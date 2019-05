Flash deportes SER de las 10:30 (02/05/2019)

está claro que ellos no se ha respetado en el inicio del segundo tiempo y está claro que nosotros hemos tenido que sufrir para poder mantener nuestra portería a cero pero lo hemos sabido hacer son noventa minutos puede pasar cualquier cosa en cualquier jugada de la misma manera que hemos acertado nosotros podrían haber yermo

es un equipo muy muy difícil para cualquier no tenemos desde mi punto de vista ningún miedo a este partido tenemos el objetivo de buscar nuestro máximo nivel competitivo si lo logramos creo que la eliminatoria estará muy muy muy feliz

yo creo que ahora lo importante es valorar en cimas pasar un tiempo rehabilitación poco a poco el corazón no hace ninguna ninguna tontería de nada una prueba más adelante para ver que no existe secuela yo le puedo decir que si las cosas han ido hermandad perfecto físicamente perfectamente SL podría reincorporar al trabajo

Voz 1

02:21

innumerable el apoyo que ha recibido Iker Casillas en las últimas horas en redes sociales y por supuesto de todos los compañeros en el mundo del fútbol del deporte y además cierro con Euroliga porque el Fútbol Club Barcelona perdió ayer ochenta setenta y uno ante el Anadolu Efes no estará en la Final Four de Vitoria se celebra del diecisiete al diecinueve de mayo ya sabemos cuándo fuera el Real Madrid ante el CSKA de Moscú será el viernes diecisiete a partir de las siete de la tarde