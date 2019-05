Voz 2 00:00 de

Voz 3 00:22 Sara vítores buenas noches estamos uno de mayo trabajando porque no nos quedaba otra más que analizar el concepto del trabajo en la cara buena no ya que nuestro Cano hay menos que sepamos qué es lo que hacemos bueno tenemos un poquito claro lo que hacen los venga su trabajo

Voz 1880 00:38 bueno pues el trabajo vamos a ir al al diccionario lo primero eh vamos a varias acepciones que hay en la RAE el trabajo es acción y efecto de trabajar es la ocupación retribuida un trabajo es una obra o sea una cosa producida por un agente también es el resultado de la actividad humana y por último es el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición con el campo

Voz 3 01:00 me decía antes que el origen de la palabra tiene que ver con un instrumento de tortura si ahora nos lo vamos explicando ya te lo entiendo perfectamente

Voz 1880 01:06 yo trabajo viene del latín gripal Llum que significaba literalmente tres palos y era un instrumento de tortura formado por tres estacas a las que se amarrada al reo por meto nimia tomó el sentido de penalidad de molestia de tormento o de suceso infeliz así que pasó de designar un instrumento de tortura a referirse a uno de los efectos de esa tortura al sufrimiento en las lenguas es la base lo el origen de trabajo también tiene que ver con el sufrimiento en alemán por ejemplo a Bate que sugiere esfuerzo y sufrimiento en inglés el work que viene del gótico gritan que implica persecución en relación el trabajo con el sufrimiento esto también lo defienden muchos sociólogos y políticos contemporáneos no uno de ellos es Bob Black que es un anarquista estadounidense conocido por sus críticas de la sociedad basada en el trabajo el tiene un libro que se titula la abolición del trabajo y quiero que escuchemos son minutos un extracto en el que dice cosas como para dejar de sufrir hemos de dejar de trabajar no

Voz 1900 02:05 Diez debería trabajar jamás el trabajo es la fuente de casi toda la miseria existente en el mundo casi todos los males que se pueden nombrar proceden del trabajo o de vivir en un mundo diseñado en función del trabajo para dejar de sufrir hemos de dejar de trabajar eso no significa que tengamos que dejar de hacer cosas significa que hay que crear una nueva forma de vida basada en el juego en otras palabras una revolución lúdica por juego también se debe entender fiesta creatividad de convivencia conversación en torno a la comida y puede que hasta arte el juego va más allá de los juegos infantiles por dignos que sean hago un llamamiento a favor de una aventura colectiva basada en el júbilo generalizado y una exuberancia libre ir recíproca

Voz 1880 02:55 no no firmo Jason está muy bonito verdad motion hay que leerse un libro entero la abolición del trabajo pero estos son los rebeldes preferiblemente vivos es como se titula el disco de del año ochenta y siete en el que se incluye esta canción

Voz 3 03:14 desde cuando celebramos el Primero de Mayo Saro es lo llamamos

Voz 1880 03:17 Día Internacional de los Trabajadores su primero de mayo es la fiesta del movimiento obrero mundial realmente es un homenaje a los mártires de Chicago los sindicalistas anarquistas que ellos pedían jornadas laborales de ocho horas y que fueron ejecutados empezaron una huelga el día uno de mayo de luchen de mil ochocientos ochenta y seis tres días más tarde fue la revuelta de Heim Market a aquellos sucesos les ha cantado todo el mundo entre ellos una banda que vamos a escuchar de Sitel que mezcla música celta con country

Voz 1913 04:00 el trabajo es un derecho fundamental de nuestra Constitución de los derechos y deberes fundamentales es el artículo treinta y cinco de la Constitución todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo a la libre elección de profesión u oficio a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus familias siguen sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo y además la ley regulará un Estatuto de los Trabajadores cuanto de estos verdad pues bastante poco vamos a escuchar a Dolly Parton Faith que es su jornada

Voz 1880 04:33 laboral de nueve a cinco

Voz 3 04:54 Carlos Prieto es sociólogo del trabajo de la Universidad Complutense de Madrid con el vamos a analizar el concepto del trabajo Carlos muy buenas noches

Voz 0194 05:01 buenas noches así según la etimología el trabajo era una pena Alida una tortura veníamos que la palabra venía de tortura cuál es el concepto del trabajo en la antigüedad

Voz 0309 05:11 vamos a ver no es que la historia del trabajo una historia mucho más compleja que lo que habitualmente suele contarse incluso juegos de palabras que alguno sobre el trabajo es una realidad que históricamente como categoría como actividad no nace hasta al siglo XVIII antieuropeísmo hasta entonces el trabajo no existía como categoría que diferenciar a otras actividades por ejemplo dado que pasaba las sociedades modernas pues que uno podía realizar actividades formativas pero lo hacía como padre como primo como madre como como Swayze pero no realizaba una actividad que ahí sí mira a nadie dentro de un orden eso es decir eso no empieza a suceder hasta el siglo XVIII en el cual se inventa una actividad productiva redistribuir ahí por lo tanto enmarcada en la institución del mercado todo lo que esa actividad productiva realizada fuera Werder Kahlo no es trabajo por muchos no es que

Voz 6 06:19 es decir no se consideran Omid no se concibe

Voz 0309 06:22 pues por ejemplo la actividad del logal son altamente productivas pero no se califican de trabajo eso empieza a suceder en el siglo XVIII europeo ante no existía el trabajo no existía evidentemente cuando uno entra en las timado Hear esa excepción a nivel está ligado a al instrumentos de tortura del Antiguo Régimen pero pero bueno se garantizará así habrá pero la verdad es que no existió el trabajo si actividades que realizaba en tanto en cuanto a esa lista en lo que fue

Voz 0194 07:00 pero Carlos pero Carlos esto sigue pasando un poco no porque Si tú me dices que el trabajo dentro del hogar no se considera era el papel que le tocaba uno o en la sociedad o en el entorno familiar quisiera

Voz 0309 07:10 Ángel etcétera Se trata cómo se construye un orden social en su conjunto efectivamente que es lo que pasaba en el Antiguo Régimen aquí que no había quién controlar los problemas sociales que tenía entonces hubo que inventar una sociedad entera de arriba a abajo sociedad ente abajo tiene tres pilares enciende el individuo ante el individuo había dos la invención el mercado antes no había el mercado como organización total de la economía por primera vez en el siglo XVIII en desde el tercero elementos el trabajo pero es el trabajo que realizan individuos en el mercado todo lo que sucede fuera del mercado no es trabajos en sentido estricto aunque forme parte del orden social pero en un plano secundario que es todos los donde la reproducción esto bueno ver qué hablando

Voz 0194 08:05 tarde una cosa porque Marx dijo aquello de en el trabajo dignifica yo pregunto qué tipo de trabajo dignifica ese que se hace fuera del del entorno

Voz 0309 08:14 vamos a ser el trabajo dignifica siempre que responda eh a unos criterios que lo describen como trabajo de gasolina

Voz 0194 08:25 sí muchos

Voz 0309 08:28 cuando criterio justos tiene perfectamente algo doblaje tú la población hoy en día distingue claramente entre lo que es un trabajo decente que lo empleo gente que porque los llama más precarios porque consideramos que a sus condiciones de ejercicio son injustas no es un criterio clasifica hacían de trabajos atípicos trabajos épicos como suelen decir muchos economistas sino de definición relatividad con una tía que debe ser realizada justas ese es el trabajo de lo que hemos calificado como empleo y doce trabajo que no realizado en unas condiciones que se ajusta más precario como si todo esto esto no es porque haya venido digamos alguien que me físicamente haya detenido allí sino para que históricamente

Voz 0194 09:16 ajá locos taurinos quién lo consume

Voz 0309 09:19 así al movimiento obreros ya que uno de mayo sin movimiento obrero no habría habido ni empleo ni trabajo

Voz 6 09:25 esa ídem habría habido ni amplió el plazo

Voz 0194 09:29 en cambio déjeme Carlos Pena con última pregunta porque se me acaba el tiempo y que al hacer una última pregunta trabajamos demasiado

Voz 6 09:39 hoy ganarle pero perdió por el camino

Voz 0309 09:41 pues trabajar necesariamente demasiado sino porque muchos se ven obligados a trabajar de otra manera no podrían trabajar porque no se les permitiría otro tipo de trabajo

Voz 0194 09:51 ah pues Carlos Prieto yo le agradezco muchísimo voy a quedar con usted otro día porque es una una fuente inagotable sobre del trabajo

Voz 6 09:59 comentaron varios soy manda pues no podemos hacer porque capítulos muchas pues además

Voz 0194 10:06 es que es muy muy agradable de escuchar Carlos muchísimas gracias

Voz 4 10:23 te daba pero bueno el mundo duras

Voz 9 10:30 este es el informe duerme negrito es una canción de cuna argentina de Atahualpa Yupanqui y quiere aquí y en este caso está cantando Víctor Jara es que es descorazonador como habla de la madre del negrito que trabaja encima sin cobrar ahora dentro un ratito escuchamos otra versión de fractura conoces esta no también la cantaba bonitos luego escucharemos presión trabajamos demasiado

Voz 3 10:51 Miguel Ángel algunos Cristina trabajamos de trabajos que exigen demasiadas horas por ejemplo este pero es extenso

Voz 10 11:03 bueno eso esto no

Voz 3 11:05 sí más dura sería otro

Voz 10 11:08 cada cosa de Martin en su privilegio

Voz 3 11:10 José Martí como siempre dice que es un sacerdocio pero esto del periodismo María Esperanza trabajamos demasiado yo llamo porque soy cita vale no estás en retirada pero pero yo he trabajado muchísimo y he sido muy feliz trabajando porque yo lo que sí creo

Voz 11 11:25 es que todo el mundo debería tener derecho y que se cumpliera a trabajar en aquello

Voz 0194 11:30 que le guste y que tuviera un trabajo digno

Voz 11 11:33 claro

Voz 1880 11:39 usted sacarle la cara

Voz 13 11:40 es una preciosidad aragonés ni herir tu

Voz 3 11:49 ya hemos dicho que fue Marx el autor de la frase el trabajo dignifica al hombre

Voz 1880 11:52 sí una frase en la que resumía su filosofía sobre la relación del hombre con su propia naturaleza también Mars en el capital dice cosas como por ejemplo el reino de la libertad sólo empieza allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad por la coacción de los fines externos íbamos a contar una interioridad Angels el vídeo que Nos mandamos esta mañana en al al grupo de Hora veinticinco para la cara B que bueno que si el trabajo dignifica no estábamos hablando de eso es un monólogo del cómico Pepe Rubianes

Voz 1581 12:21 el trabajar ya saben ustedes con todo lo que el trabajo conlleva el trabajo dignifica al hombre el trabajo te honra el trabajo que realiza el trabajo te Poole

Voz 14 12:32 brillante da esplendor

Voz 1581 12:35 trabajo la ósea trabajo extra que pone cachondo oiga hay que hacerlo Cachón de qué va la gente a trabajar a las seis siete y ocho de la mañana todo el mundo cantando y bailando por la calle vamos a atar

Voz 15 12:45 a va a Dalilah

Voz 16 12:49 Conesa Marc sabatina era a otra a

Voz 1581 12:55 no he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria en los medios de transporte todo el mundo pegado junto a casa aquí en ese año

Voz 16 13:05 y algunos hasta en caravana nos cara dos

Voz 1581 13:09 jaleando al conductor para que llegue pronto a a fondo por otros

Voz 17 13:17 no te vas

Voz 1880 13:29 este es un trabajo duro no almacenar en una en una mina en una mina de carbón dije esta canción de Lee Dorsey un cantante americano de los años sesenta y el título es Working in a Cold Mine seguimos con más una primera recomendación cinematográfica es la película Un rey en Nueva York de Chaplin

Voz 18 13:48 dime que estás leyendo a Carlos Marx no serás comunista hay que es como insta paralela a Carlos Marx rozar una respuesta razonable si no eres comunista que eres entonces

Voz 1880 14:03 nada nuevo pues es una a esta película es una sátira del mercantilismo norteamericano dirigida protagonizada colonizada todo por Chaplin más recomendaciones del cine venga pues en esa clave estábamos hablando de la lucha del proletariado no nos podíamos perder Novecento

Voz 19 14:17 han sido los patronos que les han plantado las fascistas los han querido les ampara y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero pero siempre pagamos nosotros quién paga el proletariado los mercados

Voz 1880 14:32 se dirige a Robert De Niro Gérard Depardieu es un recorrido por la amistad también por las diferencias en política y por la Italia el siglo XX os vamos hay más películas el origen del cine a lo que se conoce como las primeras imágenes cinematográficas de los hermanos Lumière se llama tal cual es la salida de los obreros de una fábrica y la mayoría de ellas son mujeres también por eso se dice que igual era una fábrica textil eh no he podido traer documento sonoro porque claro reía sonido el Bob es un rodaje mudo son grabaciones del año mil ochocientos noventa y cinco pero buenos vamos a adelantar en el tiempo medio siglo más Nos vamos con el apartamento

Voz 20 15:07 a menudo me quedó en la oficina trabajar un lado o dos horas extraordinarias es sólo una manera de pasar el rato hasta que llegue el momento oportuno de volver a mi casa porque el hecho es que tengo un pequeño problema con mi apartamento una

Voz 1880 15:19 película de mil novecientos sesenta de Billy Wilder es un empleado que le presta su apartamento a su jefe para sus escarceos amorosos si la mitad de la película la mitad de las escenas son todas ahí en la oficina el protagonista sino recordáis es Yacla

Voz 21 15:32 no es bueno

Voz 1880 15:36 Diez dos años antes en el año cincuenta y siete Frank Sinatra cantaba este país work in You If You can get it buen trabajo si lo puedes conseguir es un estándar del del jazz de Gershwin y seguimos con más tiene ahora es de cómo echar a la gente a la calle de cómo despedir como quedarse sin trabajo

Voz 22 15:56 con Up in diez en que estos trabajando con tanta furia técnicas de despido creó una secuencia son

Voz 1880 16:04 preguntas respuestas Acciones Rent a ellos Clooney lo contratan las empresas para reducir personal porque es un experto en despedir gente después de los despidos pues dónde iríamos al paro no podíamos hacer una cara B sobre el trabajo sin pararnos en el peliculón de Fernando León Los lunes al sol

Voz 22 16:19 trabajo ahí estoy para los de fuera hay palos de aquí y de fuera y no reina no lo vale

Voz 23 16:27 a mí me pagan todos los meses una pasta de la Seguridad Social para

Voz 1900 16:29 ante una panda de vagos

Voz 22 16:31 fue muy bonito poner la mano todos los meses

Voz 1880 16:57 iba internacionales el nombre pero no es él

Voz 22 16:59 Hinault internacional de los trabajadores para hoy para la cara B lo hemos traído en la versión de Pizzi tu dedo gordo

Voz 4 17:14 eso no sé no pasa nada

Voz 1880 17:27 esta bonita esta versión siempre da maravillosa la letrada escribió un obrero francés que se llamaba Eugène podía miembro de la Comuna de París y dice cosas pues yo creo que nos la conocemos todos aquí está en francés pero bueno no más deberes y derechos ningún derecho sin sin saber Sin perdón ni en dioses reyes nítido unos está el Supremo Salvador nosotros mismos del hicimos el esfuerzo redentor

Voz 1880 18:02 Nos vamos hoy serán pues yo creo que las canciones de la cara B han estado fenomenal a serán muy buenas muy buenas así que te pido que no tengas en cuenta esta última canción de la cara B de hoy Luis Aguilé

Voz 4 18:17 todos los días tienes que cantar gracias a Dios la vida pasa frente

Voz 3 18:30 suerte que nos tenemos mucho amor que trabaje la vida nos pasa tan feliz me está bien está escondite en esta canción Luis Aguilé estaba con Fernando Esteso y la verdad que he estado viendo el vídeo esta tarde y se lo pasaban fenomenal trabajando Martín