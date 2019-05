Voz 1985

00:00

con quién se casa Casado ayer con los ultras de Vox Joy les ataca sin piedad dice que son la ultraderecha seguro que no lo hace por oportunismo seguro que no es para lavarse las manos ensuciar ante los electores centristas seguro que lo piensa de verdad y como todo eso estar seguro también los era que Pablo Casado adoptará enseguida las medidas pertinentes primera romper su pacto con Vox en Andalucía segunda comprometerse a trazar un cordón sanitario contra los ultras en todas las instituciones tercera unir sus votos a los conservadores decentes que propugnan echar del Partido Popular Europeo al amigo político de Vox Viktor Orban cuarta pactar con todos los partidos constitucionalistas que establezcan un programa mínimo de España para Europa y que se incorpore a su programa electoral europeo cinta romper públicamente con José María Aznar el padrino de Vox y anfitrión de la Gürtel sexto pedir perdón al Partido Socialista por haberse equivocado tratándose como un ultra en vez de hacerlo con los ultras de verdad séptimo prestar a Pedro Sánchez las abstenciones necesarias para ser investido sin necesidad ya de que lo hagan partidos radicales que tanto critica hágalo Pablo si quieres recuperar confianza ciudadana en sus palabras si quiere demostrar que Abascal no es en realidad usted mismo mucha suerte