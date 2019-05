¿Tenemos que seguir sumándolos?

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos tenemos que seguir sumando los resultados de PP de Ciudadanos y de Vox o no la triple alianza las trillizos las tesis derechas el tripartito así se les llamaba hasta el domingo pasado términos distintos para una idea común con sus diferencias formaban una unidad de destino en lo universal derrotar a Sánchez ahora que esa comunidad de intereses ha entrado en crisis como el trío de la vencida hemos de corregir los cálculos el PP inicia su enésimo viaje al centro después de descubrir a palos democráticos es decir a votos lo que hasta un ciego podía ver que acercarse demasiado Vox el iba a perjudicar Ike es su principal competidor Ciudadanos no podía ser su socio estratégico por cierto viceversa no sé si veinte días serán suficientes para que el electorado popular digiere los cambios o se desconcertar aún más con las sacudidas tampoco se el efecto que este viraje pueda tener en el resultado de sus compañeros de viaje Si Bosch crecerá o menguó hará os y Ciudadanos confirma las su sorpasso pero a la vista del zafarrancho de declaraciones hostiles entre ellos de estos últimos días parece pertinente preguntarse si el día veintiséis en los cálculos para la gobernabilidad en municipios comunidades autónomas hemos de seguir haciendo lo que llevamos meses haciendo si tenemos que seguir sumando los o Llano porque preferirá el PP engordar a Ciudadanos su rival directo por el liderazgo de la derecha o preferirá seguir derrotando al PSOE la misma pregunta vale para los naranjas en definitiva quién inquieta más en política el principal enemigo o el principal competidor o dicho de otra manera cabe en política un enemigo mayor que el principal competidor para responder a eso necesitaríamos una nueva ciencia las psico política o una consulta con Sigmund Freud