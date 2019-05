"A las víctimas de acoso escolar nos quedan secuelas para toda la vida"

Voz 9

02:35

con sólo once años y yo era el Gafotas toda clase aquel que siempre y variar la tiró al suelo recuerdo queda rompieron hasta las gafas cuando llegué a casa no que recibí por parte de familia fue además un castigo siguiente otra agresión por parte de payaso más donde la clase yo no sabía dónde saquen la gana fuerza armador pero os aseguro que ver a partir de ese momento después de no que dice que no voy a nombrarlo porque os lo podéis imaginar me gane respeto no solamente a la clase sino colegio entero con esto no estoy animando a la gente joven a levantase pegar mamporros pero lo que tienen que hacer es levantarse sí pero para en confiar