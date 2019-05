Ángel Gabilondo: “Trabajo para que las derechas no sumen mayoría”

Voz 1727 00:00 Ángel Gabilondo muy buenos días hola buenos días y felicidades es el día de Madrid

Voz 0175 00:05 bueno muchas gracias a todos

Voz 1727 00:07 yo decía ayer que vivíamos unos días de distensión de de calma serenidad después del apretón electoral y que no es lo teníamos ganado pero usted es estar en otra carrera ya ya están por la carrera de veintiséis de mayo cómo ve el resultado del domingo cómo puede influir en la carrera en la que está usted para el día veintiséis de mayo

Voz 0175 00:28 bueno tú no estamos seguros de que influye mucho pero cabe no tenemos una versión de subir esta es la verdad yo creo que sí que hay una dinámica en el país de reformar transformación progres y modernidad allí en esa dinámica estamos muchísimos miles millones de ciudadanos yo me en eso no yo lo que creo porque creo que es lo mejor de todo para Madrid y para España si yo estoy en esa tensión León en esa ocupación no siento contradicción de entre una cosa y otra ahora es verdad que hay que trabajar ahora hace falta el oficio de la política que también tiene eso procedimiento de la política

Voz 1727 01:05 la suma de los votos obtenidos en las generales por PSOE y Unidas Podemos

Voz 1 01:10 la Hoya Dios no lo hemos dicho hola Angel Gabilondo sí muy buenos días

Voz 1727 01:18 bueno seguimos hablando

Voz 0175 01:19 sí sí sí

Voz 1727 01:22 perdido la conexión no le decía que la suma de los votos obtenidos por PSOE y Unidas Podemos el domingo es de cuatrocientos mil votos menos que la suma de PP Ciudadanos Vox si eso se reproduce en las autonómicas es muy complicado que ustedes gobiernen

Voz 0175 01:38 bueno lo primero es que habrá alguna fuerza política más que no están en esa suma también incidirá en los resultados son unos yo también quiero que es tiene nosotros el Partido Socialista está el primero en este momento no creo que en Madrid hay dinámicas distintas es también mucho por la confianza generada noche conocen mucho a los candidatos yo espero y deseo que tengamos capacidad de aglutinar fuerzas para esa reforma información de Madrid cuatro años del Gobierno del Partido Popular lo que es espero deseo trabajo que sea así para que sea así que no haya esa suma de lo que se ha llamado las derechas

Voz 1727 02:18 la única posibilidad de pactos que contempla es por la izquierda o no descarta una negociación con Ciudadanos

Voz 0175 02:24 yo lo que no lo descartó una negociación para mantener el actual estado de cosas para conservar el modo de gobernar di el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que ha venido haciendo el partido la entonces todo el que quiera modificar y transformar eso ya digo en el sentido de progreso dirá yo siento aliviado con el yo no excluye a nadie yo siempre he dicho que piensa otro excluye ahora sí he hecho una experiencia la experiencia que he dicho es que el Partido Popular Ciudadanos pues han estado juntos cuatro presupuestos y dos investiduras en temas de emergencia social además de de políticas públicas en otra dirección antes toque sí ya no es el izquierdas pues así ha sido no pero repito yo no excluye a nadie y menos a votantes ciudadanos de son ciudadanos que tienen también la capacidad de elegir que Madrid quieren si vamos a seguir en otros años así o así que la cosa diferente y cambiar

Voz 1727 03:23 qué le diría usted a los militantes que en Ferraz le gritaban a Pedro Sánchez con Rivera no

Voz 0175 03:30 pues primero el respeto absoluto ya me sale me parece insensato no deber ha estado bien en sus intervenciones públicas despegando se desmarcándose incluso en un determinado tono que de lo estamos un cierto resentimiento sobre eso se reconstruye poco no ahora lo que esa es una de las posibilidades pero también es verdad que hay muchos votantes de Ciudadanos por ejemplo sí que quieren progreso modernidad de transformación del país no hay que les considerara decían con Rivera no yo yo también creo otra cosa que es que hay en Madrid una dinámica entre proveedores de progreso de políticas de progreso de políticas públicas para reequilibrar estos años de gobierno conservador y por tanto yo puedo entender ver lideró pues los Sentís que ese es un camino extraordinario el camino de de progreso y la modernidad hay por eso me siento cómodo con quienes defienden eso no creo en quienes dicen que las cosas pues deben seguir como están en Madrid lo que hay que hacer es apuntalar esa forma de hacer yo no comparte esa opinión

