Iglesias sigue en campaña

hoy al ralentí por el Primero de Mayo hoy porque mañana también es fiesta en Madrid el Gobierno celebró ayer el Consejo de Ministros habitual de los viernes o sea que imaginen bueno a pesar de todo esto el día nos deja algunas pistas sobre cómo van a ser o como pueden ser las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez Moncloa ya ha anunciado que la semana que viene va a haber reuniones de Sánchez con casado con Rivera Icon Iglesias la más interesante es la respuesta de Iglesias vía artículo en El País vivía declaración en la manifestación del Primero de Mayo interesante porque amaga con no facilitar la investidura al líder socialista si Podemos no entra en el Gobierno en el artículo que hoy publica Iglesias reduce la autocrítica a los malos resultados de su partido a los problemas internos el resto de la responsabilidad el atribuye a las cloacas a la prensa la autocrítica o la crítica sería en este caso se la hace a Sánchez de quien dice que ha sacado el tercer peor resultado del PSOE desde el setenta y siete en ningún momento en en el artículo en sus declaraciones habla líder de Podemos de los ochenta escaños de diferencia que les sacan los socialistas ochenta escaños si como él dice los resultados del PSOE no le permiten presumir de una fuerza que no le han dado las urnas que fuerza Le dan a él sus escaños soy una explicación para las palabras de Pablo Iglesias y es muy fácil es que estamos en campaña porque sería incomprensible que no apoyará un gobierno progresista y uniera sus votos a la derecha y a la ultraderecha