Rafael Amargo: "Soy adicto al amor, me mimetizo con todas mis parejas de forma absurda"

Voz 1 00:00 a partir de ahora seré hora qué relación tienes con el mar mis primeros pasos fueron en la playa de Velilla entrenado en Almuñécar donde estaría andar de mano de Rafael Hernández Mi tío hermano de mi madre hijo evidentemente de mi abuelo que era el cartero de Federico García Lorca tu abuelo a él es curioso cómo sin haberle conocido Le conoces a través de Tous otros tres abuelos de tus padres Anthony de Florentino sí yo nací después de tres muertes muy trágicas graciosa después no he conocido otra tengo cuarenta y cuatro años entonces he sido

Voz 2 00:49 a una persona como que nacido como con la luz con muy con sentido con muchos capricho porque venía de un drama muy muy fuerte no onces que muertos eran abuelo mi hermana una hermana que murió de pequeña mi pena que mi abuelo murió de la pena de ver que su hija el perdió a su hija murió como al al a la semana a un entierro tren tierra y luego una tía que también falleciendo fue como un momento que mi madre quiero como mal que evidentemente en un psiquiátrico tengo que decir que soy polvo de Bizancio pero de psiquiátrico no de cartel fue en mi casa solo iba a los platos de cuchara de mi madre

Voz 2 01:35 a al negocio y a las tiendas que tenía mi padre tiendas que eran comercios en el pueblo donde se fía todo por ejemplo en septiembre se vendía los libros de la escuela porque los niños entraban el curso escolar en Navidad los regalos porque venían los reyes venía la Navidad o sea como un gran supermercado me acuerdo que mi primero viejos fueron a Barcelona que de Granada yo soy de Granada Barcelona era un viaje grandísimo luego al sur de Italia donde íbamos a comprar ropa porque bueno mi madre tenía como una tienda a votar moda italiana a un pueblo de Granada Valderubio pero aquello era como como el no va más

Voz 1 02:15 por qué Rafael Amargo sea puesto de ánimo Anguera porque es la noche de los gatos como un programa donde hay Gatopardo yo soy más perro porque quisiera dormir a tus pies para guardar lo que sueñas no hubo mirando al campo como si fuera un perro porque esos hoy que te miro porque porque te pones de apellido amargo bueno en realidad sabes que en el mundo flamenco Los

Voz 2 02:45 claro cuando te ponen un nombre te lo que te gusta no te gusta tu Rocío ahora porque estamos acostumbrado a que te llamen Cigala Tomatito tomate muy feo pero ya de tanto verlo se te queda como lo del amargo yo un yo estuve llorando años creo cuando me dijeron amargo de hecho me lo pusieron y me lo quité pero pusieron con catorce años me lo quité cuando vine a Madrid me llamaba Rafael Hernández pues me lo puso el poeta granadino Curro Albaicín que es un entendido un erudito y un flamenco que tiene mucho libro editado me llamó para bailar con quince años me llevó al Golfo deja Mamet a Túnez aquí cómo tramó anunció digo yo me llamo Jesús García Hernández dice García qué hacemos andaluza de etcétera el fugas entre las azúcar decía que es muy bueno me gusta mi ni bueno pues como te pone en peligro es Rafael como Hernández como mi abuelo vaya rozar las rencillas que parece poeta como Miguel Hernández no no no vamos a inventar

Voz 2 03:52 lo amargo porque ese poemas escribió en tu casa yo no quería porque me amarga bufé de primera pero

Voz 2 04:02 me puse Rafael Hernández un día pues también otro me dijeron ese nombre tampoco te pega muy claro cómo tienes que ponerte algo Pedro Almodóvar y me dice cómo te llamaban ante digo pues me llamaban nuestro voy a decir para hacerla más recíprocas y precioso tiene mucha fuerza total que ya me convencieron a lo tonto a lo tonto porque me vine a Madrid

Voz 3 04:21 para ser actor vine para bailar

Voz 2 05:19 yo quería venir la sala que yo como ha ocurrido yo en Cristina Rota vuestra Penélope Cruz esto pues todos sabemos todo era una clase esa clase claro ejemplo iban un año porque viva en mi clase iba Dani Martín de El Canto luego con Fernando Tejero Goya Toledo Cayetana Guillén Cuervo Alberto Garzón Willy Toledo es un año muy buena generaciones completó cuarenta y cuatro yo remachó dedillo por ahí me me escapo hay Rafael este programa va de mi primer trabajo tanto te lo cual fue el tuyo mira el primer trabajo fue en el Festival de Danza de Angulema en Francia yo tenía trece años fui con una representando a España era un como el festival de Eurovisión decante se hace un festival como de danzas como folklórico tradicional e iban cuarenta países Egipto Grecia cobré Japón Argentina todo el mundo no ha instruido por España ese año tocó en Angulema en Francia era mi primera salida sólo yo voy a salir mucho con mis padres porque mi padre viajaba mucho ya había dado mucho pero era la primera que las sólo mi primer trabajo profesional era como la mascota del grupo reclama otra niña que era también la mascota del grupo pues nos enamoramos fue mi primer trabajo en Mi primera historia al amor Rafael por quieren estar amoroso que tan apasionado pues yo qué sé por eso será que no tengo nadie sepa tanto de tengo que tener para todo el mundo bueno te lo pone el ejemplo Mckellar me fui llorando me lleva amigo mejor amigo los cuatro metió en la cama yo con mi colega pero claro yo vaya a comprar una buena Xavi nacional sí pero yo no puedo decir que no a mi amigo yo te quiero mucho y tuyo tenemos tiempo pero mi amigo lo primero que tengo que ir contra La Gineta de yo soy de mucha gente evidentemente son muy fieles y cuando tengo una persona estoy con una persona pero yo porque el amor es tan grande dice puede repartir que ella llega un momento en el que o tengo muchísimos amigos de vez en cuando tengo un lío o tengo un libro de continuo seguido pero dedicarme a compartir mi vida en pareja con una persona creo que pierdes pierdes yo mucho lo demás también mi amigos también sufre esperamos mucho yo de hecho soy adicto ha tenido varias terapia y han sido no por el consumo ni por nada sino porque la alta el amor me lleva a un tipo de me hizo dejo de ser yo me nulo yo me enamoré di hay que pintar como debe esa facilidad porque no pintamos pero deja la carrera donde esté sea una cosa como sur desde entonces tengo como una una carencia hay que no sé dónde viene porque yo en mi casa otra cosa no pero lo único lo único lo único lo único que han hecho es creerme creen que luego también se edad que que son como artista que vengo a Madrid ya había estado viviendo un año y medio en Tokio volví ya venía imagínate en Japón que además me casé allí con una japonesas que mi padre se entera tuviera relación con ella muchos muy bien a ella tiene una hija casada dos cuatro a cuatro copas Acker doce saben entradón no pero ahora que ya te lo dicho todo con mujeres bueno tres veces como marido una con una relación que fue de las más bonita que yo tenía mi vida porque igual que el la relación con gitanos como Mi padre toreros I entonces con un hombre me sale como compartir compañero un colega compartimos esa cosa que

Voz 11 09:18 porque eliges para tu espectáculo Dionisio un dios griego de de cuatro del vino de

Voz 2 09:26 si te digo la verdad yo creo que por eso está costando tanto que salga adelante que lo intento que hemos hecho bueno el primero era taquilla la red de teatros romanos de Andalucía que directamente el artista noveno y luego el setenta treinta que es el teatro seis teniendo actuaciones porque Barack tenéis Vigo tenéis Lugo Valladolid Mérida benditos sean porque van todas muy bien hecha iban todos a caché las pagan los Ayuntamientos como tenemos la artista los sitio porque ir jugártela la taquilla hay que te pase esto porque luego claro los artistas Ello para trabajar quién su sueldo la verdad que mucho de ello cómo lo han visto en vivió como yo porque no me pueden pedir una cosa sintió ese dinero que hace vamos todo a buscarlo no y cuando estas estos seis meses convaleciente por la operación gracias a Dios dinero no tengo pero tengo amigos entonces estado un mes en Colombia en cifras del Rosario en Cartagena de Indias luego me llevaron a Méjico me llevaron a Cuba está como tres meses por todo Centroamérica maravillosamente bien porque es lo que la gente decía pero paga las redes por no sé si aquí estoy pero yo te digo lo tuyo no no es que yo tengo dos pies hay dos mano pero es que estoy convaleciente cuando me recupere yo lo trabajar yo te lo pagaré mi amigo me pueden regalar su casa un viaje pero como lo daban a Paganini los empleados mi amigo coño estaríamos locos Rafael tenemos que es muy duro muy duro lidiar con el arte y los artistas porque yo soy más que a lo mejor quizá que ninguno no muchas veces me puedo poner la botas no me puedo no ponen el mira con Luciana a Nino que está ahí yo trabajo mucho con ella no ensayo ella menos mal que como también muy tapa y entonces nos tiramos Safar Movistar como dicen los argentinos que ya Argentina pero yo me gustaría ponerme la flota problemas allá

Voz 11 11:12 bien estudiar merecía ya no puedo que PF que es la que menos que tenemos que es pidieron Rafael siempre describimos a nuestros invitados con

Voz 2 11:22 preguntándoles quién ha sido o es el faro de su vida quién es el de Rafael Amargo pues mira aunque tenemos una relación como de mataron mucho con mis padres porque también cuando dejaron el negocio empezaron a trabajar conmigo pero mi padre mi padre pero que está encima por encima hay muchas veces me puedo relajar porque él está ahí de hecho juró hoy me pero juro que ya no mafia manga yo hoy me ha llamado y me ha dicho pueblo de Chavela Vargas señora apenas no te lo voy a producir yo digo