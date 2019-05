Íñigo Errejón: “El PP nos ha dividido porque la desigualdad nos ha dividido”

sí bueno pero era un partido de fútbol en el que faltaban dos jugadores por saltar al campo todo había mano leyó no concurría hemos por más Madrid yo creo que vamos a sumar un buen puñado de votos con la experiencia del Ayuntamiento progresista en la capital de España vamos a sumar un buen puñado de votos a ese a ese bloque y lo vamos a liderar yo creo que la movilización del pasado domingo fue extraordinaria mucha gente que decía que miraba con apatía la política se movilizó para votar pues que España no es esa caricatura de los que quieren vivir no insultar volver a repartir carnés de buenos y malos españoles porque España no quiere retroceder libertades y derechos eso estuvo bien fue una magnífica victoria de la España moderna de la España democrática y progresista pero fue sin sin permite es en términos yo creo que fue una victoria a la defensiva más bien para que no sucediera una victoria de unas derechas muy radicalizada bueno pues tenemos un mes para que Madrid esa victoria se repita pero que sean positivo no solo para que no ganen para que aquello de lo que nos hemos hidratado en España no se de Madrid sino para construir en positivo durante estos cuatro años hemos tenido un ejemplo de un gobierno de frente valiente y cuidadoso en el Ayuntamiento de Madrid enfrente nada sí a los madrileños les pregunta seguramente sólo se acuerdan de un máster falso del metro colapsado de Madrid de tres presidentes en cuatro años bueno hay que ponerle fin a la descomposición del Partido Popular ya la descomposición de la Comunidad de Madrid

Voz 0799

02:24

le confieso que no he gastado mucho tiempo enviarme el suyo que puedo decir tres cosas que nos caracterizan creo que aquello con lo que concurrirá a las elecciones en la Comunidad de Madrid no es un discurso es lo que ya hemos hecho durante estos cuatro años en la ciudad de Madrid todo el mundo de nuestros adversarios auguraba plagas bíblicas si Manuela Carmena era alcaldesa bien no se han cumplido hoy Madrid es una ciudad más limpia más de ese endeudada más justa más feminista hay más acogedora más libre y eso es lo mismo que queremos hacer en la Comunidad de Madrid y lo queremos hacer con una idea fundamental hay que reunir a mucha gente diferente lo peor de estos años ha sido que hayan sido de derechas es que han dividido a los madrileños por decirlo de forma sencilla es que hay diez años de esperanza de vida sin haces en un barrio trabajador en el sur de Madrid o naces en un barrio privilegiado y eso ha roto la igualdad de oportunidades y ha hecho que muchos madrileños con talento no estén aportando al desarrollo de la Comunidad de Madrid el PP no ha vivido porque la desigualdad nos ha dividido y a eso hay que ponerle fin sin aspavientos y sin gritos pero con firmeza hay que ponerle fin hay que construir un gobierno que gobierne para todos los madrileños no sólo para los privilegiados y creo que tras los resultados del domingo estamos cerca hemos cuatro semanas para lograrlo para darle la vuelta a la tortilla en la comunidad más rica de España no puede tener alumnos estudiando en colegios Emilio construir o no puede tener investigadores que llevaban fuera porque no se financian sus proyectos bueno puede tener hospitales con goteras simplemente no puede suceder no es por falta de dinero porque para la Gürtel si ha habido dinero pues hay que darle la vuelta eso