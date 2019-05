Unai Sordo: "Las presiones del mundo económico para imponer un programa de gobierno van a ser muy intensas"

Voz 0027 00:00 bueno hay buenos días hola buenos días Pepe Álvarez muy buenos días

Voz 1 00:03 hola buenos días vamos cada primero de mayo están con

Voz 0027 00:05 nosotros en la SER los secretarios generales de CCOO y de UGT eh les pregunto qué gobierno les gustaría que saliera de las negociaciones que se abren ahora tras las elecciones del domingo

Voz 2 00:17 pues a mí un gobierno con un programa nítidamente progresista en el sentido de querer hacer frente a la creciente desigualdad que ha habido en los últimos años en la sociedad española que aborde desde esa perspectiva de progreso y de reparto de la riqueza los retos que tiene este país por delante este susto sentado en una amplia mayoría parlamentaria porque creo esa estabilidad en el ejercicio de gobierno durante cuatro años va a ser determinante en el éxito o fracaso de esta legislatura aportando un programa progresista que modifique aspectos centrales de la reforma laboral de pensiones que acometa una política fiscal mucho más corresponsable mucho más atrevida que la que hemos conocido en los últimos años Ike aborde como digo eso retos de la digitalización del cambio de modelo productivo de la transición energética y ecológica con una perspectiva como dijo inclusiva de reparto de los de la riqueza que salen en el país durante estos últimos años y que ha ido de una forma concentrada en unas pocas manos fundar a la renta capital lo a incrementar los beneficios de los dividendos de las empresas creo que es momento de repartir esa riqueza creada vamos poco a poco ha podido hablar con Pedro Sánchez

Voz 0027 01:23 desde el domingo

Voz 1145 01:24 pues la verdad es que hemos tenido contacto vía Whatsapp pero no protocolaria ya está o no si protocolario básicamente yo creo que hay que dar tiempo al tiempo

Voz 1 01:39 desde luego la UGT lo que le importa fundamentalmente son las políticas que se vayan

Voz 0027 01:43 claro

Voz 1 01:44 sobre todo a mi me parece que es muy importante que recuperemos ya que la agenda de las selecciones no ha estado demasiado o los problemas fundamentales que tenemos en nuestro país hay tres más de tres millones y medio de personas que están en el desempleo tenemos a uno de cada cuatro contratos temporales que es a tiempo parcial que tiene una duración de menos de una semana estamos en una situación fiscal absolutamente insoportable desde el año dos mil nueve hasta la fecha las rentas del trabajo entre un un incremento en el IRPF donde por ciento las rentas de la SEM la la contribución de las empresas al fisco ha bajado un veinticinco por ciento esos son los retos que tenemos que que situar sin olvidar otros que tienen eh carácter fundamental como es por ejemplo la Junta la agenda quince treinta los objetivos del milenio que tienen mucho que ver con el medio ambiente pero que tienen que ver también con el reparto de la riqueza que tienen que ver con los derechos laborales la propia reforma laboral que quedó empantanada en la anterior legislatura Ipar eso o lo que es un programa que responda a esa mayoría de españoles que han votado Izquierda que han votado progresista que aspiran a tener un gobierno estable y un gobierno que pueda pasar por el Parlamento con cierta premura algunas de las cuestiones que son fundamentales y que son e imprescindibles de abordar porque la gente no puede esperar

Voz 0027 03:18 hablan nuestros de un gobierno estable el señor ha dicho un gobierno de una amplia base parlamentaria que que les parecería o qué les parece una buena noticia el hecho de que el PSOE haya anunciado que va a intentar gobernar en solitario

Voz 2 03:32 nosotros yo creo que no estamos para prejuzgar el tipo de Gobierno que se tiene que conformar eso creo que corresponde a los partidos yo creo que los sindicatos entraremos que tenemos la labor de poner las propuestas que interpretamos que benefician al mundo del trabajo y por derivación creo que benefician al al país y exigir al Gobierno que arme una mayoría política que pueda dar salida a propuestas acordes con esto que que los sindicatos planteamos como digo distribución de la riqueza modificación de las reformas que han generado desigualdad abordar los retos

Voz 0027 04:03 el del futuros anoche supimos por cierto hablando de ver formas de la reforma laboral que en el programa nacional de reformas que el Gobierno le ha enviado a Bruselas no figure la derogación de la reforma laboral si otros muchos planes pero no la derogación de la reforma laboral

Voz 2 04:16 es un error en mi opinión sería un error es evidente porque hay un compromiso del Gobierno con estas organizaciones y con su propio electorado y desde luego los aspectos centrales de la reforma laboral debiera modificarse

Voz 1 04:26 bueno no yo la verdad es que lo conozco en profundidad el el programa que o el Gobierno ha al a la Unión Europea en todo caso para nosotros es imprescindible abordar este tema y en ese sentido esta manifestación estas manifestaciones del Primero de Mayo

Voz 1145 04:44 tienen que representar también

Voz 1 04:46 la asunción por parte de la sociedad que no sólo se vota una vez cada cuatro años sino que en este caso como ocurrido siempre para conseguir nuestros objetivos lo lo vamos a tener que trabajar nunca nos ha regalado nada de nada por eso yo creo que este Primero de Mayo tiene que su toque toca atención para esa mayoría qué ha votado que va a estar representada en el Congreso los diputados de cambio que sepan que la ciudadanía no va a permitir que sólo se hable solo se prometa cuando hay elecciones sino que va a ver qué convertirlo en realidad

Voz 0027 05:20 básicamente lo que dice el Gobierno en ese programa nacional de reformas es lo que ya nos dijo Pedro Sánchez aquí el viernes en el cierre de campaña creo que estoy

Voz 1722 05:27 te digamos está superado por parte de la izquierda es decir todos estamos de acuerdo en que ganarse sí pero es que yo como presidente del Gobierno lo que tengo que plantear es un nuevo Estatuto de los Trabajadores es decir porque aquellos que plantean la derogación también de la reforma laboral de dos mil diez que es lo que nos dicen que tenemos que ir a la regulación

Voz 1145 05:45 o del mercado laboral de mil novecientos noventa del siglo pasado

Voz 1722 05:50 me yo creo que tenemos que mirar al futuro es decir cuando hablamos de futuro cuando hablamos de que España tiene que avanzar lo que tenemos que hacer es aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores cuando Aaron por ejemplo tono cívico

Voz 3 06:00 derogar la reforma laboral es plantean volver a la regulación de mil novecientos noventa o hace falta buscar como propone el presidente una regulación nueva que supere las ante

Voz 1 06:09 no no no no se trata de ir a la de mil novecientos noventa podemos a la del dos mil ocho que estaba un poquito más cercano y en todo caso nosotros por supuesto que queremos un nuevo Estatuto de los Trabajadores que regule el primero que evita algunas contradicciones que tiene la actual porque es un es un Estatuto que ha estado reformado he reformado y en segundo lugar que introduzca los elementos de hoy del mercado de trabajo la digitalización eh al acabar la jornada a una hora determinada a la desconexión digital todos estos elementos que han aparecido nuevos tienen que estar en el Estatuto ahora un Estatuto de los Trabajadores nuevos hay que decir la verdad no se va a conseguir acordar con la patronal que aquí sí que debería de estar eh

Voz 1145 06:56 un mes en seis meses difícilmente lo vamos a poder cerrar en un año y

Voz 1 07:02 el presidente del Gobierno tiene que ser consciente de que la gente lo puedo esperar que esta situación de degradación del mercado laboral en nuestro país que por muchas medidas que se tomen se alivia un poco pero que el fondo continúa estando donde está no puede continuar así los convenios colectivos no pueden continuar

Voz 1145 07:22 acabando al cabo de

Voz 1 07:24 un año no puede haber personas que se queden sin sus derechos por cierto en empresas algunas de ellas con beneficios como es el caso de Endesa y que no tienen noir ninguna repercusión sobre las tarifas de los usuarios tiene repercusión los beneficios que se iba el Gobierno italiano de una empresa española a costa de los derechos de sus trabajadores quiere decir que está muy bien el nuevo Estatuto de los Trabajadores yo creo que es imprescindible pero en todo caso antes de llegar ahí la base tiene que ser otra Reino la legislación actual

Voz 2 07:55 mira los años a mediados de los años ochenta en los años noventa en los años dos mil hasta el estallido

Voz 0027 08:01 de la crisis económica en España ha habido tasas

Voz 2 08:03 la temporalidad que han llegado el treinta y dos por ciento con ese mercado de trabajo es evidente que los sindicatos no añoramos una vuelta a una legislación laboral que también tenía grandes problemas que tenía deficiencias y que hay que adaptar al siglo XXI claro que estamos dispuestos a abordar una regulación porque ha cambiado el mundo del trabajo porque hay un montón de figuras de personas que están trabajando y ni siquiera tienen relaciones laborales tienen relaciones mercantiles tienen relaciones de subcontratación en cadena absolutamente precarias ante claro que hay que modificar algunos aspectos los centrales de ese Estatuto de los Trabajadores eso es una cosa y otra cosa es que por la vía de tirarse a la mayor que es un nuevo Estatuto estatuto los de lo que ya veremos cuando sacamos adelante Se renuncie a modificar los aspectos centrales de una reforma laboral pensada para devaluar Sala del país Ike no está dificultando mucho la negociación colectiva precisamente no está dificultando la modernización de la negociación colectiva para hacer frente a los retos del siglo XXI por tanto desde luego es de Comisiones Obreras no vamos a caer en la trampa de decir esto es o derogación de reformas o nuevo Estatuto de los Trabajadores no esto es abordar una modernización de nuestro modelo laboral desde una derogación de aspectos centrales de la último de las dos últimas reformas laborales pensadas precisamente para ir no los años noventa sino bastante más atrás porque se ha incrementado el poder de los empresarios de poder dejar de aplicar los convenios colectivos porque sean individualizado las relaciones de trabajo porque se han puesto en cuestión los convenios colectivos que si no se reconoce desaparecen por tanto abordemos el problema porque desde luego los sindicatos no estamos añorando un modelo como digo de relaciones laborales que hacía que yendo el país económicamente como un tiro en teoría tuviéramos más de un treinta por ciento de temporalidad hablando

Voz 0027 09:44 los convenios se en los datos de los convenios que en dos mil diecinueve estarían recogiendo subidas superiores al dos por ciento de media esos real los trabajadores lo está notando sí

Voz 1 09:53 se lo están notando seguro porque los convenios colectivos regulan las peticiones de la mayoría de los trabajadores pero

Voz 1145 10:00 hay un dato que que no es que no es menor I

Voz 1 10:06 hay muchos trabajadores que no están regulados por convenios colectivos que antes estaban regulados por convenios colectivos después el la hay una parte muy importante de los trabajadores de nuestro país que trabajo en el sector servicios que no hay organizaciones sindicales y que es muy difícil negociar los convenios injustamente estos son los convenios que menos han subido en nuestro en nuestro país por tanto este siendo un dato muy positivo yo creo que se queda a medio camino sin olvidar que tenemos una patronal que se escandaliza porque suba el salario mínimo interprofesional y que se olvida que tiene un compromiso firmado con las organizaciones sindicales que a uno de diciembre a uno de enero del año dos mil veinte El salario mínimo convenio debería ser de mil euros

Voz 0027 10:56 qué tal con la CEOE de Gara y ese es más dura de roer que la ACB de Rosell la feo pues no es una cuestión tanto

Voz 2 11:03 dureza como que espero que coyunturalmente espero que temporalmente la CEOE en cierto modo se borró de las mesas de negociación creo que esperando a ver cómo se resolvía la coyuntura política creo por ser un poco crítico queje tratando de jugaron cierto ventajismo a ver cómo acaba esto de las elecciones politicas es una intuición en todo caso hay nuevo Parlamento y creo que es importante que la CEOE se incorpore con todo

Voz 0027 11:27 la las ganas a esas mesas Teeparty

Voz 2 11:29 estas porque hay muchas cosas que que aborda

Voz 0027 11:32 qué les parece que la CEOE este pidiendo la abstención de PP y Ciudadanos que gobierna el PSOE presentarán que mirar hacia la izquierda

Voz 2 11:38 buen pase legitimó a mí me llama la atención esta irrupción del empresariado español de repente en casi ya fórmulas de gobierno cuando ante las barbaridades de la derecha económica que hemos oído en estas últimas semanas un planteamiento que Prokon buenos que llevó a la quiebra el país con una bajada generalizada de impuestos en esta competencia poco absurda en la que entraron los tres partidos de la derecha que los empresarios hayan está absolutamente callados si pusieron el grito en el cielo en el año dos mil dieciséis cuando surgía un nuevo partido que tenía una visión progresista poco se anunciaban las siete plagas de Egipto si podemos si sacaba unos grandes resultados bueno en este último tiempo habían estado muy callados ante esta competencia un poco loca de los tres partidos de la derecha de repente Morán irrumpido poco menoscabar en fórmulas de gobierno bueno me parece legítimo para un agente social pero no niego que me llama la atención y una pues una un apunte relacionado con algo que antes comentaba Pepe yo creo que movilizaciones como las de hoy es muy importante que se vea que el mundo del trabajo tiene una apuesta de futuro político para este país también cree que el mundo del trabajo no se abstrae de la realidad política porque las presiones que va a haber desde el mundo económico para conformar no ya un Gobierno sino un programa de gobierno determinado van a ser muy intensas están siendo ya muy intensas por tanto toca decir desde la calle desde la mayoría social con calma sin aspavientos sabiendo que esto lleva sus tiempos que quedan unas elecciones dentro de veintitantos días que queremos un programa progresista que queremos revertir las reformas de la desigualdad que queremos afrontar desde una visión igualitaria progresista el futuro de este país

Voz 0027 13:10 decidirían entonces a Sánchez como la militancia

Voz 2 13:13 eh

Voz 1145 13:14 bueno yo creo que eh

Voz 1 13:17 nosotros no tenemos que caer en el mismo error

Voz 1145 13:20 que la que la CEOE

Voz 1 13:23 a mi me parece que en estos momentos lo que tiene mucho interés es conocer qué va a hacer el el el Gobierno la CEOE perdió una gran oportunidad de negociar la anterior legislatura no estuvieron en las mesas de negociación si hubieran estado seguramente que mira mucho o acuerdos de reformar la reforma laboral y que ahora estaríamos en una situación en la que no tendrían que ir corriendo como han tenido que salir para ver si pueden salvar los los muebles porque hay era dicho lo del Gobierno

Voz 1145 14:03 a sólo del PSOE

Voz 1 14:05 antes de ayer pedía un Gobierno de coalición es decir a mí me parece que los agentes sociales podemos decir cada uno debiera pero tenemos que dejar que corra el tiempo y nosotros lo que es evidente es que nos gustaría ya que esa aprovechara para repetir algunas experiencias que tenemos en países próximos netamente de izquierdas como el que se está desarrollando en Portugal que la economía va como un como un tiro que se reparte la riqueza que se está generando en el en el en el país luego la fórmula de de qué manera Se segoviano o se consigue que efectivamente todos los implicados garanticen que se va a cumplir el problema porque creo que ese también es un tema de fondo que está encima de la mesa pues yo creo sinceramente que deberían de ahorrar un espectáculo de acuerdos y desacuerdos porque a mí me da la sensación de que los seis son plenamente conscientes los partidos que se presentan a las elecciones que la gente ha ido a votar diciéndoles oiga estas a última oportunidad por favor llevamos tres años eh ya con una mayoría progresista no han sido ustedes capaces de cerrar acuerdos unas veces por unos otras veces por otros es gracias por uno temas territorial otras veces otras cuestiones yo creo que ahora es el momento de hablar poco y poner en marcha políticas una pregunta muy con

Voz 0027 15:33 Creta que además les atañe directamente Illes pido que se mojen en esto Magdalena Valerio sería una buena ministra de Empleo de nuevo les gustaría que repitiera como ministra de Empleo

Voz 2 15:46 para mí no supondría ningún problema yo creo que la cuestión no es tanto que sea Magdalena Valerio otra persona como que Magdalena Valerio haga valer aquellos acuerdos que pudiéramos llegar en el marco del diálogo social la perspectiva del Ministerio de Trabajo que creo que es muy importante juega un papel en igualdad de condiciones pues con otros ministerios como el de Economía como el de Hacienda que suele ser una de las disputas históricas en todos los gobiernos de España sea quién sea la ministra o el ministro tanto de economía cómodo Hacienda como de trabajo yo creo que es fundamental reforzar el papel de los ministerios de Trabajo el papel de los agentes sociales a la hora Deco determinar las políticas socio económicas y laborales y esto es lo que leamos emplazar a la próxima ministra o ministro de Trabajo ha al presidente del Gobierno ante todo el presidente de la

Voz 0027 16:35 nos decía la semana pasada que un veinte por ciento de los puestos de trabajo existentes ahora mismo en España están en riesgo de ser cubiertos por robots o por inteligencia artificial esto como representantes de los trabajadores les asusta

Voz 1 16:46 no asustaron absoluto yo no a mi a mi no me asusto porque creo que no tenemos que comenzar los errores que se cometieron en a finales del siglo del siglo pasado novela anterior con la con la máquina todos que sea quitar trabajo físico a las personas y poder tener más calidad de vida a mí me parece estar de realmente positivo en todo caso lo que yo creo es que hay que abordar esta cuestión pues desde la perspectiva del reparto el del trabajo y de la riqueza eso genera mucha más riqueza en el en el país genera nuevas necesidades por ejemplo de formación por eso a mi me parece que es muy importante que que este sea uno de los temas que ocupe la agenda española y la agenda internacional desde qué punto de vista pues vamos a que la reducción del tiempo de trabajo sin ningún lugar a dudas vamos a tener que dejar tiempo para la formación permanente de los trabajadores y de las trabajadoras eso a nivel planetario va a poder funcionar

Voz 1145 17:56 qué positivamente conseguir que se mantenga la recaudación

Voz 1 18:03 o que se mejore para poder dar continuar dando servicio a los trabajadores y a las trabajadoras y por lo tanto estamos hablando de impuestos seguramente que la Seguridad Social también vamos a tener que hacer sí desde ese punto de vista hemos vamos a tener que hacer reformas que permitan que eso también tenga repercusión sobre las propias arcas de la de la Seguridad Social y a mí me preocupa sobre todo que España no pierda este tren porque hemos perdido muchos trenes y a través de la historia yo creo que este tren no lo podemos perder por eso el cambio de modelo productivo es un elemento clave formación investigación desarrollo

Voz 1145 18:43 e innovación son

Voz 1 18:46 elementos claves de futuro junto justo con una transición ecológica y medioambiental que nos sitúe de verdad en un país que quiere producir con valor añadido y que quieren producir limpio y me parece que eso los elementos de futuro señor Alba

Voz 3 19:01 desde reparto de trabajo de reducción

Voz 1145 19:04 de las jornadas eh

Voz 2 19:07 ustedes ven factible ponerse

Voz 0027 19:09 sobre la mesa no no deseable que entiendo que sí chinos

Voz 2 19:12 activo que en esta legislatura se ponga sobre la mesa la jornada

Voz 0027 19:14 treinta y cuatro horas como pide Podemos

Voz 2 19:17 yo creo que tiene un papel fundamental la negociación colectiva porque creo que estamos en un momento en el que además del de de cuanto es la jornada de trabajo es muy importante negociar cómo se distribuye la jornada de trabajo mucho de lo que está ocurriendo ahora millones de trabajadores no es tanto cuántas jornadas cuanto trabajan sino cómo se les distribuye y quién decide cómo se distribuye la jornada cuando entras y cuando sales cuando vienes mañana cuando te vas y esto no lo pueden hacer unilateralmente las empresas esto forma parte también de la modernización de la negociación colectiva antes los las jornadas era muy rígidas y esto un poco sota caballo rey esto ha cambiado mucho ahora por eso hay que modernizar también el modelo laboral pero antes si me permites una comentarios has comentado una cosa es súper importante no no sólo a la ralentización sino la transformación que va a haber en un montón de puestos de trabajo cuando decimos que hay que abordar políticas contra la desigualdad ya políticas estratégicas en el medio largo plazo y para eso hay que consolidar una mayoría política que en algunas cuestiones va a tener que ser transversal esto no va de sectarismos o de vetar a nadie estamos hablando este tipo de cosas es decir cómo van a afectar los cambios tecnológicos y de digitalización al conjunto del aparato productivo español cómo vamos a prever esos cambios en las necesidades de cualificación permanente de la gente trabajadora cómo vamos a hacer que el trabajador no de la gran empresa automovilística que también sino de la pequeñita empresa pueda acceder a su plan de formación permanente como el sistema de formación integrado en España Formación Profesional Formación para el Empleo esos son retos de país retos muy importantes que además eso ahí no hay que buscar sectarismos hay que buscar a cuello a acuerdos que vayan más allá de la dinámica una legislatura estamos hablando de cómo organizamos el país para los próximos veinte años y creo que esta mayoría de progreso sin sectarismos es una oportunidad magnífica para abordar ese debate es lo que queremos hacer las organizaciones sindicales jugando un papel fundamental en el marco tripartita también del diálogo social porque nadie conoce mejor que nosotras y nosotros que las organizaciones empresariales la realidad concreta a los centros de trabajo