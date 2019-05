Pedro Osta: "Los interinos de la cultura no tenemos tantos derechos como en otros sectores"

Voz 1

00:11

de los trabajadores esta consejería en bibliotecas es complicada porque llevamos mucho tiempo como interinos nuestra posición de ayudante de biblioteca no se convocaba desde dos mil siete y la de auxiliar de bibliotecas pues no se convocaba desde el dos mil ocho sea que tengo compañeros que llevan pues más de once años trabajando como funcionarios interinos y ahora pues sean sean convocados las bases que han sido ya publicadas presenta una oposición sin concurso esto quiere decir que a nosotros que llevamos todo este tiempo trabajando hay no unos va a valorar ni el tiempo trabajado en nuestra formación entonces pues partimos como cualquier otra otra persona yo no quiero que se me regale nada pero quiero tener el mismo derecho que que otros trabajadores de otras consejerías yo creo que siempre la cultura es la gran olvidada nosotros no tenemos tanto peso específico como sanidad como pueda tener educación los tremendo de todo es que yo ya estuve trabajando en la Comunidad de Madrid del dos mil tres al dos mil nueve y en dos mil nueve ya me había abocado al despido y me tuve que marchar a Inglaterra vivir yo ahora mismo tengo un de Yahoo tremendo porque veo que va sucede exactamente lo mismo que sucedió en el dos mil nueve y que nada ha cambiado