Pilar Ríos: "Saramago y yo sabíamos que se nos acababa el tiempo"

Voz 1 00:00 pues elegido el de una mujer que me gusta

Voz 2 00:02 sí sí ya moribunda limonada qué relación tiene con el mar me daba miedo me sigue dando miedo me impresiona mucho me parece de una extraordinaria belleza me gustaría conocerle más qué es para ti la noche

Voz 1 00:28 pues mira fue un espacio en algún tiempo mágico de adentrarse en otras vidas en otras personas ahora lamentablemente es un espacio de dentro centros en el sueño pero hay tiempo para todo no

Voz 3 00:46 quién te

Voz 1 00:48 es el abc en los años cincuenta

Voz 2 00:51 no

Voz 1 00:53 sí aprendía a leer el periódico ABC es increíble imagínate con con una noticias de un señor bajito lleve en blanco y negro que se llamaba a Franco ahí aprende creo que la primera cosa que leí fue una noticia de un periódico

Voz 3 01:11 estamos están ese compartiendo el faro con Pilar del Río teníamos muchas ganas de tener que desde que te escuchamos en el faraónico de Portugal has elegido un personaje literario blinda porque

Voz 1 01:24 porque es un personaje de novela es una mujer alguien podría decir probablemente la Inquisición dijera que era medio bruja porque veía en el interior de las personas yo yo pienso que la mayor parte de las mujeres vemos en el interior de las personas hemos tenido que estar tan silenciosamente al margen del discurrir de la vida que nos hemos acostumbrado a distinguir unas cosas de otras y sobre todo nos hemos acostumbrado pienso a haber que llevan las personas por dentro si llevan caridad si llevan solidaridad si llevan egoísmo si llevan poder Si tienen sueños sin no tienen sueños y ya los perdieron si están enfermos ven por dentro en el caso de vivimos Honda era un personaje literario por tanto un poco mágico pero pero en la realidad es verdad que las mujeres vemos

Voz 2 02:27 Pilar

Voz 3 02:29 cómo se lleva ser la mayor de quince hermanos

Voz 1 02:34 sabes que hemos llegado a la conclusión que lo que más hacíamos de pequeño era defendernos los unos de los otros tres solito en el caso de cuando hay cuatro chicos seguido luego hay una niña pero luego de cuatro chicos seguido pues lo que se levantan primero se vestían los último podía estar cayendo toda la nieve del mundo deberían quedar en la cama porque alguien sabio puesto tres jerseys encima de otro que en aquella época hacía mucho frío muchisimos más frío que ahora no había calefacción en ningún sitio no se aprende hice saca como conclusión la capacidad efectivamente de estar atentos idea poder prestar atención a muchos casos han muchas situaciones y a muchas personas a la vez osea tú no te da no te tienes que centrar en si el pequeño está comiendo no está comiendo tienes que centrarte en están comiendo muchos cuando hace comida comida para muchos y entonces

Voz 3 03:33 hay una especie de universalidad

Voz 1 03:36 lo que se te mete en vena

Voz 3 03:38 Pilar esta noche el programa gira alrededor de reencuentro

Voz 1 03:42 no

Voz 3 03:43 a mí me gustaría que contara sólo sientes cómo fue el momento en el que tú te encuentras con una lectura Saramago

Voz 1 03:48 sí

Voz 3 03:50 en una librería cómo te encuentras con él por primera vez en Lisboa cuando vas como un amigo y cómo te encuentras con él y de forma definitiva

Voz 2 04:00 ya

Voz 1 04:02 sea está adquiriendo un estriptís pero si tú lo pide yo te lo doy ello sea esto también ella me encuentro o reencuentro amigas en Sevilla nos reunimos almorzar todos los lunes desde hace ya cuarenta y tantos años después del almuerzo cuando la librerías todavía tenían más potencia y está más presente los lunes acabamos siempre en una librería buscando el libro que íbamos a leer esa semana ya hay descubrió un señor del que nunca había oído hablar llamamos Saramago Un libro se llamaba Memorial del convento en la primera página me sorprendió el Rey va a visitar a la reina ya se dice que la reina macho porque no concibe impidió cuanta página me pareció fastuoso no sólo compré el libro para mí sino se lo regalé a las amiga que iba lo un libro a cada una poco tiempo después me encontré un día a un escritor de Sevilla que se llamaba Julio Manuel de la Rosa murió hace poco tiempo gran estilista in hiel lo describió de la siguiente manera dice no voy por la calle me encuentro con Pilar del Río y me dice has leído yo le dije si dice sabes que voy a ir a Lisboa el el escritor respondió yo también dice él a continuación termina el artículo pero ella se quedó es bueno pues eso leí el libro me fascinó fui a Lisboa pensé que tenía que agradecer el libro al autor llamé al autor por teléfono cosa que para un periodista esta dentro de sí normal lo normal si le llamé Le felicité quedamos tomamos un café nos despedimos

Voz 4 05:46 en nada ayudan unos

Voz 1 05:48 una semana después recibí una carta del autor que les gustaría venir a verme bueno vino a verme a Sevilla

Voz 3 05:54 y por eso el terminal el artículo de tu amigo periodista diciendo ya se quedó prácticamente pues no sé más de veinte años junto a Saramago nunca nunca te echo para atrás la edad Pilar tú tenías XXXVI el sesenta y tres me parece cuando hicimos aquel programa de Portugal metimos un una parte de el del documental José y Pilar la parte final cuando a ver si lo digo bien cuando él te dice con esta presentando el viaje elefante entre el público dice Si yo no hubiera conocido nunca Pilar Si yo nunca te hubiera conocido hubiera muerto mucho más viejo de lo que soy

Voz 1 06:35 que porque tienes porque es lo has dicho casi con unas palabras que José Saramago dijo en en San Paulo sentando El viaje del elefante donde fue muy muy enfermo muy mal pero lo había prometido que ese libro lo presenta en Brasil fue a Brasil imán Hinault la edad efecto porque no son carné de identidad quiénes cohabitan son seres humanos seres humanos en la plenitud de su fuerza en el caso de José Saramago cuando íbamos andando por la calle ellos en privado dos pasos para atrás porque tenía muchísima más energía de la que podía tener una zancada tremenda no no la edad no podía ser un no era un inconveniente

Voz 4 07:24 que sabíamos que algún día la realidad de la vida hay

Voz 1 07:29 soy podía haber habido otra situación pero que lo normal sería que efectivamente la vejez sería Atrapar a él antes que incluso la muerte ya lo sé

Voz 4 07:37 ya hemos asumido hablado vivido lo teníamos

Voz 3 09:11 el fue el primer Nobel para un escritor portugués el único hasta ahora y que cuenta Cuéntame o cuéntanos si si quieres es que es esta esta escena me gusta mucho que tú te enteraste antes veinticuatro veinticuatro horas antes y te callaste emigran y no se lo dijiste a nadie

Voz 1 09:30 no porque habían prometido es decir a nadie porque no podía comprometer a la persona que me lo había dicho a quién se lo saque con malas artes simplemente esa persona llamó a casa para saber dónde estaría José al día siguiente eran profesor sueco entonces dije que mañana es el Nobel porque quiere saber dónde está José no bueno es aquí la noticia pero me dijo por favor en la Academia detectaría en si José saber yo puedo perder mucho evidentemente por una noticia en el va a poner en peligro el el trabajo de una persona entonces no lo dije nunca es verdad que no se lo dije a José es verdad que traté de avisar a la editorial portuguesa y a la española en ninguno de los dos casos tuve un éxito ahí descubrí que me mi credibilidad está por los suelos llamó la editorial portuguesa le digo oye estoy preparado pues si acaso mañana el premio y me pregunta la persona no me entiende el teléfono que premio digo vale noto hay preparados lo siguiente Jaume España digo hoy tal vez sería conveniente mañana dan el Nobel quizás sería conveniente tener algo preparado no este año no hay rumores señaló va se ve pues ya sino que lo vamos dormirte bien esa noche no dormí porque aunque el premio Nobel Lobo es un premio que te dan desde fuera no te cambia rigurosamente pero eso lo sabes después yo esa noche tenía la conciencia de que algo muy grande iba a pasar que iba a haber como una hecatombe que el nivel de reconocimiento de solicitud iba a ser muy grande que la vida se podría modificar y que sería la última noche de una cierta tranquilidad y de una forma de estar en la vida distinta luego pasado el el primer clamor ya otra vez todas las cosas vuelven a su sitio pero yo aquella noche sida la viví como una profunda angustia sin dormir rigurosamente nada no sabía si estaba siendo leal no contando pero por otra parte decía esto nervios hasta que mañana no se anuncie oficialmente si fuera una broma fueron engaño entonces esta incertidumbre la actual evitando otra persona

Voz 2 11:46 las

Voz 3 11:48 tenemos ya que despedirnos Pilar quería quería saber si alguna vez sueñas con que te encuentras con José Saramago

Voz 1 11:57 nunca los ha soñado en una playa en no tengo un tengo muchas vivencias y lo que sí es verdad que si levanto la vista en un en un lugar por supuesto en el mar o en un edificio esta misma mañana me ha pasado por la Gran Vía entonces sí recuerdo situaciones que hemos vivido juntos mirada que hemos hecho juntos pero sabe estoy segura que la persona que no se están oyendo ahora que han tenido pérdidas muy importante sabes lo que te diciendo sea lo importante en la vivencia que ya se tiene dentro luego la vida se reorganizan se vive de otra manera no se sueña no se añora sí tiene

Voz 3 12:43 quién es o que es el faro de tu vida

Voz 2 12:49 pues es una idea de cine

Voz 1 12:52 de vivir en función de otros de de servicio de compartir dedica tal vez la palabra sea compartir y tal vez eso sí ha aprendido de los grandes escritores cuando dice tiene un ego escribe para no no perdón no hay nadie tan generoso que su pensamiento sus reflexiones sus intimidades a sus angustia la comparte como otros IU faros sí el anhelo de compartir con otras personas hice compartir por la mañana por la tarde por la noche compartir porque la vida con otros mucho mejor que la vida con sólo y exclusivamente como uno mismo