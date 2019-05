Ignacio Aguado: “No apoyaremos un gobierno del PSOE”

si nosotros ya lo hicimos en su momento que el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid es exactamente el mismo que el Partido Socialista de Sánchez el Gobierno de España y por lo tanto por por coherencia porque conocemos los planteamientos que tienen previsto para la comunidad de nariz nosotros no nos haremos con con el PSOE en la Comunidad de Madrid depende de nosotros luego no no permitiremos su investidura si también depende nosotros

Voz 0771

01:45

mire yo ahora de cara al veintiséis de mayo en tengo un objetivo claro que es intentar aglutinar al mayor número posible de madrileños de votantes entorno a un centro liberal en la Comunidad de Madrid e intentar por todos los medios que los madrileños no no no apuesten por los extremos yo creo que Madrid es la Comunidad de Madrid no necesita extra necesita gestión necesita honradez necesita proyecto de esas tres cosas hoy duramente las las tiene fijada más a partir de veintiséis de mayo lo veremos cómo quedan las cosas no vaticinaban para el pasado domingo poner irrupción espectacular de Vox algunos analistas les daban sesenta setenta escaños hiciese pues no ha sido en absoluto por lo tanto veremos a ver qué resultado tiene la Comunidad de Madrid una Comunidad analiza abierta plural diversa de creo que va a huir de los extremos y que si no me equivoco apostará de forma mayoritaria como centro liberal al menos yo voy a trabajar para que sea sí