Tamara Falcó canta 'El Vals del obrero' de Ska-P por el Día Internacional del Trabajador

Voz 1 00:00 la patria una marca rojos y azules españoles es blanco y entonces sí Balbino por eso es el más caro la mayoría de pañoleta donde el Partido Popular aún no lo sabe tu problema no soy yo

Voz 2 00:23 hasta mí

Voz 3 00:30 a ver

Voz 1606 00:34 ya

Voz 4 00:42 es un empate técnico en votos que sí

Voz 1510 00:45 Joan claramente a ciudadanas como los líderes de la oposición

Voz 5 00:47 pues yo lo suelto la la hay yo no me la pela

Voz 1887 00:54 esta frase la podremos aplicar a un montón de situaciones pone Martínez buenas tardes si cuela cuela sino me la pela Especialistas secundarios Sheila Blanco buenas tardes Iñaki de la Torre

Voz 1606 01:07 Marta del Vado Hello

Voz 1887 01:10 a lo estoy sola vaya estamos todos

Voz 6 01:15 estamos todos hoy el acuerdo no hoy hay tres noticias

Voz 0230 01:20 tres aquí por encima de aquellos hechos que son de mera coyuntura nos hablan de la dureza del día a día de la dificultad del día a día hay tres noticias la primera un hombre hace la carrera de la Maratón de Londres disfrazado de Big Ben porque quiere batir el récord de categoría disfraz sirven pero llegó tarde

Voz 1315 01:39 no solamente llegó tarde sino que en la meta tuvieron que ayudarle porque su disfraz era demasiado alto para pasar por el arco de meta chocaba

Voz 7 01:47 socava no pasaba por el alcohol meta puede ser más patético Sí Se Puede Laso

Voz 0230 01:54 cuando noticia importante de hoy han golpeado a un hombre por hacer spoiler de Los Vengadores

Voz 1510 01:58 ha sido junto con y aunque la veracidad de la noticia

Voz 1315 02:01 es un poco discutible el relato dice que a la salida del cine un hombre comenzó a gritar sobre la película que acababa de ver que algunos de los que hacían cola pues le dieron una paliza

Voz 0230 02:10 a ver si si no es verdad está bien inventado la tercera noticia política polémica en Lugo por la campaña electoral a favor de dos

Voz 1315 02:16 extraterrestres se colgaron carteles cerca de colegios electorales pidiendo el voto para Cannes ICO dos que son los dos extraterrestres de Los Simpson la polémica es que había indirecta Un cartelera rojo y el otro azul y en los dos había mensajes negativos por lo que se sospecha que pudiera ser campaña ilegal del partido que no ve rojos ni azules sólo de eso

Voz 7 02:40 el está entre noticias son las claves

Voz 0230 02:42 pues para pasar este miércoles que es primero de Mayo como todo el mundo sabe es el día del año de hacer caso los sindicatos hay un follón importante ayer en Venezuela y al final el follón de Venezuela estos follones los paga más débil en este caso lo ha pagado la mesa de Nicolás Maduro atentos al manotazo que se lleva la mesa señor José

Voz 9 03:01 a falta intrépida

Voz 0230 03:05 otro dato importante son las cinco oí diez de la tarde las al menos en Canarias destinar a día sí Pablo Casado todavía no ha cambiado de opinión respecto de lo que dijo ayer de momento está estable

Voz 10 03:17 este

Voz 11 03:23 a esta hora

Voz 1606 03:24 muy bien siempre estamos con la estabilidad de Casado un gran concepto que queda resumido en un tuit corto y conciso de Foucault

Voz 12 03:32 céntrate Casado

Voz 1606 03:36 vamos ahora con un Twitter conversaciones padres e hijos que son siempre muy educativos Éste es de pelícano manos

Voz 12 03:41 el Papa entre tantas mujeres como sobre cuál es la mujer de mi vida

Voz 13 03:45 en ella te lo dirá

Voz 1606 03:48 en que forma de conjugar dos siglos más bonita ha tenido a veces Daria me concede este reggaetón querida y luego la gente tiene muy mala leche con lo del posible hundimiento del PP un ejemplo lo pone Mc Enroe

Voz 12 04:01 alguien se viene a robar cobre a Génova

Voz 1606 04:05 y acabamos con las baterías hay gente que sólo tiene una cosa en la cabeza el forma Lito es uno de ellos

Voz 6 04:10 José Luis tú sabías montar una mesilla

Voz 12 04:13 depende es salvaje

Voz 6 04:15 sí

Voz 14 04:18 remontar bando además sí bueno tiene varias adicción bien

Voz 0788 04:23 no sé

Voz 9 04:50 no

Voz 7 04:52 os acordáis de la frase de la noche de la victoria socialista es la de que coreaban los simpatizantes bien todo esto a continuación pues vamos a ver ahora una frase mal aplaudida

Voz 0230 05:05 por qué es el secretario general de UGT Pepe Álvarez que se refiere estos gritos de la noche de la de la noche del domingo pasado Con revelan a Barberá hace la frase El sigla frase hace una frase completa dice con Rivera no dice nunca Casado tampoco

Voz 0788 05:19 ah

Voz 0230 05:20 y añade con Vox ni a tomar una cerveza frase que pide aplausos ante más pero el vais a escucharlo ahora no se materializó

Voz 0684 05:29 efectivamente con Rivera no con Pablo Casado no Icomos y a tomar una cerveza compañeros y compañeras le el éxito damos un gobierno de izquierdas

Voz 7 05:45 así como otra cosa

Voz 0230 05:49 esto siempre con estos mítines siempre es muy fácil acordarse de los discursos de La vida de Brian es cuando la gente del fondo ha dicho no sé si tiene claro es que el secretario general de Comisiones Obreras Unai Sordo habla de corregir ojo corregir no derogar la reforma laboral

Voz 7 06:08 hay que corregirlas

Voz 16 06:09 la reforma laboral más temprano que tarde

Voz 0230 06:12 la reforma laboral es uno de los temas que pueden enfrentar a PSOE y Unidas Podemos el PSOE no la derogó Unidas Podemos exigiría su derogación sólo ha echado en cara Pablo Iglesias pide cada día un gobierno de coalición

Voz 17 06:26 sin líneas rojas hablando de todo negociando hasta el último elemento pero España ha votado por un gobierno de izquierdas y eso sólo se garantiza si nosotros estamos en el Gobierno

Voz 0230 06:37 bueno por ejemplo con lo que está sucediendo ahora en Venezuela es un golpe de Estado Pablo Iglesias cree que si esto es un golpe de Estado el Gobierno de Pedro Sánchez reconoció en su día a Guaidó pero Pablo Iglesias dice que el Gobierno Pablo Iglesias dice en público que el Gobierno admite en privado que eso fue un error

Voz 17 06:56 el ministro de Exteriores sabe que tenemos razón y en privado Nos han reconocido que efectivamente era un error reconocer a un presidente que no quiere convocar elecciones libres en Venezuela que quiere un golpe de Estado como hemos visto ayer y que tiene un baño de sangre con la intervención de los Estados Unidos

Voz 0230 07:12 bueno son dos son dos aspectos no no no laterales no la política exterior la política económica la la las leyes laborales es posible un gobierno de coalición si discrepan en política exterior y en política económica a veces para pactar un Gobierno de coalición más importante que pactar en lo que estás de acuerdo es pactar los desacuerdos y sobre todo cómo se expresan en este caso es posible pactar las discrepancias

Voz 7 07:45 sí es verdad vamos a escuchar a José Luis Ábalos prueba

Voz 0230 07:47 no porque sea frase del siglo sino por la canción ya lo sabes que sólo lo hacemos así Ábalos es un personaje con suerte porque ha cogido canción y ahora con cualquier cosa que diga pues sale lo

Voz 6 07:57 me gustaría tener un acuerdo programático

Voz 0230 08:01 programático dice programático que quiere decir programático no pensó Nico no de personifica de programa esto es una cuestión de procedimiento el secretario general de Vox Javier Ortega Smith hoy cosa que es muy respetable pero tal vez fuera oportuno sugerirle Sun sincronizar sus declaraciones con los momentos en los que no haya campanas de fondo en la ermita una ermita hablando hay campanas y entonces lo vais a escuchar ahora se desgañita

Voz 18 08:35 ahora resulta que somos la extrema derecha que somos lo patitas copiando el mismo discurso sectario y falso de la izquierda pues allá él

Voz 0230 08:44 sólo eso se luego califica a Pablo Casado también con campanas

Voz 18 08:47 bueno no parece un auténtico oportunista Pablo Casado es una se ha vuelto ahora una nueva Se ve que está de moda las maletas

Voz 0230 08:54 claro si aquí cuando se queja de que Pedro Sánchez que todas las campañas hablando se estaba quejando de que Pedro Sánchez no les quiere recibir por ahora

Voz 18 09:03 excluir a una fuerza política como Vox con veinticuatro diputados nacionales representa más de dos millones seiscientos mil españoles

Voz 6 09:11 bueno de momento

Voz 7 09:14 de momento pues oye de momento tiene voz

Voz 0230 09:17 hombre joven y fuerte además hay que se yo creo que hay que esperar a que acabe el campaneros esta frase del presidente de la Junta de Andalucía la que vamos a escuchar ahora Juan Manuel Moreno Bonilla puede sugerir que para ser un buen político es necesario tener tres piernas no que los políticos bípedos lo tienen más difícil a veces político

Voz 0788 09:37 cada uno tiene que mover un pie a la derecha o tiene que me dieron pie a la izquierda pero

Voz 19 09:41 lo que no debe dejar nunca este tener uno

Voz 0788 09:43 pie en el centro eso es fundamental si queremos tener

Voz 19 09:46 a generar en torno al proyecto político del PP compró eso pues de mayoría

Voz 7 09:51 bueno bueno parece sugerir que Contigo Dentro de lo que parece sugerir es un poco pasada Banega no pero bueno la vida no está tablas

Voz 0230 10:03 lo de tres piernas no está hablando el traspié más sino de un movimiento bable a derecha e izquierda de tal manera que la posición central siempre está ocupada a veces está ocupada esta posición central por el pie derecho a veces está ocupada por el izquierdo esto parece muy difícil así en abstracto explicado pero todos recordamos el gag del Tricicle sobre la canción de Julio Iglesias

Voz 7 10:37 los tres payasos salga pierda derecha pierda PAN derecha pero u otro pie siempre quedan en el centro eso es lo que dice Moreno Bonilla darle y en realidad

Voz 0230 10:52 es una idea buenísima buenísima no soy yo que te quiero decir no pero que es ideal para estos tres para Rivera para Casado hoy para Abascal los tres haciendo una coreografía más Nos ordenada izquierda derecha se quieres pones Abascal un poco más allá más a la derecha o que les sale malo paso lo que sea no La2 da dos pasos Pallàs caso ya cada cual es cada cual pues que el que tenga que hacer huelga que lo haga no la letra la pues se puede tenores me puede tunear un poco no lo confieso que a veces soy cuerdo a veces loco si preguntas lo que pienso de todo un poco no me gustan las mujeres no de Mina no es que sea facha brocados

Voz 6 11:32 de K

Voz 2 11:38 llevamos y la vida de todo

Voz 1490 11:47 sí sí

Voz 0159 11:48 bueno

Voz 6 11:51 bueno es que sale solo sale este año

Voz 7 11:53 sólo este lo porque todo lo regala prometo menos impuestos si Balbino cuando llegó al Gobierno todo lo olvido todo sale en Cataluña ciento cincuenta y cinco ya que no le gusta

Voz 10 12:07 el banco

Voz 20 12:11 y es que yo otra ala suavicen todo hechas hoy la soy imperial conquistador no me gusta la inmigración

Voz 22 12:33 cero

Voz 1510 12:35 todo

Voz 7 12:37 me sale solo Byrs es que este hay muchas posibilidades y ganas de hacerlo ahora no fue en la bandera me vuelvo loco

Voz 10 12:45 sí

Voz 20 12:48 seguimos oprimidos por la dictadura progre

Voz 0159 12:52 bueno yo no me gusta nada sobre los te solicitando

Voz 0230 12:59 pero fíjate que a veces es verdad que a veces el humor el humor más directo

Voz 0788 13:03 esto

Voz 0230 13:04 es el automático el humor automático hace unos días los especialistas hicisteis esta manera de hacer una ensalada

Voz 6 13:13 segundo en treinta segundos

Voz 12 13:16 tienes hoy Lillo está molesto que se te queda el ambiente parece que de pila un koala abogados sí sí si tenemos el genial arranca ahí lo acaba las pepitas de los Beatles Beppino calabaza Camatte fuera con él después de despertador puede ser espectadores fue pitado por fuera fuera el propinado hablando de pimiento el pimiento

Voz 9 13:41 viento de alguna

Voz 12 13:42 Corona con rabo que hay que en quinta eso sí

Voz 0230 13:45 bueno esto en treinta segundos pero hay una aplicación en la Cadena Ser que transcribe automáticamente las palabras si lo que decimos por la radio lo transcribe por qué bonito e esta aplicación a veces reconoce las palabras a veces no cuando hay un texto algo confuso cuando hay una palabras una conversación algo confuso la transcripción aproximada lógicamente entonces vamos a escuchar ahora los treinta segundos que acabamos de escuchar de Especialistas secundarios con la voz de Google una atención atención con la transcripción automática de la aplicación de la Cadena SER

Voz 23 14:25 el apio el apio que tiene hoy Lillo está molesto que se en lo diente parece que de pila aún Koala ha abocado sí sí sí sí sí tenemos el genial arranca ahí lo acaba el ellos las pepitas de los pepinos todos los pepinos calabazas Amate viendo fuera con el despido de Piti de despertador puede ser citado por fuera de pita fuera pero el despistado hablando de pimiento el viento tiene una larga corona con rabo que hay que que en quita eso sí aunque con que lo

Voz 6 14:58 es que el texto mejor

Voz 0230 15:03 el texto transcrito es el siguiente el apio el apio que tiene eso hilillo está molesto que si lo diente parece que de pila un koala abocados sí sí sí sí tenemos el genial arranca ahí lo acaba el ellos las pepitas de los pepinos grito los pepinos calabaza Camatte viento fuera con el despido de Piti de despertador puede ser pitado por fuera B cita fuera pero el despistado hablando de pimiento el viento tiene Arga corona con rabo que hay que creen que quita eso sí aunque con que heló

Voz 6 15:35 no se basará Socas

Voz 1606 15:51 Madero inolvidable banda sonora de obró poder is es

Voz 1887 15:54 la lista secundarios pues sirve para ilustrar Francino la sección

Voz 1606 15:57 de cine porque hoy es miércoles festivo viene Boyero por soy viene Boyer esto es una especie de previa una muy bien muy bien mucha gente baratijas entonces nosotros tenemos hasta periódicos Agustín Powers Agustín

Voz 6 16:07 hola buenas tardes un placer Andre está como vosotros

Voz 1606 16:10 vienes con tres recomendaciones como siempre que pueden ver películas que volverá

Voz 12 16:14 L colitas que seguramente va a ir a la gente que separa un poquito de que van no

Voz 1606 16:18 están ahora no están ahora en cartelera pero sí para la primera tengo un tercio de animales vamos cementerio animal

Voz 12 16:28 bueno romántica romántico cementerio de animales es como la gente llama a Jimmy el gordo campeón de comer hamburguesas del estado de Michigan gracias a una camarera Jimmy descubre que comer no es amargo no sé qué mierdas más bueno ellos se quieren Seaman nosotros montamos lástima de palomitas mala mala mala muy mala

Voz 1606 16:46 no sé si vamos con la siguiente recomendación está recomienda se ojo eh si dolor y Glory

Voz 6 16:53 uy

Voz 12 16:55 comedia loca explica la caótica relación de Gloria una mujer sensata y ordenada con su perro con las relaciones con su perro que se llama dolor todo lo que es todo lo contrario baboso y destructor comedias serás un poquito en la tensión entre el PR su dueña pero falla en en en lo de ser comedias no es comedia y más en el funeral de mi padre

Voz 6 17:14 según era dolor y Gloria asociativa Boyero yo creo que está ahí ahí regule

Voz 1606 17:21 vale vamos con la última recomendación de Agustín que es La llorona

Voz 25 17:24 sí

Voz 12 17:27 ya lo veis no documental biografía súper ofensiva del entrenador de fútbol José Mourinho la historia se centra en sus quejas y lamentos la música de fado todo el rato todo el rato insistentemente ayuda a darle un toque depresivo al conjunto te gustará si te gustan las humillaciones gratuitas a personajes públicos

Voz 1606 17:49 vale puesta está recomiendo es la lucha y el cementerio de animales con muchísimas gracias Agustín porque está Esther recomendaciones te vas al cine no supongo a ver otra película

Voz 12 17:57 no tengo que ir a prisión a dormir si estoy en tercer grado ha hecho muy largo de explicar

Voz 1606 18:00 luego te puedes Agustín muchísima Gracián Ortí y ahora si os parece vamos a hacer una una versión de un clásico diez segundos que es la sección decide hoy os tocado no sé si os gusta los puentes de Madison de comunismo

Voz 6 18:13 bueno

Voz 0230 18:14 pues vamos a escuchar la versión en diez segundos de Los puentes de Madison me gustaría echar unas fotos

Voz 5 18:26 vente conmigo que te cuente conmigo

Voz 13 18:48 vamos

Voz 1887 18:50 voces cruzadas en La Ventana en todo por la radio Conseil a Blanco

Voz 0419 18:53 empezamos a quién cruzamos hoy hoy vamos a darnos tenga más todavía más todavía hoy empezamos rindiendo homenaje a este Día Internacional del Trabajador con un voces cruzados especial porque haber elegido ese tema de la banda de ska se escape el pero que es un himno para las gentes de mi generación bueno vamos a recordar lo primero por si el títulos despistado es este solo

Voz 26 19:20 el clásico de nuestra generación

Voz 27 19:25 en

Voz 1510 19:29 Nuestro

Voz 27 19:30 bueno estamos todos dando saltitos

Voz 0419 19:45 bueno y esto lo va a cantar no es una cantante y aquí viene lo especial de la moción pero soy una persona que todos conocemos vale para crear el contra este deseado de voces cruzadas nos va a deleitar cantando el vals del proletariado del obrero Tamara Falcó

Voz 10 20:00 ahí sí

Voz 0419 20:03 aunque no le hemos oído nunca cantar pero le hemos oído hablar no hizo que tiene una ese súper Silván ante al cine y que a veces vocal más bien poco

Voz 10 20:11 no me gustó mucho

Voz 28 20:16 Jawai Acea

Voz 0419 20:19 hasta aquí todo cuenta

Voz 1490 20:21 la gente aplace coherencia en mayo con orgullo ya te cante destacando somos lo decía Lenin del la luz

Voz 10 20:57 joder

Voz 0419 21:01 bueno seguimos acabamos de arriesgar esta sino que va más camas acabamos de vivir las elecciones a la presidencia y claro hay un programa de televisión que bueno mejor momento que que los los concursantes llevan allí en una isla varias semanas ya recluidos y a ver quién aguanta más no sabéis de qué proclama hablarse yo me pregunto esos concursantes pidieron el voto por correo osea no hoy más salgan porque a mí me interesa Isabel Pantoja ha votado pidió el voto por correo entonces como no lo sé vamos a cruzar a la Pantoja con con la voz que tiene ella así como Oviedo otra Si bien grande y con su acento andaluz cantando el sempiterno tema de la cantautora Cecilia o Mi querida España para compensar y tal no porque como no no sé si si habrá

Voz 26 21:50 ahora habrá montado pues bueno sonaría ambas ahí ir esto hoy hay tu tu tu vida te vídeo tú ves

Voz 0159 22:39 usted donde la vista atrás verdad

Voz 29 22:43 tras teniéndola campanilla lo tiene en el

Voz 0419 22:46 de acuerdo

Voz 10 22:46 te bueno para terminar

Voz 0419 22:51 como mañana los que vivimos en Madrid y provincia estamos de fiesta fiesta de comunidad y como ya queda poco para San Isidro yo me voy a cantar un chotis como está mandado y lo voy a cantar a alguien que no invitado nunca todavía en esta sección ya tenía ganas lo voy a cantar como Sara Montiel que no era madrileña ella era manchega pero que tenía toda la gracia y además Sima siempre ponía la boca en forma de la vocal o no y abocó al coso cuando morritos añadió así la vas fantasma sabes estoy referida en esta cosa pues es opuesta Pesci vamos

Voz 1490 23:28 mientras vendía las violetas a Dios a Méjico que tantos abuelos que soñamos

Voz 10 24:09 qué tal

Voz 1490 24:17 cuando vengas a Madrid

Voz 30 24:25 sí

Voz 1510 24:29 la Ventana con Carles Francino

Voz 1490 24:36 venga venga

Voz 1887 24:44 yo creo que ahora mismo en La Ventana en Todo por la radio creo eh creo que sería el momento de viajar a universo Trump no

Voz 31 25:01 paro

Voz 0159 25:17 me siento todo tuyo todo tuyo sabéis que dejarán hablar de sabéis que hay aquí no lo hacemos

Voz 1510 25:24 escaso a esto de de el Primero de Mayo no lo hacemos caso hoy a los sindicatos no sé no sé si es muy claro el Día Internacional de los Trabajadores conmemora el inicio de esa huelga de Obregón de obreros en Chicago en mil ochocientos ochenta y seis que pedían el respeto de la jornada de ocho horas pero en Estados Unidos aún así no se celebra este día esta huelga acabó con enfrentamientos entre policía y manifestantes varios de ellos fueron detenidos condenados ejecutados así que el primero de mayo conmemora esos hechos ya esas víctimas pero aquí no lo celebra no van a homenajear a unos trabajadores socialistas y comunistas que dieron subida por reivindicar encima derechos laborales aquí celebran el del y que es el Día del Trabajo es el primer lunes de septiembre lo hicieron coincidir con una reunión de los Caballeros del Trabajo que era una federación de trabajadores que se distanció del Partido Comunista así que el presidente Gruber Cleveland en mil ochocientos ochenta y siete determinó que en Estados Unidos se celebraría el Día del Trabajo en séptimo abre para evitar este homenaje a los mártires de Chicago y alejarse

Voz 0788 26:35 de sesgo comunista os hacia

Voz 1510 26:37 lista que pudiera haber en la celebración en fin que en estos momentos en física gente dar el testigo es que me me llama mucho la atención en en estos momentos el fiscal general testifica en el Senado hemos conocido que Rober Müller os acordáis del verdad se quejó ante el fiscal bar asegurando que la versión modificada que presentó sobre su informe provocó confusión pública sobre aspectos críticos de la investigación el caso es que finalmente Muller va a testificar ante la Cámara de representar antes este mes tienen que confirmar el día los demócratas no se fían de la versión que está dando el fiscal general la trama rusa es uno de los clásicos de esta Administración otro es la batalla de Donald Trump contra la inmigración vamos a escuchar lo último que ha hecho el presidente

Voz 32 27:28 San Mamés los hechos

Voz 0230 27:31 sí

Voz 32 27:33 dama ha cargado contra las leyes migrar

Voz 1510 27:35 toreas de asilo dicen que son ridículas que son una estafa en Estados Unidos el presidente sabe que este tema agita a sus bases y ahora ha presentado un plan para endurecer estas leyes las leyes de asilo atención al plan quiere cobrar a los migrantes que pidan asilo dice que les va a cobrar por tener que procesar esa solicitud además quiere negar los permisos de trabajo temporales a quienes estén pendientes de legalizar su situación y quiere que los jueces tengan un límite de seis meses para solucionar estos casos algo que la verdad es que hoy en día parece inviable porque ese trámite se puede demorar hasta años porque el sistema migratorio está absolutamente colapsado tienen jueces migratorios especiales y no dan a basto porque no ponen más recursos para solucionar eh estos estos casos de asilo cobro

Voz 0230 28:25 Ebrard por por hacer las solicitudes sí lo es decir ahora por ejemplo

Voz 7 28:27 a Nicolás Maduro pide asilo en estado no

Voz 0230 28:31 pero bueno o Leopoldo López te sale mal pide si lo Estados Yves Le cobran va a tener que

Voz 1510 28:37 lo que pasa es que Leopoldo lo que Leopoldo López va a tener bastante más recursos que los centroamericanos no vienen a pie imagínate a ver qué pasa esto está por decidir es lo que él está pero

Voz 0230 28:47 no sabe cuánto no cuánto cuánto dinero no no ha dicho

Voz 1510 28:50 no no no sólo eso va como es es una una solicitud que ha pedido al Departamento de Justicia para que investigue la empieza a poner en marcha cuanto antes pues bueno Donald Trump ha superado la barrera de los diez mil de los diez mil quince efectiva

Voz 0159 29:08 no firma acciones falsas tergiversadas engañosas sus la camiseta aquí en la Casa Blanca segundo

Voz 1510 29:19 el recuento que lleva el Washington Post en la primera parte de su presidencia hacia una media de ocho afirmaciones falsas al día es muy curioso porque los periodistas del Post explican cómo empezaron a hacerlo este recuento en principio era durante los cien primeros días de su legislatura lo que pasa es que como cada día hacía tantas Imaz un in crescendo pues al final lo están haciendo y lo van a hacer hasta al final de su legislatura primero empezó con una media de ocho afirmaciones falsas al día pero estos últimos siete meses ese promedio sea elevado a veintitrés

Voz 6 29:54 no

Voz 33 30:00 cierra los reconoce como poco digamos un poco y comprobó cómo te cuando pero no nos clases de música todavía vamos perros para que suene que suenen

Voz 34 30:18 para votar

Voz 1510 30:30 qué pasa con cara de bueno pues que ello sabéis que tocaron en el famoso festival de Woodstock eh hace cincuenta años en su primera edición en la de mil novecientos sesenta y nueve que aquí dicen que marcó un momento clave en la contracultura de los sesenta iban a tocar también en el cincuenta aniversario de Woodstock pero este año a pesar de la expectación que había por este aniversario redondo por esas bodas de oro los organizaciones han decidido cancelar el festival parece ser que tienen problemas con los permisos con problemas financieros de pasto también si así que así que bueno nos vamos a quedar con las ganas de de escuchará a Cannes el que si se celebró fue el festival de Kutcher en California

Voz 0788 31:13 donde por cierto triunfo nuestra Rosa

Voz 0159 31:15 Ali al fin de semana pasado en California y en Nueva York

Voz 1510 31:21 y es son en total seis días de festival acuden más de doscientas cincuenta mil personas todo salió muy bien salvo que las autoridades sanitarias locales alertaron de que se registró un récord en la propagación de herpes genital sí sí eso significa lo que significa no efectivamente es una aplicación que se llama GER a leer lo que pone al usuario en contacto con un médico especialista para obtener una prescripción médica bueno pues las autoridades sanitarias han informado de que durante el festival se registraron más de mil casos la plataforma informó que hasta ese año se diagnosticaba entre doce dieciséis casos al día pero que durante el coche la llegaron a tener hasta doscientos cincuenta casos al día efectivamente significa lo que pensamos es el herpes genital consumo

Voz 0159 32:10 es una enfermedad sexual y otro día otro día os contaré la

Voz 1510 32:18 sobre la educación sexual entre los jóvenes en este país que en general la verdad es que deja bastante que desear

Voz 35 32:27 el cable

Voz 9 32:32 bueno

Voz 0159 32:36 no no

Voz 1606 32:42 venga especialistas superando a la selección volvemos a la gente con dinero siempre son los grandes olvidados aquí en la SER estamos hablando pues que está bien que está bien de pensionistas de gente pero qué pasa con la gente de de yo que sé del barrio de Salamanca de Madrid que tiene problemas quién quién les atiende así que tu amigo amiga del barrio Salamanca de Madrid o de Sarrià Sant Gervasi en Barcelona o cántabros nada más a secas llámanos hoy la radio se pone elitista durante unos minutitos ya tenemos a alguien a teléfono amigo ganó la muy buenas tardes su nombre Fernando no me he dicho

Voz 36 33:22 soy descendiente de los de los Médicos Sin Fronteras de nevado fue precisamente el que inventó la criada derogar con derecho a roce o largas tenía

Voz 37 33:34 pero de lo he dicho Sin Fronteras no cuéntenos su problema

Voz 36 33:38 pues que los ante lo que el otro día fui al notario pero un tema de herencia voy casi casi manos pues resulta que se había acaba la tinta de la pluma estilográfica dice ya notaria tumba también te lo puedes creer

Voz 37 33:52 cosa de locos trama total no habrá Madama quite usted

Voz 36 33:57 a creer en su secretaria que es que escribe bolígrafos eso

Voz 37 34:04 el barco unos bolígrafos Bic Cristal bueno con Fernando muchísimas gracias por Siria

Voz 22 34:16 cómodo

Voz 7 34:17 no

Voz 37 34:23 basta vamos con otra llamada su nombre hola me llamo Pitita Ridruejo Pichi sí

Voz 36 34:30 podéis decir a alguien del servicio que whisky por favor que tengo la tensión por los suelos

Voz 1606 34:35 de acuerdo la Francino le que ha pasado

Voz 36 34:37 pues mira hoy el cartero en ese momento tenía yo en el jardín sueltas amiga Colita pues se ve que jugando verdad se han debido a lanzar sobre el cartero pero simplemente jugando

Voz 1606 34:50 han mordido al Carpena jugándose Bekele

Voz 36 34:53 han hecho rasguños debido arrancar un brazo una pierna y otro verás

Voz 37 34:57 a jóvenes y quiere jugar el sí pero te querrán que raza de perros si son mi hija y mi

Voz 36 35:09 los columpios al ver a entrada cartera pues han querido jugar vale ahora que que nadie vacunarse mis niños a saber qué enfermedad tiene los carteros adultos es verdad que forniquen con indígenas

Voz 0159 35:21 ha cortado aguantó a que tenemos una llamada amasó dos dos llamadas Mazzola buenas

Voz 36 35:30 hola muy autónomo quedarán tener estáis todos invitados a mi caseta en la feria tomaron una manzanilla un poquito ya bailar ahí unos fandangos invitado

Voz 37 35:40 tengo muchas gracias pero esto es de problemas tiene usted algún problema sí que no tengo yo la

Voz 22 35:47 sí

Voz 0159 35:48 a todo

Voz 1606 35:52 y ahora sí la última llamada hola buenas tardes

Voz 37 35:56 su nombre batasuno Álvarez de Toledo batasuno de una cosita de Don batasunos de verano

Voz 36 36:03 la expedición al Kilimanjaro Avatar unos leones son los elefantes tutsis un poquito de todo no quería preguntar si estos chicos querido yo por la ciudad en bicicleta con bolsas como cuadradas a la espalda son porteadores yo me puedo llevar o treinta de estos ayer Tanzania para que lleven la tienda la comida jacuzzi no se gente gente que importe mucho se despeña montaña abajo como las películas de Tarzán

Voz 1606 36:26 no esto es que usted ve por la calle son repartidores de comida la siguiente homicidio son por no son son porteadores pero cobran

Voz 36 36:33 pues vaya vaya voz plana niños filipinos

Voz 0159 36:39 a suprime del mundo

Voz 1606 36:46 ya está aquí está este repaso a las élites del país que también merecen nuestra atención sí sí sí ya lo creo

Voz 30 36:55 está claro que está muy bien pero Nochevieja con otros ven como imbécil cree que no estoy aquí pues pero no pudo a a combina pillen mejor quien en Arlés te ves todo me así pues tiene

Voz 38 37:39 lo sabe gire

Voz 30 37:47 pues claro

Voz 1887 37:56 pero bueno esto sí que es clase de música e con Iñaki de la Torre

Voz 0788 38:00 además como es el Día del Trabajo hemos empezado con la Wert son con la canción del trabajo que cantaba que grabó Nina Simone que ha grabado muchísima otra gente por ejemplo Rafael en España grabó un bochorno bastante bueno en los sesenta bueno esta canción realidad era una canción precisamente de eso de los Picapiedra Eros de todo tipo de esclavos que hablaban de lo duro que era el trabajo hoy por lo que ha sido realmente un concurso en el que hay una parte que habla del trabajo de músico como como músico pero en general es un concurso de cultura general de de música poder participar todos por supuesto Ivo ibais contestando venga bien vamos a empezar ya que estábamos con Nina Simon ella ya os conté alguna vez que cuando empezó tocaba versiones al piano en un garito y le dijeron mira o cantas y además cantas cosas que sean famosas ya has maravilloso Gospel no menos interesan para nada totalidad supuso a hacer versiones de mucha gente yo digo ella hizo en algún momento versiones de esta gente

Voz 6 39:01 un grupo son los billetes no exactamente

Voz 2 39:05 se sale ir pensando hizo una versión de los vinos pensar

Voz 39 39:09 eh

Voz 9 39:19 o quizás una tensión de este señor

Voz 40 39:23 a eh

Voz 0788 39:33 nada dos bicis no sé si yo diría yo diría que sí Valero te tengo completó la lista y me vais no cuál crees que creéis que no

Voz 1510 39:40 este es el tercer lo hizo alguna vez

Voz 0788 39:43 son ellas de este otro señor

Voz 41 39:45 eh

Voz 1 39:48 Robert Zimmerman más conocido como

Voz 42 39:52 Bob Dylan

Voz 43 40:02 los de Sinatra

Voz 6 40:05 de Bob Dylan de alguno de ninguno de algunos si yo digo de los tres No le digas a ver algunos qué crees tú sabes mucho

Voz 1510 40:14 este año yo creo que de en otros

Voz 7 40:17 con Dylan sí dudo de Sinatra dudas yo todos los billetes también

Voz 0788 40:22 bueno pues venga vamos a resolverlo

Voz 7 40:25 la versión sí

Voz 43 40:27 sí

Voz 9 40:30 de lo que se ha puesto antes que además se sacó un par de versiones

Voz 2 40:44 hizo alguna

Voz 0788 40:46 Versión de Sinatra pues sí porque además creo que que fue de las grandes éxitos de ella

Voz 44 40:53 sí

Voz 0788 40:59 Dylan no suena que hiciera una de Dylan

Voz 1606 41:02 hay quien dice que hacía seis he dicho que pues la verdad es que sí Arman

Voz 2 41:07 para ganar

Voz 30 41:11 eh eh

Voz 6 41:19 sí es una

Voz 0788 41:21 si tiene también otra Joe Cocker más o menos de esta inspiración fantástica bueno vamos a seguir cosas que se me han ocurrido oyendo discos esta semana que está viendo mucho el disco de de Pedro el último que es fantástico pero tuvimos aquí en La Ventana además vamos a la música española una de estas canciones de Radio Futura no es original de ellos

Voz 6 41:57 algunas de las dos es una versión

Voz 45 42:01 nada es

Voz 9 42:11 sabes cómo se llamaba esta canción se llamaba adivina pero tenía un paréntesis verdad os acordáis no quemaba en los los baile este martes los bailes de martes sí vale bueno a estas dos canciones una versión no son las dos de ellos a ver con una desviarlo veces

Voz 6 42:32 alguien sabe no

Voz 1606 42:35 versión es divina

Voz 9 42:37 pero sí la primera que les concesión pues no es esta la de divina es una versión de Mar Coll cierre

Voz 6 42:58 no bailó nada como veis y ahora esta

Voz 0788 43:01 las dos canciones de Radio Futura salió a la vez que su propia versión en realidad de hecho además la compulsión I

Voz 9 43:08 a la vez que su propia versión en instrumental cuál de esas dos estacas Escuela de calor

Voz 6 43:19 pues suena haber oído una versión instrumental de esta no a mí no me estable esta vamos a ver nombrarle

Voz 47 43:33 no

Voz 6 43:35 con ellos mismos eh

Voz 0788 43:40 la pregunta es si de alguna de estas dos canciones ellos mismos hicieron una versión instrumental corazón desliza yo creo que no te Corazón de tiza nada yo creo yo escucha de instrumental no me suena pues la instó a los luego la instrumental y además la confusión primero fue

Voz 2 43:56 la de la de Escuela de calor

Voz 0788 44:20 osea yo creo haber leído en algún momento kilos primero estaban haciendo una jam session hacia lo que hace mucha gente para componer que es ver que se te va ocurriendo ese les ocurren todos estos y los hacen y de repente un tema instrumental muy bonito pero luego lo arreglan que Sierra les pone guitarra definen qué van a hacer una canción con letra volver aquí en sí fíjate cómo triunfan bueno

Voz 0159 44:39 ah vale

Voz 6 44:43 así les salió de no no no no no

Voz 0788 44:46 ahora eh cosas de músicos pero que tiene cierta lógica vamos a los aquí que podréis deducir por lógica si pensamos que una bombilla de casa tiene entre cuarenta vatios y cien vatios depende de qué intensidad utilicemos ante las antiguas digamos cuántos watios tiene un amplificador de guitarra

Voz 49 45:06 Pedro

Voz 0788 45:10 entre doscientos y trescientos un el profesional pero vaya que que casi todo el mundo los tiene que incluso los aficionados otra cosa es que luego lo lo ha grandes con el equipo grande del concierto pero bueno entre doscientos y trescientos vatios entre quince y cuarenta o entre cincuenta y cien

Voz 7 45:26 pero eso es el dato de cuanto ilumina un amplificador

Voz 0788 45:30 no recuerdo entre cuarenta y cien vatios tiene una bombilla de casa ellos digo cuántos watios debe tener un amplificador de guitarra entre doscientos y trescientos entre quince y cuarenta o entre cincuenta y cien entre cincuenta y cuenta hiciese ballet todos estáis en eso sí

Voz 6 45:43 no si vale entre quince y cuarenta años está

Voz 0788 45:46 dos no es que una predicador de válvulas da muchísimo de lámparas que llamaban antiguamente como la radio las lámparas pues igual da para muchísima caña y ahora otra entonces contra Ana experta entre quince y cuarenta anuales

Voz 2 45:57 yo lo entiendo cuarenta avistó

Voz 0788 46:03 desde luego no es bueno

Voz 9 46:06 ahora una cosa de verdaderamente de trabajador

Voz 0788 46:09 trabajan los músicos y dos pipas que ayuden a los músicos y los músicos de garito cargando cuánto creéis que pesa un amplificador a un profesional de bajo el asiento Iturriaga eh sí sí si es que eso venía a concurso entre veinte y cuarenta kilos

Voz 6 46:22 entre diez y treinta kilos entre treinta y cincuenta kilos veinte cuarenta diez treinta veinte cuarenta hablamos muchos Morais igual diez treinta treinta eso

Voz 0788 46:36 el X treinta por cierto el que sabe tocar el contrabajo sabe tocar el bajo también es que al preguntar no kilos y kilos esto es un contrabajo el que sabe tocar un contrabajo sabe también tocar un bajo eléctrico

Voz 9 46:53 la versión de tierra pero con bajo Alex

Voz 6 47:00 no puede estar cosa que suene bien es la misma tocarlo bien pocas con la si no quiere decir que se que preside la afinación que sabes dónde poner los dedos y flauta y piano eso es eso vale o no vale podrían pero los datos porque en realidad no

Voz 0788 47:16 el que sabe tocar un contrabajo sabe tocar Un bajo bajo tiene sea la existir juegos no necesariamente encontrado trabajo la clave son los trámites como dice como dice

Voz 9 47:28 como te he llamado verdad es que nuevamente por último

Voz 0788 47:36 para los dos fieles y José Luis alguna bel canto vamos al diecinueve al penúltimo vamos alguna vez canto Elvis Presley

Voz 6 47:42 algún gol era bueno es que esta no era es claramente no no

Voz 9 47:47 entonces el penúltimo

Voz 6 47:49 el veinte el penúltimo el veinte

Voz 9 47:54 alguna vez Elvis Presley encanto un bolero

Voz 1490 48:00 yo creo que sí

Voz 6 48:04 por lo bombero pues cantó Somos novios en inglés como vais hoy

Voz 50 48:09 eh

Voz 22 48:12 cómo

Voz 1887 48:18 bueno ya no lo que pasa