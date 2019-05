'Summer Of 69' de Bryan Adams

Voz 0084

00:03

canta en la canción que cambió la carrera de Bryan Adams es esta nuestro tema de noche Summer of Cristina in apareció en Rec les el álbum que Ryan Adams publicó en mil novecientos ochenta y cuatro y que vendió doce millones de copias convirtiendo el músico en una gran estrella la canción es un canto al amor y al verano pero no al verano de sesenta y nueve ya que Adams apenas tenía nueve años entonces el tema está inspirado en otras canciones de las que toma versos como The road de Bruce Springsteen o el I Want to Hold Your Hand de los Beatles una oda al verano y a las buenas canciones que se convirtió en la gran canción de Bryan Adams en ese tema que el público siempre canta en comunión en sus conciertos