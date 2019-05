'La lucha pacífica de las mujeres en Colombia'

Voz 1667 00:00 hace unas semanas hablábamos lo decía en Segovia en el encuentro Mujeres que transforman el mundo con una de esas mujeres que lucha desde dentro por esa paz que nos relataba Mercedes es Mayer Lis han garita abandera la lucha en su país la lucha pacífica de la mujer ver por la paz en Colombia la acometa tengo entendido que no le gusta hablar del todo de conflicto en Colombia sino de una guerra en Colombia porque exactamente bueno

Voz 1 00:29 no centro todo el conflicto armado porque realmente hay una guerra interna entre muchos sectores y mucho de intereses que es este pelean la tierra el poder el dominio entonces a partir de ahí nosotras lo que hemos hecho también es un trabajo de reconstruir un poco ese tejido social que se ha ido deteriorando no la guerra no puede verse únicamente entre dos países que se enfrentan sino también de acuerdo al impacto y los resultados que tienen un país obviamente tener ocho millones de víctimas en Colombia tiene un impacto

Voz 1667 01:10 exactamente Grant sobretodo para construir el relato de lo que ha pasado no para contarle en el futuro lo que ha pasado en estas últimas décadas décadas en Colombia y en eso en eso están ustedes ahora pero me gustaría saber si quiénes están quedando fuera de la construcción de ese relato de para contar lo que ha pasado hay colectivos que han sufrido esa guerra ese conflicto armado en Colombia y que se están quedando fuera que están siendo apartados de de de esa de esa construcción del relato

Voz 1 01:43 bueno igual creo que todos están muy pendiente de lo que pasa en Colombia por el tema de la implementación del acuerdo de paz que crea la comisión de la verdad pero mucho antes de crearse la comisión de la verdad Idi de hablar de paz en Colombia ya sobrevivientes las víctimas venían trabajando el tema de de verdad y memoria en la memoria las mujeres de los indígenas de los campesinos los sindicalistas y pregunta quiénes están creando por fuera yo creo que todas las víctimas están trabajando en incidir para que su verdad quede en esta historia de de reconstrucción del país no no tenemos la garantía todo sea más fácil participar desde Bogotá desde Medellín desde Cali de Cartagena desde las grandes ciudades eh a las personas que están ya en la zona rural la parte más alejada es otra Colombia no es otra Colombia porque tiene otras condiciones de hecho desde mi región para llegará a u otras son veintiséis obra en bus entonces veintiséis horas siempre no tienen los recursos y si me voy en avión pues no tendrían porque un boleto en avión puede estar entre setecientos mil a un millón de pesos vuelta esos son condiciones que no tienen las personas del campo las mujeres que son rudos dan entonces eso serían un poco lo que quedaría por fuera de esa verdad a las personas y los sectores más vulnerables decirlos pobres que no tienen cómo hacer su trabajo de reconstrucción de memoria

Voz 1667 03:17 aquí los que sufren la indiferencia no yo le preguntaba esto porque he leído que usted defiende que lo que realmente mata en Colombia ya ha matado en Colombia es la indiferencia

Voz 1 03:27 lo que pasa es que a mí me dicen pero es que lo que matar siempre que el conflicto y las balas la indiferencia porque como yo te puedo puedo permitir que a una mujer la violen y no hacer nada que alguien los ecuestre anunciaran que no salgamos hacer pues protesta social marcha o por lo menos evitar que eso pasen sino cuando tocan a mi puerta y se llevan un hermano o de pronto es mi mamá la que sube un atentado que él desde ahí si yo tengo que despertar entonces citó a esta comunidad no sólo en Colombia sino a nivel mundial Nos dolía era el dolor del otro sin que te de ese seriamente tienen aún un lazo sanguíneo o que sea familias yo creo que estuviéramos avanzando mucho más rápido en reconstruir este país de Colombia y también cualquier país que que tenga este tipo de afectación en temas de conflicto in yo creo que que que que la gente pueda ser esas desde su casa de pronto tú piensas que lo que tú has es mínimo pero ya tú estás comunicando está visibilizando está aportando estar rompiendo la indiferencia que es desde lo que puedas darles de lo que no puedas donar desde lo que pueda dejar de hacer desde lo que puede enseñarle a tus hijos en la casa ya tú estás rompiendo la indiferencia entonces yo sí creo que cualquier persona pueda aportar desde su entorno de de lo que hace de de eso piscina en la calle la maestra de maestros médico el ingeniero la ingeniera sea pienso que cada quién desde su profesión puede aportar a romper esa diferencia

Voz 1667 05:07 quiero que sepan nuestros oyentes que más Delhi sabes de lo que habla porque un día que que se llevaron a su madre no qué pasó exactamente Mayer

Voz 1 05:16 yo soy víctima de desaparición forzada y ha sufrido el desplazamiento amenaza atentados Verón todo lo que puedes sobrevivir una defensa hecho humano en un contexto de conflicto armado con actores que siguen ahí mucha gente cree que en Colombia llegó la paz en Colombia no llegado la paz sea digamos de movilizado un uno de las guerrillas más antiguas de Colombia diez mil hombre diez mil fusiles que se silenciaron es muy importante pero no es el único grupo que está ahí además de eso cuando te toca conflicto tan pequeña como a mí tenía doce años cuando desaparecieron a mi mamá tú tienes la opción de seguir con ese odio tomaron fusiles seguir haciendo lo que te hicieron Nati o tomar el camino más difícil que es reconstruir la paz trabajar por la comunidades que ya se detectó un proyecto de vida y hacer que ese dolor no te no es que no te duela sino que no tengo Trulli a poder seguir viviendo y poder pues hablar con la gente pude reconstruir en ese dolor y da con las mujeres trabajo social acompañamiento calor humano Hinault convertir ese dolor en resentimiento y odio y seguirá aportando a estas brechas de desigualdad in the horror que hay en Colombia

Voz 1667 06:39 por qué señalaron a su madre porque se la llevaron en concreto

Voz 1 06:42 bueno yo creo que como muchas personas en Colombia no hay una justificación para qué o desaparezcan una persona o la tortura no sea ningún en ningún lugar del mundo hay una justificación pero pues por lo general pues siempre se identifican liderazgo lucha pero ni un ama de casa que contribuía que en llevarle al más necesitado el pan o hacerle un plato de comida estaba en en un sitio donde iban a ser esta limpieza los Autodefensas Unidas de Colombia ellos hacían entre comillas las limpiezas sociales no querían indigentes no querían pobres no que no querían nada entonces tenían toque de queda y las personas que están fuera de ese horario la llevaban en camionetas y las desaparecían entonces no cuentan porque yo no estaba que ella estaba entregando comida ese día hice llevaron a mi mamá con varias personas que estaban ahí indecente como se dice a persona que no tienen oportunidades y que vivían en la calle

Voz 1667 07:48 y eso sigue pasando sigue habiendo gente señalada por qué razón te pueden señalar hoy en día en en Colombia

Voz 1 07:55 bueno en ello desde dos mil diecisiete desde dos mil diez y sé que no nocturna que hacer firmas del tema de la implementación del acuerdo de paz ha disparado los homicidios contra líderes hay defensora de derechos humanos en Colombia y hoy se persigue a los campesinos se percibía las mujeres que son la presidenta de Acción Comunal a la defensora del derecho humano a la lideresa a todo aquello que hace el la transformación como digo yo pero se ha incrementado mucho desde enero de dos mil diecinueve para acá los asesinatos a defensora de estoy hablando de que NTV pero que diez dos mil diecisiete dos mil dieciocho hasta ahora van más de cuatrocientos treinta líderes asesinado

Voz 1667 08:43 me gustaría que me alegra del trabajo de su fundación narrar para vivir Se reúnen frecuentemente con mujeres en cualquier lugar no cualquier lugar es un es un buen es un buen escenario para para realizar sus reuniones de qué hablan ahí

Voz 1 08:58 bueno nosotros nacemos en el dos mil en una espiral de barbarie que estamos hablando que ocurrieron ciento cincuenta y siete masacres y cuatro mil ciento setenta y homicidio en un lapso de diez años es una cifra bastante alta ir nosotros no podíamos contar hablar ni llorar y lo que hicimos fue generar un espacio de encuentro donde nosotras por la necesidad de contar comenzamos a eso a narrar ir hoy estos encuentros se convierten en una escuela e itinerante nos reunimos en el patio de la casa en la calle donde tengamos el lugar de encuentro lo importante es que estemos juntas que haya unas pautas de confidencia habilidad de confianza de credibilidad entre nosotras que para poder contar de hace dieciocho año contábamos el horror el horror de esta guerra de conflicto que hoy pues seguimos contando este contexto tan difícil de construir la paz de los nuevos grupos paramilitares de las guerrillas que quedaron de las va Cream que que nos impiden seguir desarrollando nuestras acciones como cualquier ciudadana pero también de aquellas cosas como que los niños no pueden te no tengo para llevar al niño a la escuela no tengo para la salud y comenzamos también hacer proyectos de empoderamiento económico sí sí participamos en todas la construcción de la política pública incidimos en los espacios de toma de decisiones que tienen que nuestra realidad local y todo eso eso se hace a través de la formación de la narrada que una metodología para mujeres que no saben leer escribir porque las que llegan sin saber leer escribir un obstáculo para participar pero si luego tiene que hace su proceso de formación entonces activando toda esa ruta que tiene el Estado ya sabemos que el Estado llegue a sitios donde nunca he estado donde nunca se conoce el Estado por la experiencia le hemos dicho que no es un favor es que usted tiene que venir aquí a darnos la educación la salud también vivienda hay todo lo que está nuestra Constitución en dos de esos se convierte en un problema no sólo para el Estado que que que ha sido indiferente y homicidio para para permitir que estos grupos no tomen como botín de guerra a las mujeres sino también para los grupos que están ahí porque no pueden ejercer su control social entonces eso es lo que hacemos nosotros