Del Bosque, sobre el infarto de Casillas: "Dentro de la desgracia que ha sido, ha habido suerte y ha pasado frente a los médicos"

el Vicente del Bosque está por ahí que tantos años ha estado con Casillas en el Madrid y en la selección española Don Vicente buenas noches buenas noches lo que tiene que ser que te que te ocurra eso en un entrenamiento no

bueno en cualquier momento es una sorpresa que no nos hemos llevado todo de una noticia muy desagradable esta tarde

se lo hago dónde dónde estabas cómo te has enterado

pero yo pienso así mi hijo mediano que tiene todas las alertas puestas pues si quieres alto y eso me lleva a una noticia que inesperada al altar

que que que que situación tan extraña en un deportista de élite un chico como Iker no sorprende

es y nos preocupa nos asusta un poco a todos no porque dices jugar

no es más que es un hombre que sea un jugador que se ha pitado como persona como persona mucho y como deportista Hay viví piensa que eso no le puede ocurrir a alguien que está el joven verdad pero amigo

Voz 1

00:52

no nos puede pasar a pasar a partir de ahora fíjate también la suerte no debe tener ahí los médicos que que hay importante que le haya pasa justo cuando estaban ahí todos los médicos del equipo no