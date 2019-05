Música ancestral y música pop

Voz 1 00:00 de las calles y plazas de nuestra ciudad al estudio de Hoy por Hoy Madrid y de aquí al escenario de centro comerciales la azul empieza a suena Madrid nuestro festival de músicos de calle te suena

Evra ya según su segunda edición tenemos día fecha para la fiesta final Carlos Rioyo qué tal cómo estás compañero coordinador regional de las emisoras de la Cadena Ser en Madrid

Voz 4 00:32 en esta especie de viernes estoy encantado de estar aquí bueno viernes para algunos

Voz 1515 00:36 bien es muy muy guapo yo creo que para anunciar que día has echado limitara y que además volverá a ser el universo no gusta muchísimo como es el Café Berlín

Voz 4 00:45 en el caso de Berlín el miércoles diecinueve de junio estaremos con un montón de bandas de las que han pasado durante esas doce semanas por persona a Madrid

Voz 1682 00:53 sí nos lo pasamos sólo la mitad de bien de lo que nos

Voz 1515 00:56 pasamos al año pasado Miriam Soto hola hola

Voz 1682 00:59 ya tenemos el éxito asegurado ya tenemos el éxito asegurado pero yo no sabría por dónde empezar porque todas las Banús han sido muy buenas la verdad es que sí la verdad que sí en bueno hoy decíamos es segunda edición de suena Madrid un décimo programa undécimo espacio de este suena Madrid vamos a recordar quiénes nos acompañan Miriam quiénes son pues mira quién no saca a los que van a actuar en primer lugar son dos chicas son hay ni es un dúo formado en dos mil diecisiete porrón María Elizalde y letal ya lejos su música se crea a partir de instrumentos milenarios que crean sonidos ancestrales tan es así que los sonidos proceden del ni del kora del tambor chamánicos del cuenco tibetano o del palo de lluvia claro que también utilizan el bajo eléctrico y la voz hay ni viene de la lengua quechua se refiere a la ayuda mutua en la red reciprocidad

Voz 5 01:55 chicas qué tal hola cómo estáis

Voz 1515 01:59 a ver cómo nace esta esta banda no este dúo

Voz 6 02:02 este dúo en nace en Berlín a fines del dos mil diecisiete y yo vine a vivir a a Madrid soy de Buenos Aires y a los pocos días de llegar Nos conocimos con Letizia tocando bueno nació una afinidad un encuentro que que terminó desembocando en este proyecto musical que se llama Mining que que como explicaban recién une instrumentos de diferentes lugares y también de la actualidad porque el bajo eléctrico es un instrumento muy actual pero lo que buscamos es sí eh generar nuevos sonidos y una sonoridad

Voz 1515 02:45 diferente a lo largo de la semana nuestra compañera Míriam hace recorrido de por dónde tocáis como son AIS que hace is así que vamos a ver cómo ha quedado la primera fotografía sonora de la primera de las bandas el dueto que nos acompaña en suena Madrid

Voz 1682 03:03 plano general muy oscuro se oye un sonido raro y al fondo se van dibujando varias siluetas el sonido raro procede de un instrumento parecido a un cuerno vikingo larguísimo que se apoya en el suelo por la izquierda de la imagen dos jóvenes espectadores observan al dúo que toca en el Retiro se acerca una niña subida en patinete Rosa la escena no le debe interesar porque se va el dúo continúa tocando les acompañó un perro que vigilaba el cámara que va poco a poco acercándose a las dos intérpretes de instrumentos raros no hay respeto varias personas pasan por delante de la cámara sin darse cuenta que está filmando plano corto la joven intérprete del cuerno largo sacude con su movimiento unos cascabeles atados a la pierna con la mano derecha sacude una especie de nuez grande que suena como una marcan la intérprete de la derecha cantan con los ojos cerrados y así durante cinco minutos

Voz 7 04:02 centros de gestión

Voz 1515 04:10 bueno así de peculiar suena quién os quiera ver por ejemplo la tenemos por delante un largo puente chicas quién los quiera ver este puente os puede ver en algún sitio

Voz 1855 04:20 este puente en concreto no porque nos vamos de vacaciones

Voz 5 04:24 bueno lo merecemos músicos callejeros también tienen vacaciones afortunadamente es una vez al año no

Voz 1855 04:31 pero si en junio aproximadamente vamos a estar en Madrid tocando en distintos lugares de Lavapiés pueden buscar por salas me retiro también quizás no actúan encontrar sois muy

Voz 1515 04:41 a retiro eh somos muy de retiro nos Valverde

Voz 1855 04:43 es bastante mal

Voz 1682 04:45 pero además María por ejemplo es periodista Letizia tú también tienes otra profesión digamos así

Voz 1855 04:52 bueno yo soy música e imparto también clases de música también soy actriz

Voz 1682 04:58 qué fue María lo hizo cambiar

Voz 1515 05:02 que me hizo cambiar en realidad la música siempre estuvo presente en mi vida

Voz 6 05:06 pero tenía como un lugar como periférico no como de hobby y en un momento en mi vida tuve muchos cambios y el INSEE está cómodo todo ese olía a acomodar y ahí la música cobra aún con cobra un lugar más relevante que que es en realidad el lugar que que tiene dentro de mí no como que siento que donde más cosas tengo que para decir esa otra vez la música

Voz 4 05:33 pero cómo se llega a esta música quiere tiene un tipo de música que es un poco terapéutica no es música relajante casi para conseguir la paz física y mental mundial pero la eh

Voz 8 05:47 sí escucharía hay rock tango

Voz 4 05:49 que mi claro yo que se llega esta música

Voz 1855 05:53 bueno yo en mi caso me lo encontré por el camino ya te digo yo estaba entregada totalmente al teatro sigo haciendo teatro también ID de repente ante una ante una prohibición política pues fíjate me vi involucrada en en esta clase de instrumentos primero a través de la percusión luego me encontré con el DJ tú que es mi instrumento con el que más me puedo expresar yo digamos

Voz 1515 06:16 y a raíz de ahí explicarnos en qué consiste porque han reído un montón de instrumentos al escenario que les hemos preparado para que actúe en Orán en directo lo que habéis traído que es que es cada una de las cosas decíamos son

Voz 1855 06:27 eso es el DJ y consiste en una rama hueca es de procedencia australiana aunque aunque también están otros puntos del planeta vale pero quizás quién más lo representa son los aborígenes de Australia

Voz 1515 06:38 si para ellos es el sonido

Voz 9 06:41 Cedrón no es eh ese constante

Voz 1855 06:43 es el sonido que creó el Universo y que creó toda la vida esa es la tradición no pero bueno es verdad que el instrumento pues ahora en dos mil diecinueve ha pasado por todo el planeta y bueno se hacen auténticas locuras la gente desde emular música electrónica hasta hasta la parte que tú más decías más terapéutica más efectivamente es vibración y la vibración no hace

Voz 4 07:04 es más si si los más más que con la melodía es con los ritmos no es mucho reiteradas reiterar Mela días también sí pero mucha reiteración de sonidos y no

Voz 6 07:14 instrumentos que yo toco es es un instrumento de cuerdas

Voz 5 07:17 es un arpa de origen africano

Voz 6 07:19 eh que se llama en Bonnie coral porque es un híbrido entre el engorro ni la kora y bueno uno

Voz 1515 07:27 yo una duda es por desconocimiento que es en Gori

Voz 6 07:30 Cora en Goñi es un instrumento de ocho cuerdas con una escala Penta tónica tiene más cuerdas puede tener hasta veintiun cuerdas tiene otras notas se incluyen otras notas este es un híbrido porque yo primero empecé a estudiar en Money después cuando tenía una incógnita que no es éste era uno más simple ocho cuerdas bien africano con la calabaza bien tradicional africano y después bueno un un luthier M hizo este instrumento que me da más posibilidades tiene más notas Santos por tocar y además saliendo en la escala Penta tónica hay otras sonoridades sí bueno no os vais a llevar a otra dimensión durante los próximos minutos

Voz 1515 08:12 pero porque está dando unas cosas muy buenas pero también nos gusta nos gusta el robot nos encanta la fiesta ya que desde que también escucharlos Hombres G Diego

Voz 5 08:25 no hombre gen concreto no

Voz 5 09:09 catorce sesenta sesenta vamos al directo chicas vale yo creo que podíamos bajarlo del estudio relajarnos encender las ella se van a sentar en el suelo

Voz 1515 09:24 cuando justo como el Retiro bueno ahora mismo lo están escuchando pero es que después Midi Mirian también podrán verlo

Voz 1682 09:31 lo vamos a subir a la a la página web

Voz 1515 09:33 en Radio Madrid punto Es a las redes sociales exactamente y también lo van a poder ver en You Tube también qué bien qué bien entonces ambas dos vamos a decirlo así están sentadas en el suelo iban a tocar sus instrumentos es que la gente cuando pasean al lado de ellas cuando toquen en el Retiro debe alucinar a ver está ayudándoles nuestro compañero técnico Julio Hernández ultimando los preparativos hay Osaka os habéis tocado la mano por qué

Voz 5 09:59 como para desearos suerte un acto de comprometer a que bonito que no amamos

Voz 1515 10:06 bueno nunca habíamos tenido una actuación de este tipo de cosas y tal no sé si tan zen con instrumentos milenarios y chicas cuando queráis como se llama lo que vais a interpretar van Bazo

Voz 11 10:19 es una canción tradicional africana versionada por nosotros bueno vale

Voz 14 10:56 a mí

Voz 15 11:09 como tú

Voz 16 11:31 también

Voz 14 11:44 como Hornillo a ella ah

Voz 1515 12:53 vea lo después en en los vídeos que colgaremos a través de las redes sociales en Youtube en la web de Radio Madrid cuando la gente os ven directo con estos instrumentos tú explicabas me parece dificilísimo tocarlo que has tocado este que era como el que dio origen al Universo que explica bastante es como se llama donde aprendes a tocar esto que es como tocar el tronco de un árbol con todos largo que pues

Voz 1855 13:17 entre si finalmente tocar la rama de un árbol de hecho el instrumento en sí es el origen es que no lo hace no es un instrumento humano que fabricamos es fabrica la naturaleza los originales éste no vale pero los originales en los come es una rama que se comen las termitas por dentro el interior entonces los aborígenes dijeron Aimar son termitas artesanas términos

Voz 5 13:37 las tonás

Voz 1855 13:41 entonces bueno esto Otello ya te digo yo me lo encontré me lo encontré empecé a coincidir con gente que también lo tocaba también me enseñaron un poquito desde ahí me enganché me enganche del todo

Voz 1515 13:51 por eso decía cuando la gente va a pasear por el Retiro es encuentra con vosotras calcinado que es alucinante

Voz 10 13:58 hay gente que que le encanta y hay gente que le cuesta también no es es otro tipo de música no no es el tipo de música al que estamos acostumbrados para nosotras es como una música que tiene que ver más con algo esencial así como que bueno en la función de la música es es una función muy importante en la humanidad Easy nada no lo vemos como algo meramente musical porque tiene notas sino que tiene o no

Voz 1515 14:27 eso es lo que decía antes Carlos es una cuestión

Voz 10 14:30 una cosa hay terapéutica también trabajais con cuencos tibetanos

Voz 4 14:33 sí sí sí sí sí como no se seguís algunos artistas de cómo descubrí las canciones que ahora habéis hecho una versión buena donde se escucha en las radios habitualmente

Voz 10 14:44 esta canción puntualmente esta canción puntualmente me me la enseñó maestro argentino que estudió en África con maestros africanos pero nosotros tocamos de todo esto es una pequeña muestra y nosotros nosotras creamos nuestros propios temas también hacemos como versiones de algunos temas conocidos cambiándole las letras o sea realmente es como variopinto el repertorio oí el origen también es variopinto pero bueno es fundamentalmente como producto el encuentro en entre nosotras dos

Voz 11 15:18 si los mundos que traemos que temas conocidos haces versiones

Voz 5 15:22 con te hemos conocido versiones si atar tenemos que te mando un vídeo tenemos un una versión de Hit the road Jack es un tema muy viejo sí

Voz 10 15:33 lo que tiene una base que tiene un habla una base Llasera americana que en realidad el origen de eso es muy africano entonces por ejemplo la la escala Penta tónica de blues es muy amiga de Gone osea se puede tocar mucho porque pero bueno en realidad no es que el parece es que viene sea sal contra este es un instrumento muy antiguo también tiene muchas versiones y tiene muchas variantes la región de cuánto puede constar un instrumento de este tipo cuánto puede costar costar sí

Voz 1515 16:07 mira la verdad que pueden de precios puede ganar no no no te sabría decir exactamente pero lo que cuestas encontrado uno que sea bueno que que entonces era caro y alguien que lo construyan bueno éste puntualmente a mí me lo hizo un luthier

Voz 10 16:23 en Argentina y me yo

Voz 5 16:27 ahora el valor del peso argentino no sé si tiene bueno chicas que ha un placer tenerlos en el programa

Voz 1515 16:37 os vais ahora esto de vacaciones obtendremos en junio en Madrid quien quiera ir a veros donde puede hacerlo

Voz 11 16:47 y en Facebook también próximamente

Voz 4 17:46 el diecinueve de junio en el que hace verla

Voz 18 17:59 tan buena ya será muy buena igual igual

Voz 1515 18:07 campaña ahora Miriam pues son una rama

Voz 1682 18:10 José Roberto hoy también les acompaña Daniel Bethencourt son los tres venezolanos son reconocidos músicos en su país buceando en sus redes sus redes sociales dos mil diecisiete dos mil dieciocho son los años en los que cambian Valencia de Venezuela y Maracaibo por Madrid

Voz 18 18:28 los grandes fastos se cambian por la calle callado es su lugar para actuar llueva true negó haga calor hay están interpretando canciones españolas o internacionales buenos chicos qué tal bienvenido tal clásicos echáis de menos vuestra tierra o Madrid nos da tanto que hay poca morriña

Voz 19 18:44 pues por supuesto siempre siempre siempre está dando nuestro nuestra tierra obviamente algo bueno es un poco difícil no salir de tu país pero agradecí hicimos igual de estar acá hay poder compartir nuestro talento con con con esta gente

Voz 1515 18:59 está de nuestra ciudad

Voz 19 19:01 pues todo todo todo todo todo la comida bueno

Voz 20 19:05 a veces un poco a mí por ejemplo me me me pegó un poco

Voz 21 19:10 pero en la ciudad Maracaibo muy caliente entonces acá después de venir de cuarenta grados mínimos Hombra a este frío pues bastante pero pero ahí ahí nos acostumbramos

Voz 5 19:23 sí porque el mar porque el Manzanares poco por yo estoy en Madrid pues seis

Voz 19 19:31 bueno nada y obviamente la situación del país ya todas la conocemos pero decidí venir acá porque creo que tenía más oportunidades en esto de la música no como para expandir me a nivel puede ser internacional es como que pienso que Madrid es como la capital de Europa y Mundial pues puede ser no porque han sale muchos músicos hay muchos cantantes buenos de acá entonces nada por eso los pues en mi caso que decidí venir a Madrid

Voz 5 20:02 vais a tocar en directo pero antes vamos a hacer un recorrido para ver si aquel lugar Venice y cómo suena en directo en las calles poniendo ritmo a las calles de nuestra ciudad vale vale desde Caracas desde Maracaibo luego creo que has Valencia vale vale hay un Barcelona también me han dicho que vamos a hacer ese recorrido con el que mirar

Voz 1515 20:22 Soto ilustra a cada una de las bandas de músicos callejeros que semanalmente cada martes pasan por aquí estos son Ramadi José Roberto

Voz 1682 20:34 es una actuación de hace unos días encallado en la esquina de Nacional ambos músicos son venezolanos con gran reputación en su país este por ejemplo es amar

Voz 22 20:47 sí

Voz 1682 20:49 de la canción Yo te esperaré en la que colabora con otros músicos latinos y sin Estado ha aclarado que encanta en esta canción ya lo dice la letra postulado José Roberto sabía vivir en Malaka este vídeo de Instagram Se LB actuando en una sala de fiestas en diciembre de dos mil diecisiete y sino interpretando Caballo viejo con a Venezuela nace

Voz 25 21:33 Intel no no

Voz 1682 21:41 a ramal hijos a Roberto dos estrellas hispanas

Voz 26 21:54 eh

Voz 1515 21:57 qué tal es el público madrileño chicos cuando os ve tocando por las calles de Madrid te más textos que bueno Nos conocemos la mayoría

Voz 11 22:04 a ver quién responde de los tres

Voz 20 22:09 tocar en las calles de Madrid de Madrid es una locura Parking te encuentras de todo te encuentras aquí la gente es muy apasionada con la música

Voz 1515 22:19 aquí es hombre no creo que vengáis de un sitio especialmente frío vosotros tampoco eh

Voz 20 22:24 mira aquí en cuanto te escuchan tocar en cuanto suenan los instrumentos ya la gente Tea te interactúa mucho contigo y te encuentras de todo acá nosotros en la calle Preciados tenemos un amigo que no sé no recuerdo cómo se llama cada vez que tocamos bien el señor el baila siempre cuando nosotros tocamos gracias a él reunimos muchísimo público así como hay muchísimo la gente siempre están las despedidas de soltero que te animan te te en también el escenario en una fiesta mira lo que más nos gusta son esa esas personas mayores que que disfrutan tanto lo que estaba haciendo sabes igual los turistas frutal persona de Asia cómo disfrutan los géneros latinos que hacemos es una locura sabe y es alto

Voz 1515 23:09 es carne de cámara de chino

Voz 20 23:11 de ellos responden muy bien a los temas de de Bruno Mars que hacemos no sé porqué el tienen esa afinidad con el con el con ese Rey americano que les encanta demasiado y sal son amos y enseguida cerca a las personas que tienen una una porque está

Voz 1515 23:28 Madrid punto de encuentro de muchas culturas

Voz 20 23:30 totalmente manos que tocan en las calles del centro de Madrid

Voz 1515 23:33 sí son radiografía dos para las cámaras de chinos que no turista

Voz 5 23:38 sí sí es total

Voz 4 23:41 gente que doy fe que tienen mucho público veo pues muchos días en la calle Preciados me choca también que que verdad

Voz 8 23:49 suena por los motivos bueno pues pop buscaron nada mejor vida o otra vida en el mundo

Voz 4 23:55 musical pero siempre tenéis presente la bandera de Venezuela Crivillé por ahí siempre van Trini la bandera ya sabes que nosotros tenemos una relación con un poco más complicada pero nosotros lo tiene clarísima

Voz 20 24:05 sí sí no no totalmente creo que sea no puede quedar a la guitarra se puede quedar José pero la bandera no puede faltar algo que está ahí presentes no no y no

Voz 1515 24:13 distraido al estudio creo que por ahí

Voz 20 24:15 tú sabes si yo no creo que a veces se queda en plenos y ciertamente es como el ancla sabes que tenemos nosotros allí para primero para sentirnos en casa para representar no que somos nosotros para no olvidar de dónde venimos para que las por aquí muchos venezolanos en la Calle Nos gusta ese roce que hay entre lo entre los venezolanos cuando los mira eso llanto es alegría felicidad paramos la música sino abrazan que son tantas cosas sabes extenso que intentó sí sí mira tocar en la calle es un cuento que no te imaginas la intensidad esa mira nosotros como aquí venimos de grande tarimas en Venezuela este hablando desde la humildad me refiero a estos hemos hecho bastantes trabajos musicales allá pero no se asemeja a lo que pasa es que en la calle ni siquiera hace parece sabes es un trato muy directo con el público lo que recibes el público muy pocas veces lo a recibir en un escenario es una es algo increíble

Voz 1515 25:10 ha participado quién ha participado el musical de Mecano tú claro pero es vecino explicaba él en Maracaibo explicaba él lo de que venís de grandes tarimas de grandes escenarios no que habéis trabajado allí en Venezuela

Voz 19 25:22 sí bueno trabajéis aquí en Madrid en la calle

Voz 1515 25:25 porque las sensaciones mucho más intensa con con

Voz 19 25:28 bueno de hecho en estos días estamos tocando y se acercó una señora venezolana dice por favor un tema de Venezuela por favor por favor venezolano

Voz 11 25:38 se ha puesto a llorar y bueno

Voz 19 25:42 me apunté a nuestro también no no nos afecta no pero no muy bonito igual porque esa conexión pues que tenemos con con las personas

Voz 1515 25:50 en Venezuela el nunca toca estéis en la calle nunca

Voz 19 25:52 no no se puede lamentablemente no se puede lamentablemente no se puede inseguridad etcétera etcétera

Voz 1515 25:57 no vamos a la actuación en directo dónde vais a estar luego por la tarde en Preciados cuando para que la gente

Voz 19 26:02 es muy probable sí sí a qué hora donde a partir de la así

Voz 1515 26:05 a partir de las cinco los oyentes que ahora mismo nos están escuchando y les apetezca bueno Rioyo ya conocía el que no que se acerque a partir de que parte de Preciados

Voz 19 26:14 pues venga

Voz 5 26:16 lo recorran

Voz 19 26:19 acerca de sol pero hay veces que están a las estamos también la Gran Vía apreciado callado

Voz 1515 26:25 qué vais a tocar

Voz 19 26:26 me vais a tocar qué canción de todo lo digo ahora ahora vamos

Voz 20 26:30 S M este es uno de los que más éxito tienen si gusta muchísimo este tema mucho obviamente es un clásico no pero pero si gusta mucho

Voz 19 26:39 Moha niños a adulto a todo el mundo les gustan este tema sí pero no ser la versión en esto

Voz 4 26:44 año o en italiano de de Adriano Celentano

Voz 19 26:48 la conozco pero no hasta ahora pero todavía no las cosas

Voz 1515 26:51 cada cuando queráis

Voz 11 26:55 sí

Voz 3 27:17 a mí no a mí a mí se da man Chuck Close a boca a

Voz 26 29:11 ah

Voz 1515 29:12 a mí me da

Voz 29 29:32 va a mí

Voz 1515 29:47 bueno escucharlo dentro de un ratito Mirian lo sabía las redes sociales a Youtube a Radio Madrid punto Es a las redes en Madrid en Facebook y en Twitter también podrán disfrutar de estos chicos que quieren verles

Voz 1682 29:59 en persona en carne viva

Voz 1515 30:01 de Rafael lo que quieren verles a partir de las cinco de la tarde les tendremos hoy en la calle Preciados chicos no era buena ahí entramos en la final de son amarillos que no tengo voto del jurado son ellos un beso

Voz 19 30:16 ves a ustedes muchas gracias gracias oye ante ese

Voz 1515 30:18 Carlos Rioyo la versión de Adriano Celentano

Voz 4 30:21 bueno Adriano Celentano tiene dos tiene una en castellano e italiano

Voz 1515 30:26 es esta

Voz 30 30:28 eh a él

Voz 31 30:31 no

Voz 26 30:33 bueno

Voz 1515 30:34 el equipo has visto Fermín Agustí te ha escuchado echó vamos a es un crack es el mejor

Voz 1682 30:40 vamos a