El 1 de mayo ya no es lo que era

Voz 1150

00:07

todo sentir sobre el Primero de Mayo con la consolidación del PSOE en el poder la derogación de la reforma laboral del PP se ha convertido en reivindicación estrella estará en la mesa de Pedro Sánchez desde el primer día sin embargo el sur de mayo ya no es lo que era no he visto hoy ninguna referencia a la fiesta de los trabajadores en las portadas de la prensa escrita con el tiempo ha perdido el impacto que tenía demostración de poder sindical en las sociedades democráticas fastos de la manipulación de las masas en los países comunistas o incluso en el franquismo con la cursi exhibición folclórica del sindicalismo vertical en el capitalismo industrial la clase obrera el sujeto portador las luchas laborales sobre ella construían los sindicatos su fuerza en el nuevo capitalismo sean multiplicar los grupos sociales y generacionales con intereses diversos y a veces contradictorios el poder sindical se ha diluido las movilizaciones tiene muchas caras sin embargo la cuestión laborales nuclear en un momento en que como describe la diputada alemana Gabi Zimmer el empleo se flexibiliza autonomista de un modo que es aprovechado por las corporaciones para liquidar derechos básicos Guaidó héroe responsable estas dudas se propaga después de un nuevo asalto fallido cuesta entender una estrategia de batalla frontal sino se tienes los medios necesarios para garantizar el éxito es decir para desmontar la trama de dinero poder y ejército del chavismo con que cuenta realmente Guaidó cuantos intentos fallidos de derrocar rama duro puede soportar con las fuerzas de las que disponen tiene sentido anunciar golpes definitivos que resulta que no lo son está seguro de que a Maduro no requiere el fuerte las para desencadenar una nueva represión o apuesta por la locura de una intervención americana calma después del sobresalto electoral Pedro Sánchez toma la iniciativa sin prisas a la espera de las elecciones del veintiséis de mayo pero sin pausa y conforme al mensajes las urnas apuesta por la distinción de momento convoca Casado Rivera Iglesias para analizar la situación el que quiera seguir en pie de guerra se pondrá en evidencia