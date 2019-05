Díaz Ayuso: “Algunos de los postulados de Vox son de extrema derecha”

Voz 1727 00:00 Isabel Díaz Ayuso candidata del PP a la comunidad de

Voz 1603 00:02 Eric muy buenos días o la Pepa qué tal muy buenos días antes nada felicidades estamos en el día de la Comunidad efectivamente el dos de mayo es una fecha muy señalada para los madrileños y para el resto de españoles es lo que vamos a hacer hoy dejar que los españoles los madrileños sean protagonistas de un día que bueno del que estamos yo creo todos profundamente orgulloso

Voz 1727 00:22 esos ciudadanos sorpasso en las elecciones generales por casi noventa mil votos al Partido Popular en esta comunidad en la Comunidad de Madrid teme que vuelva a ocurrir en las autonómicas y que sean los más votados en la derecha

Voz 1603 00:35 yo creo que es un escenario completamente diferente hay que tener en cuenta que Pablo Casado después de pocos meses de proyecto nuevo después de una renovación del partido se está enfrentando a tres elecciones en una situación en la que bueno ha sido todo muy complicado y con un electorado fragmentado nosotros en la Comunidad de Madrid llevamos Gober mando muchos años porque cada etapa se ha caracterizado por transformar Madrid de una u otra manera nosotros fuimos los que en solitario conectamos el sur de la comunidad a través del Metro Sur con la capital los que Sotés Ramos la M30 los que construimos doce hospitales de ochenta y cinco centros de salud nuevos casi doscientos kilómetros de metro o permitimos que ahora un madrileño Un español en Madrid pueda comprar a cualquier hora en libertad todo eso lo hicimos en solitario ir por eso y porque tenemos una fuerte implementación en muchos municipios gobernamos Madrid muchos ayuntamientos porque lo conocemos las circunstancias nos demuestran que es un escenario completamente diferente

Voz 1727 01:35 usted cree que Vox es la extrema derecha

Voz 1603 01:38 yo creo que Vox tiene postulados que no comparto y que lo he estado diciendo desde el principio yo respeto que estén en los parlamentos y así lo dije pero desde luego yo no comparto que se acabe el Estado autonómico que nos vayamos de todo fuera de Europa venga las armas que el Orgullo Gay se vaya a la Casa de Campo no moleste yo no comparto muchas de esas de esos postulados pero sí que sé que mucho votante de Vox no es extrema derecha es un votante que estaba decepcionado con otras formaciones entre estas la mía Ike por eso he decidido votar otra formación yo tengo que respetarlo hilo que quiero evidentemente es que ese votante como el del PSOE descontento o el de Ciudadanos descontento que quieran sobre todo que la Comunidad de Madrid siga siendo el motor económico de España me den su confianza luego apelo a todos ellos para buscar una nueva Comunidad de Madrid cada etapa anterior del Partido Popular como os digo ha transformado Madrid yo tengo mi nueva etapa de un proyecto de transformación de la comunidad y pienso hacer las cosas a mi manera porque soy otra persona para ellos también pues vea mostrarme con humildad y con moderación los quiero a todos

Voz 1727 02:45 no le preguntaba por los electores de Vox le preguntaba por el partido Vox es de extrema derecha su juicio Amir

Voz 1603 02:51 juicio algunos de sus postulados lo son pero es que no sé qué hay detrás de Vox ni quién está con Vox porque cada día salen noticias nuevas luego yo todavía no lo quiero calificar no lo necesito ni tampoco pienso en ello

Voz 1727 03:01 me gustaría que me concretada que le lleva a percibir esto que dijo usted antes de ayer

Voz 1603 03:06 hasta la casa ese voto beso ya lo están

Voz 1 03:08 hemos votando Llanos lo están diciendo y esa ese va a ser mía

Voz 1603 03:12 en qué se basa para decir que está volviendo voto de Vox al PP hablo con mucha gente por la calle hablo con mucha gente a través de medios eh de las redes de conocidos de no conocidos y muchos de ellos me están diciendo qué creen que no ha sido desde luego muy Oporto

Voz 2 03:28 tú no dividir este voto que ya veníamos

Voz 1603 03:31 cuando que esa fragmentación sólo le iba a beneficiar a Pedro Sánchez que ha sido el principal artífice de que crezca Vox de esa manera echando gasolina constantemente yo creo que lo que nos dice la gente es bueno ya votó vamos a Vox en su momento ya me he quedado a gusto ya ha dado un tortazo al PP pero creo que esto no nos viene bien a ninguno creo que España no puede ser monocolor cuando Zapatero gobernaba en España el paro se desbocó se subieron los impuestos y cuando el país centraban la mayor de las crisis la Comunidad de Madrid viajábamos impuestos creábamos hospitales como digo creábamos metro y eso no puede seguir sucediendo si no es con el Partido Popular que somos el partido que mejor conocemos cómo se vive en Madrid que es una región de libertades donde todo el que viene se queda donde uno puede comprarle a la hora que quiere donde uno puede elegir el hospital el tipo de atención educativa que quiere para sus hijos y además hubo una somos un partido que conocemos esta región en todos sus municipios y que sabemos que aquí hay que dejar al ciudadano vivir en libertad no que tutelar Leno hay que decirle qué tipo de familia tiene que tener ni qué tipo de negocio por eso necesitamos como digo mirar para adelante y pensar que Madrid no puede

Voz 1727 04:41 para ha hablado con Ángel Garrido desde que se fue a Ciudadanos no lo ha vuelto a hablar con él si usted es la presidenta acabará con las guías que creo Esperanza Aguirre para que Abascal viviera del cuento según Pablo Casado

Voz 1603 04:54 desde luego cuando haga a un análisis de todo lo que tiene la Comunidad de Madrid todo aquello que considere que es Mahamadou Se