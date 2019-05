Jordi Alba: "La euforia no ha llegado al vestuario porque sabemos que no hay nada hecho"

Voz 1 00:00 ha terminado a su comparecencia con la tele del club con la tele oficial ahora Nabai porrón la zona de las radios no Adrián está aquí

Voz 0977 00:07 estamos en directo dado bueno para nosotros pero bueno desde la experiencia te puedo decir que el que el equipo está mentalizado de que aún no hay nada decidido sabiendo que antes del partido pues cualquier culé hubiese firmado un tres cero contra este rival que para mí es es de los mejores de Europa claramente muy bueno aunque da la vuelta en su estadio va a ser un una batalla pero bueno la ventajas importantes pero sabiendo que aún quedan

Voz 0017 00:34 que si con este Leo Messi parece imposible que se escape esta Champions porque tú en tu caso has hecho un partidazo pero es que está bestia se lo come todo

Voz 0977 00:44 sí bueno no sabemos sabemos cada uno cuál es su rol dentro del equipo sabemos que aparte de de meter goles asistencias te genera un juego increíble y aparte pues si te defiende como defiende pues no no se le puede pedir más final es un jugador el único que no vamos a encontrar nunca y que bueno ojalá que podemos disfrutar podamos disfrutar de él mucho tiempo porque cuando no esté pues creo que el bache el Barça lo echará de menos claramente ayer nos hacía a Rakitic que Leo

Voz 2 01:18 nos marca el camino vosotros los seguís hoy en la piña de conjura pues arengado mucho como capitán cómo lo definirías tuvo que os dice que los que usa anima a hacer el capitán

Voz 0977 01:31 bueno como dicho cada uno sabe su rol sus limitaciones creo que cada uno hace lo que bueno lo que lo que le toca o lo que puede pero Leo es es único lo he dicho antes creo que nos vamos a encontrar un jugador como él nunca en todas las facetas del juego y luego pues sí sí Leo como he dicho antes aparte generar el juego que hace pues eh defiende el primero pues tenemos que todos ahí ha bueno e todos a una hay creo que que es una referencia para cualquier joven y también para cualquier jugador que estamos ahora mismo la plantilla es verdad que hay jugadores que han ganado muchísimo pero pero bueno ver a Leo cada día en los entrenamientos y los partidos pues bueno creo que es una una maravilla pero esto le le no doblen enorme alegría hoy el tres cero y antes que lo de Iker yo tengo que preguntar por eso se ha quedado felizmente en un susto unos vivido sí bueno no estaba descansando en casa hoy ante dime al estadio pues lo lo he visto espero que que bueno eh tú dices casi un susto pero que se preocupe lo antes posible un gran amigo un compañero y bueno le deseo lo mejor no

Voz 0017 02:41 la asistencia más para romper la mala racha de Luis Suárez en la Champions League como has vivido este nuevo pase de gol que te hace ser uno dos mejores pasadores de la competición

Voz 0977 02:51 bueno e contento por el rendimiento colectivo e individual creo que me encuentro con muchísima confianza en todos los aspectos del juego Il todo lo que sea pues sumar goles asistencias pues para un jugador en ese caso para mí que soy defensa principalmente pues mucho mejor

Voz 3 03:08 creo que ha sido una jugada

Voz 0977 03:11 bueno de todo el equipo muy va vinculado a un lado a otro y luego pues he visto a a Luis que se enmarcaba como como siempre que ha podido ser gol y abrir el marcador muy contento por ello ultima pregunta ahora para ellos rieron segunda parte es un aviso de lo que podéis esperar de de Anfil porque ahí han apretado mucho y sobre todo con un Salah al que has visto bien de cerca presentada por por tu banda que seguramente igual es el periodo más importante sí creo que que todo el peligro que que tienen creo que que es importante creo que hemos parado muy bien sus contras casi no han creado mucho peligro en esas contras que son muy peligrosos con Maine y salas que son muy rápidos y bueno sin olvidar que realmente nos tenemos un gran equipo y lo hemos demostrado hoy esperar al partido de vuelta algo que va a ser muy difícil con su allí no me apretar muchísimo porque el marcador es ahora para nosotros pero bueno nosotros no tenemos que cambiar nada sino que tenemos que salir a ganar el partido como si hubiésemos quedado cero cero tres partidos para el triplete se puede pensar así pues no tenemos cerca lo tenemos cerca pero vamos a pensar primero en la vuelta porque como he dicho antes desde la experiencia te digo que la euforia no ha llegado al el Vestuario porque sabían sabemos que que hay nada hecho pero pero bueno como tú dices pues la Liga ya estaba hecha estamos una final de Copa ahí a un paso de otra final de Champions que bueno vamos a movilizarnos para el partido de vuelta Hay ya te lo decía nada bueno pues esas son las

Voz 0017 04:42 habrá si el mensaje de Jordi Alba muchas ganas de intentar lograr el triplete pero en él