El Larguero: La gran victoria del Barcelona, el estado de salud de Casillas y nos visita David Ferrer (1/05/2019)

Voz 1565 00:00 yo no he visto una cosa así en mi vida te lo digo te lo digo como lo pienso no he visto un jugador mi vida porque lo de hoy del Barça ante el Liverpool el Barça tres Liverpool cero sólo lo justifica un futbolista que lleva el diez a la espalda y que es este si el puto amo del fútbol mundial como decía Mourinho

Voz 1375 00:58 a Guardiola lo que ha ocurrido hoy en el Camp Nou ha sido que el Barça se ha metido casi casi casi en la final de la Liga de Campeones hay que Irán Phil al templo del fútbol de Jurgen Klopp pero hoy en el Camp Nou con un Liverpool que me ha gustado bastante y que ha sometido al Barça durante buena parte del partido sobre todo en la segunda mitad con un Barça que durante buena parte del encuentro ha hecho fútbol ramplón sin posesión de balón sin control del partido sin control del juego viendo como el Liverpool le llegaba una y otra vez Icon Un Ter Stegen que ha sido un día más clave en tres paradas que podían haber metido al Liverpool en el partido y en la eliminatoria cuando iban encuentra uno cero a pesar de todo eso el Barça que ha sacado a Arturo Vidal Valverde ha puesto Arturo Vidal en el equipo titular junto a Busquets Rakitic con un Coutinho invisible un día más con este tipo de cosas que ante otro rival sin Messi te podían haber mandado para casa claro es que está Messi el Barça cierto que concede muy poco atrás es un equipo lo que no se pone nervioso tiene gente con experiencia tiene un portero que es el mejor portero del mundo tiene al mejor futbolista del mundo con estos explica porque durante muchos minutos con uno cero el Barça estaba más cerca del uno uno que de cualquier otra cosa

Voz 1 02:21 pero si no ha visto el partido es muy difícil

Voz 1375 02:26 yo lo has visto también que se entienda un tres cero con un marcador tan amplia a favor del Barça pero apareció el de siempre que ha marcado un gol de pillo de oportunista remate a las quiero de Suárez lo recoge con el pecho lo mete en la portería era el de segundo que practicamente llevaba la tranquilidad al Camp Nou tras el que ha aprovechado para mandar un mensaje a la grada diciéndole no pite seis porque han pitado Gutiña tenemos que animar todos ha marcado el tercero que

Voz 1 02:50 es una de esas faltas perfectas pero de diez del diez irá dicho al Liverpool This is Messi dice

Voz 1375 02:58 el Camp Nou y aquí estoy yo once XXXIII todavía falta la vuelta pero vaya paso de gigante del Barça Lluís Flaquer hola muy buenas hola Manu qué tal muy buenas acumula que dados a la aquí como ha quedado

Voz 1157 03:09 pues es que es que es una cosa luego pero

Voz 1375 03:12 no se pudieron una falta mejor no ha sido la falta

Voz 1157 03:14 la perfecta porque era era muy lejana y cuando veíamos que Messi va configurando carrera imposición del cuerpo para rematar decíamos bueno este que está loco pero es que este tío no va de farol y cuando se propone algo parece que lo consigue dimos una vuelta pasar porque lo que pasa obviamente no es si Messi aparece ese acaba prácticamente el partido hoy el Barça como dices con una planteamiento y alineación de Valverde algo extraña con Artur en el banquillo de Arturo Vidal de titular con lo cual priorizar a prácticamente el no recibir antes que él quiere ir a buscar el gol Se encuentra o consigue el gol de Luis Suárez en la primera mitad en la segunda ha sido un ejercicio de de supervivencia de los ataques del Liverpool ha comparecido Ter Stegen hasta que con el cambio de Coutinho como dices ha desaprovechado una oportunidad sea pues todo absorban el cuatro cuatro dos irse ha puesto el Barça a los pies de Messi dos goles el de falta inolvidable justo el día que se cumplían catorce años de su primer gol en el primer equipo del Barça señor hablar Albacete al Albacete pues con este de lote doblete suma ya seiscientos los

Voz 1375 04:06 desde el gol el tercero que ha metido hoy de faltas el gol seiscientos de Messi con la y estaba Marcos López escribiendo ahora mismo está echando humo la crónica de Marcos en el Periódico de Cataluña ahora voy con Ramon Besa también que está escribiendo la crónica del país Jordi Martí que está escribiendo la carta a la crónica de la CAM de Nasser y además están por ahí Adrià Albets Santi Ovalle está Sique Rodríguez bueno está todo el equipo de la Cadena Ser en seguidos decano porque están a punto de salir protagonistas pero seguro que a esta hora ya sabes que el otro nombre propio del día está en Oporto ahora mismo ingresado en el hospital club de Oporto el segundo mejor hospital de la ciudad del norte de Portugal donde vive donde juega Iker Casillas y que hoy ha sufrido un infarto de miocardio infarto agudo Denia cardio estaba entrenando sesenta sintió indispuesto mareado rápidamente llegaron los médicos menos mal que le pasó en el entrenador menos mal que hubiera pasado si no hubiera estado en el entrenamiento pero la suerte una vez más ha estado al lado de Iker por qué ocurrió justo cuando estaba terminando en entrenamiento y hay rápidamente los médicos se dieron cuenta de que era arma de corazón rápidamente trasladado a los hospital eh eh ha sido sometido a un cateterismo y ahora mismo lo más importante de hace ya unas horas es que Iker Casillas está perfectamente incluso ha puesto un tuit diciendo estoy tranquilo en la puerta de ese hospital en Oporto las once y treinta y cinco una hora menos en Portugal una hora menos en Canarias Javi Herráez muy buenas

Voz 3 05:32 hola qué tal Manu oyentes de El Larguero si aquí las veintidós treinta y cinco noche cerradísima hace un poquito de fresco pasaban hace un momento los coches sonaba el claxon y gritaban el nombre de Iker Casillas me ha chocado estamos en la circunvalación en el norte de esta ciudad de Oporto y como tú decías en este hospital club que tengo frente a mí y que es además especialista en cardiología en las que Iker avisos ante hasta para esto afortunadamente ya dio gracias ha sido sometido como tú decías a un cateterismo es decir para que la gente lo entienda no le han abierto para

Voz 1375 06:02 Nos y una operación de corazón a corazón abierto baila

Voz 3 06:04 dentro de entienda es un catéter que entra por la ingle tiene que tener la pierna estirada apostó como tú decías un tuit a las nueve de la noche para da quizá todo el mundo dando las gracias y bueno pues con esa sonrisa de Iker Casillas que a todos nos ha dejado ya más tranquilos después de que a las cuatro y media cinco de la tarde supiéramos que había sufrido un infarto de miocardio y ha sido como tú lo cuentas a sentir mala llegado el médico una ambulancia muy rápido a este hospital nada el protocolo rapidísimo y en media hora le estaban ya operando al bueno de Iker Casillas que además no va a tener ningún tipo de secuela eso es lo más importante ha llegado su mujer Sara Carbonero que estaba en Tarifa llegado su representante Carlo cutre que estaba en Madrid hemos volado con él en el mismo avión desde Madrid aquí a a Oporto y esto ha dicho el médico el médico del Oporto el doctor

Voz 2 06:51 la sobre cómo va a ser las así

Voz 3 06:54 antes hora los siguientes días de Iker Casillas aquí en este hospital

Voz 1565 06:57 son pues pondrá solos

Voz 1371 07:01 después de ponderar todos los factores con mucha calma y mucho diálogo se decidirá si va a continuar si quiere continuar o no si se da el caso él quedará perfectamente recuperado ya restablecido de eso tenemos prácticamente la certeza

Voz 3 07:18 sí eso es lo más importante Iker Casillas va a estar perfecto el fútbol veremos

Voz 2 07:24 sea como futbolista ya la ha hecho luego si siguen

Voz 3 07:26 más pues mejor pero evidentemente lo más grande de Iker ya está cumplido ir raqueta cumplido así que Iker Casillas su sonrisa no relaja menos tranquiliza a todos aquí en este hospital de Cuba

Voz 1375 07:37 luego vuelvo contigo eh Javi Herráez ayer en Oporto en la puerta del hospital donde está ingresado Iker Casillas y me imagino que estará todavía algún día más a la espera de que le den el alta esta perfectamente va a poder hacer una vida absolutamente normal y luego ya el futuro deportivo pues él lo decidirá con la decisión conjunta junto con los médicos con el club eso será otra cosa ahora mismo es lo de menos a Casillas lo hemos visto levantar muchos títulos y además de cerca con el Madrid y con la selección española ha levantado muchos pero hoy en esa foto en Twitter cuando levantado el pulgar hacia arriba ese sí que es un título importante que ha levantado o Iker no hay que alarmar no hay que alarmar a nadie que está perfectamente bien pero el susto hoy que hemos vivido todos y especialmente su familia y sus más allegados pues sólo lo saben ellos con Sara como decía RAE efectivamente en Tarifa estaba haciendo un reportaje para cuatro para deportes Cuatro entrevistando a Gisela Pulido e injusto cuando iba a coger el avión de vuelta a conoció la noticia imaginaros lo que ha sido a todas esas horas hasta que finalmente han podido estar junto al junto al portero un beso para ahí ver para Sara para toda la familia y luego volvemos a a Oporto para dar todos los detalles de lo que ha sido el día de hoy sí y sobre todo para lo que va a pasar a partir de mañana las once y cuarenta casi una menos en Canarias en un ratito va a estar aquí David Ferrer le queda sólo un torneo por disputar uno el de Madrid empieza la semana que viene y antes va a estar aquí

Voz 4 09:03 a serlo

Voz 6 09:25 ah

Voz 1201 09:29 muere del Camp Nou en la cabina de retransmisiones de la SER está Lluís Flaquer y además anda por ahí Adrià Albets en zona mixta o la droga muy buenas hola qué tal muy buenas algo jugar comparece por ahí todavía no ha hablado

Voz 0017 09:40 a Vidal en las teles queríamos que se parara también ha aquí en las radios para valorar sobre todo el partido de Leo Messi pero nos han dicho que tenía doping Se marchaba con prisa el chileno también pasaba por aquí Ter Stegen así que de momento declaraciones

Voz 0588 09:54 las radios por parte de ningún futbolista del Barça vale

Voz 1375 09:57 los enseguida estamos ahí esperando el micrófono de Adrià por si acaso habrá alguno de los jugadores está en la sala de prensa Sique Rodríguez eh protesta terminando Klopp no así que

Voz 1906 10:05 eh hola Manu si está hablando Jurgen Klopp de la partida

Voz 1375 10:09 templo de cambio

Voz 1906 10:11 a ver si podemos preguntar por ejemplo en cualquier caso seguro que

Voz 1375 10:14 qué le ha parecido el dios BP el dios del templo sobre todo

Voz 1906 10:17 ha dicho de Messi que es imparable que que son jugador de fuera de clase tiene talla mundial que el dos cero no ha sido el mejor el más bonito que he hecho pero que demuestra su habilidad y que una falta así no se puede defender más que es un gran admirador de un gran admirador del de Messi y que está contento por cómo jugado en Liverpool por cómo ha defendido pero que al final al quién marca la diferencia es dice que no pasa nada si pierdes fuera de casa dicho Klopp pero que el problema es que el Liverpool no ha marcado que ése sí que es un problema para el para ellos que que sólo ha pasado bien siguiendo el el partido incluso lo decía riendo pero que al final han perdido que eso ya no es tan divertido aunque dice que asume y acepta la la derrota

Voz 1375 10:58 eso entiendo que esté contento con su equipo la verdad entiendo que esté contento no con el resultado y luego la que ha tenido Mané ha tenido otra Milner ha tenido una sala que le ha pegado con la derecha al palo delante de la portería para empujarla dentro le caiga su pierna mala se cantaba el gol en el Camp Nou que metía en la eliminatoria porque bueno no es que esté todo terminado pero sí pero pero está muy muy a favor del Barça pero han tenido varias ocasiones dos tres paradas de Ter Stegen buenísimas entiendo que esté contento con con su libro porque durante buena parte del partido ha sometido al Barça las cosas son así pero bueno creo que termina no no termina Jurgen lo vas a preguntar

Voz 1906 11:33 a Turquía los hemos preguntaban

Voz 1375 11:35 vale vale perfecto todo pedir otra vez turnos si quieres pero no sé si me lo darán perfecto que está hay Cristóbal Chain con aficionados del Barça que no sé si tienen alguna manera original de definir o calificar lo que ha hecho Messi hola a Cristóbal muy buenas

Voz 1284 11:49 qué tal muy buenas manos desde el Camp Nou pues bueno como te puedes imaginar los aficionados del Barça salen eufóricos satisfechos con la nueva exhibición de el Barça gol seiscientos de Leo Messi uno de ellos vamos a preguntar a los aficionados por Leo Messi Messi que

Voz 1565 12:05 el Balón de Oro creo que el chaval está esta planta bien la falta

Voz 2 12:10 que bueno que decir del que es

Voz 1565 12:12 dios

Voz 1284 12:13 el dios en su templo como ha puesto en algún templo pues ha sido un templo y será su tumba más opiniones Manu

Voz 1565 12:20 una así sencillamente espectacular habría que hacer una estatua más grande que los colosos de Egipto

Voz 7 12:26 sí yo creo que poco más se puede decir no queda ahí ya que demuestra lo que es lo gran jugador que es lo lo buena persona porque mete goles da asistencia si nos regala esto cada por ska cada año el mejor del mundo con diferencia

Voz 1284 12:40 pues ya lo es mano aquí los hijos acaban los adjetivos calificativos para Leo Messi tras esta nueva exhibición

Voz 1375 12:46 vamos extraña Cristóbal ahora vuelvo contigo pues en la sala de prensa del Camp Nou sigue Klopp antes de que comparezca Ernesto Valverde estaño por ahí

Voz 8 12:53 sí creo que los tres tenores eh además de FLA aquí de Adrià de sí que enseguida nos piden

Voz 0985 12:58 paso eh Jordi Martí muy buenas muy buenas Manu

Voz 1375 13:01 pasada que pasada

Voz 0985 13:03 bueno ha sido brutal no yo creo que hemos visto no se al mejor Messi que uno pueda recordar

Voz 1785 13:08 eso ya es la leche que es la leche porque un Messi total

Voz 0985 13:11 un Messi de récord que le veas triunfar en todos los ámbitos del juego por ejemplo también balones divididos balones recuperados kilómetros recorridos posición que ha ocupado en todo el campo yo creo que esto no lo habíamos visto nunca golpear con el alma en el gol de falta liderar al equipo afear el comportamiento dos

Voz 1375 13:29 asignados sostener el tinglado

Voz 0985 13:31 de forma tan clara y absoluta no sólo habíamos visto nunca

Voz 1375 13:34 es increíble que nivel de de de Messi con todo lo que hemos dicho es que hace olvidar hace olvidar los defectos que los habido bastantes hoy de de este Barça de Valverde ha habido bastantes Pérez que te hace olvidar ahora vamos a hablar de todo eh Marcos López hola muy buenas

Voz 9 13:49 qué tal cómo estamos más escrito ya al artículo estoy en ellos

Voz 1375 13:52 tras el titular Se pues a ver si se

Voz 9 13:54 pues a son las claves tácticas del partido oí

Voz 8 13:57 es eh Leo Marc Jordi

Voz 1375 13:59 Leo más yo de psicólogo Jordi también hay que hacerle un monumento

Voz 9 14:02 yo la verdad es que Jordi Alba Jordi Jordi Alba porque claro es evidente que todo queda anulado por el por el festival de le

Voz 1375 14:10 sí ha acaparado acapara todo hoy también

Voz 9 14:13 desvirtúa lo que ha hecho Ter Stegen bueno desvirtuar no le quita valor pero para mí el que ha sostenido el equipo la primera parte ha sido Jordi Alba la asistencia que ha dado a su opinión es es digna de Messi mesiánica y por eso creo que los tres creo que al final

Voz 1375 14:27 Valverde y otra cosa perdona Marcos la antes da cuenta la última jugada donde estaba Jordi evidentemente arranca o en su área Se ha recorrido noventa metros para llegar al otro haría que luego al final se quedó rendido se ha tirado al suelo ha ido de área área en el minuto noventa y cinco Jordi Alba para mí

Voz 9 14:41 ha sido un jugador increíble lo que acabo de lo que es lo que yo entiendo que Leo con toda razón del mundo se va a llevar todas las portadas sólo faltaría pero creo que le Omar Jordi resume lo que es este Barça es decir el portero y el delantero el portero la estrella

Voz 0985 14:55 un punto de diez de de Brian

Voz 9 14:57 exactamente qué es Jordi Alba que es un jugador fundamental porque claro nos acordamos de asistencia Suárez pero justo antes tres minutos antes ha evitado el gol de Salah que era con el cero cero en el marcador

Voz 0588 15:08 Ramón Besa muy buenas

Voz 1375 15:09 hola buenas noches que pasada noche están tan buenas en el Camp Nou con un entraron casi cien mil espectadores de esas noches que no se olvidan eh bueno es lo que tienen en la Champions la Champions son momentos es dramas

Voz 1785 15:19 pasiones emociones en un partido de ocurren mil cosas acabas tan fatigado con unos jugadores sacas con la lengua fuera no sabes bueno tenis es como un tiene esa magia no que no tienen las otras competiciones y de ahí surgió esa liturgia y de la admiración que provoca a los equipos que que la y sobre todo cuando también se dan un partido como el de hoy porque yo creo que ha sido fantástico por los dos equipos Mars ha sido más efectivo ha estado más decisivo las áreas en los momentos eso demuestra que a veces para ganar la Champions que es para mí la gran aportación de Valverde no hace falta tener al mejor equipo sino al mejor jugador

Voz 8 15:56 lo tiene el Barça desde luego que está hablando Jordi Alba en Barça TV en directo escuchamos sonido de Barça televisión

Voz 1159 16:04 es una bola unas reglas

Voz 8 16:07 no es buena la fase amén de la temporada de Pere es heredera Ken

Voz 2 16:12 a partir de una mica que va sufrido en la

Voz 1284 16:15 da parte ellos han apretado dices adiós Bangkok enseguida voy a para según la radio la escuchamos sí pero están traduciendo yo podemos traducir nuestro compañero de Barcelona pero ahora mayo hablar con la radio

Voz 1375 16:24 mira ahí es el titular de Jordi Martí De Marcos López de Ramon Besa ahora analizamos el partido Álvaro Benito que dicen los diarios deportivos en sus gurús digitales en España

Voz 1371 16:35 hora hola punto com por ejemplo el templo del fútbol es Messi aparece una fotografía de Messi diarios deportivos editados en Barcelona en el corazón de Messi empuja al Barça a la final en Mundo Deportivo el templo de Messi claro

Voz 1375 16:48 esos diarios digitales que juegan con eso que dijo

Voz 1371 16:51 incluso en no le descomunal Messi explica en gran parte el tres a cero del Barça en Inglaterra por ejemplo en Mirror hablan de un Messi mágico en The Gardian Messi mágico que deja al Barça casi en la final y por último La Gazzetta dello Sport dice fotografía de Messi todos en fila

Voz 1375 17:07 pues de uno está a nuestro árbitro vale muy buenas hola buenas noches ha habido un poco trabajo para avión Kuipers que bueno ha tenido sobre todo un par de jugadas no

Voz 10 17:18 en el y sobre todo la exacta del alemán para mí es penalti porque a ver no es que en un principio sí Le Pen en la mano pues bueno puede ser viene de un bote viene de una disputa ahí está muy cerca el balón pero si os fijáis cuando le pegan la mano nota el balón en la mano lo que hace es quitarle el balón decidir hace un gesto como como para frenar el balón para que frenara el balón eso es para quitárselo para mí ese para mí espera

Voz 1375 17:41 es la mano en una pugna con Messi e acompaña el balón con la mano y que debería haber pitado penalti antes en el minuto cuatro Manex se internó en el área y fue atropellado por Piqué padre pidieron penalti

Voz 10 17:51 pero tampoco lo parecía de nada es decir Piqué corre por detrás cogiendo mucho riesgo ir manera está buscando el contacto en cuanto no tan pequeño contactos al caer y luego ha habido unas cuantas amonestación hemos comentado al principio que es un árbitro que no iba a estar un árbitro muy político en este tipo de partidos que lo que quiere es pues eso critica que de él no se hable nada fíjate el resultado de la ayudado nada todos contentos nadie va a hablar del árbitro mañana el penalti Esteva pasar así desapercibido y las tarjetas Hoy por ti mañana por mí

Voz 8 18:21 así ha sido pues no has casi así pero sí sí hacía sí

Voz 1375 18:25 en esas jugadas que es verdad que han sido estudiados

Voz 8 18:27 lo digo las dos la mano de la de manera era

Voz 1375 18:30 penalti está por ahí Bruno Alemany también que estado comentando el partido igualmente en Carrusel con Dani Garrido con toda la banda hola Bruno muy buenas hola mano vuelvo a todos es un tres cero que seguramente muchos no acaben de entender los que han visto el partido entero pero sólo se entiende si estaba un tal Leo en el campo no

Voz 3 18:46 claro es que seguramente es uno de los mejores partidos que ha hecho el Liverpool en todo el año fuera de casa en la Champions leía que Klopp ha dicho algo así una una frase que iba un poco en en esa línea yo no sé si recuerdo algún rival en Champions que haya complicado tanto al Barça como el Liverpool hoy el Bayern por momentos a Guardiola en aquel partido que luego acaba también tres a cero pero bueno por momentos a no no fue durante tramos tan largos como lo hemos visto al Liverpool hoy se enfrenta al Liverpool a un jugador de Llano de época sino de

Voz 10 19:17 historia de del fútbol hice ha visto esta noche en el Camp Nou yo de verdad lo que yo he visto a Maradona he visto visto ya

Voz 1375 19:24 no no no no viví en mi juventud para ver todos los partidos de Pelé todos los partidos de Di Stéfano hemos visto mucho

Voz 8 19:29 dos de ellos en de años

Voz 1375 19:31 pues sí de creo yo no he visto un jugador igual es que no lo he visto no lo he visto y además con la continuidad con la que lleva haciendo esto catorce o quince años una es una sensación de de y además que cada día es que no sé dónde está el techo si es que existe el techo para para Leo Messi ellos han echado mucho alta ha afirmado también

Voz 3 19:47 sí es un jugador que es muy importante seguramente no no es el futbolista aseguró vaya con más gol que tiene la plantilla esos muy evidente pero sí que es un futbolista que se asocia muy bien con el centro de del campo que aguanta muy bien la pelota que él quitársela es un realmente muy muy difícil tal aguantan por rival eso en el fútbol actual es es oro y además realiza movimientos que aprovecha muy bien tanto a como Mané que es verdad que han estado muy bien jugado un partidazo los dos él le da igual el el remate pero le les faltaba ese ese jugador que les mete el pase perfecto no lo han tenido hoy en en firmó sino igual lo han notado muchísimo

Voz 1375 20:24 eh ahora espera que no aspira pasó Adrià con algún protagonista todavía no comparece a Valverde no sé qué

Voz 1906 20:29 no ha terminado ahora Klopp y con un hasta luego se ha despedido de la prensa en castellano te ha redundado en que Messi es el mejor que es admirador aunque ha insistido en que el Liverpool lo ha defendido bien pese a que ha marcado las diferencias en el partido porque dice que mueve a su equipo el referendo te al planteamiento de Valverde no ha querido valorar si Valverde ha sido más o menos defensivo jugando contra el Liverpool ha terminado diciendo que al final hemos perdido tres cero así que Valverde lo ha hecho todo bien yo todo mal así funciona poco

Voz 1375 21:04 ahora vamos enseguida escuchar a Valverde a ver qué dice está a punto de comparecer técnico de el Barça vamos a ir al Sanedrín y a escuchar

Voz 1371 21:09 los protagonistas en directo Álvaro es el que más sabe de la UEFA Champions League entonces estamos buscando Master Card patrocinador oficial de la UEFA Champions League y carros el estamos organizando el torneo definitivo e apunta en Cadena Ser punto com donde elegiremos dieciséis concursantes que se van a ir enfrentando entre sí indirectos si los domingos en Carrusel hasta que sólo quede uno

Voz 11 21:29 el ganador se llevará dos entradas para la gran feeling en el Metropolitano participa y comienza algo Price les

Voz 1375 21:38 ah pues nos vamos a ir al Sanedrín para analizar con Jordi Martí con Marcos López con Ramon Besa lo que ha pasado con Lluís Flaqué lo que ha pasado en ese partido en el Camp Nou que ya está vacío pero que había tenido una de las no sé si la mejor entrada de la temporada

Voz 1157 21:52 seguro no noventa y ocho mil personas más de noventa y ocho mil colgó una auténtica barbaridad también la la asistencia hoy al estadio sólo quedaban mil asientos vacíos que eran por la cuestión de de seguridad para separar las elecciones del Liverpool y del Barça

Voz 1375 22:04 no ha terminado Jordi Alba su compra

Voz 1201 22:07 de la tele del club con la tele oficial ordenaba ir por rodó la zona de la radio no podrían

Voz 2 22:11 está aquí ya Jordi sobra escuchamos en directo

Voz 0977 22:13 dado bueno para nosotros pero bueno de de la experiencia te puede decir que el que el equipo está mentalizado de que aún no hay nada decidido sabiendo que antes del partido pues cualquier culé hubiese firmado un tres cero contra este rival que para mí ser de los mejores de Europa claramente muy bueno aunque da la vuelta en su estadio va a ser un una batalla pero bueno la ventajas importantes pero sabiendo que aún queda

Voz 0017 22:39 que si con este Leo Messi parece imposible que esos escapes de esta Champions porque tú en tu caso has hecho un partidazo pero es que esta bestia se lo come todo

Voz 0977 22:49 sí bueno no sabemos sabemos

Voz 0588 22:51 cada uno cuál es su rol dentro del equipo

Voz 0977 22:54 todos sabemos que aparte de de meter goles asistencias te genera un juego increíble y aparte pues si defiende como defiende pues no no se le puede pedir más final es un jugador el único que no vamos a encontrar nunca y que bueno ojalá que podemos disfrutar podamos disfrutar de él mucho tiempo porque cuando nos te pues creo que el bache el Barça lo echará de menos claramente

Voz 12 23:20 ayer nos decía Rakitic que le

Voz 13 23:23 creo nos marca el camino vosotros lo seguís hoy en la piña de conjura os arengado mucho como capitán como lo definió días tuvo que os dice que los que usar anima a hacer el capitán

Voz 0977 23:35 bueno e como he dicho cada uno sabe su rol sus limitaciones creo que cada uno hace lo que bueno lo que lo que le toca o lo que puede pero Leo es es único lo he dicho antes creo que nos vamos a encontrar un jugador como él nunca en todas las facetas del juego y luego pues sí sí Leo como he dicho antes aparte genera el juego que hace pues eh defiende el primero pues tenemos que todos ahí hija bueno de todos una Hay creo que que es una referencia para cualquier joven y también para cualquier jugador que estamos ahora mismo la plantilla es verdad que hay jugadores que han ganado muchísimo pero pero bueno ver a Leo cada día en los entrenamientos y los partidos pues bueno creo que es una una maravilla soluble amable en no lo doblen enorme alegría hoy el tres cero y antes que lo de Ike de tengo que preguntar por eso se ha quedado felizmente en un susto sufrido sí bueno estaba descansando en casa cuando antes de irme al estadio pues lo lo he visto pero que que bueno que tú dices casi un susto espero que se recupere lo antes posible un gran amigo compañero y bueno le deseo lo mejor

Voz 0017 24:46 Jordi otra asistencia más para romper la mala racha de Luis Suárez en la Champions League como has vivido este nuevo pase de gol que te hace ser uno dos mejores pasadores de la competición

Voz 0977 24:56 bueno e contento por el rendimiento colectivo e individual creo que me encuentro con muchísima confianza en todos los aspectos del juego Il todo lo que sea pues sumar goles asistencias pues para un jugador en este caso para mí que soy defensa principalmente pues mucho mejor creo que asumen a jugar

Voz 1201 25:15 hola muy buenas de todo el equipo va Jurado

Voz 0977 25:18 a un lado a otro y luego pues he visto a Luis que se desmarcaba como como siempre que ha podido ser gol ya el marcador muy contento por ello ultima pregunta ahora para ellos dieron lo Mahler aparte es un aviso de lo que podéis esperar de de Anfil porque ellos han apretado mucho y sobre todo con un Sara al que has visto bien de cerca presentada por tu anda que seguramente igual es el peligro más importante y sí creo que que todo el peligro que que tienen creo que que es importante creo que hemos parado muy bien sus contras casi nos han creado mucho peligro van esas contras que son muy peligrosos Isabella que son muy rápidos y bueno sin olvidar que que también todos tenemos un gran equipo y lo hemos demostrado hoy esperar al partido de vuelta lo que va a ser muy difícil con su canto allí no me apretar muchísimo porque el marcadores ahora para nosotros pero nosotros no tenemos que cambiar nada sino que tenemos que salir a ganar el partido como si hubiésemos quedado cero cero

Voz 1157 26:16 son tres partidos para el triplete Se puede pensar así

Voz 0977 26:20 bueno no tenemos cerca lo tenemos cerca pero vamos a pensar primero en la vuelta porque como he dicho antes de la experiencia te digo que la euforia no ha llegado al El Vestuario porque sabemos que quiere nada hecho pero pero bueno como tú dices pues la Liga ya estaba hecha estamos una el de Copa ahí a un paso de otra final de Champions que bueno vamos a mentalizar unos para el partido de vuelta Hay ya te direcciones bueno pues esas son las palabras y el mensaje de Jordi Alba

Voz 0017 26:48 muchas ganas de intentar lograr el triplete pero en El Vestuario

Voz 1565 26:51 Barça de momento no hay euforia reales

Voz 1906 26:54 también perdón a Mourinho

Voz 1375 26:56 no por ahí decía Jordi a tres partidos un triplete ahí está el Barça tres el triplete a ver qué dice el míster sí

Voz 1906 27:02 pues a ver qué responde Ernesto Valverde sobre la alineación tu planteamiento del partido y como ha sufrido el Barça para conseguir hasta Víctoria escuchamos a Valverde

Voz 0588 27:14 la pregunta piensa en un resultado sino que bueno según mal partido pues vas viendo como puede ser a veces si vende como voy al partido uno cero uno cero cero uno uno cero uno puede ser un buen resultado no lo sabes pero el tema de Arturo Arturo está haciendo un gran final de temporada que pienso pensaba que nos iba a venir bien para un partido de este tipo sobre todo

Voz 14 27:40 porque ellos no te dejan

Voz 0588 27:44 bueno no te permiten el dominio del juego siempre tratan de jugar en tu campo de romperle el ritmo de hecho el primer tiempo ha sido de un ritmo increíble de ida y vuelta en el que bueno el que se veía que el que acertará pues podía llevarse la ventaja en el marcador hemos estado nosotros hemos ido con ventaja

Voz 15 28:03 que el partido exigía un una gran lucha una gran pelea

Voz 0588 28:12 y bueno al final lo hemos conseguido para nosotros y Arturo bueno te antes María del otras veces se ha posado por los jugadores hoy pesado que era un partido Elkhart unos ven que podía haber bien hecho un gran partido

Voz 1906 28:23 aquí en directo para El Larguero de la Cadena SER grabara no si aquí estoy ahora estoy previstas de Messi más allá de los goles y los pases que que hace me pasa un dato mi compañero Fermín Suárez que ha disputado veinticuatro balones divididos ya ha ganado quien

Voz 0588 28:43 sí que es su récord eso que te dice bueno pues me dice el el nivel de compromiso que tiene con el con el equipo con el Club con sus compañeros que que bueno hoy era un partido esos que teníamos todos marcados el rival que teníamos enfrente lo hemos visto todos el nivel que tiene un nivel altísimo un rival un rival con

Voz 15 29:12 con un potencial físico hoy he técnico increíble que hacía falta

Voz 0588 29:21 pues eso no en el que los jugadores disputarán los balones el que los los jugadores se metía dentro de esa dinámica y Leo es el primero en ese sentido y además sabemos que si Leo vale sigue todo el mundo en ese líder del equipo y está claro que ha vuelto a demostrarlo mundial

Voz 1375 29:40 vuelvo a la sala de prensa acaba de preguntar Sique Rodríguez

Voz 0588 29:42 es que está volando Sergi Roberto en Movistar

Voz 16 29:45 jugando todos esto es seguro que somos mucho más fuertes cuando la tenemos la afición con nosotros con cualquier jugador con con todos así que creo que es momento de estar todos juntos a obligarlos olvidarnos desde los pitos y todo lo demás estar todos juntos para conseguir todos los títulos

Voz 1375 30:01 están preguntando por lo que le ha pasado a

Voz 10 30:04 a Coutinho que le ha a aparte del Camp Nou y el momento

Voz 1375 30:07 que Messi la banda la a la grada del Camp Nou pitar aplaudir volvemos a la sala de prensa con Valverde

Voz 0588 30:13 sí sigue hablando de el partido Valverde en cualquier jugada de la misma manera que hemos aceptado nosotros puede haber aceptado ellos sí pero es que es así ellos son un gran equipo lo han demostrado hoy el partido ha sido por momentos igualado sí ha habido situaciones en las que minutos en los que han estado mejor minutos son los que nosotros hemos estado también mejor entonces pues bueno hemos sabido defendernos hemos sabido atacar ellos pues bueno todavía nos quedan noventa minutos en los que bueno sabemos lo que nos espera sobre el

Voz 1906 30:48 dato de Messi mano es que es brutal porque ha recuperado tres balones como digo es quince balones divididos ganadoras

Voz 1375 30:56 esto es un dato brutal su récord

Voz 1906 30:59 eh por ponerte una comparación Arturo Vidal ha conseguido ganar dieciséis en Liga contra

Voz 1785 31:04 el Alavés es el récord absoluto de la temporada

Voz 1906 31:07 Messi quince repasar

Voz 1375 31:09 un dato también de una compañera de cuatro Vanessa me dice Vanesa de Lucio veintiséis goles en sus últimos veintitrés partidos a los seis más grandes de la premio a veces goles veintiséis goles en los últimos veintitrés partidos a los equipos de la Primera los soy más grandes es que podemos hacer un libro o una enciclopedia sobre datos de Leo Messi que había marcado su gol seiscientos las doce

Voz 8 31:30 aquí uno digamos la disco It volvemos a la sala de prensa

Voz 1375 31:34 cómo el sanedrín de este partido

Voz 8 31:37 sí

Voz 23 34:01 en un ratito

Voz 1375 34:03 a ir a Oporto para contarles consta Iker ingresado en ese hospital Cruz de la ciudad portuguesa después de haber sufrido el infarto agudo de miocardio el otro bastar por aquí David Ferrer para estar con nosotros en El Larguero en la semana previa a su adiós a su carrera tenística le queda solamente un torneo iba a ser el de Madrid de la semana que viene iba a estar aquí en unos minutos en el estudio de Gran Vía treinta y dos David Ferrer antes estamos pendiente de que salga un protagonista más de que termine la rueda de prensa de Valverde sí que

Voz 1906 34:31 aún continuará hablando de Messi ni de cómo enamora con su juego y sus goles de falta de también hablando de que él creía que no iba a jugar o al menos había planteado el partido así pero que luego ha visto que no que no que no jugaba que entiende que estaba dando

Voz 1375 34:49 las víctimas se escuchaban noche a Bruno en el Larguero ya habría que no

Voz 1906 34:52 bueno yo te puedo decir que ha dicho que el creía que no iba a jugar Valverde sabía que no lo iba a hacer unas cuantas horas antes del partido seguro

Voz 1375 35:00 bueno ya lo dijo anoche Bruno que afirmó que no ha jugado Jordi Marcos Ramón

Voz 8 35:05 sí en la alineación Lucky Bruno está

Voz 1375 35:08 por ahí también eh la Liga

Voz 8 35:09 qué os la habéis entendido la eh la ausencia de Arthur la titularidad de Arturo Vidal junto a Rakitic y Busquets

Voz 1375 35:18 bueno había cierta sospecha sobre el estado

Voz 1785 35:21 de forma de Artur pero Se decía que había que recuperarlo Se pronosticaba que había que recuperarlo porque se consideraba un jugador vital para el partido no sé si ha sido el estado de forma uno de del brasileño pero lo que es evidente es que ha parecido a una concesión de Valverde a primera vista al Liverpool no sean puestos a jugar con voltaje energía yo voy a poner el jugador con más voltaje energía que tiene el Barça que es Arturo Vidal sin embargo luego se ha revelado como una buena solución y creo que Valverde no solo ha dominado este momento del partido con Arturo Vidal porque la primera parte el Barça ha aguantado muy bien incluso Bardem ambigüedad ha participado la jugada del gol sino que después ha estado estupendo en el cambio de ese miedo y Sergi Roberto que es el que creo que ha acabado por desencadenar a Messi el Barça estaba sufriendo bastante le ha permitido con Sergi Roberto

Voz 1201 36:14 le ha vuelto a un quebradero

Voz 1375 36:16 ver a Sergi Roberto

Voz 1785 36:19 es que no siempre juega los partidos con doce trece jugadores yo y lo ha vuelto a hacer con con esa sospecha de que no sabemos si era porque era necesitaba energía y querían jugador revoltoso hay que lleva las jugadas divididas eh eh como Arturo Vidal que Artur ahora la concesión para mí que ha hecho Valverde ha desnaturalizado a priori menos al Barça que que Klopp al al Liverpool porque sea ausente firmó o incluso con cuatro centrocampistas

Voz 2 36:48 ha sustituido al lateral

Voz 1785 36:51 lo que es mucho más ofensivo por por por Joe Gómez sin embargo presumiblemente era un paso atrás Liberpul estupendo ofensivo es decir que a veces las alineaciones no acaban de reflejar lo que pasa en que en el campo

Voz 1375 37:06 aquí el guión así un poco Marcos Jordi fracking Bruno lo que es lo que esperamos es que estaba diciendo en Carrusel parece en el minuto diez parecía el minuto ochenta

Voz 9 37:13 no es que el el minuto diez de partido estaba invitando a que los entrenadores bueno está acostumbrado a esto Valverde no está nada acostumbró

Voz 1375 37:21 que dimitiera en contra exactamente por qué

Voz 9 37:23 en el fondo es como dice Ramón han dado un paso atrás los dos

Voz 15 37:27 Cruz

Voz 9 37:27 Valverde y creo que el paso atrás de Valverde a a desnaturalizar el equipo porque no tenía control no tenía no tenían la pelota y claro eran momento en que curiosamente en esa primera parte el Liverpool no ha tenido tantas opiniones como la segunda es decir de las tres grandes opositoras del Liverpool

Voz 1375 37:43 han sido en la segunda and han sido una segunda

Voz 9 37:46 de espaldas de de Tegueste y eso es consecuencia que el Barça ese inicio la segunda parte ha sido terrible para mí es fundamental y coincido con Ramón en como cose el equipo como coge el hilo y la aguja entiende que necesita la velocidad ese miedo tienen cita Sergi Roberto cambia de lado Arturo Vidal lo trae aquí a la banda izquierda de repente el Barça llega al área de Alison porque los primeros quince veinte minutos no sabíamos si Alicia

Voz 1375 38:07 en iba de negro de azul de se debe o no ha dado tres pases

Voz 9 38:12 seguidos será el problema ha respirado el equipo ha encontrado a Messi ha cortado entre líneas y a partir de aquí es donde donde se ha sentido mucho más cómodo

Voz 0985 38:21 yo tengo que reposar un poco porque las sensaciones y las sensaciones se me amontonan si además de la de Messi que me ha dejado impactado en estado de shock eh montan dentro de unos años nuestro o Barça ganó tres cero Liverpool que en aquel momento con el Barça mejor equipo Europa que alguien dirá ostras seguro que lo sometieron seis en su propio terreno tuvieron el balón

Voz 1375 38:43 año de fútbol buena tracción tras otra

Voz 0985 38:45 veces claro yo tengo que interiorizar que hoy esta victoria se ha producido sin tener diría yo el control del partido ni el balón es más incluso yo creo que el Barcelona en la segunda parte visto que el intercambio de golpes de la primera parte

Voz 1375 38:58 se le hacía una segunda parte que se pudiera

Voz 0985 39:01 dar mucho yo creo que se ha replegado en tanto y aquí aparecido Messi es que yo creo que esto es un poco también en lo que tenemos que situarnos pero en este Barça que se repliega que sufre que es solidario que que sabe sufrir y que sabe aprovechar sus momentos emerge también la figura de Valverde porque es este es el Barça de Valverde este Barça aquel siempre dice Valverde de resistencia eh eh imbatible es el Barça aquel ha cosido pero no deja de ser esta la sensación que uno pueda tener tenemos que interiorizar que ha sido una victoria tres cero contra un Liverpool porque propio Jürgen Klopp Manu está también noqueado él está desconcertado Él creía que tenía el partido donde él quería hice va con un tres cero lamenta no haber podido siquiera haber marcado un gol

Voz 3 39:44 pero es Jordi hoy el tres a cero es más de Messi de Ter Stegen que de Valverde

Voz 0985 39:48 claro bueno pero oye también hay que saber más atrás

Voz 3 39:51 que yo creo que sois muy justos no erais el sábado diciendo que entre otros era la Liga de Valverde y estoy de acuerdo hay que decir que en el partido de hoy para mí Klopp están mejor que yo

Voz 1375 40:02 porque no es Bruno para ni claramente

Voz 3 40:05 para mí es que en la alineación inicial se ha quedado entremedias y en este caso Valverde porque te ponía jugadores que en teoría daba más junto como Sergi Roberto más control que ese remedo de de lateral derecho Coutinho más control en teoría que desvele arriba pero en cambio en el centro del campo ya no sé exactamente qué tendría pero opta por la no

Voz 1375 40:26 calidad cuando tiene otras opciones de leña por ejemplo optar no había ningún jugador al que al que pudiese mirar los compañeros decir oye un poquito la pelota vamos a aguantar un poco el balón vamos a frenar este ritmo porque el Barça se ha contagiado de ese ritmo eso no le convenía ese ritmo loco de ida de verticalidad de ida y vuelta el Barça tenía que tener la pelota pero quién la tiene Arturo Vidal Rakitic hombres son otro tipo de jugador es que eso es lo que es eh yo entonces claro yo creo que que que que este Barça ha ganado tres cero pero sin Messi no digo que no hubiera ganado que podría haber ganado por qué Messi ha marcado dos Si Luis Suárez marca el primero y el Liverpool no ha marcado ninguno por fallos suyos pero desde luego sin Messi no gana hoy tres cero el Barça es el resultado es gracias a Messi y a lo que ha parado Ter Stegen

Voz 1157 41:07 no está claro pero al final el Barça en plan de los partidos sabiendo que tiene a Messi que en cualquier crisis la duda si ante este Liverpool tu realmente puede llegar a controlar el partido si ante el cómo te somete a lo físico como te presiona arriba como te convierte el partido de vuelta así la presencia de Artur realmente lo hubiera concedido al Barça o no el control del partido no lo sé la verdad es que tengo la tengo en Coín también luego una perecido un equipado Seacrest lo primero que quiero remarcar para darle mérito a la al triunfo del Barça y luego al parece que Valverde durante toda la temporada ha estado preparando al equipo para partidos como esta tres partidos en los que tocaría sufrir pues aprender a sufrir se hizo un curso acelerado el doble enfrentamiento ante el Madrid en el Bernabéu en Copa y Liga el equipo aprendió a defender a partir de ahí control más cómodo a veces jugando con más o veces jugando con menos balón y hoy Valverde viendo sobre todo yo en eso estoy con con Ramón creo que Arthur ha ido de más a menos Arturo Vidal ha ido de menos a más y al final Valverde teniendo en cuenta mucho lo que le iba a plantear el Liverpool ha apostado aunque pueda ser un paso atrás por darle Brega jugador precisamente de de físico y no tanto de de control pensando que por mucho que tuviera rotura en el campo igual hoy le sería incapaz de controlar el partido