A vivir Madrid | Las madres cuentistas del Pinar

Voz 2 00:12 mañana domingo se celebra el Día de la Madre y hoy queremos contar la historia de siete ella son Cruz Greco Maite Marta Marisa Noemí y Mercedes

Voz 2 00:24 llevan a sus hijos en el colegio Pinar de San José al creció como único en Carabanchel Alto y hace siete años una días propuso que que se juntaran para contar cuentos el punto encuentra la Biblioteca de del Colegio de esa unión nació todo un fenómeno con nombre artístico ellas son las madres cuentistas del Pinar y esta mañana nos acompañan tres de ellas aquí en el estudio que tiemble Beyoncé Mercedes Ortiz qué tal buenos días juego la buenos días qué tal muy bien Maite buenos días hola buenos días y Noemí Arellano uno M cómo estás buenos días y muy bien bueno decía que tiemble Beyoncé porque un escenario sois imparciales verdad bueno ahí estamos intentándolo llevarnos al comienzo de todo es decir quiénes la fundadora que es una mujer que funda este grupo las madres cuentistas del Pinar quiénes

Voz 1320 01:14 pues era una mujer que se llamaba Marisa que ahora no está en el grupo porque bueno pues el niño creció salió del colegio y se fueron al campo a desconectar pero nos hemos quedado todas las demás así que bueno somos un poquito fundadoras a todos

Voz 3 01:32 la biblioteca el colegio antes avanzado poquito Maite como eran vuestra reuniones es decir como se definió a vuestro grupo cómo cómo definir lo que hacéis pues en un principio en nuestro objetivo no era exactamente contar cuentos la convocatoria fue una convocatoria abierta a madres y padres que les en los cuentos entonces era un poco compartir esa ilusión por los cuentos formarnos un poquito porque está esta amiga Marisa sí que tenía más experiencia como cuentacuentos sí tenía mucha formación muy compartió con nosotros pues todo lo que ya sabía sobre cuentos y bueno pues nosotros nos ilusionó empezamos a sentir ese donde Cillo dentro ya querer compartirlo

Voz 3 02:18 con el con el resto de familias Si en determinados momentos ya era algo habitual en el cole hay lo que pasa es que nos parecía un poco pretencioso llamarnos cuenta cuentos entonces dijimos que nosotros éramos madres cuentistas entonces estaba unos decían que es que si le echábamos cuento pero es que nosotros nos encantó el nombre gente no es identificamos mucho más madres que

Voz 1751 02:46 es malabares porque te has pertenece y bueno a diferentes profesiones con jornadas muy largas verdad supongo que Merce que que esto os ha servido también de revulsivo no para luchar contra la rutina para demostrarles que podéis hacer otras cosas verdad totalmente yo creo que para nosotras

Voz 4 03:03 las esto es Un un impulso porque nos encanta ir lo que tu dices sales de la rutina es amigas es una Reunión de amigas que hacemos algo más que estar en casa limpiar los hijos el trabajo es algo maravilloso la verdad que que no

Voz 3 03:21 hasta mucho y no lo pasamos supervisan la verdad estás que te dice no yo es que no tengo tiempo para hacer nada de dónde sacáis Noemí vosotras el tiempo de dónde lo sacáis pues eh

Voz 1320 03:31 te lo sacamos de las ganas de hacer las cosas y yo creo que que no tenemos tiempo real y hacemos malabares pero tenemos mucha ilusión entonces no a qué te dedicas yo soy enfermera y trabajo en un centro de investigación y si tengo mi jornada laboral tengo dos hijos tengo mi casa pues todas las cosas las obligaciones pero aparte bueno pues tenemos esa vena también artística y creativa que que nos encanta sacar aparte de estar en la junta directiva de de lampa Polley de hacer muchas cosas no yo creo que cuando te metes a hacer proyectos bonitos te entra ya un gusanillo y una adrenalina que es imparable

Voz 1751 04:14 el proyecto es de las que quiero que hablemos porque yo conocí la semana pasada a través de de la fiesta de libro que se celebra en en Carabanchel Alto y entonces de la asociación de vecinos celo el secretario me hablaba de vosotras es decías que es el cuarto año que que participan aquí en esta en esta fiesta de del libro exactamente qué es lo que hacéis recupera es la tradición oral a después la reinventa es de alguna manera Maite

Voz 3 04:40 que hay veces que que cada una cuenta un cuento siempre hay un hilo conductor siempre hay un tránsito de una a otra y una introducción que pues le da una unidad a la a la contada de ese de ese día hay veces que hay un tema central y otras veces que son cuentos que nos hacen vibrar a cada una entonces bueno cuentos escritos ya sí

Voz 1320 05:05 norma alguna modificación lo que hacemos es normalmente hacer un hilo conductor entre todos ellos y montar una historia alrededor de de ellos a escoger los cuentos según la historia que contemos

Voz 3 05:18 la primera vez que realmente hemos cambiado un poco de formato ha sido esta que compartimos con la asociación de vecinos porque era un homenaje a Machado si realmente lo que hemos hecho han sido recuperar a las mujeres de la Generación del veintisiete que son las grandes olvidadas general a la mujer es la gran olvidada en los libros de texto y el Estonia en general entonces queríamos recuperar a las sin sombrero Nos sentimos muy orgullosas y a partir de ahí cada una representamos a una tomamos su papel igual y Maite yo fui Margarita Mayo it

Voz 1320 05:56 yo yo era Clara Campoamor muy a punto con el día que nos tocó el domingo viví Itu en tu caso Merce quién eres y María Teresa

Voz 1751 06:05 Jon Goñi sea mujeres potentes mujeres fuertes mujeres que que han pasado a la historia que vuestros ahora recupera es con con este proyecto no que quería Hayes a finales de mil ochocientos principios de de mil novecientos os metáis en la piel como decimos de mujeres que han sido invisibles y para la historia el hecho de de recuperar esa tradición oral me gustaría que encontrarse los oyentes cuando se lo contaste a vuestros hijos que has contaron es decir que cuentos recordáis que os contaban a vosotras cuando cuando eran pequeñas quiénes

Voz 1320 06:38 si nosotras éramos niñas que escuchábamos muchos cuentos nuestros padres nos contaban los cuentos siempre han vivido dentro de nosotras y cuando hemos tenido hijos hemos retomado bueno hemos seguido contando cuentos el nuestros hijos muy importantes en todo este proyecto porque desde que tenían tres años algunos de las cuentistas desde que estaban embarazadas han seguido estos siete años nuestro camino entonces forman parte del del proyecto ya ya están integrados a veces le en ellos también entonces es una manera muy visible de de que sus compañeros en el colegio también pues vean esas lecturas oigan esos cuentos no hay siempre cuando uno mira aún igual y en este caso los niños no a otro niño que bueno pues está ahí contando o está participando de alguna manera eso siempre

Voz 1751 07:32 siembra no a preguntas un grupo cerrado es hoy siete de las fundadoras y me pregunto en todo este tiempo no se ha unido ningún padre

Voz 3 07:42 no hemos hecho una convocatoria expresa bueno más de una convocatoria expresa porque nos dijeron que por qué el nombre de madres madres cuentistas que si no nos parecía un nombre sexista y les dijimos que no quede respondía sencillamente a la realidad que hasta ese momento éramos sólo madres pero que en cuanto se incorporará el primer padre le cambiamos el nombre sin ningún problema hacen

Voz 1751 08:04 con un llamamiento padres de Carabanchel Alto

Voz 2 08:07 los padres y madres de Carabanchel Alto llamando bueno soy aquí en la radio vais hacer vais a leer un cuento que forma parte de del libro Cuentos para entender el mundo de

Voz 1751 08:17 el escritor Eloy Moreno que ha llegado a más de dos mil hogares he colegios institutos así que os vamos a escuchar vamos a

Voz 1320 08:26 la a leer el cuento y luego también contaremos con con la música

Voz 1751 08:32 vamos a escuchar a Mercedes Ortiz a Mayte Bona arder a Noemí Arellano ellas son las madres cuentistas del Pilar el cuento es la distancia al corazón

Voz 5 08:41 mama por Cáritas

Voz 0529 08:43 la gente cuando se enfada

Voz 6 08:45 bueno en realidad hay muchos motivos

Voz 3 08:48 que pierde la calma porque no saben cómo controlarse pero sobre todo se gritan porque se alejan como no entiendo eso de que se alejan y al que le gritas lo tienes al lado si es verdad sus cuerpos están al lado uno del otro pero esos corazones en ese momento están lejos y cuando más enfadados estén más distancia abren sus corazones por eso necesitarán gritar Se cada vez más fuerte vaya pero también puede ocurrir lo contrario lo contrario sí claro si te fijas cuando dos personas están enamoradas cuando se quieren normalmente se hablan de una forma muy suave porque en este caso en sus corazones están muy cerca la distancia entre ellos es muy pequeño

Voz 1320 09:36 ay mamá por eso hay que tener cuidado verdad cuando discutimos con alguien sí

Voz 3 09:44 no hay que dejar crecer la ira pues puede llegar un momento en que la distancia entre los corazones sea tan grande que no haya

Voz 1751 09:51 forma devolver Mercedes Ortiz Maite buenas del Noemí Arellano las tres en el estudio este cuento leído a dos voces pero es que nos falta una voz que ese la voz de Merce que que esta mañana nos quiere regalar un poema un poema muy especial de Antonio Machado Un poema para Leonor buena sí

Voz 7 10:12 es cuando falleció Leonor antaño se quedó muy triste y le dedicó un montón de poemas es que este puesto mucho entonces es el que el que elegí para les dura el que he traído hoy para de hecho en

Voz 0529 10:25 estuvisteis en ese homenaje no en la lista de libro de Carabanchel Alto que se homenajeaba la figura de Antonio Machado

Voz 1751 10:32 pues Merce cuando quieras te escuchamos pero es que no está sola porque ha venido alguien quiero que me digáis quién es quién es Moncho

Voz 1320 10:39 pues Moncho es un ser maravilloso es un músico un cantautor excelente además de gran persona amigo y bueno ha tenido el el domingo pasado estuvo con nosotros acompañándonos también en en el proyecto que hicimos con la asociación de vecinos a los que damos las gracias desde aquí y que nada bueno pues maravilloso

Voz 2 11:04 Moncho es el quinto beatle para nosotros es más que el quinto más que el quinto Moncho

Voz 1751 11:11 la guitarra con la voz de Merce poema para Leonor madres cuentistas del Pinar grupo de madres que que se han reunido para recuperar la tradición oral para recuperar la la importancia saber contar cuentos que tuvieron como punto de encuentro ese colegio público el colegio Pinar de San José en Carabanchel a la guitarra Moncho en la voz Mercè poema para Leonor

Voz 0805 11:44 suponiendo que tú me llevabas pero una blanca vereda en medio del campo verde hacia el azul de las sierras hacia los montes azules una mañana serena sentí tu mano en la mía tu mano de compañera tuvo de niña en mi oído como una campana nueva como una campana virgen y un algo de primavera eran tu voz y tu mano en sueños tan

Voz 9 12:08 verdaderas vive en esperanza

Voz 0805 12:12 quién sabe lo que se traga la tierra

Voz 1751 12:16 enfermeras profesoras de distintas profes

Voz 0529 12:20 tienes un grupo de madres hace unos años se Fomento se reunió en el colegio para llevar esta traición oral a sus hijos y esta mañana que con nosotras muchísimas gracias no aerolíneas queríamos darle las gracias al equipo directivo de el colegio público Pinar de San José a la junta directiva de la asociación de padres y madres porque realmente son los que los apoyan todas las propuestas miles hacemos el tener esas puertas abiertas igual que la puerta abierta al barrio mediante la asociación de vecinos pues para nosotras es maravilloso

Voz 1320 12:59 hoy no podríamos hacerlo sin ellos

Voz 0529 13:01 esa muchas gracias Single Ladies Maite donar del gracias gracias de mi Arellano quiero felicitarlos a las tres con el día de la madre

Voz 10 13:12 Moncho placer

