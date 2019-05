José Calabuig, cardiólogo: "Lo de Casillas es algo extraordinario, normalmente un infarto debe ocurrir por alguna razón, no es una lotería"

Voz 1797

00:32

sí vamos a ver es extraordinario por supuesto y por eso llama mucho la atención lo habitual es que sea gente con factores de riesgo como todo el mundo sabemos tabaco el español hipertensión etc etc pero la gente no está exenta lo que sí que hay que transmitir es que normalmente un infarto tiene que ocurrir por algunas razones es decir no es una lotería que yo hago las cosas bien iré a mí me me me ocurre un infarto vamos a ver hay últimamente en los últimos años yo veo ido que bueno que a Iker le han encontrado una arteria coronaria la derecha tapada que esos lo habitual hoy en día desde hace ya unos años haya establecido un sistema a nivel practicamente mundial que es lo que se llaman a Primaria yo estoy semanas y semanas no en la que digo necesidades de hace veintitrés años en este servicio de urgencias llaman yo me considero en ese momento común bombero lo que nos interesa es apagar ese fuego cuando se en qué consiste ahí se ha producido en la arteria cornada derecha que hay que decir que es la menos la la que cuida del veinticinco por ciento del corazón mientras que la izquierda se encarga del setenta y cinco por ciento con lo cual es su territorio pequeños ahora que se ha visto afectado en la arteria derecho la arteria coronaria derecha se ha publicado y entonces bueno yo eh la idea es ese eh buenos una persona que no tiene factores de riesgo y entonces nosotros que encontramos en gente que no tiene esos factores de riesgo pues no lo hemos encontrado dos cosas un factor genético si a lo mejor el padre atendido cuarenta y dos cuarenta cuarenta y cinco años o bien un infarto una muerte súbita Walker historia relacionada con arteriosclerosis o la gente no contempla cada vez está contemplado más el tema de del Tres y desde hace ya años el estrés evitar estudiando por ejemplo en terremotos en Atenas en Los Ángeles pero sobre todo a partir de las Torres Gemelas sí se viene encontrando mucha publicación en donde se ve que el estrés porque allí se encontró que relacionado con la catastrofista aparecieron muchos pacientes con infarto agudo de miocardio con aumento de descargas de simuladores con accidentes vasculares cerebrales pérdidas de memoria todo relacionado con el Estrecho entonces el estrés provoca dos cosas de manera cordón única lo que provoca es una alteración en la capa interior de la arteria coronaria que pilla donde le pilla cada uno es eso sí que es imprevisible crónica mente empieza a afectar que que se va acumulando hay un poquito de grasa hice hace lo que llamamos una placa de arteriosclerosis que consideró a él el puesto de trabajo de de Iker un puesto de mucho estrés por lo hay que ver fotografías como se se hace oír en todo el campo la tensión que tiene diez tíos atacando que van a Portilla meterte