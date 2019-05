Analizamos el fénomeno Marvel con el récord de 'Vengadores: Endgame'

Voz 0313 00:00 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal como está en el estáis pues muy bien oye dejan en segundito que empecemos a hablar de cine que ya sabes que llevamos toda la tarde pendientes de Iker Casillas que ha sufrido un infarto en pleno en pleno entrenamiento tenemos ya Javier Herráez en el aeropuerto camino de Oporto yo creo Cotino alguna novedad Javi buenas tardes hola cómo estás

Voz 1 00:18 hola qué tal qué tal Carlas pues muy buenas noticias la verdad es que cuentan que está despierto que la verdad ha sido un éxito que ha sido una suerte que estuvieran entrenamiento porque ha sido una el ocasiones súper rápida que Apelación como digo ha ido muy rápida muy bien y que además estaba ya consciente de que a lo ya con con mucha gente incluso por teléfono que que está hasta bromeando Iker un ratito de los algo de beber y de comer o sea que no se hicieron muy buenas una suerte que como digo Iker estaba estaba entrenando

Voz 0313 00:47 pero pero pero pero vaya susto eh quiero decir es un infarto agudo lo que ha tenido yeso decíamos a las cuatro de la tarde cuando lo comentabas tú por primera vez que no es ninguna broma

Voz 1 00:57 no no no no no me abruma pero sí que destaque por experiencia es una faceta que está súper bien trabajada que tenemos unos médicos en España y en el mundo increíbles y que son capaces de hacer magia y bueno pues me comentaba una persona que está cerquita dique ahora mismo que la gran suerte es que estaba entrenando que ha sido buena ocasión súper rápida que ha ido a uno una espiral que se llama explica el CUC la circunvalación de Porto rápidamente hoy bueno yo todo perfecto así que pues sí eso es tú has ido morrocotudo pero Iker está a salvo y no hay ese tipo de problemas bueno una operación de de corazón pero quedamos que va a seguir dando guerra

Voz 0313 01:34 Carlos Boyero que se ha enterado hace unos minutos verdad que te lo comentado Dios te queda una cara con esto que no te puedes imaginar

Voz 2 01:42 con un deportista de de élite que pues que lo ocurran estas cosas es decir que está expuesto todo esto Dios salve a venir a un desastre de estrés físico no pero si me he quedado un poco lo que se ponga a a cuanto antes ese tipo etcétera M

Voz 1 02:04 el corazón de muchos esto pero la verdad es que eso hace magia con él es increíble lo que son capaces de hacer los médicos cirujanos así que están unas muy buenas mano me decidí a mi tirada en el Hospital medio de broma algo de bebe de comer basada en las próximas horas Coves sobre esa mejor noticia

Voz 0313 02:23 es llanas vas contando Javi un abrazo muy grande amigo buen viaje

Voz 1 02:26 no les sabes todas estas cosas

Voz 0313 02:28 este han que pensaba verdad Carlos siempre tú mañana cumples años a todo esto felicidad siempre que me acabo de acordar bueno cumple se puede ser si sesenta y seis en números rojos

Voz 0324 02:39 ha estado bien no me parece que muchos o pocos no pienso cómo veía yo a mis padres cuando tenía mi edad me parecían francamente muy mayores no pues ahora yo tengo esa edad debo decir no a un paso de la ancianidad pero no no lo reconoces ante timing lo vamos yo creo que sigo siendo el mismo el mismo IVA J I el mismo irresponsable que cuando tenía quince años que es lo que pasa es que dio desde mañana sesenta y seis cojo pero él sí por supuesto lo lo lo celebro desde hace veinte años con con los mismos con el mismo grupo grupo de amigos buena muy es muy gratos pues otro año más y ya ves que que tendré que tendré mañana un buen oye y ya cumplí

Voz 0313 03:45 mira años Carlos lo de lo de ser de una generación determinada esto puede puede influir también a la hora de de ver o de acceder a determinado tipo de cine quiero decir el cine ha evolucionado

Voz 0324 03:56 se ha acarreado cine

Voz 0313 03:59 no sé si nuevos géneros pero sí sí nuevos géneros nuevas maneras de de contar las historias el arroz ha rescatado personajes por ejemplo del cómic con la saga de superhéroes que tienen un un un éxito masivo de de público tuvo alguna vez lo hemos comentado bueno es no es muy partidario pero tampoco o rechazan de entrada puede afectar la edad a la hora de ser más o menos permeable a este tipo de

Voz 0324 04:24 desde innovaciones yo creo que no yo he tenido siempre claro desde desde que era pequeño las dos las películas que me gustan los los géneros y lo que en eso yo creo que evolucionaba muy poco pero por supuesto estoy bastante cerrado a a lo que tiene legiones de fans que tendrán sus razones que les entusiasma es más yo creo que que hoy con la crisis terrorífica que está viviendo el cine que lleva ya bastantes años creo que hay gente que únicamente va al cine gente joven sobre todo para ver el país Nicolas como la saga de las galaxias o o Marvel y los superhéroes no idioma pues ya me gustaría a mí poder disfrutar tanto como disfrutan ellos pero a mí me resulta tanto las galaxias como los superhéroes poco insufribles me aburro y fíjate que es continua efectos especiales ruido movidas Italia y ya hay veces que me quedo dormido no Kate es como imposible porque la dinámica la mecánica como están pero bueno pero te quiero decir a los a los veinte años yo creo que ella tampoco me tampoco me hubieran

Voz 0313 05:48 pues bien este fin de semana se ha estrenado en todo el mundo Vengadores en Game que es la última película de esta de la saga de Marvel que tú comentabas que pone el punto final no ha sido un récord brutal de taquilla un estreno ha recaudado más de mil doscientos millones de dólares es la cifra más más alta de la historia vamos aprovechara hay que estamos en la Ventana del cine a ver si con un conspicuo fan de la de la saga que se llama Ignacio Barrón ella compañero de La Ventana los enteramos un poquito de dónde están los códigos las claves los secretos de este éxito

Voz 3 06:16 entre este momento espera que creamos que fue

Voz 0324 06:19 en guardaespaldas con una armadura quién apareció por

Voz 3 06:22 una mente la verdad

Voz 0313 06:25 y este

Voz 4 06:28 yo te sientes mal puesto

Voz 5 06:32 han pasado

Voz 6 06:33 once años vengadores Sendin pone punto y final a la saga del infinito el mayor evento de la historia del cine XXII películas que han conseguido reunir a una legión de fans que se deseo

Voz 7 06:42 a la hora de esos superhéroes favoritos en dos mil siete Marvel dio comienzo a su proyecto más ambicioso la creación de un universo cinematográfico de películas relacionadas entre ellas este universo Hillary entorno a seis personajes Iron Man Capitán América

Voz 8 06:58 Thor Hulk vida negra y ojo el alcohol

Voz 7 07:01 en dos mil doce se reunieron en Los Vengadores la película que revolucionó

Voz 9 07:04 todos los Vengadores así nos llamamos tu hermano el seminarios super soldado otro hombre con una alucinante problema de control de la agresividad Un par de maestros asesinos y tú has conseguido cabrear a todos y cada uno de ellos puede que venga tu ejército y puede que no supere pero todo recaerá sobretodo porque si no podemos proteger la Tierra la que encare

Voz 7 07:25 a ellos se han ido sumando muchos otros superiores como los guardianes de la galaxia Spiderman Doctor Strange o capitana Marvel unidos todos contra un único enemigo el Dart Leider de las nuevas generaciones

Voz 10 07:36 no de la como muchos planetas demasiadas bocas no había suficiente prematuros diario enfrentarnos al extinción yo ofrece una solución el genocidio con las seis gemas me bastaría con chascarrillos dedos

Voz 0313 07:50 no dejaría de existir

Voz 10 07:54 compasión

Voz 7 07:55 es una saga que ha conseguido enamorar tanto a los que elijan los comics de Marvel de pequeños como a toda una generación que ha crecido viendo sus aventuras

Voz 8 08:02 yo he crecido con con coméis especialmente de Spiderman pues yo forma parte ya de la cultura prácticamente

Voz 11 08:08 son casi diez años de las pelis escogimos muy pequeños entonces seguimos teniendo la ilusión de cuando éramos pequeños nuestros somos la generación que lo hemos ido viendo las películas en directo por así decirlo en el cine eso rompió un trocito de de nuestros corazones

Voz 7 08:21 los propios fans nos cuentan qué es lo que más les gusta de Marvel cuesta mucho prevenirla siempre hay mil teorías

Voz 12 08:27 sobre qué va a paralizar como va a acabar la

Voz 13 08:29 yo no iba a no seguir haciendo y cuesta muchísimo adivinar que realmente van a hacer

Voz 14 08:34 la forma en la que trataban las historias de los súper héroes mucha emoción cuando ves una película te pone los pelos de punta cada superhéroe tiene su intrínsecos su historia hay un obviamente siempre ha habido una película que hemos estado más por supuesto me quedo con Ironman porque Ironman me parece eh

Voz 7 08:52 su como una afición que se ha convertido casi en una religión en la que el mayor pecado es el spoiler

Voz 8 08:58 la verdad me habría habría enfadado mucho oí por eso intenté verla al preestreno tres

Voz 11 09:02 no ese inconcebible que alguien te lo haga sólo por una cuestión de respeto entre nosotras

Voz 0324 09:08 si alguien me hace una película

Voz 15 09:10 Marvel no tiene no tiene Planeta para corregirlos

Voz 7 09:13 gente a la que le gusta saber el final de antemano han hecho la

Voz 13 09:15 yo no soy una persona a la que le le importe mucho el tema de las es más lo lo busco de todos modos esta ha sido la la primera película de la que ha evitado el leer spoiler porque bueno pues al ser la última pues prefería verlo más sorpresa hay que ve bien pactaran un poco más

Voz 14 09:35 igual otra película de otros pueblos me hubiera dado más igual pero ven Game no lo hubiera puede soportar son tantos años esperando el final de esta parte que que te hagan un spoiler de de ellos cómo es que no puedes hacérmelo después de todos los es que yo esperándolo

Voz 7 09:50 ahora tras once años de espera los fans conocerán el desenlace de la guerra entre los Vengadores gitanos Illa pone su mirada en el futuro de mano

Voz 16 10:00 Ignacio Barrón buenas tardes compañero hola Carles qué tal haber intenta explicarle a Carlos Boyero porque te enganchó esto tú tienes otros gustos de cine también no a parte de la saga de de vengadores sé que tengo una historia igual que la de carros crines tiene pero no sé a mí siempre me gustado un poco en en Marvel en concreto eso que son cosas imposibles cosa que no vemos en la realidad y que está mueven contado sea son veintidós películas no todas son buenas pero también hay cine muy bueno hay y sobretodo han sabido reconvertir en género superhéroes que estaba un poco quemado ya que salvo el caballero oscuro está ya todo poco repetido han incluido comedia en Los Vengadores en otras películas han incluido en películas de robos películas de espías un poco con superhéroes que al final se ha creado toda una todo el universo son los que han inventado este término del universo cinematográfico que incluye tantas cosas también contado unos personajes tan carismáticos también construidos que antes no se habían visto en esta género te al final yo creo que gran parte de la juventud nos ha conquistado

Voz 0313 11:04 hay alguna de esas películas Carlos que porque no todas son iguales lo acaba de decir Ignacio en toda como en todos los géneros hay alguna que bueno que te llama la atención que no que te

Voz 0324 11:14 a mí me es más o menos ha traído algo no me parece por ejemplo acabas de citar el caballero oscuro eso me parece una obra maestra pero una obra maestra del filme si una película tenebrosa ahí que con inquietante y con un me gusta mucho el Batman el el de Christopher Nolan a la anterior luego ya la tercera tampoco pero no yo en el el género de Marvel es que ahora cuando estaba rememorando todas las se visto porque bueno forma parte de mi trabajo y no no tengo más remedio pero pero no es que no lo Katy Perry a tía tantísima gente joven les resulta fascinante no sabes la envidia que que os tengo de además de estar esperando con tanta ilusión que llegue una nueva entrega no hay imagino que conoce y sale todos los personajes Si todas las claves Si

Voz 16 12:17 las conexiones

Voz 0324 12:19 es una película antes hablar el mayor

Voz 16 12:22 dentro de la historia si es verdad porque como evento ha ido más allá es acabar la película hay oye que aprecia este elemento que es para que ese con que se relaciona con qué otra película Nos está conectando el buscar teorías ese casi como una seria durante once años hemos visto serie que acaba ahora que tiene todo un universo montado más allá de las horas que dura el largometraje que al final esas es un evento que ha conquistado casi todo el mundo y antes lo que decías de la edad yo tengo amigos muy cercanos que tampoco le gustan saque Hélder tengo a peso

Voz 0324 12:50 ahora por ejemplo la saga galáctica me imagino que te te gustará mucho también no

Voz 16 12:56 no no lo he visto yo no lo has visto no

Voz 0324 12:59 a mí sólo me me gustaron las primeras llamamiento a la guerra de las galaxias El imperio contraataca pero ya me he visto algunas de las últimas las últimas cuyo me pongo nervioso

Voz 0313 13:11 así para Beagle la guerra de las galaxias que estaba pensando en Vall

Voz 16 13:15 pero estar galáctica no no no no es una guerra

Voz 0313 13:17 sí sí supongo que sí he sido muy fan

Voz 16 13:20 estas últimas no basta como lo defiendo es otra cosa si ha cambiado mucho he leído muchas críticas de que sale a dar un paso algo tan grande como Star Wars tienes que mantener un canon ciertas cosas que están haciendo que por ejemplo de los Espinós el derecho a mí sí que me gustó porque ese mantenían mucho la esencia es como ampliarlo universo pero estas últimas no están convenciendo

Voz 0313 13:42 fíjate además que lo comenta Ignacio es es algo muy muy singular y muy interesante es es una forma nueva de consumir el cine el cine que del que hablamos muy a menudo contigo y que es un ejercicio individual de soledad donde disfrutas de introspección de salir rumiando a ver qué tal que no corriendo da igual esto no esto es un cine es una visión colectiva es un grupo es un equipo es como son los como seguidores de un grupo de rock o de un equipo el

Voz 16 14:07 es una serie ahora os tronos exacto vas viendo capítulo a capítulo pues cada capítulo se estrena cada equis años dura más horas pero es eso luego sí sí que Capa soltó que evite los juegos tonos parecidos total eso no pasa pero con las películas no

Voz 0324 14:21 parece que con Juego de Tronos empecé de haber la última temporada la última o la primera no no la última yo me he visto Juego de Tronos la tengo en Blu Ray me la lista de espera como los siete ocho veces no me parece espléndida entonces yo creo que es la última gran gran serie no con The Crown Said que después de Juego de Tronos saber que era muy complicado pero no ahora David no tengo paciencia para Bermeo un capítulo cada semana sea que me voy a esperar a

Voz 0313 14:54 este la temporada verlo

Voz 0324 14:56 pero también se me ocurrió otra cosa porque así como en las películas aparecen en versión original con subtítulos no me pero habitual es que me lo han preparado al en en Movi Star no no consigo ponía debe ser un espacio

Voz 0313 15:14 votos pues un día viendo a mi casa me lo explica

Voz 0324 15:16 vuelvo donde la izquierda pues

Voz 0313 15:19 cómo te las quieres y te sale sí claro dimitió hemos donde la izquierda

Voz 0324 15:23 el otro día viendo no el primer capítulo oyendo las voces dobladas no no no lo decía pero esto es un sacrilegio sea otra cosa El enano concretamente que tiene un pedazo de ese es el discurso que tiene la la fuerza y la complejidad y el cinismo y el irrepetible oí ya dobla hoy decía pero esto es nada que ver con pero más me voy a esperar a poder ver entera Juego de Tronos y no me voy a volver a ver todas las si él es el el primer capítulo y ya a mí también me me da pena que que es acabe que se termine esta historia del ruido y la furia está muy bien muy bien Juego de Tronos muy bien

Voz 0313 16:09 Ignacio parado en compañero muchísimas gracias a y a disfrutar oye que vienes de de Barcelona del Barcelona Film Festival hayas podido ver lo último de Agustí Villaronga vencidos Rey también el bailarín que es uno de los estrenos de esta semana

Voz 12 16:26 dos

Voz 17 16:30 Boris una película sobre Rudolf Nureyev

Voz 0313 16:33 está considerado como la figura masculina más grandes de la historia de la danza

Voz 18 16:37 usted sabía sabía que pensar estas diciendo que él jamás le habló de querer desertar

Voz 5 16:43 no

Voz 17 16:49 dirigida e interpretada por Ralph Fiennes qué tal qué personajes muy atractivo un atraco

Voz 0324 16:54 si sospecho yo no no no le vi bailar pero sospecho que debía es una maravilla alucinante edita lo que pasa es que hay un problema con la película El Real fans igual el personaje era así pero él es un tipo muy antipático Nureyev iba a tener aún protagonista que te ponen en contra de lo que te da un poco igual porque anda siempre tan mosqueado y con ese gesto tan tan en Tour voy tal iraquí es que me me cae muy mal el Nureyev de de esta película lo cual me distancia enormemente a la hora de de viviré su odisea y su deserción su exilio siempre tienen una secuencia formidable que es el el momento en el en París sí sí imagínate él viaja por primera vez fuera de la decide no regresar al aeropuerto cuando decide que que se pira está rodeado no ya por la gente de del ballet que son comisarios políticos de alguna forma sino que el KGB está oliendo se en la movida esto está rodado con un con un suspense y con un pero repite el oso pues te habla de la infancia de Nureyev el el porqué de sus tormentos de su perfeccionismo en su bisexualidad hasta cierto punto porque era leerá homosexual pero tuvo una historia con la mujer de un profesor también iraquí está bien rodada Payne me imagino que se ajusta mucho a la personalidad de de este tío y lo describe como era pero es que es que me cae fatal el el personaje ideal no no quiero películas con con gente que me caiga tan mal y menos que sean las piratas

Voz 19 18:56 no no lo sé

Voz 17 19:30 el cierre musical de La Ventana del sin perder