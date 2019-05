El Larguero (01/05/19): Segunda parte

Voz 1 00:00 en un ratito nos vamos a ir a Oporto para

Voz 1375 00:05 a contarles cómo está Iker ingresado en ese hospital Cruz de la ciudad portuguesa depués de haber sufrido el infarto agudo de miocardio en un rato va a estar por aquí David Ferrer para estar con nosotros en el larguero en la semana previa a su adiós a su carrera tenística alegada solamente un torneo iba a ser el de Madrid de la semana que viene iba a estar aquí en unos minutos en el estudio de Gran Vía treinta dos David Ferrer antes estamos pendiente de que salga un protagonista más que termina en la rueda de prensa de Valverde psique

Voz 2 00:31 aún continúa hablando de Messi y de cómo enamora con

Voz 1785 00:36 bueno juego y sus goles de falta que también hablando de que

Voz 2 00:39 él creía que firmó no iba a jugar o al menos había planteado el partido así pero que luego ha visto que no que no que no jugaba que entiende que estaba graves

Voz 1 00:49 ya se han hubiera escuchado a Bruno en el Larguero ya habría que no Juan

Voz 2 00:52 yo te puedo decir que ha dicho que el creía que no iba a jugar pero Valverde sabía que no lo iba a hacer unas cuantas horas antes del partido seguro

Voz 1375 01:00 bueno ya lo dijo anoche Bruno que ojalá filipino no ha jugado eh Jordi Marcos Ramón la alineación Lucky Bruno estáis por ahí también a la alineación a la habéis entendido la la ausencia de Arthur la titularidad de Arturo Vidal junto a Rakitic Busquets

Voz 1785 01:18 bueno a había ciertas sospechas sobre el estado de forma de Artur pero se decía que había que recuperarlo Se pronosticaba que había que recuperarlo porque se consideraba consideraban jugador vital para el partido no sé si ha sido el estado de forma uno de del brasileño pero lo que es evidente es que ha parecido a una concesión de Valverde a primera vista al Liverpool no sean puestos a jugar con voltaje energía yo voy a poner el jugador con más voltaje energía que tiene el Barça que es Arturo Vidal sin embargo luego se ha revelado como una buena solución y creo que Valverde no sólo ha dominado este momento del partido con Arturo Vidal porque la primera parte el Barça ha aguantado muy bien incluso Barrio Vidal ha participado la jugada del gol sino que después ha estado estupendo en el cambio de ese miedo y Sergi Roberto que es el que creo que acabado por desencadenar a Messi el Barça estaba sufriendo bastante le ha permitido con Sergi Roberto

Voz 1 02:13 Anele ha dado Mané ha vuelto a ser Die

Voz 1785 02:19 sí es que siempre juega los partidos con doce trece jugadores yo y lo ha vuelto a hacer un con esa sospecha de que no sabemos si era porque era necesitaba energía y quería un jugador revoltoso oí que lleva las jugadas divididas eh ya como Arturo Vidal que Artur ahora la concesión para mí que ha hecho Valverde ha desnaturalizado a priori menos al Barça que que Klopp al al Liverpool porque sea ausente firmó niño o incluso con cuatro centrocampistas ha sustituido al lateral Arnes que es mucho más ofensivo por por por Joe Gómez sin embargo presumiblemente era un paso atrás ha visto un Liverpool estupendo ofensivo es decir que a veces las alineaciones no acaban de reflejar lo que pasa en el parque en el campo

Voz 1375 03:06 ahí el guión ha sido un poco Marcos Jordi fracking

Voz 1785 03:08 a de Bruno lo que es lo que esperábamos que estaban

Voz 1375 03:11 siendo en Carrusel parece en el minuto diez parecía el minuto ochenta es que el el

Voz 3 03:15 minuto diez de partido estaba invitando a que los entrenadores bueno está acostumbrada esto si Valverde no está nada acostumbró

Voz 1375 03:21 que dimitiera como exactamente por qué

Voz 3 03:24 en el fondo es como dice Ramón han dado un paso atrás los dos

Voz 1375 03:27 claro

Voz 3 03:27 Valverde y creo que el paso atrás de Valverde a a desnaturalizar el equipo porque no tenía control no tenía

Voz 1375 03:33 yo no tenía la pelota y claro

Voz 3 03:35 era un momento en que curiosamente en esa primera parte el Liverpool no tenía tantas opiniones como la segunda es decir si las tres grandes opositoras del Liverpool

Voz 1375 03:43 han sido la segunda la ansiada segunda

Voz 3 03:46 de espaldas de de este y eso es consecuencia que el Barça ese inicio la segunda parte ha sido terrible para mí es fundamental y coincido con Ramón en como cose el equipo como coge el hilo y la aguja entiende que necesita la velocidad ese miedo tienen cita Sergi Roberto cambia de lado Arturo Vidal lo trae aquí a la banda izquierda de repente el Barça llega al área de Alison porque los primeros quince veinte minutos no sabíamos si Alison iba de negro de azul de sus ojos debe o no

Voz 1 04:09 no salía una salía de la nada traspasa

Voz 3 04:12 el seguidos al problema ha respirado el equipo ha encontrado a Messi ha conectado entre líneas y a partir de aquí es donde donde se ha sentido mucho más cómodo

Voz 0985 04:21 yo tengo que reposar un poco porque las sensaciones y las sensaciones se me amontonan

Voz 3 04:28 si además de la de Messi que me ha dejado impacto

Voz 0985 04:30 dado en estado de shock a ti te preguntan dentro de unos años los termino Barça ganó tres cero al Liverpool que en aquel momento era con el Barça mejor equipo Europa y alguien dirá ostras seguro que les sometieron su propio terreno tuvieron el balón al baño de fútbol una canción tras otra y entonces claro yo tengo que interiorizar que hoy está victoria se ha producido sin tener días el control del partido ni el balón es más incluso yo creo que el Barcelona la segunda parte visto que el intercambio de golpes de la primera parte le hacía una segunda parte que se podía alargar mucho yo creo que se ha replegado en tanto aquí aparecido Messi es que yo creo que esto es un poco también en lo que tenemos que situarnos pero en este Barça que se repitiera que sufre que es solidario que que sabe sufrir y que sabe aprovechar sus momentos emerge también la figura de Valverde porque es este es el Barça de Valverde este Barça que él siempre dice Valverde de resistencia e imbatible es el Barça aquel ha ha cosido pero no deja de ser esta la sensación que uno puede tener tenemos que interiorizar que ha sido una victoria tres cero contra un Liverpool porque el propio Jürgen Klopp Manu está también noqueado él está desconcertado Él creía que tenía el partido donde él quería irse va con un tres cero lamenta no haber podido siquiera haber marcado un gol

Voz 0301 05:44 pero es Jordi hoy el tres III haceros más de Messi de Ter Stegen que de Valverde

Voz 0985 05:48 bueno pero oye también hay que saber más atrás

Voz 0301 05:51 es que yo creo que sois muy justos lo lo erais el sábado diciendo que entre otros era la Liga de Valverde y estoy de acuerdo hay que decir que en el partido de hoy para mí Klopp está mejor que yo Bruno para mí claramente para mí es que en la alineación inicial se ha quedado entremedias en este caso Valverde porque te ponía jugadores que en teoría daba más control como Sergi Roberto más control que ese remedo en el lateral derecho Coutinho más control en teoría que vele arriba pero en cambio en el centro del campo ya no sé exactamente qué tendría pero opta por eh

Voz 1375 06:25 sin olvidar cuando tiene otras opciones además

Voz 0301 06:28 por ejemplo no había ningún jugador

Voz 1375 06:30 que alguien pudiese mirar los compañeros decir oye un poquito la pelota vamos a aguantar un poco el balón vamos a frenar este ritmo porque el Barça se ha contagiado de ese ritmo eso no le convenía ese ritmo loco de ida de verticalidad de ida y vuelta el Barça tenía que tener la pelota pero quién la tiene Arturo Vidal Rakitic hombres son otro tipo de jugadores Busquets es es lo que es y entonces claro yo creo que que que que este Barça ha ganado tres cero pero sin Messi

Voz 1 06:53 no digo que no hubiera ganado que podría haber ganado

Voz 1375 06:56 porque Messi ha marcado si Luis Ábalos marca el primero y el Liverpool no ha marcado ninguno por fallos suyos pero desde luego sin Messi no gana hoy tres cero el Barça es el resultado es gracias a Messi y a lo que ha parado Ter Stegen

Voz 1296 07:07 no está claro pero al final el plante a los partidos sabiendo que tiene a Messi que en cualquier

Voz 1 07:11 la claro es que la duda sí

Voz 1296 07:13 ante este Liverpool tu realmente pueden llegar a controlar el partido Cirsa ante el cómo te somete a lo físico como te presiona arriba como te convierte el partido y ahí vueltas y la presencia de Artur realmente lo hubiera concedido al Barça o no el control del partido no lo sé la verdad es que tengo la tengo una ofrecido un equipado así que lo primero que quiero remarcar para darle mérito a la al triunfo del Barça Il luego me parece que Valverde durante toda la temporada ha estado preparando al equipo para partidos como éste partidos en los que tocaría sufrir pues aprender a sufrir se hizo un curso acelerado en el doble enfrentamiento ante el Madrid en el Bernabéu en Copa y Liga el equipo aprendió a defender a partir de ahí encontró más cómodo a veces jugando con más o veces jugando con menos balón Joy Valverde viendo sobre todo en eso estoy con con Ramón creo que Arthur ha ido de más a menos Arturo Vidal ha ido de menos a más y al final Valverde teniendo en cuenta mucho lo que le iba a plantear el Liverpool ha apostado aunque pueda ser un paso atrás por darle Brega o jugador precisamente de de de físico y no tanto de de control pensando que por mucho que tuviera Arthur en el campo igual hoy le sería incapaz de controlar el partido

Voz 1785 08:15 es que si me permites más una sensación que yo tengo es que esta Champions ya no se gana con aquel equipo admirado que tenía al Barça sino con un el jugador más decisivo es decir este para cuando hablamos del Barça de Messi hemos dejado de hablar del Barça de Guardiola incluso del tridente de Luis Enrique es porque este equipo aprendido a que a partir del deseo y la fe de Messi hay que jugar de otra forma ya hay que competir de otra manera la el fin justifica los medios entre otras cosas porque tienes a Messi porque puede parecer una conclusión muy vulgar y muy or impropia de un equipo que se es empalagoso incluso cuando luz cuando presume de ese estilo de juego pero sin renunciar totalmente a él no yo creo que el Barça se ha dado cuenta de que ya no hay que ser admirado sino que hay que ser ganador y eso es decisivo

Voz 1375 08:57 y luego está el asunto de de Coutinho es verdad que Messi lo eclipsa todo y ahora vamos a cerrar este sanedrín hablando otra vez de Messi escuchando lo que ha dicho Messi al terminar el partido a pie de campo pero luego está lo de Coutinho que cómo será que que en un partido de semifinales de Champions el Camp Nou ha pitado

Voz 1785 09:12 a al brasileño que es verdad que

Voz 1375 09:15 me tengo que es que se convierte en jugador invisible con una actitud deja bastante que desear ya no te digo el juego puedes estar afortunado no pero al Camp Nou no le ha gustado su su pasividad en Hoy por eso le han pitado yo digo que es un poco el caso de Gareth Bale en el Madrid pero por lo menos Bale ha tenido buenos partidos ha disputado finales de Champions metido algún ha dejado algo en la retina es que Coutinho estaba diciendo esto ha ido de más a menos esté de menos a más ejecutivo ha ido de menos a menos todavía no sé si hoy se ha ganado ya en su salida del Barça o alguien va a seguir confiando en él pero difícil eh

Voz 0985 09:46 hombre la intención del club pide Valverde e incluso de Messi de Suárez y de sus compañeros es recuperarle pero lo que pasa es que Coutinho poco muy poco muy poco de su parte es que hoy incluso habría que hablar de un tema de actitud que es lo que yo creo que ha sublevado público al público y le ha reprochado no ya el ser intrascendente el ser discontinuo el de la poca intensidad sino hago de la actitud pero bueno se ha acabado silbar a Coutinho ni reprocharle nada porque de la forma como Messi les ha afeado esto al público él es el capitán también para esto diciéndole que en esto momento definitorio estamos todos para estar juntos y no para criticar pero lo cierto es que Coutinho ha desaprovechado otra oportunidad yeso que le había ganado el casting

Voz 3 10:25 en el que muchos apostamos yo también pierden Belén

Voz 0985 10:27 ahora que corriera parque contra el Liverpool corriera y sin embargo la apuesta por Coutinho tampoco ha funcionado

Voz 3 10:34 tiene un problema Coutinho y ahora habrá Valverde tiene una solución que es de melé desgraciadamente para el Barcelona la solucionar ha funcionado porque quién sabe si ese gol que ha fallado en el último suspiro no puede echar de menos en esperamos y deseamos que no ocurra pero era un gol clarísimo

Voz 1 10:49 no en una era era la la puntilla vamos

Voz 3 10:52 ya lo que pasa que creo que el equipo hay más de Coutinho el equipo sabe Valverde Messi es el primero que lo sabe que también se fueron con tres goles de ventaja el año pasado a Roma Illa Roma les pasó por encima y lo hemos hecho ellos son conscientes de que el Barça tiene que marcar en Anfield sabe lo que les espera en fin pero también sabe que allí iban a la visita de un extraterrestre algo que no han visto algo que no han visto nunca sea yo creo que este jugador yo estaba viendo antes a los aficionados que sacaban del Liverpool no entendían lo qué demonios les había ocurrido es que es increíble lo que habían asistido con esa falta porque no no podían comprender que ese disparo que todo el mundo pensábamos cifra aquí lo contaba incluso en la narración que está un pelín lejos pues ese primer lejos ha convertido en un gol que pertenecerá ya la memoria de la Champions

Voz 1375 11:41 que en esta temporada puede que tenga mejor porcentaje de faltas que penaltis mucho jugador claro sea el porcentaje de faltas que te tira una falta Messi de la

Voz 1 11:47 a clavar pero bueno no habla más jugadores verdad Adrià

Voz 4 11:51 no hablar más futbolistas los jugadores del Barça ya ha

Voz 0017 11:54 a descansar porque la mayoría la verdad es que han terminado mano completamente agotados este partido el esfuerzo ha sido tremendo de hecho muchos colgaban ahora fotos en las redes sociales desde el vestuario Illes veíamos con bolsas de hielo en las piernas por ejemplo a Rakitic y a Luis Suárez pero bueno ahora tendrán días para descansar porque evidentemente este sábado a Vigo la mayoría no van a viajar porque va a hacer rotaciones evidentemente masivas Valverde pensando ya en el partido de vuelta en Anfield

Voz 1 12:23 no hablar más jugadores pero escuchemos lo que ha dicho es Messi nada más terminar ahora unos resume sí que él a lo que ha dicho

Voz 1375 12:30 pero también que acaba de terminar su rueda de prensa pero a terminar el partido sea parado Messi el micrófono de Ricardo Rosetti Movistar Plus algo cada vez más habitual que aplaudimos celebramos por parte de Leo que durante muchos años jamás hablaba siempre decíamos José hablan en Argentina nunca habla en España pues afortunadamente la normalidad también ha llegado a Messi en ese sentido ha termina el partido se ha ido al micrófono

Voz 3 12:49 la tele ojo lo que ha dicho sobre su gol

Voz 1375 12:52 el de falta ha marcado dos el golazo de la falta sobre su partido sobre la eliminatoria sobre los pitos a Coutinho del Camp Nou

Voz 5 12:59 primero parece que queda un poco la gente como con esa cara de de de haber dejado escapar de esa oportunidad como el tres cero y mira que con resultado de creértelo

Voz 1293 13:07 bueno pero claro clarísimo la última vez muchas pero la verdad que es que pues bueno sabemos que que no está definido porque vamos una cancha muy difícil con mucha historia que aprieta mucho pero la verdad es que todo completo es por el partido que hicimos en

Voz 1704 13:27 por partes ritmo impresionante yo no sé si si en algún momento pedía es incluso hasta tiempo Ball Porto porque sube apenas tiempo para respirar casi

Voz 1293 13:35 verdad es que entró un poquito en el que no es eso no es lo que tan acostumbrado a hacer uno Un juego mucho ritmo muy físico a partir el partido que he jugado en una contra tras otra ahí nosotros no entramos en esa no estamos acostumbrados estamos acostumbrados va a tener la pelota y hacer correr al rival por eso no acota un poquito yo estaba muy poquitas viciado pero pero lo que exigía este partido seguido así

Voz 1704 14:03 eh había que sacarlo como fuera a mira momentos de pasarlo mal a partir del dos cero esto ya va me da la sensación de que el tres cero a lo mejor no sé si es excesivo pero por lo menos para lo que pasó en el campo es muy beneficioso para el para el Barça

Voz 1293 14:16 a marcar in no haber encajado sobre todo eso no que era no hicieron Möller eso creo que no eso es bueno espetaron vieron no crearon muchas ocasiones no nos dejaban salir pues que presionaban alto era obvio no sabíamos que iban a buscar un gol porque un gol de visitante te da te da mucho en esta eliminatoria pero las supimos mantener soportar y aparte hicimos dos goles más que que una muy bueno vaya gol de falta la verdad que sí que entró espectacular y Raúl que tuve la suerte de que entrara por por ahí contentísimo

Voz 1704 14:56 oye antes de marcharte a la celebración del del segundo gol tienes un gesto para la grada como para no pedir pitos que es exactamente lo que se te pase que es lo que ha pasado para que le pidas esa reacción labrada estaban momento

Voz 1293 15:06 definitorios estamos en un momento muy lindo donde donde tenemos que estar más unidos que nunca todo jugador afición lo dejemos a principio de año que qué es esto lo vamos a conseguir juntos no es momento de de criticar a nadie sino eh ya pues ahora tirar para delante hay de de sacarlo todo junto no quedan es poquito partido tres finales y lo vamos a hacer todos juntos tú que es porque el niño no por Coutinho sí porque la verdad es que qué feo ver que que despidan a así de no entro si estuvo bien o mal en eh lo que pasó simplemente en que que ahora hay que estar todos juntos y unidos por lo que pueblo que no queda nadie ya pues a tirar para adelante y que queda poquito la respuesta es enhorabuena muchísimo

Voz 1 15:53 hablando muy claro sin esconder nada eh de claramente

Voz 1375 15:57 por qué ha mandado callar a la afición aparte la afición del Camp Nou y te digo una cosa cuando dice esto Messi yo no sé si se volverá alguien pitara

Voz 1 16:03 entonces por qué queréis si esto así de claro con esta localidad la suerte es que quedan partidos son exactamente exactamente

Voz 3 16:08 tantos partidos jugaba Messi Manu mira ha jugado en el campo jugar de lateral jugado de extremo a jugar de mediapunta ha jugado de delantero a juez de caza goles en el dos cero ha jugado de Messi en el tres cero luego acaba el partido Garitano les exacto y empieza otro partido regaña al público aquel que no es no es un mensaje de complicidad con el público no está diciendo con buenas palabras esto no lo podéis hacer menos ahora que quedan tres partidos para intentar algo que es realmente histórico conseguir un triplete por lo tanto ese yo creo que ha jugado miles de partidos en una misma noche

Voz 1375 16:41 sí además Adrià ha puesto acaba de poniéndome en Instagram Messi no

Voz 0017 16:46 si después de todo esto que comentábamos ahora todavía tenido tiempo Messi para poner un mensaje en Instagram dice Messi contentos con el resultado de esta noche pero aún nos queda ir a Anfield una cancha muy difícil donde el Liverpool es un equipazo y apretará mucho viene el momento más importante de la temporada dice ese es que hay que estar más juntos y unidos que nunca y por último dice Leo Messi quiero aprovechar para mandarle un abrazo a Iker Casillas desearle que se recupere muy pronto mensaje de Leo Messi el capitán del Barça en Instagram

Voz 1375 17:17 modo capitán perfecto qué gran detalle de Leo Messi también aprovechando para celebrar la victoria con la afición para advertir que esto no se ha terminado iban a mandar un abrazo a Iker Casillas durante muchos años su rival deportivo pero eso no quita para evidentemente hacer lo que ha hecho Leo tengo la sensación de que ninguno ve esta eliminatoria cerrada a pesar del tres cero

Voz 6 17:38 no no ni mucho menos después de lo de robo cuatro cero Liverpool allí por favor yo creo que el Barça el balón lo decía

Voz 1296 17:47 los hay que marcar un gol es decir el Liverpool en su casa te va a apretar te va a insistir te va a apretar lleva hacer un partido larguísimo y físicamente y extremadamente exigente viene el Barça decía ya con los jugadores que tendrán que descansar el domingo el partido es el martes que las seis días eh yo creo que el Barça tiene todavía que luchar lo que como amargos ojalá nos eche de menos de veintitrés cero de las firmado todos de ese otea a la banda y la silueta la Champions pero hay que combatirlo

Voz 0985 18:13 dicho eso fíjate que las primeras declaraciones de todo el jueves que hemos ido escuchando en el Larguero a la primera frase que ha dicho Messi es sabemos que

Voz 1375 18:21 no está definido

Voz 0985 18:22 ya Alba también lo ha dicho la primera frase que ha dicho por lo tanto parece ser que vestuario se conjura para ponerse de acuerdo en que esta vez en que esta ocasión hay vacuna puesta inning no hay margen para para la relajación ni para la falta

Voz 4 18:34 atención e Marcos no te fijas del tres cero que no

Voz 1 18:38 hoy como os veo me que te meterle siete no no pero pero esto siento

Voz 3 18:46 el City recibió tres goles en media hora sí tiene recibió el año pasado tres goles en media hora el creo que el Barça el objetivo es meter un gol evidentemente sitio es capaz de llamativo si te adelantan

Voz 1 18:59 claro pero hay que marcar ahí hay que bueno yo creo yo creo que si no estoy

Voz 1785 19:03 equivocado Mané metió en el dos uno en el dos mil quince tres goles en dos minutos y medio

Voz 3 19:10 sale a quince lo metido

Voz 1 19:12 la un partido la Premier no recuerdo exactamente igual era fue posible que sea el ochenta o sea que no me estoy metiendo además iba eh

Voz 0301 19:26 qué Anfil sí que es de los campos que que aprieta de verdad es de los que aprieta más de

Voz 3 19:30 cada uno está muy bien la mística de Anfield no maravillosa nunca caminaremos sólo toda la historia pero pregúntele al Liverpool se ha sentido la mística del Camp Nou no que ha habido un momento que no se estaba en el Camp Nou en Cornellà entrenando por dónde estaban lo que quiero decir es que ya lo sé

Voz 0301 19:47 con gol el Liverpool y los veinte primeros minutos el campo se va a meter a prácticamente a jugar en el en el césped apretar Edward que puedan y ahí puede haber momentos de duda

Voz 1785 19:56 claro pensar que el equipo en el que juega Leo Messi

Voz 0301 19:59 si no va a ser capaz de marcar un gol

Voz 1906 20:01 es que vamos es prácticamente una utopía sobre Messi los datos uno que ya ha ganado en Anfield en el dos mil siete con gol de Gudjohnsen ahí ya estaba Messi y que casualmente hoy se cumplen catorce años justos y uno de mayo fue hoy catorce años del primer gol de Messi con el Barça fue con el Albacete a pase de Ronaldinho

Voz 1 20:23 Justo y por curiosidad perdona la que está hablando Michael Robinson a ver qué dice me quieren la tele que quería que Lima

Voz 1546 20:29 cool lo mandó al club y que visto el Barça durante muchos años sufrí tanto en un campo ha sido un cuatro cero también es cierto que habló ya como una cifra de no es que juegue con ventaja es que el Barça tiene un tal Messi y estoy muchas veces en muchos partidos en los últimos catorce años marcaba la diferencia ha pues ya para el partido en Anfield puede remontar el club difícilmente porque repito es que sigue siga teniendo Messi si no les pase nada aquí a la semana que viene es que Messi volverá a jugar como aficionado de nuevo digo de del Fútbol Club y eso es lo que ha hecho un súper club como es su club a sufrir un rato en su propia casa a crónica

Voz 7 21:23 me hablamos pillado está ahí en Movistar Plus lleva llevaba llevaba una estocada editado hoy Robbie que que ya nos decía anoche a quienes el Liverpool pero Michael Michael es que

Voz 1785 21:32 puede ser que se puede hacer contra pero si repasamos los pasajes de los equipos que son finalistas de la Champions al margen de lo que pueda ocurrir en la final siempre tienes que tener determinados partidos

Voz 1 21:42 no entonces suerte no nos olvidamos de dónde ni está en

Voz 8 21:46 Stamford Bridge un partido pésimo del Barça mete un gol el el el tacto de Mascherano a Bendtner en el partido aquí contra el Arsenal el Simao que la pega al al anfiteatro en la eliminatoria contra el Benfica hoy Salah al palo tan

Voz 1785 21:59 bien es verdad que beberlo a podía meter pero es decir tengo la sensación de que hoy el la la se las señales que emiten en eso en donde la pelota si cae de tu parte en la contraria ahora este este momento en un gran partido que ha hecho el Liverpool está de parte del Barça y eso también cuenta

Voz 0301 22:13 el recurso escribe perdona yo vi muy rápido al Madrid contra la Juve el año pasado al Madrid campeón de Europa está cero tres durante muchos minutos esta cero tres hasta que en el último minuto prácticamente en la prórroga les sale ese penalti de Lucas Vázquez todos los campeones de la Champions

Voz 1375 22:26 todo momento suerte tratamos de de sufrir mucho

Voz 0985 22:29 de de suerte herejías York no te iba a decir que fíjate en muchas jugadas que Messi si ve que algún compañero no les sigue Omar a una ocasión clara les lanza una mirada que les fulminó a taladrar cuidado eh aquello que dijo Rakitic de Silió va vamos todos cuidado porque no me quiero poner en la piel del que nadie cometa un error grosero porque al perro gigante que tiene

Voz 1375 22:51 ha metido la motivación y el chip en la cabeza a todos a todos y a todas hasta las chicas del Barça que por primera vez en la historia sábana meter se han metido en la final de la Champions yo creo que Messi esas palabras tuvieron tal eco en el club quiero traerla la zona que han dicho las chicas pues igual iba por nosotras vamos a ver si en ellos traemos nosotras así que el Barça está muy cerca de la final y el Barça femenino va a jugar la final de la Cham os voy a decir adiós a todos me falta solamente Santi Ovalle que ha está por ahí cerca de la cúpula de algunos directivos del Barça que dicen que dicen los directivos anti Valle de este tres

Voz 1 23:26 lo ven bien lo son también un poquito reserva

Voz 9 23:30 como la plantilla de hecho les felicitaba a las altas instancias del club por prestar prácticamente en la final de Madrid me decían no lo digas no me lo digas a mí y sobretodo No lo digas en antena porque queda mucho prudencia prudencia prudencia decían las altas instancias de la dirección de la dirección deportiva

Voz 1375 23:49 eh Bruno en el Metropolitano estamos más cerca de un de John Fútbol Club Barcelona

Voz 0301 23:56 sí hombre a ver son los resultados buenísimos para verse para yo creo que pueden sufrir perfectamente los dos en el partido de vuelta te diría que más

Voz 1375 24:04 el Ajax pedir quisiera ser yo ser yo de John en la final

Voz 0301 24:08 sí ya lo medio

Voz 10 24:10 venga les LIC también si Delhi que viene también tiene pinta no es que le mete un gol al me el gol de la victoria yo no estoy viendo abucheos alabó yo yo entiendo lo que dices mano pero te tienes que olvidar de vas a tener

Voz 0301 24:25 igual una oportunidad toda tu carrera no sabe desigual sólo es esa de descenso

Voz 1375 24:30 las más en el Barça

Voz 1 24:33 estoy Jordi sí que le mete un gol en la final a la al Barça y a la vuelta que pasa pues plantea habría que mirar la mirada de mes olvidar cuál lo traspasa como otras pasa a Bartomeu yo ahí un escenario peor es que es que de John lesiona Messi bueno pero sí que

Voz 1785 24:59 claro claro claro

Voz 1 25:02 bueno al margen

Voz 1785 25:04 de esto también es verdad que una final Barça es el padre contra el hijo también mira al las

Voz 1 25:09 el lado bueno es es sí claro yo lo voy pero

Voz 1785 25:12 pensando de que resucitaría un Barça Ajax en en en Madrid es una postal luego podemos discernir evidentemente el Barça será del Barça pero es que el Barça se inspiró en el Ajax para ser el equipo que es hoy el Ajax se ha rejuvenecido cuando ve curiosamente puede ser algo parecido a lo que ocurrió en el Mundial de España que ganó España Holanda España España se vistió de Holanda y Holanda se vistió de un equipo mucho más físico mucho más agresivo mucho diferente suerte en aquella final ganó ganó España pero es que ahora nos podemos encontrar con una Jack muy muy holandés y muy suyo y un Barça que se va desmoronando es marcando un poco de lo que es el Barça de toda la vida para ser más Messi

Voz 1375 25:54 Marc marcada John en esa final al Barça que se vaya Canaletas directamente yo lo celebre allí lo pero bueno vamos a ver qué falta todavía los dos partidos de vuelta a que el España Holanda en el que ganó España hay ganó en buena parte Casillas con aquella parada a Rubén del que enseguida vamos en El Larguero chavales un abrazo a todos

