Alicia: "Me contratan por seis meses. Sé que tiene fecha de caducidad pero estoy ilusionada"

Voz 1

00:00

Mayor noticia tengo cincuenta y cuatro años después de presentar el paro encontrado contrato de seis meses en el Reina Sofía que empezaré el dieciséis de mayo la de noviembre yo estoy muy ilusionada con muchas ganas de empezar septiembre y bueno pues eso en dos mil diecisiete dos cursos de la Agencia para el Empleo bueno pues es decir siempre sirve para aprender para formar T pero no es un sueldo entonces claro Tchité menos en dependencia económica ya tienes una edad es que yo creo que las empresas lo que queda joven en gente joven Mi no sé con tres idiomas carnet de conducir Masters a ellos no tiene una experiencia que tenemos los demás pero claro tiene los ojos y me han salido esto que son seis meses que se que eso es un trabajo con con fecha de caducidad que los fenómeno pero bueno esperado mucho para que llegue dar algo así hizo que aunque se que que es poco tiempo tengo ganas de volver del rezar me no sé de romper un poco la rutina de cero en alusión no sé estoy estoy contenta