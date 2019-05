"No podemos mover uno de los pies del centro"

No hay resultados

Voz 0027 00:00 pero antes nueve y veinticuatro Pablo Montesinos buenos días qué tal muy buenos días a todos estáis diputado electo del PP por Málaga como está usted porque es en política está siendo un poco agrio

Voz 1 00:11 bueno pues evidentemente tú lo decías anteriormente los resultados electorales a nivel nacional en la provincia de Málaga fueron unos buenos resultados electorales lo primero es hacer un diagnóstico certero de la realidad y los resultados como digo fueron malos fueron muy malas en consecuencia ahora lo que toca es hacer autocrítica yo creo que ayer empezar a hacer es autocrítica tan necesaria que yo también la tengo que hacer en primera persona como digo porque los resultados en la provincia de Málaga no fueran Málaga no fueron buenos y a partir de ahora a trabajar para recuperar la ilusión el votante ciento derecha en ello estamos ya con Pablo Casado al frente cómo hacerlo

Voz 0027 00:54 porque el objetivo es que todo eh

Voz 1 00:57 el votante de centro derecha vuelve al Partido Popular como hacerlo presentando un proyecto de presidente futuro ilusionante explicando cómo el Partido Popular es un partido tras prestar trasversal abierto durante el que cabemos todos como digo con Pablo Casado al frente yo creo que ya está pero sí señor

Voz 0027 01:15 decía usted lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico cuál es su diagnóstico el de Pablo Montesinos

Voz 1 01:20 pues el diagnóstico que fueron cuando se de el pasado domingo unos malos resultados por qué porque evidentemente Ramos Nos equivocamos al explicar el proyecto del presente futuro del Partido Popular ha recuperaría conseguirle son del votante de centro derecha cuando yo di el paso a la política hace ya algunas semanas yo dije al claro que lo hacía porque consideraba que el Partido Popular ese proyecto moderado basado en la libertad y que además tiene el mejor programa económico otro serie de banderas basadas en la libertad materia en Italia ileso

Voz 0027 02:00 pero si lo es porque claro por si todos estos dirigentes usted ahora también dice que dio el paso porque el PP es el partido moderado todos estos dirigentes usted incluido durante la campaña cuando veían que de moderado ahí no había nada en el mensaje que está trasladando porque no dijeron hoy esto no es el mensaje PP con esto no vamos a ninguna parte

Voz 1 02:16 bueno yo durante la campaña electoral repetimos a veces porque diez exalta la política ir errar lo hice porque creo que el Partido Popular es un partido transversal abierto en el que cabemos absolutamente todos era mi diagnóstico antes es mi diagnóstica ahora tal vez se explicó mal que es el Partido Popular y los resultados están ahí Isabel evidentes ya en campaña electoral en todo caso ha escuchado a Pablo Casado un mil veces y era la frase que yo también repetía en los actos electorales que cuando Casado por ejemplo terminaba las mítines siempre decía voy a gobernar para todos absolutamente para todos sin sectarismos incluso para aquellos que me insultan y siempre hablada de ese partido en el que había diferentes opiniones y ahí estaba yo representada por el Partido Popular por Málaga ya ahora lo voy a estar en el Congreso de los diputados que tal vez opine seguramente opino diferente en algunas cosas con respecto a otros candidatos pero con unas ideas y unos principios claros que es lo importante que no llegamos a conseguir que el votante se acercara a nosotros que no logramos ilusionar a todo el centro derecha eso es evidente a partir de ahí lo importante es hacer un diagnóstico claro hacer autocrítica corregir aquello que haya que corregir y levantarnos yo creo que ayer ya Pablo Casado y al Partido Popular dimos el primer paso para levantarnos para recuperar la ilusión del vacantes

Voz 0027 03:43 llamando ultraderecha a Vox qué credibilidad tiene un proyecto político que se llama ahora ultraderecha a Vox cuando hace cuatro días la estaba ofreciendo ministerios

Voz 1 03:52 bueno yo creo que es evidente que el Partido Popular Ibooks son diferentes son formaciones distintas yo hablaba desde el proyecto del Partido Popular es que el PP tiene un proyecto tiene un compromiso con sus electores y ahí está el programa electoral pero por ejemplo de cara a las municipales a las autonómicas que vienen ahora a la vuelta de la esquina en las elecciones de mayo como el ejemplo que Málaga balares ejemplo de gestión de buen gobierno del Partido Popular se pone como ejemplo en toda España es un hombre

Voz 0027 04:24 que soy ciudadanos chinos

Voz 1 04:27 si no hablo de Málaga de la ciudad de Málaga Francisco de la Torre el modelo de Málaga lo quieren copiar muchas ciudades de España y eso es lo que tenemos a partir de ahora que explicar a todos los votantes el buen gobierno del Partido Popular la buena gestión ir recordar una y mil veces que este es un partido en el que cabemos absolutamente todos es verdad que siguió entre la política es porque me lo creí porque creo en ese partido transversal y abiertos en el que teniendo claro unos principios muy claros son los principios en los que todos debemos identificarnos a partir hay una diversidad y una pluralidad sino no estaría yo hoy aquí dando la cara ante los oyentes de la Cadena SER

Voz 0027 05:09 decía anoche Isabel García Tejerina hemos aprendido de esta que con Vox ni a la vuelta de la esquina esto cómo se traduce en seguir gobernando en Andalucía gracias al apoyo parlamentario

Voz 1 05:19 bueno es que yo creo que la fórmula andaluza está dando buenos resultados lo digo sinceramente hoy en Andalucía se abren más quirófanos quirófanos que antes estaban cerrados se han sacado de los cajones una serie de personas que estaban ocultas en las listas de espera y eso se ha hecho con Juan Manuel Moreno al frente de la Junta de Andalucía están bajando los impuestos se ha acabado con el impuesto de Donaciones Sucesiones y la fórmula andaluza que seguramente podrá mejorar en algunos aspectos pero la fórmula andaluza está funcionando perfectamente y a las pruebas me remito pregunto esté en Andalucía en la calle si consideran que no está funcionando la Junta de Andalucía yo creo que la inmensa mayoría de los andaluces debida que sí

Voz 0027 06:03 el primer examen que han tenido los andaluces o el Partido Popular que gobierna Andalucía la verdad es que ha sido bastante fiasco

Voz 1 06:11 bueno es verdad que los resultados en las elecciones andaluzas el verdadero los resultados en Andalucía en las elecciones generales han sido humanas en la provincia de Málaga a Malagón malos se lo a por eso tenemos que hacer autocrítica si yo el primero pero ayer Juan Manuel Moreno el presidente de la Junta de Andalucía lanzó dos mensajes muy claros uno El mensaje de apoyo a Pablo Casado y el segundo no podemos mover uno de los pies del centro ya para pierda ahí intentar abarcar todo el espectro de centro derecha para volver a recuperar la ilusión del votante ya estoy completamente de acuerdo con el Señor Montesinos

Voz 0027 06:52 Aznar porque en campaña Lyons muy activo pero no ha abierto la boca desde el derrumbe

Voz 1 06:56 pues es José María Aznar yo creo que sigue siendo el Partido Popular como también lo haría que Rajoy ha sido expresidentes del Gobierno con un balance de gestión accionar y sigue dirigiendo a la Fundación la Fundación FAES que sigue ya no vinculada formalmente al Partido Popular pero es evidente que tiene una relación con el partido yo estoy absolutamente seguro que va a seguir ayudando al Partido Popular yo creo que bueno

Voz 0027 07:24 no he echado de su mensaje de apoyo a casa en estos días duros

Voz 1 07:27 creo que todos debemos ayudar al Partido Popular porque todo suma todo lo que sea ensanchar agrandar el Partido Popular suma así desde luego no se puede dejar de lado a dos ex presidentes del Gobierno de España hasta área Rajoy carnets como está casado

Voz 0027 07:45 ha podido hablar con él estos días

Voz 1 07:48 pues Casado ya está pensando en la remontada Casado ha hecho lo la autocrítica que tenía que hacer y a mí me parece muy positivo Casado ha dado la cara ante los medios de comunicación cosa me parece muy positivo y una vez se ha hecho un diagnóstico certero una vez se ha hecho en la autocrítica necesaria el objetivo es recuperar la ilusión del votante de centro derecha en ese trabajo está evidentemente los resultados han sido muy malos Él mismo lo ha reconocido pero insisto Pablo Casado en la campaña electoral objetivo es gobernar para todos a mí cuando dio dar este salto a la política lo que me dijo claramente es que quería Partido Popular abierto y transversal hemos fallado en el mensaje esto es evidente y ahora salida por todas para recuperar esa ilusión