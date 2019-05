El Larguero (01/05/19): Tercera parte

Voz 1 00:00 una dejamos el Barça tres Liverpool cero seguimos en El Larguero queda todavía una hora por delante antes de

Voz 1375 00:08 Nos al Oporto que nos vamos a ver cómo está Iker Casillas afortunadamente bien y fuera de peligro es lo más importante está por aquella David Ferrer nuestro gran invitado de hoy en El Larguero

Voz 0479 00:17 qué tal cómo están quiénes deben el Barça por ahí no si he visto el partido el Barça sí la verdad que se llena con amigos no sí bueno con mi equipo técnico porque me llega hoy a Madrid para preparar el torneo bueno para empezar ya la última la última batalla porque tiene un restaurante no me han dicho si os estado Boirron de bar que es restante Roberto Carretero que también jugaba al tenis señor tres años antes

Voz 1375 00:38 porque a muy buen precio te habrán hecho no

Voz 2 00:43 sí

Voz 1375 00:44 porque bueno Roberto iba a el que habla Roberto Carretero

Voz 1858 00:48 las bicis la verdad que muy oye que te aparecía el Barça que pasada lo de Messi porque el Barça es un gran partido no no sé cómo las visto claro

Voz 0479 00:53 sí la verdad que ha sido engañoso un tres cero que ha sido bueno la primera parte que ellos también ha apretado la segunda parte de los primeros quince minutos ha sido ha sido complicado pero bueno ya te digo no que tienes al mejor jugador del mundo pues bueno hace las cosas más fáciles

Voz 3 01:13 normal que Messi no fue tenista eh bueno

Voz 2 01:16 sí viajé de Messi que habría cambiado la verdad por coger la raqueta

Voz 1375 01:24 bueno enseguida con David Ferrer que ya abrió como ya uno de sus entrenadores y Miguel Ángel Zubiarrain hola Zubi

Voz 1159 01:30 hola cómo estamos hombre del tenis en la SER

Voz 1375 01:33 ver pero me voy a Oporto rápidamente para que sepáis todos los oyentes de El Larguero de la SER como está Iker Casillas que ya hemos contado durante toda la tarde noche vaya vaya susto

Voz 0479 01:43 pues estaba viniendo de camino en el coche y me lo estaba comentando mi bueno mi entrenador y la verdad que sí ha sido un susto no por suerte esa estabiliza hoy está bien pero pero bueno te dice

Voz 3 01:57 treinta y siete años no sí claro que te que te sorteo

Voz 0479 01:59 donde no pero pero ya te digo que a veces la vida pues eso que también te hace recapacitar hay igual no es mucho ánimo y fuerza a él y a su familia pues pues

Voz 1375 02:11 mensaje de David Ferrer también para Iker Casillas que está ahora mismo ingresado en el Hospital Cruz en Oporto en la puerta de ese hospital once y XXXVII una hora menos está un hombre de Laser Javier hola Javi

Voz 5 02:21 hola qué tal otra vez una todo buenas noches este hospital que ahora vemos reina la tranquilidad absoluta no sabes por Laura sino porque esto era un hervidero de periodistas encontrado está casi casi ochenta pistas de diferentes medio de comunicación de Portugal de España de Europa y ahora no queramos nada más que dos aquí en puertas de este hotel donde este hospital donde afortunadamente porque es un hospital que es especialista en cardiología también están eso ha tenido suerte bueno Iker Casillas capitán entrenamientos ha sentido mal rotundamente lo han evacuado y ha sido operado está en su habitación nueve ponía ese tuit levantando el pulgar sonriente como siempre Iker así que si secuelas Iker Casillas está a esta hora aquí este en el club de Oporto yo me pone

Voz 3 03:08 ya hoy en la piel de los compañeros de de los médicos y del entrenador

Voz 1375 03:13 menos mal que le ha pasado al entrenamiento no le ha pasado cuando sea marchaba hoy ha ido a que se a los niños va a casa o iba solo en el coche de lo que podía haber sido la pasado justo cuando estaba terminando el entrenamiento y hay rápidamente la fortuna de que estaban los médicos han llevado estaba en el hospital a Vicente del Bosque está por ahí que tantos años ha estado con Casillas en el Madrid y en la selección española Don Vicente buenas noches lo que tiene que ser que te que te ocurre

Voz 3 03:36 es un un entrenamiento no

Voz 1955 03:38 bueno en cualquier momento es una sorpresa que no hemos llevado todo de una noticia muy desagradables tratar de desde luego donde

Voz 1375 03:44 dónde estabas cómo te has enterado

Voz 1955 03:47 si mi hijo el mediano que tiene todas las alertas puestas pues si quieres alto y ese tiene iba

Voz 3 03:54 una noticia que esperaba que que que que situación tan extraña en un deportista de élite un chico como Iker no sé quién

Voz 1375 04:02 sorprende a todos y nos preocupa nos asusta un poco a todos no porque es jugar

Voz 1955 04:06 no es más que es un hombre que sea un jugador que se ha pitado como persona como persona mucho y como deportista hay sabes que eso no le puede ocurrir a alguien que está el joven verdad pero amigo

Voz 6 04:18 no nos puede pasar a pasar cualquiera tiene energías

Voz 1375 04:21 ahora fíjate también la suerte no debe tener ahí los médicos que que importante que le pasa justo cuando estaban ahí todos los médicos del equipo no

Voz 1955 04:26 pues sí dentro de lo de lo de la desgracia que es eh

Voz 5 04:30 qué ocurre un episodio de estas características

Voz 1955 04:33 le haya ocurrido allí a pie de obra pues

Voz 5 04:36 ha facilitado las cosas para que lo atendieron rápidamente

Voz 1375 04:39 me imagino ha demandado todo tipo de mensajes y que y que

Voz 1955 04:43 demanda uno porque bueno más que no es más como la de todo el mundo de que se recupere lo antes posible y que afortunadamente las noticias son buenas pues ojalá dentro de poco es en su casa con su familia

Voz 1375 04:56 exactamente ya veremos lo de jugar y su carrera deportiva es lo de menos pero lo importante que se recupere que es lo más importante

Voz 1955 05:02 me he oído al doctor compraron que si mis pero bueno pues él es el que tiene más conocimiento oí pero ojalá pues si tengo una vida muy larga no

Voz 3 05:14 en esa ha dicho el doctor Corbalán que no es experto precisamente en cardiología pero sí que ha dicho que que ve imposible

Voz 1375 05:21 Casillas vuelva a tener una vida deportiva profesional

Voz 3 05:24 bueno eso es lo que ha hecho muchas veces

Voz 1375 05:27 exacto Vicente te agradezco tus palabras viene la Real un abrazo MR en un abrazo adiós gente en El Larguero mandándose mensajes de cariño a Iker Casillas como tantas miles y miles de personas en España y en todo el mundo porque hoy ha sido un hervidero de mensaje

Voz 3 05:43 no quiero hacer tres preguntas muy rápidas al doctor José Calabuig que fue el médico de Miguel Indurain lo sigue siendo que es cardiólogo está por ahí José

Voz 1375 05:54 hola la doctor muy buena si qué tal buenas buenas noches para los que no somos expertos esto puede pasar a cualquiera nadie sabe cuándo y que sea levantado por la mañana seguido entrenando como cada día de pronto

Voz 3 06:04 eso hay disposición los médicos dicen ostrás al hospital que es un infarto en una persona como Iker treinta y siete años preparación física deportista de élite por qué puede pasar eso

Voz 1797 06:15 sí vamos a ver es extraordinario por supuesto y por eso ya pues mucho la atención lo habitual es que sea gente con factores de riesgo como todo el mundo sabemos tabaco colesterol hipertensión etc etcétera pero la gente no está exenta lo que sí que hay que transmitir es que normalmente un infarto tiene que ocurrir con algunas razones es decir no es una lotería que yo hago las cosas bien a mí me me me ocurre un infarto vamos a ver hay últimamente en los últimos años yo veo ido que bueno que a Iker le han encontrado una arteria coronaria de la derecha tapada que esos lo habitual hoy en día desde hace ya unos años haya establecido un sistema a nivel prácticamente mundial que es lo que se llama angioplastia primaria yo estoy semanas y semanas no en la que vino a universidades de hace veintitrés años en este servicio de urgencias te llaman yo me considero es un reto común bombero lo que nos interesa es apagar ese fuego cuando no se en qué consiste ahí se ha producido en la arteria cornada derecha hay que decir que es la menos la la que cuida del veinticinco por ciento del corazón mientras que la izquierda se encarga del setenta y cinco por ciento con lo cual es su territorio pequeño

Voz 1375 07:21 ahora que ser que será visto afectadas la arteria derecha

Voz 1797 07:24 ya coronaria derecha se ha publicado y entonces bueno yo la idea es ese bueno es una persona que no tiene factores de riesgo y entonces nosotros que encontramos en gente que no tiene esos factores de riesgo pues lo hemos encontrado dos cosas un factor genético si a lo mejor el padre atendido cuarenta y dos cuarenta cuarenta y cinco años o bien un infarto una muerte súbita Walker historia relacionada con arteriosclerosis o la gente no contempla cada vez está contemplando más el tema el estrés y desde hace ya años el estrés estudiando por ejemplo en terremotos en Atenas en Los Ángeles pero sobre todo a partir de las Torres Gemelas sí se viene encontrando mucha publicación en donde se ve que el estrés porque allí se encontraron que relacionado con la catastrofista aparecieron muchos pacientes con infarto agudo de miocardio con aumento de descargas de desfibriladores con accidentes vasculares cerebrales pérdidas de memoria todo relacionado con el Estrecho entonces el estrés provoca dos cosas de manera crónica lo que provoca

Voz 1375 08:26 una alteración en la capa inferior de la

Voz 1797 08:29 arteria coronaria que les pilla donde le pilla cada uno es eso sí que es imprevisible mi crónica mente empieza a afectar que que se va acumulando hay un poquito de grasa hice hace lo que llamamos una placa de arteriosclerosis

Voz 1375 08:43 yo considero a él él

Voz 1797 08:45 puesto de trabajo de de Iker un puesto de mucho estrés por lo mete que ver fotografías como se se hace oír en todo el campo la tensión que tiene diez tíos atacando que van a meterte

Voz 1375 08:57 claro claro eso le podría pasar pero doctor eso le podría pasar a cualquier otro portero o a cualquier otro jugador pero

Voz 1797 09:02 eso digo que necesitamos dos cosas uno el susto

Voz 1375 09:05 eso sí el desencadenante

Voz 1797 09:07 entonces Iker tenía ese sustrato que es una placa de Roma y luego El estrés espuria puesto que que

Voz 1375 09:13 el estrés no tiene ese problema lo que lo que le han hecho un cateterismo que es meter goles hay una desde la ingle hasta el corazón no se da cuenta en la fotografía que ha ampliado él me llaman

Voz 1797 09:25 es muy llamativo envía una fotografía en Twitter en donde levanta el dedo gordo hace una UVI todo con la mano izquierda porqué porque han entrado en la mano derecha por la arteria radial donde tiene ahí una pequeña

Voz 1375 09:36 ah vale una imagen entonces entrar por las arterias

Voz 1797 09:38 la Real es mucho más cómodo para llegar al corazón

Voz 1375 09:41 vale entonces el apuesto una especie de tu Vito para que la Arteria estaba tapada obstruida se volviera a circular a otra vez la sangre co y a partir de ahora qué qué procedimiento

Voz 1797 09:51 lo importante hemos en lo que va a condicionar el el daño yo que se ha hecho en el corazón es la rapidez con la que se ha hecho por eso cuando hay un infarto nosotros corremos todos desde casa infelices que tal vez entonces en el momento que el está tapada las células comienzan a primero a lesionarse si pasan ya noventa minutos a dos horas pues ya pueden empezar a Maurice ha hecho las enzimas empezar a subir en la sangre enzimas que están dentro de estas sarta de estas células del corazón entonces esos esa rapidez es la que va a hacer

Voz 1375 10:23 si la lesión no pasa

Voz 1797 10:25 esto o el infarto sea muy pequeño y la recuperación pueda ser espectacular

Voz 1375 10:30 que no que no decir secuelas correcto

Voz 1797 10:32 yo le diría hice lo he ido mucho a los pacientes que tengo yo que han tenido un infarto que la calle está llena de infartos inferiores con la función ventricular absolutamente normal por ejemplo si que hubiera tenido una parada cardíaca tenían en cuenta que en España hay setenta mil infartos al año hay treinta mil debutan con una fibrilación ventricular dar sin no llega nadie se muere de esos que pueda llegar Sisi es un número muy serio de esos cuarenta mil que llegan al hospital diez mil Se mueren por insuficiencia cardiaca arritmias durante el periodo hospitalario sí que lo hubiera tenido una parada cardíaca ya tendríamos un problema sería la falta de riego cerebral aunque se recuperara el corazón que ha estado parado durante un entonces sin embargo milagro bueno gracias a Dios pues no ocurre

Voz 1375 11:18 menos mal luego la recuperación

Voz 1797 11:20 en hay que valorarla hay que hacer pruebas yo cuando he oído que en dos o tres días le van a mandar a casa bueno sólo van a mandar los Obama da

Voz 1375 11:28 médico y permítame la última diga por ella me cree usted que podrá eso es lo menos importante porque es que lo ha ganado todo el Iker no necesita nada ni tiene que primero lo sabes el pero si él quisiera podría volver a hacer una vida profesional en el fútbol de elite o no sería recomendable

Voz 1797 11:44 no vamos a ver yo les recuerdo el caso de lo que está en Internet de Enrique Martín Monreal que yo le metí varios Stearns un entrenador que desde luego estrés vamos

Voz 1375 11:53 si va bien servido si si iba bien

Voz 1797 11:55 el hay que tener en cuenta que en este caso el fumaba viene es diferente la situación pero los tres tenía mucho entonces el me preguntó si podía seguir entrenando yo que sí siempre que se controlará con lo cual bueno físicamente si esa arteria ha dejado prácticamente ninguna huella en el culo y esos se valorará compruebas anteriormente el estén esta hay que esperar a que se consolide yo suelo decir que entre tres y seis meses es cuando ya se tiene una opinión

Voz 1375 12:21 este es el torito que has metido en la sí

Voz 1797 12:24 si no nosotros cuando encontramos la arteria tapada como se ha descrito probablemente haya hay un trombo a veces lo sacamos lo miramos y lo sacamos al exterior ya continuación como hay una placa rota de arte te que se la placa de Roma que se ha roto que es donde las plaquetas han hecho el trombo colocamos un estén las la la placa la aplastamos contra la pared y entonces el flujo Se reanuda de esta madre

Voz 1375 12:46 era cabeza llegar sangre con ustedes los maestros yo me llamo bombero vamos sí porque realmente es una parada cuanto antes llegue

Voz 1797 12:55 hemos antes se quemará menos de la casa entonces si ese flujo se normaliza rápidamente el daño que se estaba haciendo por decirlo de una manera se aborta entonces yo creo que ahora lo importante es valorar enzimas pasar un tiempo rehabilitación poco a poco ver que el corazón no hace ninguna

Voz 1375 13:12 es una tontería de nada una prueba más Adela

Voz 1797 13:14 ante para ver que no existe secuelas yo le puedo decir que si las cosas han ido bien como yo hermandad perfectible malamente perfectamente SL podría incorporar al trabajo lo que habría que hacer es ayudarle en estos aspectos que hemos dicho a lo mejor de de estrés el estrés ya digo es un desencadenante pero también es un disparador tenga en cuenta que por ejemplo hoy en día hay algunas enfermedades que se sabe perfectamente que el estrés las condiciona allá donde periodismo autoinmune que la única causa desquite y eso se puede encontrar en Internet es el puro estrés un disgusto familiar un problema yo eso sobre estrés agudo en el caso de las les

Voz 1375 13:53 a estas son coránicas la uno mucho más tranquilo escuchándole yo creo que cuando salga del hospital remueva cinco años por el Oporto pero vamos yo creo que es tal como ha dicho está fuera de peligro y eso es lo más importante es irreal vence el lo peor ya ha pasado un abrazo que la gente se muy tranquila yo desde mi punto de vista vamos creo que está todo muy vine muy doctor Calabuig un abrazo y gracias a un placer dan placer adiós adiós pues nada ahora el día no se lo quita nadie ni a él ni a su familia que ya os hemos contado que Sara Carbonero que estuvo por cierto hace nosotros semanas contigo David para un reportaje para cuatro pues hoy estaba en Tarifa entrevistando a Gisela Pulido para deportes Cuatro allí ya cuando estaba volviendo a coger el AVE para Oporto ante la noticia imaginaros lo que ha sido el vuelo de vuelta para Barça ahora que estaba en Madrid afortunadamente todo está bien lo mismo que David mensajes de moto de deportistas y el mundo del deporte fuera el deporte Javi Blanco

Voz 1026 14:45 sí Manu de todo el mundo del deporte a mí fuera del deporte por ejemplo Pedro Sánchez el presidente del Gobierno fuerte abrazo para Iker Casillas y su familia esperamos su pronta recuperación y tenerlo de nuevo dependa portería sus excompañeros en el Real Madrid Sergio Ramos Modric Cristiano Bale James Cannavaro Figo Van Nistelrooy muchísimos más han escrito en redes sociales ex compañeros de la selección como Piqué Carles Puyol Pepe Reina David Silva De Gea Osés figuras del fútbol mundial como buf

Voz 1375 15:06 con Del Piero Totti el Real Madrid ha emitido

Voz 1026 15:09 Mikado dice Iker nos ha enseñado que rendirse no caben nuestra filosofía de vida nos ha demostrado innumerables veces que ser más fuerte mientras más duro es el reto es el camino para alcanzar la victoria un montón de clubes también como el Barça el Atleti no los deportistas más importantes de nuestro país como Rafa Nadal David Ferrer Fernando Alonso Marc Márquez Alejandro Valverde un artista con mayúsculas y además amigo personal de Iker Casillas como es Alejandro Sanz que escrito Oh capitán mi capitán eres imbatible anónimo De Gaulle is sinónimo de grandeza nos han enseñado que los desafíos en el campo y en la vida en los hace más fuertes te esperamos Iker Casillas fuerza Iker Casillas dos mensajes que nos han mandado dos futbolistas de Primera División eh que son dedicados a Iker Casillas el primero quiero que suyos Manu es Joaquín Sánchez jugador del Betis Iker que pasa si aquí

Voz 0479 15:50 hay nada quería mandar darte

Voz 1969 15:53 mucho ánimo mucha fuerza vale tío tú era que pronto ya está volando en la portería te mando un fuerte abrazo tío

Voz 1026 16:03 y el otro Higuero que escuches de Santi Cazorla jugador del Villarreal todavía más emotivo

Voz 0711 16:08 hola Capi nada soy Santi Cazorla y lo primero de todo quiero mandar te un fuerte abrazo susto que nos hemos llevado ha sido enorme pero bueno por suerte parece que aunque dentro de la gravedad a todo controlado decirte que desde aquí tanto para ti como para tu familia estoy parado necesitéis tienes una familia espectacular de la cual lo tienes mucho que disfrutar hay tengo muchísimas formas de verte para dar tú fuerte abrazo también mandarle un beso tanto a Sara tus peques a todos a toda tu familia que ha sido un momento complicado para todos pero estoy convencido de que de todo esto es más fuerte como siempre has hecho que sea te quiere mucho que te pongas bien pronto y que te mando un fuerte abrazo

Voz 1375 16:46 algunos de los muchísimos mensajes para Iker de la familia del fútbol Javi cerramos el Oporto que estará todavía algún día más ahí en el hospital Casillas sí sí sí por aquí

Voz 5 16:55 llamadas pero vaya magia estos doctores estos cirujanos el doctor Calabuig otros Forteza

Voz 1375 17:00 la gente en España la verdad es que hay que hacer

Voz 5 17:03 poco ese mundillo para darse cuenta que son capaces de hacer milagros no porque mira hace nada a cinco minutos pasa por aquí un uno de los que ha estado en la operación mérito con el editor de la Cadena Ser y me he dicho tranquilos que Iker está bien no sea que creo que a veces esos mensajes son los que manos llegan a todos esa imagen de Iker en ese tuit levantando ese pulgar izquierdo diciendo bueno pues se ha pasado el susto y luego otro de pie muy para mí muy cariñosa de la gente no estamos en la zona norte en la circunvalación de esta ciudad lo corto pasan por delante o por encima nosotros los aviones esto porque recuerdo que palíe aquí de este hospital pasan los coches suena el claxon ir cantan el nombre de Iker Casillas y cantar haciéndolo osea que bueno la gente está super enchufada con con el capitán con Iker Casillas que pronto muy pronto saldrá de este hospital y hará su vida normal el club ya para el clásicas iba a decir que es lo de menos es lo demás pero ya ha ganado todo pasó tanto en el mundo de Europa y de todo para levantó todas las Copas del Mundo llega ahora levanta la copa de la vida esta mañana

Voz 3 18:01 Javi un abrazo hasta luego un abrazo pues nada

Voz 1375 18:07 afortunadamente podemos contar que está bien y ha sido la otra noticia del día junto con el Barça pero el nombre propio del día de bueno de El día de la semana de la semana pasada del anterior de la que viene y luego ya no sé es David Ferrer que está con nosotros en el larguero y con el que hablamos ya en la recta final de de la Larguero

Voz 7 18:24 El Larguero Manu Carreño

Voz 1858 18:28 ir es el que más sabe de la UEFA Champions League entonces estamos busca

Voz 9 18:32 cuando más cerca patrocinador oficial de la UEFA Champions League en Carrusel deportivo organizamos el torneo definitivo dieciséis concursantes a tandas de cinco preguntas hasta que sólo quede uno el ganador se llevará dos entradas para la gran final un ya en Cadena Ser punto com participa en comienza algo Pride isleñas

Voz 10 18:59 qué tal estás

Voz 11 19:00 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto cómo va

Voz 0479 19:03 pues yo no doy abasto desde que anunció la

Voz 12 19:06 espacio en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son no parar deberías probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 13 19:16 ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apunta Biel ser publicidad punto es

Voz 1 19:27 bueno la pluralidad bueno

Voz 0716 19:33 ETA y la Ser avanza a esta hora novedades sobre la ópera

Voz 13 19:37 descubre lo bueno de despertar informados cada mañana Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido siguen los también en Cadena Ser punto com

Voz 8 19:58 ser más Madrid ciento cuatro punto tres

Voz 14 20:03 oye te gusta la buena

Voz 15 20:09 estado tengo la buena porque

Voz 16 20:13 la cadena los une

Voz 17 20:22 que profesional que te acompañan las veinticuatro horas del día darte

Voz 15 20:27 información ir regocijo disculpe caballero este lenguaje ya no se emplea

Voz 17 20:33 ya lo hemos emplear el lenguaje ya que era como un pelín antiguo Berlín antiguo pelín antiguo si no será que sketchs están perdiendo los valores no hombre no pregunto no no pregunto sin sin ironía no no no es simplemente que los valores han cambiado que qué pena me da pena me da la Cadena SER nombrar no diga eso qué pena me da

Voz 13 20:53 cadena SER me dura de nuevos valores y me duele la hay más

Voz 18 21:01 con Carles Francino

Voz 14 21:04 tan elegante y tan fino

Voz 19 21:08 hola soy Carles Francino quiero hablarte de de esa delgada membrana esa ventana presentada por Carlos Francino todas las tardes Puerta de todos los datos matemáticos palmero cifras le podemos poner números es un cúmulo de extrañas coincidencias de Infiniti hace incidencia

Voz 1375 21:25 hablar

Voz 1372 21:27 esto no está preparado eh don Sistiaga buenas tardes

Voz 1375 21:30 buenas tardes yo ahí estaré repartiendo

Voz 19 21:32 arte porque esa es mi cualidad TGV modelo pot villano a otra realizada no se trabaja de enfermera se es enfermera llevo de lo efímero o hasta la eternidad al estado de la invierta forma

Voz 1375 21:44 pero gracias por abrirme la Ventana hay un abrazo

Voz 1797 21:46 eh a ustedes

Voz 19 21:49 la veintena tan elegante hijab Cadena SER

Voz 1858 22:00 con veinte

Voz 13 22:01 lo corres para salir de clase pero a partir de los treinta que apuntan a una maratón de Nueva York mejor estás en tu mejor momento llega el Seat León edición equipado con todo para tenerlo todo no lo dejes escapar por catorce mil trescientos euros el Gran Premio de España este domingo a las catorce horas MotoGP sin límites cada carrera en directo y bajo demanda en razón el primer meses gratis después cuatro noventa y nueve euros al mes

Voz 8 22:36 el activa Trueba gratis en de aún punto com

Voz 13 22:49 no

Voz 1858 22:53 bueno es casi la una de la mañana hay hay que

Voz 1375 22:56 de tenis llega el

Voz 21 22:58 torneo de Madrid del Mutua Master mil de Madrid

Voz 0479 23:02 ahí se va a retirar David Ferrer porqué hay por qué elegiste

Voz 3 23:05 ese de Madrid

Voz 0479 23:06 bueno pues lo elegir más que nada porque tenía por en casa donde pueden venir de mis amigos mi familia era gente más cercana a la gente que que más quiero y tiene la oportunidad de ver mi mi último partido no hay sabía que igual habían pues teme yo tendría esta posibilidad también esta Feliciano López que es un gran un amigo es en directo el torneo y bueno me hacía especial ilusión que tiene una suerte puede elegir los torneos que más me hacía jugar el último año estaría Vigo ganaron no perfecto sería la de acabar ganando eso es lo que todo deportista quiere pero es algo prácticamente imposible

Voz 1375 23:46 Miguel Ángel Zubiarrain que les salvamos ante esta Álvaro Benito también nuestros expertos de tenis

Voz 3 23:51 si decía antes de la pausa es jo es que no sé cómo está siendo este esta retirada está despedida que te haciendo por medio mundo do mundo diciendo tú no te retires no te retires David un añito más aguanta cuantos te lo han dicho dos mil ocho mil

Voz 0479 24:05 me lo he dicho bastante sí sobre todo porque esto es un buen tenis pero es como quería la verdad que me prepare para ello el año pasado después de ser padre que después de la Copa Davis y fue otra intensa y luego a su padre me costó mucho físicamente volver a conectar me pero una vez de lo decidí bueno tuve tiempo de descansar y acabar bien

Voz 3 24:27 he tenido nunca la duda de decir cuando oyes tanto pues venga un año más que nunca yo no la verdad que no

Voz 0479 24:33 que yo sé que sabía cuando lo decidí que no iba a volver a a tener el nivel que me hubiera gustado saque que había tenido antes entonces ya

Voz 1858 24:43 lo da todo en el tenis la máxima ilusión nutridas a nosotras

Voz 0479 24:47 entonces quería acabar de una manera buena que se bueno acabar para mí recordando me jugando bien turísticamente no sin ningún

Voz 1858 24:56 sin arrastrar por ninguno tampoco quiero decir la palabra estarme pero pero te ganen seis dos goles

Voz 0479 25:03 dejarme no claro que o irme con odio no me voy con mucho humor el tenis Si me siento feliz no me siento muy feliz sobre todo de acabar de una manera contenta no esos eso siempre es importante puede retiradas nunca es fácil favorables así toda la vida lo mismo y cuando te jubilan con treinta y ocho años hay mucha vida por delante muchas otras cosas pero a veces no

Voz 3 25:24 lo ves más tienes treinta y siete veintisiete se fíjate yo me pongo en tu lugar imagino no sé si tú te has ya a imaginar ya lo que va a ser el momento en el que en tu último partido sea ojalá sea la final

Voz 1375 25:37 o en semis en cuartos en el partido que sea

Voz 3 25:40 todo el mundo sepa que ya se ha acabado tu carrera te quedes solo en el centro de la pista se ponga en pie todas las Santa pista todo el mundo en una ovación de diez minutos que vas a hacer

Voz 0479 25:53 a ver intento para que las emociones porque sabes qué pasa que al principio me costaba un poco igual me hacen el homenaje antes del torneo y ya concentración y claro que jugar bien quiero intentar ganar el partido entonces he intentado aparcar un poco eso no en expectativas y me dado cuenta cuando no buscas expectativas a veces surge más si las cosas en el mejor pero esto va a pasar

Voz 1858 26:16 consciente totalmente no te digo quién no lo pienso

Voz 0479 26:19 que hay momentos que cómo será cuando acabe pero eso intento desconectar al momento entonces otra cosa para para no no olvidarme ni objetivo que es intentar competir hasta la última pelota

Voz 3 26:31 veintisiete títulos y no me equivoco en casi veinte años número tres del mundo es que te ha tocado es como si a un tenista que con Messi con Cristiano durante veinte años dejo el que tengo que aguantar a Federer a Djokovic

Voz 0479 26:42 es que esto es que

Voz 3 26:44 qué te ha faltado ser número uno ganar un Grand Slam has llegó a ser número tres del mundo

Voz 0479 26:49 si hubiera que la carrera tenística que he tenido que pues he estado siete años en el top ten que se Si diez años entre los quince primeros bueno es un jugador muy consistente muy regular y quizá así que que no haya tenido un Grand Slam pues es un poco quizás sorprendente por por la carrera que he tenido tan longeva no pero pero bueno es lo que me ha tocado como tú bien has dicho pero también es verdad que lo veo por el lado positivo también coincidir con ver crecer a Rafa su evolución de Federer Djokovic a mí me han hecho mejor me han hecho tener más ambición entre semana semana hice eso también eh vídeo con otra época otros jugadores más antiguo Si era diferente no no había esa ambición no ha ganado un torneo era como que luego te relajaba así yo he visto a Rafa que ganaron pues no hice las dos semanas ayer by volver a ganar y eso yo he aprendido cosas de esas no entonces te digo que igual ese número tres del mundo gracias a la compra de vivir aquí había con ellos no

Voz 3 27:49 quién ha sido el mejor de los tres

Voz 0479 27:52 es difícil es difícil decirlo

Voz 3 27:54 técnico fe sin duda

Voz 0479 27:57 más físico Rafa no si peor Rafa hombre todos son increíblemente buenos claro estamos hablando de perfección te casi leyendas pero por ejemplo Rafá mentalmente para mi es el mejor

Voz 3 28:09 o sea si tuvieras que hacer si te dijera aquí el prototipo de tenista

Voz 0479 28:15 el saque de quién esa que me técnicamente te diría mentalmente te día Rafa no habrá dudas Yoko y luego físicamente a Djokovic yo Covite Djokovic es perfecto físicamente pero es desde mi punto de vista porque es elástico es rápido es resistente es el físico perfecto para jugar al tenis

Voz 1375 28:35 es un tenista con el físico de Djokovic la cabeza de Nadal la técnica etcétera no gana ni

Voz 2 28:42 muchas gracias y Rafa Rafa

Voz 22 28:46 no es él tiene todo eso pero eso

Voz 0479 28:49 muy buenos que haber estado deportivo de Grand Slam pues salía

Voz 1858 28:53 ahora mismo sería el mejor pero es que yo he visto

Voz 0479 28:55 a hacer cosas Rafa barbaridades y sobre todo el caer y volverse a levantar eso es lo que más lo que más admiro de final de del deportista no porque tú puedes ser muy bueno muy talentoso y bueno tienes un don no pero pero que tengas todo eso mi caerse vuelves a levantar y luchar contra sensación es tan malas como lo hace Rafa el momento duros saber sobreponerse ello que no volveremos a ver el jugador así sinceramente lo veo muy complicado

Voz 1159 29:23 Zubin queda yo he contado unas cuantas batallas de Ferrer buenas cuantas muchas y la verdad es que yo siempre Dabiz porque es un tío que siempre nos atiende siempre las cosas fáciles a mí me da mucha pena que se ha hecho grande por esos grandes pero esos grandes que han impedido ser más grande es una calamidad pero esa es así ha tenido que luchar con cuatro tíos porque nuestro olvidamos demuestra que estaba las temporadas ahí cuáles eran prácticamente imbatibles bueno a pesar de todo ha hecho una final de de París ha hecho una final de Master Cup bueno ha estado ahí en esa lucha con los más grandes que le han impedido ese último paso que ha dado seguro dos tres cuatro cinco puedan Slam

Voz 1375 30:13 podría fallar uno pero estuvieran en los cuatro años

Voz 2 30:15 eso sí estuvieran bien los cuatro pasaba muchas veces pero bueno

Voz 1159 30:20 yo lo que a mí me ha hecho siempre muchas gracias de David es que cuando hacíamos las ruedas de prensas de quince años sea yo este año sobre todo en Melbourne yo este año me conformo con estar entre los veinticinco primeros

Voz 2 30:31 yo le acabó número tres y yo le decía aquí se viene yo más luego siempre como entonces estaba estaba claro

Voz 1858 30:41 de cuál recuerda en estos veinte años

Voz 1375 30:43 de igual algún día saca un libro como el de Agassi por ejemplo tuvo a tu historia que recomiendo que no lo haya

Voz 1858 30:50 es una tremenda la historia de Agassi de cómo pero saber mucho es muy sincero es tremendo

Voz 3 30:56 en tus veinte años recuerdas un torneo ya no te digo un partido pero un torneo que diga sobre el mejor torneo de mi carrera

Voz 1858 31:03 pues no recuerdo de qué país bits la de dos mil doce con siete con con perdón cepilla saber dicho estaba allí creíble increíble yo a decir ese es el día que te he visto jugar mejor al fondo Almagro pierde contra Stepanek correcto

Voz 0479 31:20 entonces simplemente no es con por qué es así

Voz 1858 31:23 sí porque esa eliminatoria sí porque aparte la pista ultra rápida

Voz 0479 31:28 bueno la sensación que tenía es de una sobriedad muy ante una superficie tan rápida y jugando fuera de casa no hay sí que ese año fue mejor de mi carrera tenística Hay ese máster hay cuelgan en Master mil de París luego jugó el master jugando bien y lo hice bueno ganen los dos puntos sin duda esa eliminatoria es algo que aunque perdiera éramos una final de Copa Davis pero sí que es verdad que fue donde mejor me siento

Voz 1375 31:58 además el reconocimiento del mundo el tenis la admiración de tus rivales bueno que es algo muy habitual en el mundo el tenis el respeto de la prensa

Voz 3 32:05 a lo que dice hace voy a raíz es hundió accesible siempre y siempre a favor de obra también el cariño el público que eso imagino que también te tiene que llenar donde vayas te llevas un año seco

Voz 1858 32:19 es que a mí hasta de sí mismo en mi casa me la ola paseíllo en Acapulco y claro me sorprendió muchísimo en Auckland porque es verdad que ganado cuatro veces allí pero claro estamos hablando de un país totalmente diferente la cultura totalmente diferente muchas cosas que que que que tampoco yo entiendo no

Voz 0479 32:39 algo pues ese partido que encima me lesiona el partido hoy hay un homenaje que hicieron fue ahí sí que sentí realmente no se esto ha sido de un año

Voz 1375 32:54 esto ha sido una carrera

Voz 0479 32:56 este año sí bueno por supuesto luego Sudamérica Miami y por supuesto en casa no eso al final es lo que me llevo no el cariño y sobre todo a mis compañeros porque quiérase o no pues el respeto de todos los jugadores sí ha sido como segunda familia practicamente bueno me siento contento de de ver que ha ido bien sin sin querer caer bien siendo curso para usted

Voz 3 33:17 para el esfuerzo no cuál ha sido tu mejor virtud como tenista

Voz 0479 33:23 yo creo que la constancia y las ganas de aprender sin duda para mí ese sido la clave de mi éxito el el el tener curiosidad por aprender seguir aprendiendo porque pero yo tuve juega tenis pero tienen curiosidad por aprender cosas nuevas y tu mejor golpe la derecha no era duda es mi derecha invertida que ha sido la la que más ha hecho más que dichas metías hay un aspecto bueno a ver yo soy un jugador muy consistente que imponía mucho ritmo desde un principio sí que es verdad que a veces me ha faltado ese golpe ganador para en ciertos momentos ayer descansar no porque en mi tenis físico quizá por eso también me ha faltado a las rondas finales llegar un poco más fresco físicamente pero sin duda bueno siempre con con mucho ritmo suponen mucho ritmo

Voz 1375 34:09 qué te gustaría ser de mayor

Voz 2 34:12 dado el mayor que te gustaría

Voz 0479 34:16 sí me gustaría el presupuesto es seguir el tenis porque es lo que se que hacer porque es lo que ahora mismo me gusta

Voz 3 34:24 pero no tengo nada en la vista entrenado

Voz 0479 34:26 me me gustaría hacer cosas diferentes para para luego decidir pues bueno también seguro que él de ser comentarista por por saber comunicar yo sé que no es mi fuerte pero bueno primeros aprendo algo también aprender en inglés porque no no siempre muy no tenía facilidad para ello

Voz 0716 34:45 sí

Voz 1969 34:46 habla inglés David Ferrero Rafa Nadal

Voz 2 34:49 bueno estamos ahí pero pero bueno

Voz 1858 34:55 sí y sobre todo pues no

Voz 0479 34:58 ahora también esta la figura del entrenador en la enseñanza con los chavales jóvenes de doce a dieciocho años que es una edad una era una etapa un poco difícil adolescencia ahí bueno tengo una prioridad por supuesto que es mi familia es mi mi hijo y mi pareja que que yo he viajado mucho que tiene había muy intensa Llera necesito estar coaligados capitán de la Davis te gusta claro que me gustaría pero es algo que pueda ahora quedan lejos yo quiero formar normal ya parte eso también hay cosas que quiero estudiar si no se entonces porque se me más que

Voz 1858 35:33 el crecimiento personal no proyectos de

Voz 0479 35:36 de tener un bueno pues un horario fijo de de quiso la sino aprender para para luego pues cuanto más sabes cuando más sabes luego tiene más facilidad para poder decidir qué es lo que quiere somos te conoces a ti mismo

Voz 21 35:50 Álvaro teorías por haber donado alguna cosita Mara

Voz 1969 35:53 no yo creo saber si tú me imagino que cuando vas por Valencia

Voz 0479 35:58 Jávea la gente no te para por la calle porque te conoce

Voz 1969 36:00 pero a otro sitio de España de vacaciones la gente te para porque no muy tranquilo cuenta el presupuesto

Voz 0479 36:05 la hay gente quiere conoce y Seúl

Voz 1159 36:09 para mí en alguna foto pero pero no tengo ningún problema

Voz 0479 36:14 el cine me voy de aquí de verdad quiénes en ese aspecto tengo mucha suerte porque puede ir a cualquier sitio y si te conoce pero nunca es el es el agobio que pueda tener pues Rafa Pau jugador

Voz 1969 36:27 es que que que realmente les cuesta mucho Akáyev yo tengo diez preguntas muy rápidas la primera contestaré racista es si son muy difíciles tu mejor victoria ya nos lo has hecho esa seguramente la contra Berdych en noviembre del doce tú pierdes derrota

Voz 0479 36:40 la de Andy Murray en Miami sin duda porque fue una final que

Voz 1858 36:45 además volvía experiencias esa bola no entró por una bomba

Voz 0479 36:50 de es el torneo de Miami

Voz 1858 36:53 aún lo pienso y mira ahí mientras te angustiosa

Voz 1969 36:56 valoras más la copa las Copas Davis porque has ganado tres no dos mil ocho nueve dos mil once o haber sido tres en el mundo

Voz 0479 37:03 me valoró más a ver si otro mundo porque desde el mundo al final es una constante ya a todo el año en una regularidad que es mucho más complicado de lo Copa Davis está claro que teníamos muy buen equipo pero pero claro no la ganas tú solo la ganas con con Rafa eso también es más fácil con Feliciano y Fer Verdasco que en su día no sé los los tres estábamos muy cerca de nuestros nuestros mejores momentos prosigue

Voz 1969 37:30 de no haber sido tenista habría sido

Voz 0479 37:33 es buena idea siempre estuve vinculado al mundo del tenis en los catorce años me fui a Barcelona y a partir de ahí bueno pues iba jugando iba subiendo de Rankin y con diecinueve años Kenny primera TP

Voz 1858 37:43 pues ya sabéis que no no pensé mucho más no el camino también lo piensas ahora luego te haces mayor peso de diferente manera no así la mejor ciudad que has visitado

Voz 0479 37:55 la mejor ciudad que he visitado a Miami no no no no no no te Viena me gustó mucho la verdad que si no se Londres también París Peris Aparisi

Voz 1969 38:08 lo que más vas a echar de menos el circuito de competición se cambia competir el mejor hotel en el que te has alojado

Voz 0479 38:18 mejor que me he alojado sí correcto el de Abudavi el es que ya se llama no

Voz 1858 38:26 lo que era ahora un las paredes ocres sabes qué pasa que habitaciones a veces cuando estabas arriba cuando estás siempre te dan suites no yo ahora sí dijo cualquier habitación que hasta la habitación pero realmente no sólo utilizo una parte absolutamente no necesito todo lo demás y muchas veces ahora quién pues ya no dejan tanta esto esto te dan Sweet por supuesto pero esto

Voz 1375 38:51 igual no no no entrar nunca lo que pasa aquí nunca valorado

Voz 1858 38:56 mucho eso la verdad que que te dan perfecto pero me da igual

Voz 3 39:00 el hotel es vete

Voz 1858 39:01 sobre todo cuando juegas Channing es la formulación no era barato eran los me impresiona

Voz 2 39:05 ya el baño había que comprar

Voz 1858 39:08 lo lo más raro que te ha pasado en una pista

Voz 0479 39:12 en Roland Garros en la final recuerdo que salió salió bueno alguien manifestándose no me acuerdo muy bien desnudo

Voz 1858 39:19 doy un acuerdo que sabía

Voz 0479 39:21 parte y me asusté bueno lo más raro porque porque fue bueno al final todo era nuevo y de repente que entre alguien por la pista puestas sus

Voz 1375 39:31 a veces el hemos dicho que venía eso y al larguero y te ha querido mandar este mensaje

Voz 23 39:37 bueno simplemente quería darte un abrazo fuerte ya lo he dicho he dicho está puesto sí pero la gente siempre el peruano compañeros que ha sido un ejemplo creo para para todos nosotros a toda la sociedad ejemplo de trabajadores que ahora me toca disfrutar otras cosas espero que el agua era una intensidad que echa el mí siempre habrá

Voz 0479 40:08 este podría ser

Voz 3 40:09 se presenta a las elecciones si sale

Voz 0479 40:14 la verdad que tenemos mucha suerte con razón a nivel personal porque es muy sinceramente él y su familia son

Voz 3 40:21 es como lo vemos no le conoce

Voz 0479 40:23 sí tanto a su familia en tienen muchas cosas también no al final el mejor ejemplo es educación que Dani y lo que hace tu familia hay Rafa en ese aspecto

Voz 4 40:34 es es sorprendente no

Voz 0479 40:36 porque todo lo que vive y todo lo que hace sobre todo no o como persona presupuesto como deportista pero ya habló en persona también lo hemos dicho a ella que venías netamente voy a mandar este mensaje

Voz 0716 40:47 para David Ferrer me encantas una persona que ha motivado e inspirado a tanta gente a todos los que le vemos a todos los jóvenes tenistas tiene unos valores de entrega de sacrificio de esfuerzo que transmite y eso es algo que que no todo el mundo tiene y sobre todo puede conocerle más a fondo en la Copa Hoffman este año y pudimos compartir una semana no sólo entrenamiento Si dobles y competición sino el día a día hay fue una persona que que me ayudó mucho hizo que esta semana valía ese oro para mí Se le va a echar muchísimo de menos y ojalá no nos deje física sigue involucrado y no siga de cerca

Voz 2 41:31 te iba a decir que hiciera lo que no te retires

Voz 0479 41:34 sí se hubiera Garbiñe sí la verdad es que el yo también lo tengo mucho jugamos la Juan María API la conocía pero no notan de cerca no no notan en su día a día hay me sorprendo mucho para bien la verdad que es fantástica fantástica ya tiene muy buen conocedor de verdad sí y a veces pues pues bueno está bien que que eso que Albee ese conozca más porque porque también aparte todo lo que hemos seguido lo buena que es como tenista también personalmente esconde una gran persona decimos Larguero con ella hace un año y medio no

Voz 1858 42:11 bien eso sí ya has to si no sorprendió una cosa que no suele hemos echado dice lo podíamos haber hecho sonidos de pistas de tenis sonidos

Voz 0479 42:19 Isabel el Partido cuando les master

Voz 1858 42:21 ya sé eso puede bueno pero pero con dos golpes si decimos que superficies

Voz 1375 42:28 dice eso fue Roland Garros pero es que la gente pensaba que estaba preparado y luego pues puso uno de Londres donde no ganó rankings es una bola tardaba más se acordaba que era un globo dijo su fue un globo la ovación de la grada dijo fue un globo contra Serena Williams

Voz 1858 42:39 yo te lo tengo hecho adalid

Voz 3 42:41 a y Rafa Nadal Garbiñe Muguruza nuestro

Voz 1375 42:46 mi corazón está siempre estará con el Number One de nuestro tenis desde hace muchos años y que hoy sigue todavía remando para el mucho más del Real Madrid que se va a comenzar en unos días ya es Feliciano el director pero ha sido el alma de este torneo Manolo Santana también le mandaron mensajes eh

Voz 24 43:01 me hace mucha ilusión que haya escogido madre arte carrera tan fantástica enhorabuena eres un fenómeno tía buena suerte para el futuro un abrazo muy fuerte

Voz 1858 43:15 sí la verdad que el tenían hasta el final sí

Voz 0479 43:19 hasta la cenando y estaba con el sí Manolo Él fue el pionero el grande todo esto sin él pues ahora yo no estaría aquí sentado sobre todo el él el alma joven que tiene Manolo es que es verdad que sufre porque no siempre está con la broma ay tiene espectacular no es el otro día estaba contado una historia ahí se acuerda de todo la que tengo

Voz 1858 43:48 muy buenas esto es con él pero también es decir que

Voz 0479 43:51 cuando cuando pierdo cuando no me iba también siempre mía para animarme y eso es algo que siempre valoro muchísimo porque carambas cada uno gana hay que cada uno tiene su vida y que que no una persona como Manolo Santana que tienen tantos frentes abiertos y tantas cosas a las que atender pues cuando perdía me llamaba y me me me daba ánimos y eso es lo recuerdo con mucho cariño de verdad lo digo aquí que que pocas personas han aportado tanto a no personal como Manolo Santana todos los tenistas

Voz 1159 44:24 fue de la última tú siquiera la última que les pedimos

Voz 3 44:27 Ferrer bueno yo la última

Voz 1159 44:30 diría que a lo mejor no lo sé sabes lo que pasa que cuando uno está en buena amistad te empiezan a llover por todas partes todo el mundo ya que vayan a invitar a seguir invitando iba a tener aquí diciendo que no entiendo esto ya le pasó a él por ejemplo es Venice un año entero que se dedicó a la vida ha dicho no aprovecha algo el caso es que ir a David va a pasar lo mismo lo tiene muy claro que no va a ser osea que se tendrán que rendir todos pero es una pena a mi a mi personalmente me da mucha mucha pena que lleva ya ha sido muy grande como tenista y sobre todo como persona

Voz 0479 45:14 muchas gracias mi etapa como Tenistas está aceptando va a cerrar pero pero bueno voy etapa muy bonita con mucha ilusión y si puedo dar las gracias a todos si puede estar aquí yo crecido con la escuchando la radio sigo escuchando la radio y la verdad que está aquí me me me bueno habéis estado ya estuve en el dos mil doce una vez cuando estaba pero yo desde los diez años que que escucho que escucho la radio entonces cuando vengo y a un escucho muchos programas de radio pues me recuerda a mi Infante tengo mucho cariño entonces bueno eso es bonito volver con el paso se vuelve estar aquí recortarlos

Voz 1375 45:51 que tiemble Alex Corretja que te veo no

Voz 2 45:54 a eso viene muy bien la verdad

Voz 3 46:01 si lo hace bien casi casi supera como también tenemos suerte con casi comenta mejor que jugaba y mire que jugaba de la leche pero que es un comentarista pero yo te veo a ti que te van a llover ofertas para comenzar pero que debe haber muchas gracias

Voz 0479 46:14 es que por lo fácil que lo pone siempre he dicho todo gracias

Voz 1375 46:16 los veinte años de tenis que nos has regalado un abrazo hasta luego David Ferrer Rubi hasta luego Álvaro Benito da un hay veintiuno seguiríamos hablando es como su casa haciendo Rainey en directo seguiríamos hablando un rato más de tenis con David Ferrer pero llega ya a Torres en el faro que va a coger el testigo enseguida antes recordamos que mañana juega el Valencia juega en Londres contra el Arsenal contra el equipo de Unai Emery está por ahí Pedro Morata con la última hora del Valencia Pedro muy buena

Voz 3 46:43 has

Voz 1375 46:44 hola qué tal mano buena noches desde Londres lo

Voz 1716 46:47 da es que la eliminatoria es preciosa en el año del centenario del Valencia en el que se puede dar la circunstancia histórica de que el Valencia en la misma temporada deportiva pudiera pudiera jugar dos finales la de la Copa del Rey a la tiene garantizada la de la Europa League que es otra puerta posible para ir a la Champions la tiene que ganar ni más ni menos que ante el Arsenal no tiene mañana Marcelino a dos futbolistas importantísimos ni ha con dos viene a Koke Lan el segundo por San el primero con el Senado por lo que queda de temporada al igual que Cheryshev tiene un problema importante Marcelino a ver a quién va a poner al lado de Parejo y dar absolutamente ninguna pista por lo menos recupera a Pichichi ni de lateral derecho que está para jugar y en ese caso podría pasar vas a jugar al lado de Dani Parejo el Arsenal de Unai Emery Manu ha confirmado que Ramsay no solamente no va a jugar contra el Valencia sino que el resto de la