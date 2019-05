En el lado correcto de la Historia

Voz 0789

00:00

buenos días Aimar buenos días a todos faltan muchos detalles por conocer de lo ocurrido ayer en Venezuela a estas horas la situación sigue siendo confusa pero todo indica que el intento de alzamiento ha pinchado mucho voluntarismo pocos medios sorprende la temeridad y la chapuza organizadora Guaidó debía esperar ayudas que no llegaron o que no llegaron todavía porque Guaidó insiste en que la insurrección ya no tiene marcha atrás el hecho es que ayer cuando comenzaron los acontecimientos estaban sobre el tablero en marcha todos los elementos de una gran tragedia situación económica desesperada dos bandos enfrentados que se atribuye la legitimidad ambos con apoyo militar de mayor o menor entidad luego se vio que con Guaidó estaban menos de lo que él creía extremo clave no ha aclarado del todo población civil armada recordemos que Maduro entregó el año pasado más de un millón de armas a las llamadas milicias patrióticas invocaciones movilizadora de grueso calibre unos llamando a alzarse contra el usurpador otros a ponerse en pie contra el golpe de Estado salidas democráticas cegada pues todos apelan a unas elecciones que nadie sabe quién y cómo convocar en paralelo ardían las cancillerías en todo el mundo en una contienda diplomática con posiciones enfrentadas lo que elevaba la gravedad y la dimensión del conflicto Estados Unidos Brasil Colombia con Guaidó con su ALCA alzamiento incondicionalmente la Unión Europea incluida España con Guaidó pero no con su alzamiento el Grupo de Lima catorce países americanos que también apoyan a ido reunido de emergencia ya a la espera Rusia China Cuba y Turquía con Maduro contra los que consideran agresión al orden constitucional en todos los elementos como digo para la gran tragedia veremos cómo evolucionan hoy los acontecimientos porque están convocadas manifestaciones que con la tensión existente podrían acabar mal Guaidó llamó ayer a los venezolanos a ocupar la calle colocarse dijo en el lado correcto de la historia sin embargo aunque la razón la exista ahora Se trata de evitar que el desbordamiento del problema desemboque en una guerra civil porque en una guerra civil todos terminan estando en el lado equivocado de la Historia