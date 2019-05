Así han contado en La Ventana Javier Herráez, Aitor Hernández y Carles Francino el ingreso hospitalario de Casillas

Javier Herráez buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes ya ha pasado con Iker Casillas bueno pues ha sentido indispuesto está en Oporto esté ingresado con un problema cardíaco e desconocemos el alcance esperemos que no sea gran cosa pero el susto si ha sido morrocotudo ir ahora a Iker está en un hospital en en Oporto así que eh dos pendiente del portero del Oporto que fuera del Real Madrid en la sección española se ha sentido indispuesto pero no sé el grado esperemos que sea poca cosa y que pronto Iker vuelva a los terrenos de juego evidentemente a la vía normal

a ver os cuento en la cuestión es que ha sufrido un infarto del miocardio mientras entrenaba con el equipo esta tarde tras ser hospitalizados y le realizó un cateterismo y cuentas fuentes hospitalarias indican que se encuentra fuera de peligro pero no obstante los medios portugueses ya adelantan que que no volverá a participar en partidos durante el resto de la temporada ten en cuenta que el portero tiene treinta y siete años ir aunque acaba de renovar con el Oporto ya ha indicado que quiere quedarse solo hasta concluir su carrera Hilla ha afirmado en varias ocasiones que planea retirarse a los cuarenta años

bueno lo que pasa es que con esta noticia Javier en fin no adelantar acontecimientos no pero una persona un deportista de élite de este nivel y con esta trayectoria que tenga un susto morrocotudo no sé si posiblemente fuerce a replantear idea eh

iguales sobre todo un poquito o Carlas hay que tener paciencia está todo súper avanzado y hoy en día es que eso no es casi nada os llamo que vamos a ver el grado de haber un infarto ninguna broma no no ninguna de te veinte sí sí y además puedo hablar de ello pero hay que decir que afortunadamente no hay que ver el grado que tenga evidentemente de de de esperemos que no sea mucha cosa pero bueno evidentemente lo lo primero es que la persona Iker Casillas y el segundo evidentemente si puede no volver a jugar pero bueno su carrera deportiva ya está hecha evidentemente lo que importa es la persona Iker ojalá como lo decía otro compañero desde desde Oporto pues sea eso que pronto le veamos ya en en la calle al propio de Casillas