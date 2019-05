Gol de Leo Messi (FC Barcelona 3 - Liverpool 0)

sí sí me primera parte que no

da la sensación da la sensación de que primero lo ha celebrado ha levantado un gesto de no pitar es decir de que la ambiente sea sea fuerte en referencia a algunos que han pitado al al cambio de de contenido pero insisto lo que parece que

qué ha ocurrido esto no nos Cayenne animarnos porque os necesitamos ese era el gesto en aparece bastante claro de Leo Messi hacia el público del Camp

Voz 3

01:16

no cuando por cierto avistó amarilla Luis Suárez por protestar la protesta no mermaron falta lejana luego apelar sexta Suárez esta Messi está muy lejos que diría Jordi no está en los tan abusar es lo bueno que vive a haber distancia porque el árbitro ha puesto la barrera eh yo era incluso con más distancia de la que perdona pero bueno grafias Valle Messi va a buscar portería