es un templo

Voz 8 16:57 algo que no parece reconocer en el Camp Nou no

Voz 1906 17:00 dijo en una entrevista ya son que el Camp Nou es un estadio más grande que Anfil que cabe mucha gente pero que no es un templo que sólo es un campo de fútbol el Barça le ha respondido con un tuit donde enseña un vídeo con los goles de Messi Coutinho al United mezclados con imágenes del Camp Nou lleno y vacío responde que es es el campo pues es el templo y esa es su casa

Voz 0017 17:24 Lope en rueda de prensa se le nota que le gusta hablaré y que tiene la escena pues ha vuelto a hacer referencia

Voz 1375 17:30 María de no llega a la categoría de puto amo con perdón como decía el otro pero se acerca eh

Voz 4 17:35 sí es verdad maneja maneja bien

Voz 1906 17:38 sí sí sí no no dijo el otro día David James Grammy DJ que lo entrevistamos el mítico portero inglés que se parecen precisamente en eso que se creen en el discurso no transmiten de manera vehemente y eso hace que los jugadores pues se vayan con ellos a muerte con Guardiola y con y con Jürgen Klopp y como te decía hoy ha dicho que del Barça había comentado muchas cosas positivas pero que los periodistas nos quedamos siempre con digamos la negativa lo decía con una sonrisa ella ha vuelto a repetir pues esta idea que tiene de lo que es jugar en el en el Camp Nou el estadio del Barça lo escuchamos

Voz 2 18:08 juntos mascan pop llamado venga

Voz 0017 18:12 el Camp Nou es un estadio más grande que el nuestro caben algunas personas más y seguro que va a estar lleno pero es sólo un estadio de fútbol no es un templo o algo así tenemos que jugar bien y a ver qué podemos conseguir

Voz 2 18:24 las pymes

Voz 1375 18:29 le gusta Klopp la marcha le vale vale va la marcha y Barça también eh la contestar porque el Barça podía haber pasado olímpicamente bravos Tui diciendo este nuestro estadio este es nuestro templo la misma palabra que ha utilizado Jurgen Klopp habría

Voz 0200 18:42 entonces si te quiero es así que hombre que echarle

Voz 1375 18:44 poquito de pimienta la vida Valverde también habla obeso pero Valverde lo de la pimienta y el Tabasco y la salsa Chili

Voz 1 18:51 no no eso no va con él al checo Jan dejar de Dios vía háblame del partido a él

Voz 0017 18:56 está siempre relativizar las cosas les gusta dramatizar y cree que Klopp ha hecho lo mismo para quitarle presión a los jugadores para rebajar un poco la tensión

Voz 1375 19:06 dijo esto que el Camp Nou no es un templo

Voz 0017 19:08 por eso pues Valverde ha dicho hoy que no le da más importancia a estas palabras del entrenador del Liverpool

Voz 0588 19:14 pero que las palabras de el héroe Jurgen Klopp iban más con la idea esa que tenemos los entrenadores de esta matizar muchas veces lo que son los partidos no que al final parece que bueno que se acaba el mundo y al final el campo dos porterías veintidós ahí a intentar meter el balón dentro de una de ellas y hasta

Voz 1375 19:30 es que yo tan seductora e de lo que es el campo portería si veintidós

Voz 0017 19:36 para quitarle importancia al final Valverde también es lo que ha hecho rebajar un poco la presión que puedan tener sus propios jugadores

Voz 1375 19:42 él mismo por qué ha dicho que no siente

Voz 0017 19:45 hay que ganar la Champions sea una obligación sino que es una ilusión para el Barça le han preguntado si el de mañana es el partido más importante de su carrera y ha dicho que también hay que relativizar las cosas que el avión

Voz 1375 19:55 dos muchas situaciones en diferentes banquillo

Voz 0017 19:58 lo que muchos muchos entrenadores querrían estar en en su lugar de la rueda de prensa el Barça mano está previa del partido frente al Liverpool me quedo sobre

Voz 1375 20:07 todo con el mensaje de Rakitic

Voz 0017 20:09 sobre la importancia el liderazgo que

Voz 1375 20:12 ejerce Messi en el vestuario del Barça

Voz 0017 20:14 la frase de ir a por la Copa Linda ahí deseada caló entre los jugadores si Messi lo dice todos les siguen escucha Rakitic

Voz 0839 20:22 cuando nuestro capitán llega algo estamos todos los demás para para seguir al camino que el de todo su equipo así que también eso te engancha un Leo tiene tantas ganas no solamente de de conseguir los títulos de ganar cada cada latido que vamos a hacer todos los demás poder seguir al mejor jugador de la historia pues fue ahora da mucha confianza

Voz 0017 20:45 pues imagínate así se corre el mejor del mundo como no van a correr los otros

Voz 0200 20:48 se me que Messi está enchufado llegar

Voz 0017 20:51 fresco porque en abril la descansado en la mitad de los partidos en cuatro de ocho ha descansado el argentino hiel marca el camino para ganar otra vez la Champions que tanto desea al Fútbol Club

Voz 1375 21:02 también ha hablado de Messi Klopp que cuando la pregunta por el sábado a un poquito que externos un templo no sé que no es como Anfil pero cuando te preguntan por Messi se cuadra no

Voz 0017 21:11 si aquí no se atreve a fueron sé que mañana le pase factura ha dicho que ser

Voz 1906 21:15 mejor jugador que que ha visto y que ya cuando en agosto dijo eso de la linda deseada les sonó a amenaza

Voz 0017 21:25 Messi dijo que quería ganar esta Copa en agosto y ya entonces mencionó como una amenaza así que será muy difícil pero aquí estamos y sólo podemos decir que queremos ir también a la final

Voz 1375 21:35 el equipo

Voz 1906 21:38 Aldo también Mané salio Mané ha reconocido que su ídolo era Ronaldinho qué le encantaba su sonrisa sea puesto poético el jugador del Liverpool y además que se puso un poco celoso cuando Coutinho se marchó al Barça no porque él se quisiera ir del Liverpool sino por perder a a Coutinho

Voz 1375 21:58 la pregunta Jordi Martí está por ahí también además ha habido algunos incidentes con aficionados ya estaba cosa que no nos gustan con los hooligans de Liverpool y enseguida al pregunto a Roy pero ésta

Voz 1704 22:07 pero Álvaro Brito otros cuenta que Álvaro Soler es qué tal mano muy buenas el que más sabe de la Liga de Campeones pues lo tienes que demostrar Master Card patrocinador oficial de la UEFA Champions League y Carrusel organizan el torneo definitivo elegiremos dieciséis concursantes y que cada domingo en Carrusel se van a ir enfrentando entre sí en directo en tandas de cinco preguntas el ganador el que demuestre que se sabía hasta el último dato de la Champions va a ganar dos entradas para la gran final fíjate participa y comienza algo Price les

Voz 1 22:40 mañana Michael Robinson comenta el partido en

Voz 1375 22:42 la tele y en todos sabemos quién va así que mañana igual tienen que taparse un poquito o no ahora se lo preguntó en el Barça Liverpool mañana está de comentarista Michael Robinson Raman

Voz 9 22:54 tenemos el mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejarles dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagar te Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 10 23:09 pues si con el voto el viernes del oro Jack por igual así me lo paga

Voz 1375 23:13 ergo Papa

Voz 2 23:15 es que solo setenta y siete millones de euros pueden devolver este viernes bote de setenta y siete millones en el euro ya once millones para dar y Tamada

Voz 12 23:28 de Ikea entardecido Pelé Instagram arropa el larguero en facebook punto com

Voz 2 23:34 Israel Larguero suscribe al canal de Youtube las banderas los impresión de tela

Voz 1594 23:43 tenías el Congo no venían son sitio tampoco idílico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura el olvido es la falsificación del pasado impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificar

Voz 2 24:01 el pasar a la historia es el referente para no repetir errores se viene como a Fernando VII no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa es que el resto no lo sabéis no os habéis enterado que es menos arruinó culturalmente pero lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar porque es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podría ser yo por qué y qué estás haciendo así como comenzar un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual La Ventana séptima temporada descarta te como y cuando quieras ya disponible un nuevo programa de contigodentro con Celia Blanco queremos que la mitad que el sexo con Diego no entra en Cadena Ser punto com Nuestra y descargártelo Cadena SER

Voz 4 25:13 es lo más leído en nuestra web

Voz 14 25:18 con nuestra tul hasta tomar el control de la las lo que quieras

Voz 2 25:24 dato quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 1375 25:41 en El Larguero con Manu nunca pues ahora le pregunto a Jordi Martí qué sensaciones tiene antes del partido de mañana del Camp Nou

Voz 1 25:52 yo en ese camino mañana se cogió un avión bastante temprano para comentar el partido en la tele como

Voz 1375 25:56 decíamos Michael Robinson para comentar a su Liverpool contra el Barça no Michael Robinson muy buenas noches te pregunto seguida por el Barça Liverpool del que estamos hablando pero qué bonito

Voz 1 26:07 el Tottenham Ajax que hablábamos antes con Bruno y con HB

Voz 15 26:10 pues a mí me gustó el Ajax juega muy bien al fútbol y a esas escuelas no pero desde hace muchos años y que envíen todo el fútbol total grandes Michael Stefan Kovacs con un poco lo que lo que juega el Barça no sé si tipo de fútbol hoy en el no tenía respuesta a pareció un equipo medio bien pobres de día

Voz 1 26:35 fíjate fíjate que ya ha ganado en el Bernabéu le ganó al Madrid en Turín le ganó la Juve ilegales hoy al Tottenham en Londres pero el pierna exacto exacto y han conseguido meterse aquí bueno han conseguido meterse aquí Robin después de tres rondas previas de de antes de la fase de grupos que empezaron en julio a jugar

Voz 15 26:53 sí sí sí sí mientras estemos todos con el bronce dos estaba con las botas puestas tremendo y mente o jugando vestido de equidad gusto de ver el pobre sobre todo arriba Felt faltaba Caín y Javi Wings en el centro del campo pero aun así lo esperaba más

Voz 1375 27:13 bueno a ver qué pasa en la vuelta de mañana te vas a Barcelona mañana haces en Movistar Plus el Barça Liverpool mañana no sé si Carlos Martínez te preguntará en la retransmisión con quién vas pero todo el mundo sabe con quién vas mañana que te perdonen por un día no

Voz 15 27:27 bueno yo pienso que es una obviedad no yo empezaba en el patio de Henin fin tuve la suerte a jugar con ellos y es cuando ese sueño de niño no sé qué

Voz 1375 27:42 dir realizarlo Dunhill

Voz 15 27:45 hay evidentemente esto marca más que muchísimo no

Voz 1375 27:49 si hay un equipo que puede eliminar a este Barça de Messi es este Liverpool de Klopp

Voz 15 27:54 si pudiera ser no no tengo como favorito Manu pero el juego del Barça viene al niño le ha a turno lo toda la temporada pasada en Liga en pacto una vez te ganaba el siete y luego dos veces en Champions Liga nada entonces ese tipo de fútbol a un equipo cartero digo yo Hypo que que hierva el melón hasta la frontal del área con muchos toques suelen dejar espacio para balas como sala y Mané ha el tú todo todo depende del espacio del punto min espacios muy bien a yo pienso de que esto no va a coaccionar el Barça más bajo a su fútbol bajó a común juega avanza pero le va a importar mucho cómo cómo juega el pase con esas posesiones etcétera etcétera han porque realmente Ellis siempre le ponen intenta buscar espacio detrás de una zaga ah entonces por causas naturales es espacios van a aparecer para todo

Voz 1 29:01 ya no tendrán que provocarlo el pubs

Voz 15 29:03 va a hacer esto y es como juega

Voz 4 29:06 en esa creación de espacios firmó sino es fundamental el que

Voz 1375 29:10 ya que digamos hacer trabajó más sucio para Mané para Salah El

Voz 15 29:14 que de de cuerdas cuando más dijo bien con Ronaldo y sí una intensísima Biden corto para asistir al centro del campo y en estos espacios pues Fermín nazi de Benzema digamos no a él ve con las balas cálculos se ve a Cristiano es Mané en sala no entonces el ese es más o menos ese guión Mino viniendo en corto tiene mucho fútbol a pero también mueve abre espacios para para los dos

Voz 1375 29:48 seguramente Michael si te preguntaran no lo vamos a hacer pero si te preguntara por

Voz 0313 29:52 sí he comprábamos los dos onces uno por uno portero lateral derecho central no sé si habría uno o dos no lo sé que serían titulares en tu opinión del Liverpool en el Barça sin embargo aunque eso parece muy descompensado en una hipotética quiniela de comparar uno por uno que hacemos

Voz 1375 30:07 luego el bloque por qué está tan de tú a tú este Liverpool a este Barça

Voz 15 30:13 porque yo creo que lleguen Klopp ha vendido ha vendido un sistema y el equipo tiene mucha fe mucha fe en en su entrenador no han hizo en forma de jugar que Klopp llevando consigo bueno desde hace muchos años ya a un muy buen equipo eh eh mantiene eso no es cierto que no es un equipo que tiene muchos registros digamos tendré que no es un equipo tan bueno tal vez como el Barça tales simplemente por estilos por sistema que viene fantásticamente bien en pienso que se confundía a la ficción aquí en España que piense que es el mismo y que jugó la final de Champions Doña pasan ya básicamente si el estilo para ahora tenemos un portero tenemos un central tremendamente bueno fue banda ahí

Voz 1 31:10 la he forzado el centro

Voz 15 31:12 tampoco nave Keita y entonces él

Voz 1 31:16 es mejor este Liverpool que el que llegó el año pasado la final pues

Voz 15 31:19 sí porque antes pasada uno es que marca tres para empatar a mucho poder goleadora pero era un coladero ahora no es el caso le podía no encaje tanto pero tampoco ha perdido su poder poder goleadora entonces es un equipo más hecho no hable a él como el equipo Dani pasado no con dificultad en la zaga por lo tanto yo pienso que estamos acercando de tener el mejor equipo y y han desde los años ochenta a no es el ciclo genuino ganó el equipo cuando yo digo no no juegan muy bien ese ese es un muy buen equipo

Voz 1 32:05 sí a mi Dolly ha habido Liverpool que han ganado pero no juega bien este Liverpool está en condiciones de ganar y además juega bien

Voz 15 32:12 sí eso es sí si es si este su humano sí hemos tenido de Mc Manaman default impago son se iba en la que que Juan muy bonito no ganaba a ir Vega hemos visto pues no tan buenos que hay ahora dos finales ganando una él

Voz 0470 32:30 con Benítez por ejemplo en nombre del equipo

Voz 15 32:32 qué juego también de hecho cuando ganaba su propio Europa éramos campeones Europa pero subcampeones de la ciudad lo que queda cuartos en nosotros quintos a entonces el equipo de Benítez sabe ganar partidos y eliminatorias ha la duda que antes tuvimos un buen equipo como con con más que Companyia eh pero no ganaba India este es el más cercano a las dos cosas que juega bien y encima está al punto de ganar porque todo puede ganar diga el premio sí que dando volaban en equipo que está a punto de culminarse no ahora sí

Voz 1375 33:16 sí está bien

Voz 16 33:17 día es bueno inspirada la quería tú sí pero

Voz 15 33:22 yo le veo todo esto a cualquier bueno claro totalmente

Voz 1 33:26 bueno esa es que es posible que mañana teoría el otro día en La Ventana con Carles Francino decías el bueno el otro día ayer lunes no por la tarde empezando decías puede que sea de las retransmisiones en las que menos hable de todo esto

Voz 15 33:37 la ración mudo de Michael Mayer como Buero que disfrutan del paro

Voz 1 33:43 te iba a ser un partidazo te escucharemos gracias por estar en él

Voz 15 33:46 pues muchísimas gracias un abrazo muy fuerte

Voz 1375 33:49 ha estado a otro para día Michael Robinson en El Larguero en la previa de ese Barça Liverpool de mañana está ahora Jordi Martí hola Jordi

Voz 0985 33:57 qué tal buenas noches crees que Coutinho belenes

Voz 1375 33:59 el titular creo que será Coutinho pero yo espero den Pelé

Voz 0985 34:02 a mí me gustaría verle también tocará correr e también tocará profundidad y creo que de envíele Manu le da al Barça cosas distintas distintas es desborde desequilibrio y creo que al Barça le vendrá bien contra el Liverpool

Voz 1375 34:14 fíjate lo que decía Michael que lo lo que lo un poco es el sentimiento que hay ahí fuera no es verdad que te da la el colchón de tener a Messi siempre es distinto pero la sensación el run run que hay fuera es que aunque uno por uno probablemente no haya un titular del Liverpool en él

Voz 4 34:29 Barça no sé si habría uno sino que se uno y medio pero pero

Voz 1375 34:33 luego las estaciones que está muy igualado tú lo ves tan igualado Jordi yo sé yo yo lo veo

Voz 0985 34:38 avalado pero ligeramente decantado a favor del Barcelona mano es cierto que el Liverpool está en su mejor momento es cierto que es un equipo reconocible es cierta su consistencia defensiva y una fulminante su tridente arriba pero el Barça de Valverde Messi llega muy bien por poco que Messi esté en su mejor versión por poco que veamos al Barça solidario sólido efectivo fiable resistente con recursos yo tengo mucha confianza este Barcelona y una cosa más mano a la vacuna la tiene sabe que el Liverpool hará de la insistencia física la forma de quebrar a Barcelona pero viene un Messi como decía Adrià más descansado ávido más rotaciones de la mano de la gestión de Valverde yo creo que dentro de la igualdad veo al Barcelona un peldaño por encima

Voz 1375 35:26 el frac y sigue como lo veis Coutinho de melé titular mañana quién de los dos yo creo es decir que que que creo que sí

Voz 1296 35:36 para Coutinho pero no sé si el partido demandaba más Adele y eso que ya sabéis que que que que usted es hoy continuista eh pero pero creo que el Barça tiene que bueno ante el músculo que propondrá al el Liverpool quizá lo mejor es apostar por el balón

Voz 0017 35:50 yo creo que eso la pienso estar al aire de Valverde

Voz 1296 35:52 mañana hoy por eso se decantará por Coutinho aunque igual el desequilibrio y lo diferente desvele podría ser mucho más provechoso para para intentar sorprender al Liverpool que que el Coutinho que es más previsible no pero pero bueno veremos yo lo que espero mañana sobre todo es una versión del Barça con mucho balón porque insisto si si el partido el Liverpool te lo lleva a lo físico tú tienes que llevarlo a tu terreno hay tu terreno pasa por por la pelota

Voz 4 36:16 yo creo que jugar a Coutinho porque es

Voz 0017 36:20 el futbolista brasileño un que decimos en Catalunya Caixa Caixa es ahora o nunca como diría Javi Herráez puerta grande o enfermería Si

Voz 1375 36:28 el rinden esta eliminatoria pues se le perdona

Voz 0017 36:30 eran muchos pecados pero sino pues definitivamente a un sitio y yo creo que además que a Valverde les sirve para poder cambiar partidos desde el banquillo en un momento determinado con lo que ahí Coutinho no le vale creo que en el Camp Nou va a jugar Coutinho respecto a la igualdad yo creo que el Barça es mejor creer Liberpul hombre prohombre como equipo sí porque además si miras la Champions el Barça es un equipo muy fiable fue superior al Tottenham fue superior al Inter fue superior al PSV fue superior al Lyon fue superior al United sólo ha sufrido durante cinco minutos amplio lo que no puede tener el Barça es la noche tonta que tuvo en Roma extra

Voz 1375 37:07 no lo ha tenido deja fuera

Voz 0017 37:09 el día te deja fuera pero es que el Barça en Liga ha sido superior al Atlético al Madrid es que este Barça es muy fiable comentábamos estadísticas con Bruno desde que ha empezado el dos mil diecinueve el Liverpool del que se destaca mucho su defensa doce partidos con la portería a cero pero es que el Barça terminado en catorce con la portería a cero hoy el factor diferencial de de Messi yo creo que si todo va normal el Barça está en la final

Voz 0985 37:33 bueno todo esto Manuel mañana si Jordi son palabras pero hay que

Voz 1375 37:37 acompañarlas

Voz 0985 37:40 yo con tu permiso en cuanto acabe la conexión desfilará rumbo a Montserrat I'm espera la Moreneta yo quiero ya estar en maitines no para pedir los milagros que esto es muy grosero sino para pedir la su protección e a la Madre de Dios la protección que Messi no nos cojan ningún refugiado que

Voz 1375 37:56 esta permiso de la Pacojó Caracol

Voz 1 37:58 es conveniente la una vuelta por Jordi ella señala Moreno ha pasado a Montserrat sí sí cuando el Barça remontó ante el PSG que tenías poca

Voz 0017 38:09 Efe pudo subir a la Moreneta

Voz 1 38:11 eso es hombre de bagaje por cierto esperemos que no la alguien mañana los hooligans ya para terminar que esta tarde ya han hecho anterior primeros escarceos ya habido detenidos Iker

Voz 1375 38:20 que un policía herido no Jordi si hay seis detenidos

Voz 0985 38:22 han sido altercados graves en la Plaza Real en Ciutat Vella en Barcelona al filo de las ocho y media a nueve de la noche la Guardia Urbana se ha visto en la obligación de practicar hasta seis detenciones son incidentes que han protagonizado un grupo de hinchas violentos del Liverpool que finalmente han lanzado masivamente a latas y objetos a la Guardia Urbana de Barcelona se ha visto obligada a cerrar el tráfico en el doble sentido en la Rambla eh han producido estas detenciones y fíjate lo que nos contaba un empleado un trabajador de uno de los restaurantes cercanos que por cierto mano tengo decir que incidente desperfectos graves

Voz 1375 39:02 si no se han producido pero fíjate el eran

Voz 0985 39:04 nuestros ojos en la Plaza Real nos contaba los incidentes Santiago este empleado de un restaurante con extras para

Voz 1375 39:11 obras empezaron a a hacer

Voz 0470 39:13 toreado en las mesas de la terraza los bares los restaurantes vieron que cerrar algunas bueno toda su terraza y después

Voz 1375 39:21 a los quince veinte minutos llegó la

Voz 0470 39:23 policía iban empezó a algunos golpe alguno instruir corrida por las calles incluso carreras pues sí si hubo muchas corrías por los costados de la Plaza Real

Voz 0985 39:33 el lanzaban

Voz 0470 39:35 se tiraban latas bebidas alcohólicas y ahí empezaron moteles también de vidrios hubo varios cortes también golpes

Voz 0985 39:43 fue en estos golpes un policía ha resultado herido ligeramente a causa de un golpe de una lata en la cara pero creo que los vecinos de Barcelona tienen que estar tranquilos porque el dispositivo de la Guardia Urbana y especialmente de los Mossos es un dispositivo amplio que espero y confiamos que garantiza la seguridad

Voz 1375 39:57 creo que si la seguridad en el campo también mañana con frac y con Jordi sí que con Adrià Ramon Besa con Marco Lope con nuestro ahora Luis Suárez y con toda la banda y con Dani Garrido dirigiendo Carrusel Deportivo desde las ocho y cuarto y con nuestro Iturralde González

Voz 8 40:09 hasta mañana todos un abrazo igualmente esta mañana

Voz 1375 40:12 está encarando Álvaro Benito porque no están estables

Voz 1 40:14 era verle por aquí a mi me gustaría ahora Rosell no esto no va para que no Vendrell

Voz 1375 40:20 mientras igualmente mi esposa El Larguero oye te gustaría venir

Voz 1 40:23 el oyente del larguero Carrusel y demostrar que

Voz 1704 40:25 es todo un comentarista de la final de la Champions pues demuestra nos que eres el que más sabe de la Champions y dos entradas para la gran final más patrocinó

Voz 2 40:33 por oficial de la UEFA Champions Begic a Rosell organizan el torneo

Voz 0017 40:37 definitivo dieciséis concursantes cinco tandas de preguntas tan sólo un ganadora apunta te en Cadena Ser punto com comienzo

Voz 4 40:46 algo Price les

Voz 1375 40:48 vamos a escuchar Alfredo Relaño director del diario dar los últimos veintitrés años os apetece escuchar al que va a ser su sucesor dentro de un mes pues estaba aquí los dos Cara a cara Alfredo Relaño Vicente Jiménez vamos con ellos

Voz 17 41:03 hacer senderismo debería echar me crema pero sólo tengo de quince Si me he hecho dos veces la el quince afectados

Voz 18 41:11 si fuera del treinta cuando tres tu coche Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento Kraft Pozuelo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en punto es

Voz 2 41:26 fieles ya tu cupón del extra tía de la madre de la ONCE no te quedes sin jugar Tippi suelo ya tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es recuerda este cinco de mayo diecisiete millones de euros con el extra día de la madre de la ONCE ser madre compensa mucho

Voz 1956 41:45 once canciones que reconoces al momento

Voz 20 41:51 resuenan en tu cabeza se graban en la memoria de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre este fin de semana segunda entrega inmundo por mueve con noventa y cinco euros con El País ya a la venta en quiosco el número uno

Voz 21 42:10 tanto las tácticas y los trabajadores con los que me pagaba

Voz 22 42:12 culta de este Visnjic primer trabajo curiosa según ellos decírselo tenía experiencia para ese puesto

Voz 1594 42:20 cuál fue su primer trabajo tenerlo como fue aquella entrevista recuerdas tu primer día de trabajo tu primer jefe sus primeros compañeros siento que cuando te llamaron dijeron pude puedes dejarnos sus mensajes en el whatsapp del programa el seis ocho uno no seis siete tres uno tu primer día de esta noche álamos nuestro primer trabajo ha ido genial en el Faro de la SER a partir de la una y media

Voz 1375 42:49 Zahran con Mara Torres

Voz 24 42:59 hablemos de Carmena espina hablemos de todo tiempo

Voz 25 43:12 cuarto casi

Voz 1375 43:13 Canarias enseguida vendrá para hablar de la NBA un ratito de basket con Anthony como todos los martes en el larguero y nosotros ir al desierto el Sáhara para hablar con uno de los participantes españoles en la Titan Desert donde ayer fallecía un español a los cuarenta y seis años Fernando Civera por parada cardíaca de oro estamos ahí también lo en una vuelta pero ahora después de la última hora de la Champions Nos apetecía tener esta noche aquí al director del diario As don Alfredo Relaño Alfredo muy buenas

Voz 2 43:38 muchos y también el que va a ser susurró

Voz 1375 43:40 por como esto sería más en en un estadio de fútbol

Voz 26 43:44 Ale con el número tan Alfredo Relaño

Voz 1375 43:47 en total Vicente Jiménez buenas noches

Voz 4 43:50 Vicente muy buenas noches un placer estar aquí por qué te vas a Alfredo

Voz 0094 43:55 pues hombre porque quiero vivir mejor quiere vivir o trabajar menos y creo que ha llegado la hora

Voz 1375 44:00 vivías mal no vivía mal aclaran los peones

Voz 0094 44:03 perdón pero vamos lleva ya bastante tiempo IMI ya hace dos o tres años que la llegada del buen tiempo fíjate me se me hacía pesado a trabajar y lo notaba yo de nuestros que ya no tienes las mismas ganas y la misma un set te vas cansando pero lo vas notando con él cuando llega el buen tiempo

Voz 1375 44:20 además no sé con la primavera verano me dijo eso es

Voz 0094 44:22 no poder coger el coche y te hacer un viaje por la raya de Portugal o quedarte catalán

Voz 1375 44:27 que sí

Voz 0094 44:29 eso me fascinaba globo también yo iba pensando mira me acuerdo que me decía un Jesús Paredes en el ayudante de Luis a otros decía la la vida como partido fútbol son dos tiempos de cuarenta y cinco minutos sólo que cuando avanza dar mirándonos a que saquen tu número el caso de reflotar el tiempo

Voz 1375 44:53 te voy a decir que es algo puede estar en ciento minutos