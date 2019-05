Flash deportes SER de las 14:30 (01/05/2019)

Voz 0419

00:57

veremos qué pasa hoy en el Camp Nou pero ayer la Champions nos dejó ya el primer resultado con victoria de la has el equipo lo volvió hacer impuso fuera de casa Tony dejan cero Ajax uno el único gol del partido fue de pan de Peck llegó tras una gran jugada del equipo ya al margen de la Champions en Getafe haya enfado Competición sanciona al técnico azulón con dos partidos tras su expulsión en Anoeta por lo que por Dallas no estará en el banquillo del Coliseum esta jornada ante el Girona ni tampoco en el Camp Nou la semana que viene el Getafe ha presentado un recurso que el comité ha desestimado alegando que nos aportan pruebas capaces de desvirtuar la presunción de veracidad de la Herta advirtió al pueblo que el técnico no podrá estar en el banquillo dando órdenes a los suyos hasta la última jornada que será en el Coliseum y ante el Villarreal fuera del fútbol vamos con el baloncesto acaba de terminar el Movi Star Estudiantes Unicaja derrota para los locales ligera ventaja en el marcador para los visitantes el partido acababa con Movistar Estudiantes setenta y dos Unicaja ochenta y para cerrar vamos con Al de turismo porque el TAS apoya a la Federación Internacional de Atletismo y obliga al atleta Caster Semenya a reducir sus niveles de testosterona si quiere seguir compitiendo en su categoría de momento es todo