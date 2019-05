Carlinhos Brown: "España tiene un ritmo especial, el ritmo de la alegría"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1804 00:27 estaba sentada sobre un cajón flamenco que hoy tiene un instrumento musical muy español también peruano de procedencia peruana pero muy español debajo de ti mismo aunque esta entrevista va a ser en Portugal en un porteño el académico cien por cien académico si hay alguna respuesta que tú prefieres estar usando el cajón flamenco en lugar de hablando porque te expresas mejor con el ritmo que con la palabra en algún momento tu puedas utilizar roban vamos a hacer una prueba por ejemplo Carlinhos cuál es tu primer recuerdo rítmico

Voz 5 01:06 vale con qué ritmo a Socías más directamente

Voz 6 01:08 en España un ritmo especial que a un ritmo de alegría la sorpresa es lo primero o ritmo español

Voz 5 01:15 cómo son una sonrisa a un Carlinhos Brown es una de las personalidades más importantes de la música iberoamericana es compositor es intérpretes activista social carnavalero oficial que acaba si no me equivoco de cumplir cuarenta carnavales

Voz 6 01:43 sí a pura pero eran recuerdos cada una no

Voz 5 02:00 contagiar el sentimiento de felicidad esa sonrisa de la que hablabas a las personas que le rodean Carlinhos si existiera una receta para la felicidad para provocar sonrisas qué porcentaje de música llevaría tu receta

Voz 6 02:11 cien por cien por cien

Voz 5 02:14 habría sólo porque la música

Voz 6 02:16 es un espíritu que está al lado de todas las personas podría R Correa ella Walker movimiento que quiera en su vivir la música sirve para cumplía años

Voz 6 02:31 para cuando se parte de este mundo para el gol la música es siempre más afectó actúa colles do para que a la alma así

Voz 5 02:40 bien la música estado siempre desde el principio a tu lado desde muy muy pequeñito tú naciste en

Voz 0594 02:45 el barrio de Candeal si el Candeal Pequeño en el en el sabor

Voz 5 02:49 ahí Si hiciéramos caso simplemente a la estadística que fue

Voz 6 02:53 duro te habría esperado a ti y en tu barrio si no hubieras tenido a la música cuasi Bono porque yo nací un barrio que un gran que todavía cuando negocia abrieron ha hablado cuando conocí el mundo porque yo miraba siempre para arriba imaginaba Kimi Barber al mundo no había más

Voz 6 03:16 todavía ha sido mi camión de salida Max la música ha sido el motor pero lleva hasta algo del pueblo no todos los incineró amianto es porque es un pueblo que estaba bajo de la leyenda de la pobreza más que todavía no con ese alambre hasta llega la luz eléctrica ya laderas la tele ahí empecemos da saber que el mundo porque todavía un otro lado frutas no Mango lo que nosotros teníamos una de las casas gay lindas Un porque todo sabes llevamos una vida muy primitivas sin luz eléctrica sin agua

Voz 5 03:57 el el barrio de Carlinhos ha cambiado mucho desde esa primera carretera desde los árboles frutales ahora es un barrio muy distinto en muchos de esos cambios tiene mucho que ver el trabajo que tú has hecho allí pero me gustaría Carlinhos tú sigues viviendo en Candeal gran parte de tu yo siempre me he preguntado desde que conozco tu música cómo será vivir al lado de casa de Carlinhos Brown como te llevas tú con tus vecinos porque es estás todo el día con los tambores y con la percusión como entienden ellos solos también City

Voz 6 04:36 nosotros tenemos la fiesta también como modo de vida no hacemos en la bahía todavía tú hablas en la I sobre el Carrón tú sabes cómo Carroll llegó en España

Voz 5 04:49 a través de Perú con Paco de Lucía Rubén tantas

Voz 6 04:52 Rubén Sanz sale de Bahía para un gran encontró en Perú de música suena le toca con Paco en contra Paco enumeró Oporto allá en Carrón a Paco le toca ahora hay cien ni una química increíble como nunca tan con pasaportes viene toca irrumpen Bella está haciendo una revolución que le digo y eso porque a Bahía a donde la mayor cantidad de población español sobre todo Brasil España segundo inversor dos Brassens imagina como una GM la delicada entonces temas muchísimas aproximaciones ya hasta desde apenas unos días la historia en bueno

Voz 5 05:40 ha contado que se lleva mal con sus vecinos por por porque se comunican a través de la de la música pero más allá de la música Carlinhos Brown tiene otra afición como talento es más fácil compatibilizarlo con la convivencia con tus vecinos que es la pintura Carlinhos Brown pinta pinta cuadros de hecho está estos días en España precisamente para presentar una exposición con sus obras que se titula La mirada que escucha quejas de la conexión con la música con el sonido con el ritmo no desaparece en ningún momento inaugura hoy mismo en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid Carlinhos tú has hecho todo en la música te hemos visto en el cine también participas ahora como jurado en el programa La voz en tu país Brasil ahora sabemos que también pintas también School pues hay otro Brown muy famoso al mundo de la música que se llama James Brown y tú conoces bien del que se decía que era el tipo más trabajador del show business te estás proponiendo quitarle el puesto

Voz 6 06:32 es somos trabajadores creo que detenimiento en el mundo hecho de trabajadores los productores como ni con todos nosotros estamos en busqueda de algo muy especial nosotros somos agentes y esperanzas de alegría por eso nos dominamos de alma para que es la saga Humbert sí creo Kimi maestro mayor está contenta Cienciano porque tiene como me llamaba The Latino IMI Mis de una guitarra firmada James Brown tengo hasta hoy en esta guitarra firmada a día quiere Djukic su puestos de trabajo ha hecho seguidor

Voz 5 07:10 claro ya ha generado muchos puestos de trabajo que si es que hoy en día por eso hemos traído ya Carlinhos Brown para celebrar el Día del Trabajo que soy así que en España hay no

Voz 5 07:36 Nos Brown Hoy por hoy con Pablo González Batista entonces como dejado de Brasil

Voz 6 07:42 me fui de alguna manera sí que lo hemos hecho porque carecía

Voz 5 07:44 es una una viajado mucho con su música la mirada que escucha es el título de la exposición de pintura que Carlinhos Brown al que hasta ahora conocíamos principalmente por sus canciones por su música inaugura hoy mismo en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid son catorce cuadros de gran formato además que se exponen por primera vez en nuestro país si ustedes no han estado nunca en el Carnaval de Brasil en el de Río de Salvador de Bahía algunos de estos cuadros deben ser lo más parecido a un carnaval en dos dimensiones Carlinhos Brown buenos días de nuevo

Voz 6 08:14 buenos días después de ver tus cuadros

Voz 5 08:17 sensación de que el color la expresividad la fiesta del Carnaval todo eso que de alguna manera tú trasladas también en tu música eso está en los cuadros

Voz 6 08:25 sí yo una forma espontánea imagina que yo red descubro la pintura en España porque cuando ni un trabajaba come padre pintor de paredes y de pared y que lo decía que los patrones no lo quería debuts coloridos se quedan aparece con una color solo yo quiero había hecho me mi un maestro de mus que se le resista Carles Peña música baile y me maestro extrema pinta dúo del Bongo me padre pintor en mi maestro me inmediata pintado mencionó la música cuando News ya vacía Ghosts entonces ya no lo quería más de entrada y Museo dos disposiciones vuelven a España como es Twin creí Pruden que estaba fui aguas visitan un Reina Sofía y tenía una exposición de Juan Miró Pablo Picasso en conjunto yo lo quería mira ahí claro que alista para toda fosa de estética da Couture español fue dormir his comencé a soñar con pintura soñar una volvía abrasivo y empecé a pintar procura un propias Zucchero Aminetu no tiene que Ipar escuela ahora tiene que poner o que está dentro conectaste de

Voz 5 09:34 una manera con tu pasado un repaso de artista

Voz 6 09:37 pintor de paredes si sigue soñaba con Bin

Voz 5 09:39 da a conocer dibujos en esas paredes que otros querían simplemente

Voz 6 09:42 planas no sin cultura es una actividad respecta y da espetado que su padre su abuelo todos salvo pero Ji y que se encuentra una forma hemos que está alejado no Cutura es vi a externo de las personas idea hecho

Voz 6 10:22 pues sí porque en consciente colectivo entonces tuvo ducha fue hecho lo que tenemos que recoge la base humana para convertimos en personas más felices la inspiración es diferente cuando te pones a crear en la música la pintura te levantas por la mañana digo o a pintar esferas hasta que llega inspiración es nuestro se como la música que he corrido no no es algo que domina algo que vamos a hacer como te pinto pelas anima combina sí

Voz 5 10:54 las dos artes mientras pintas escuchas música

Voz 6 10:56 la tu música no yo por ejemplo Escoto la música del mar para pintar eran mejor cosa que poso de qué ritmo tienen por favor ritmos más el bando

Voz 6 11:36 los y ahora Lisbeth

Voz 6 11:44 no porque un mundo está hablando de inmigración todos nosotros somos inmigrantes inclusive hay una pregunta siempre vinimos Prada donde vamos porque somos emigrantes todos aquellos que son inmigrantes Fouché

Voz 8 12:03 Don son personas de paz esas PSOE

Voz 6 12:06 sí son sea y no hay arte que haya Emilio

Voz 5 12:08 algo más que la que la música como efectivamente ha ocurrido con la con la rumba ya inmigrado precisamente con con las que con las personas la música que llevaban dentro de esas personas en la música con la que asociamos más directamente tu nombre Carlinhos es un sonido de celebración colectiva casi de catarsis tribal una música lúdica como esta que seguro les suena Pero Carlinhos Brown lleva mucho mucho mucho tiempo trabajando en la escena musical de su país nació y creció en los años del tropical mismo ahí desarrolló una visión in creadora de los ritmos afro caribeños y el pop como músico acompañó a algunos de los más grandes nombres de la música brasileña como van como Joao Gilberto como João Bosco con veintitrés años ya componía canciones para otros artistas como esta de Luis Caldas

Voz 5 13:04 cuatro años después de este éxito esta canción tuvo mucho éxito en Brasil escribió esta otra canción que popularizó heridas nada menos que Caetano Veloso y en los años noventa Carlinhos fundó un grupo que es casi un movimiento que Steen Balada en el que se agrupaban más de cien personas entre percusionistas y cantantes casi todos ellos jóvenes pobres del barrio de Candeal Pequeño su primer disco el noventa y tres fue considerado por algunos críticos como el mejor que se había producido hasta el momento en América Latina

Voz 9 13:36 soy un Paz varias veces sí un paso que dispensa pesa

Voz 5 13:45 tres años después en el noventa y seis Carlinhos Brown arranca en solitario su propia carrera con un disco llamado Alfa gama Betis dado que incluía temas que también sonaron mucho en España como este Ana morada que no hay funky a que el otro Brown en una demostración de su versatilidad llegaría a colaborar con la banda de heavy metal brasileña Sepultura en dos mil dos cambios Brown se uniría a dos grandes figuras de la música brasileña Arnaldo Antunes y a Marisa Montes en una de las aventuras colectivas más interesantes de principios de este siglo un súper grupo llamado tribal listas que logró éxito en todo el planeta con esta canción

Voz 10 14:37 sí

Voz 5 14:43 y en dos mil cuatro en el año dos mil cuatro muchos le conocimos mejor especialmente en España tanto a ti Carlinhos como a tu obra social gracias a un maravilloso documental dirigido por Fernando Trueba que se titulaba El milagro de Candeal

Voz 6 15:01 pero yo sí

Voz 5 15:05 en habla de los viajes porque en este documental Fernando Trueba se lleva a Bebo Valdés a conocerte conocer tu trabajo en Brasil Lee habla precisamente de muchas cosas el documental pero de esas conexiones humanas que se establecen a partir de la música

Voz 6 15:19 sí sí Bebo Valdés ha sido una mirada ha hablado de Trueba muy importante para un Brasil es familiar para que tiene Forza popular musical más tiene sofisticación verla sobre todo de la influencia que tiene la música europea toda la conjunción con África ha sido algo tremendo para ser y tremenda visión cómo ha evolucionado la vida en tu barrio

Voz 5 15:51 en Candeal Pequeño en los quince años que han pasado desde que sí

Voz 6 15:53 rodó El milagro de Candeal nosotros queríamos tener las casas en una chabola tenemos nosotros saneamientos tenemos queríamos tenían las escuela tenemos en las escuelas quiere usted salud tenemos el Wozzeck ya es Vitorio su mayor victoria del barrio que tienen violencia Heron entonces algo como soñó su tienes problemas que ninguno está lejos de tener problemas más son muy pequeños ante cantidad populaciones porque teme son más de quince mil familias oye nosotros somos muy contento

Voz 8 16:37 estamos más cercanos

Voz 6 16:40 no tenía armas en la calle sin más tiene muchos instrumentos

Voz 0594 16:50 como la creatividad de cómo el arte de cómo la imaginación pueden ayudar al desarrollo individual di también el colectivo y también de un entorno de la música entendió digamos como elemento de cambio de idea

Voz 5 17:01 la acción social de hecho Carlinhos estos días que esta seguir en Madrid has aprovechado para pasar por una escuela con alumnos en riesgo de exclusión que utiliza precisamente como haces tú la música como herramienta de integración y cohesión que es el colegio Pío XII cómo fue la experiencia

Voz 6 17:12 muy bueno porque opio doce está dentro de todo lenguaje lenguajes de acoge cuarenta y cinco los niños de Marruecos de Brasil de Venezuela de Cuba ingentes que fuera Collier pueda estas escuelas sus padres siente seguros sin tener suyos O2 la educación musical cambió más hacer Chivu parecen violencia la música tiene muy espíritu Fix más las materias cuando llegaba música juntos Pius XII y Santamaría están haciendo un trabajo maravilloso

Voz 5 17:48 hemos Carlinhos que apuntar nunca mejor dicho esa asignatura pendiente porque los planes educativos de los distintos gobiernos que han llegado a España en los últimos años han dejado la educación musical en un segundo a veces está en hasta en un tercer plano es una muy buena demostración de los beneficios que tiene los niños la educación musical en los niños los mayores y en los que como tú todavía no han dejado de ser niños digamos que llevas mucho tiempo siendo un niño

Voz 6 18:09 sí es sepas que hongos Brno quién aún Liga para educación musical el Summa he tocado

Voz 5 18:18 de Carlinhos Brown es un agitador cultural un agitador dementes y un agitador de cuerpos así en en general ahora es también pintor un pintor que desde hoy expone su trabajo en el Espacio Fundación Telefónica bajo el título La mirada que escucha Carlinhos Brown el inspirador charlar contigo muchísimas gracias

Voz 5 18:39 pongan algo para despedir puedan su cantar adverso

Voz 6 18:41 da Estambul por claro

