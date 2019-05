Uno de los peores negocios de la historia

Voz 1

hay pocas cosas que no suenan más a los españoles que nuestra antipatía ancestral hacia nuestros vecinos del norte así que hoy os voy a alegrar el día recordando el día que Francia hizo el peor negocio de su historia corría el año mil ochocientos tres Francia hacía unos diez años que había decidido separar la cabeza del cuerpo del rey Luis XVI llevaban unos años metidos en guerra contra todos los vecinos europeos que querían reponer aún Borbón en el trono francés en ese año mil ochocientos tres el que comandaba los ejércitos franceses era un tal Napoleón Bonaparte que aún no era emperador y pese a que los Estados Unidos que daba en todos los sentidos muy lejos del conflicto también muy lejos de ser una potencia en el juego político internacional la verdad es que supo pescar muy bien en las aguas revueltas del continente europeo a principios del siglo XIX todo sea dicho después de mandarles a los españoles una parte de lo que era su territorio en Norteamérica los franceses tenían ahí más territorio que los propios Estados Unidos problemas que claro ha de estar en guerra permanente a Napoleón lo que más le urgía era el dinero así que se puso a negociar con los americanos y lo hizo tan bien que vendió un territorio que era más de tres veces más grande que la Francia actual por quince millones de dólares y además bueno aparte salió de la mesa de negociación convencido de haber hecho un gran negocio claro que evidentemente no tardaron mucho los franceses en ver que esa cantidad era una minucia comparada con el dinero que podía llegar a generar esa enorme región así que si en el día de hoy esos pierde un boli o roban la cartera pensé la que peor fue lo de Francia que ahora mismo podría ser dueña de una tercera parte de Estados Unidos